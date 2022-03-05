Обновление Firefox 97.0.2 и 91.6.1 с устранением критических 0-day уязвимостей

|
|1.29, Аноним (30), 10:29, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А вот если бы переписали на раст? Да ничего бы не произошло они и раст не смогли нормально написать. Не то что браузер на нём переписать.
|
|1.33, Гнъ Анонимъ (?), 11:39, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Rust или не Rust, но тѣмъ интереснѣе, что въ данномъ случаѣ мы видимъ именно ошибки съ памятью, такiя какъ use-after-free. И старые языки отъ такихъ ошибокъ не предоставляютъ никакихъ защитъ. Я не знаю, способенъ ли Растъ замѣнить Си и сдѣлать программированіе болѣе безопаснымъ (а то почему-то много къ нему вижу всякихъ претензій), но безусловно то, что новый языкъ низкоуровневого программированія нуженъ.
|
|
|
|2.39, timur.davletshin (ok), 12:32, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Rust или не Rust, но тѣмъ интереснѣе, что въ данномъ случаѣ мы
> видимъ именно ошибки съ памятью, такiя какъ use-after-free. И старые языки
> отъ такихъ ошибокъ не предоставляютъ никакихъ защитъ. Я не знаю, способенъ
> ли Растъ замѣнить Си и сдѣлать программированіе болѣе безопаснымъ
> (а то почему-то много къ нему вижу всякихъ претензій), но безусловно
> то, что новый языкъ низкоуровневого программированія нуженъ.
y0k0wka ты и тут?
|
|1.34, Аноним (34), 11:46, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>а вторая (CVE-2022-26486) обращением к уже освобождённой памяти в IPC фреймворке WebGPU.
WebGPU же в релизе нет?
|
|1.35, Аноним (34), 11:49, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
apt list firefox
>firefox/impish-updates,impish-security,now 97.0+build2-0ubuntu0.21.10.1 amd64 [установлен]
apt update
...
Все пакеты имеют последние версии.
Oh shit.
|
|1.41, Аноним (41), 14:33, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я понимаю, что тутовая аудитория использует в основном FF, ибо в дистр впилено, привылки за годы и ещё много причин.
Но объясните мне пожалуйста, зачем оно может ещё кому-то понадобится?
|