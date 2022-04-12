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Корректирующие выпуски Ruby 3.1.2, 3.0.4, 2.7.6, 2.6.10 с устранением уязвимостей

12.04.2022 21:23

Сформированы корректирующие релизы языка программирования Ruby 3.1.2, 3.0.4, 2.7.6, 2.6.10, в которых устранены две уязвимости:

  • CVE-2022-28738 - двойное освобождение памяти (double-free) в коде компиляции регулярных выражений, возникающее при передаче специально оформленной строки при создании объекта Regexp. Уязвимость может быть эксплуатирована при использовании в объекте Regexp непроверенных внешних данных.
  • CVE-2022-28739 - переполнение буфера в коде преобразования из строки в число с плавающей запятой. Потенциально уязвимость может быть эксплуатирована для получения доступа к содержимому памяти при обработке непроверенных внешних данных в таких методах, как Kernel#Float и String#to_f.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.1
  3. OpenNews: Уязвимости в LibreCAD, Ruby, TensorFlow, Mailman и Vim
  4. OpenNews: Шутка про возраст женщин привела к изменению кодекса поведения Ruby
  5. OpenNews: Обновление Ruby 3.0.1 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57012-ruby
Ключевые слова: ruby
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