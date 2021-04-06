Обновление Ruby 3.0.1 с устранением уязвимостей

> У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

логически как-то не вяжется с

> ничего кроме версии питона не поменялось (обновление пришло позавчера).

Наверное, если действительно интересно, надо внимательно прочитать ченджлог.

