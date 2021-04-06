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Обновление Ruby 3.0.1 с устранением уязвимостей

06.04.2021 11:45

Сформированы корректирующие релизы языка программирования Ruby 3.0.1, 2.7.3, 2.6.7 и 2.5.9, в которых устранены две уязвимости:

  • CVE-2021-28965 - уязвимость во встроенном модуле REXML, которая при разборе и сериализации специально оформленного XML-документа может привести к созданию некорректного XML-документа, структура которого не совпадает с оригиналом. Опасность уязвимости сильно зависит от контекста, но не исключается организация атак на некоторые приложения, использующие REXML.
  • CVE-2021-28966 - специфичная для платформы Windows уязвимость, позволяющая создать произвольный каталог или файл в частях ФС, в которых разрешена запись для пользователя, с правами которого выполняется процесс Ruby. Проблема вызвана неверной обработкой префикса в методе Dir.mktmpdir, в котором не исключается подстановка конструкций вида "..\\". Для атаки процесс должен использовать внешние данные при формировании значения префикса.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails
  3. OpenNews: Доступен интерпретатор mruby 3.0
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.0
  5. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  6. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54911-ruby
Ключевые слова: ruby
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  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    когда не надо лишних слов...
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проблема вызвана неверной обработкой префикса в методе Dir.mktmpdir, в котором не исключается подстановка конструкций вида "..\\".

    Это же не баг, а фича. Префикс на то и префикс, чтобы туда можно было писать любой путь, хоть абсолютный, хоть относительный. Разве нет?

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:30, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот ты нуб
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:31, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Расиянцы слышите, Юкихиро Мацумото гарантирует!
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:47, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что про питон не пишите? У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего, там было что-то такое?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:57, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебя троянец пожалел и отпустил
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 13:13, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не, я знаю сколько времени код исполняется, там тупо перебор строк на смеси си и питона. Было 10+ секунд стабильно, стало 9, ничего кроме версии питона не поменялось (обновление пришло позавчера).
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 13:36, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Убрали майнер.
     
  • 4.10, Аноним (6), 13:58, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, фраза

    > У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего

                                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    логически как-то не вяжется с

    > ничего кроме версии питона не поменялось (обновление пришло позавчера).

    Наверное, если действительно интересно, надо внимательно прочитать ченджлог.

     
  • 2.9, Леголас (ok), 13:55, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня вон ускорился скрипт на 10% ни с того ни с сего, там было что-то такое?

    Там в заметках к выпускам всегда куча разных оптимизаций -- читайте, Интернет зачем вам? А ещё и новость можете написать)

     
     
  • 3.12, Led (ok), 14:19, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты слишком много хочешь от гвидобейсикокодера.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:19, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не удивлён насчёт второго бага. Когда API системы такое, что вперемешку идёт ЧТО нужно создать и ГДЕ это надо создать, и всё это работает только на основе мешанины сепараторов ? / // \ \\ \\\ : .
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 14:21, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более менее надёжно было бы если и добавлять поддержку префиксов, то делать жёсткое ограничение на [a-z] и на всё остальное ругаться. И то сюда попадут всякие служебные con prn aux
     
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