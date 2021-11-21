Уязвимости в LibreCAD, Ruby, TensorFlow, Mailman и Vim

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|1.1, 918 (?), 13:57, 21/11/2021 [ответить]
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> Серия уязвимостей в текстовом редакторе Vim, которые могут привести к переполнению буфера и потенциально к выполнению кода злоумышленника
Читай за-beep-кать жертву!
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|1.4, Аноним (5), 14:13, 21/11/2021 [ответить]
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LibreCAD не разрабатывается. Какое дело до этих уязвимостей кому? Тем более он сам по себе падает никакие правки ему не помогут.
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|2.9, Аноним (9), 14:34, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я правильно понимаю что "либре" альтернатив Архикаду не существует? Жаль если так. А так бы: Либре офис замена Майк офису, Либрекад замена Архикад. Какие ещё программы есть начинающиеся с Лиьре?
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|1.10, Аноним (10), 14:37, 21/11/2021 [ответить]
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Хаха, неужели vim разрабы не осилили в память? Странно, они же вроде элитка. Ну или просто мнят себя такими?
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