Уязвимости в LibreCAD, Ruby, TensorFlow, Mailman и Vim

1.1 , 918 ( ? ), 13:57, 21/11/2021 [ответить] + / – > Серия уязвимостей в текстовом редакторе Vim, которые могут привести к переполнению буфера и потенциально к выполнению кода злоумышленника Читай за-beep-кать жертву!

2.2 , A.Stahl ( ok ), 14:04, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Vim? Для большинства людей это будет безвыходное положение.

3.6 , 918 ( ? ), 14:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Vim? Oui, monsieur A.Stahl.



1.3 , Аноним ( - ), 14:08, 21/11/2021 [ответить] + / – Надо их всех срочно перписать на Раст.

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:13, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо.



1.4 , Аноним ( 5 ), 14:13, 21/11/2021 [ответить] –2 + / – LibreCAD не разрабатывается. Какое дело до этих уязвимостей кому? Тем более он сам по себе падает никакие правки ему не помогут.

2.7 , Аноньимъ ( ok ), 14:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что разрабатывается?

3.8 , Аноним ( 8 ), 14:23, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Vim

2.9 , Аноним ( 9 ), 14:34, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я правильно понимаю что "либре" альтернатив Архикаду не существует? Жаль если так. А так бы: Либре офис замена Майк офису, Либрекад замена Архикад. Какие ещё программы есть начинающиеся с Лиьре?



1.10 , Аноним ( 10 ), 14:37, 21/11/2021 [ответить] + / – Хаха, неужели vim разрабы не осилили в память? Странно, они же вроде элитка. Ну или просто мнят себя такими?

