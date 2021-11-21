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Уязвимости в LibreCAD, Ruby, TensorFlow, Mailman и Vim

21.11.2021 13:41

Несколько недавно выявленных уязвимостей:

  • Три уязвимости в свободной системе автоматизированного проектирования LibreCAD и библиотеке libdxfrw, позволяющие инициировать контролируемое переполнение буфера и потенциально добиться выполнения своего кода при открытии специально оформленных файлов в форматах DWG и DXF. Проблемы устранены пока только в виде патчей (CVE-2021-21898, CVE-2021-21899, CVE-2021-21900).
  • Уязвимость (CVE-2021-41817) в методе Date.parse, предоставляемом в стандартной библиотеке языка Ruby. Недоработки в регулярных выражениях, используемых для разбора дат в методе Date.parse, могут использоваться для совершения DoS-атак, приводящих к потреблению значительных ресурсов CPU и расходованию памяти при обработке специально оформленных данных.
  • Уязвимость в платформе машинного обучения TensorFlow (CVE-2021-41228), позволяющая выполнить свой код при обработке утилитой saved_model_cli данных атакующего, переданных через парметр "--input_examples". Проблема вызвана использованием внешних данных при вызове кода функцией "eval". Проблема устранена в выпусках TensorFlow 2.7.0, TensorFlow 2.6.1, TensorFlow 2.5.2 и TensorFlow 2.4.4.
  • Уязвимость (CVE-2021-43331) в системе управления почтовыми рассылками GNU Mailman, вызванная некорректной обработкой некоторых типов URL. Проблема позволяет организовать выполнение JavaScript-кода через указание специально оформленного URL на странице с настройками. В Mailman также выявлена ещё одна проблема (CVE-2021-43332), позволяющая пользователю с правами модератора подобрать пароль администратора. Проблемы устранены в выпуске Mailman 2.1.36.
  • Серия уязвимостей в текстовом редакторе Vim, которые могут привести к переполнению буфера и потенциально к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных файлов через опцию "-S" (CVE-2021-3903, CVE-2021-3872, CVE-2021-3927, CVE-2021-3928, исправления - 1, 2, 3, 4).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз свободной САПР LibreCAD 2.0
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.0
  4. OpenNews: Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails
  5. OpenNews: Обновление Ruby 3.0.1 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56200-librecad
Ключевые слова: librecad, ruby, tensorflow, vim, mailman
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 918 (?), 13:57, 21/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Серия уязвимостей в текстовом редакторе Vim, которые могут привести к переполнению буфера и потенциально к выполнению кода злоумышленника

    Читай за-beep-кать жертву!

     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 14:04, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Vim? Для большинства людей это будет безвыходное положение.
     
     
  • 3.6, 918 (?), 14:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Vim?

    Oui, monsieur A.Stahl.

     

  • 1.3, Аноним (-), 14:08, 21/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Надо их всех срочно перписать на Раст.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:13, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо.
     

  • 1.4, Аноним (5), 14:13, 21/11/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    LibreCAD не разрабатывается. Какое дело до этих уязвимостей кому? Тем более он сам по себе падает никакие правки ему не помогут.  
     
     
  • 2.7, Аноньимъ (ok), 14:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что разрабатывается?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:23, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vim
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:34, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю что "либре" альтернатив Архикаду не существует? Жаль если так. А так бы: Либре офис замена Майк офису, Либрекад замена Архикад. Какие ещё программы есть начинающиеся с Лиьре?
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:37, 21/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Хаха, неужели vim разрабы не осилили в память? Странно, они же вроде элитка. Ну или просто мнят себя такими?
     
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