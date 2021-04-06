Обновление Ruby 3.0.1 с устранением уязвимостей

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|1.2, Аноним (2), 12:22, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема вызвана неверной обработкой префикса в методе Dir.mktmpdir, в котором не исключается подстановка конструкций вида "..\\".
Это же не баг, а фича. Префикс на то и префикс, чтобы туда можно было писать любой путь, хоть абсолютный, хоть относительный. Разве нет?
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|1.5, Аноним (5), 12:47, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что про питон не пишите? У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего, там было что-то такое?
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|3.7, Аноним (5), 13:13, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не, я знаю сколько времени код исполняется, там тупо перебор строк на смеси си и питона. Было 10+ секунд стабильно, стало 9, ничего кроме версии питона не поменялось (обновление пришло позавчера).
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|4.10, Аноним (6), 13:58, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, фраза
> У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего
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логически как-то не вяжется с
> ничего кроме версии питона не поменялось (обновление пришло позавчера).
Наверное, если действительно интересно, надо внимательно прочитать ченджлог.
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|2.9, Леголас (ok), 13:55, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего, там было что-то такое?
Там в заметках к выпускам всегда куча разных оптимизаций -- читайте, Интернет зачем вам? А ещё и новость можете написать)
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|1.11, Аноним (11), 14:19, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не удивлён насчёт второго бага. Когда API системы такое, что вперемешку идёт ЧТО нужно создать и ГДЕ это надо создать, и всё это работает только на основе мешанины сепараторов ? / // \ \\ \\\ : .
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|2.13, Аноним (11), 14:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более менее надёжно было бы если и добавлять поддержку префиксов, то делать жёсткое ограничение на [a-z] и на всё остальное ругаться. И то сюда попадут всякие служебные con prn aux
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