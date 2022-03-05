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Обновление Firefox 97.0.2 и 91.6.1 с устранением критических 0-day уязвимостей

05.03.2022 09:17

Доступен корректирующий выпуск Firefox 97.0.2 и 91.6.1 с устранением двух уязвимостей, которым присвоен статус критических проблем. Уязвимости позволяют обойти sandbox-изоляцию и добиться выполнения своего кода с привилегиями браузера при обработке специально оформленного контента. Утверждается, что для обеих проблем выявлено наличие рабочих эксплоитов, которые уже используются для совершения атак.

Детали пока не раскрываются, известно только, что первая уязвимость (CVE-2022-26485) связана с обращением к уже освобождённой области памяти (Use-after-free) в коде для обработки параметра XSLT, а вторая (CVE-2022-26486) обращением к уже освобождённой памяти в IPC фреймворке WebGPU.

Всем пользователям браузеров на движке Firefox рекомендуется срочно установить обновления. Особенно внимательными к установке обновлений следует быть пользователя Tor Browser, основанном на ESR-ветке Firefox 91, так как уязвимости могут привести не только к компрометации системы, но и к деанонимизации пользователя. Обновление с устранением рассматриваемых уязвимостей для Tor Browser пока не сформировано.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам
  3. OpenNews: В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию
  4. OpenNews: Обновление Firefox 97.0.1
  5. OpenNews: Релиз Firefox 97
  6. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56808-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 09:19, 05/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, полураспад (?), 09:23, 05/03/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.26, Корец (?), 09:52, 05/03/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 09:58, 05/03/2022 Скрыто модератором
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  • 2.30, Аноним (30), 10:30, 05/03/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 09:26, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А смысл? Уже 98-ой в стадии release candidate 3. Возможно он уже и будет финальным.
     
     
  • 2.28, iPony129412 (?), 10:25, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А пока неделю сидите с дырой 👌
     
     
  • 3.31, timur.davletshin (ok), 10:40, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А пока неделю сидите с дырой 👌

    В RC все те же патчи.

     
  • 2.37, КО (?), 12:06, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ESR так для вида?
     
     
  • 3.38, timur.davletshin (ok), 12:18, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А ESR так для вида?

    В оригинальной публикации не говорилось про ESR, дополнили позже.

     

  • 1.29, Аноним (30), 10:29, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот если бы переписали на раст? Да ничего бы не произошло они и раст не смогли нормально написать. Не то что браузер на нём переписать.  
     
  • 1.33, Гнъ Анонимъ (?), 11:39, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Rust или не Rust, но тѣмъ интереснѣе, что въ данномъ случаѣ мы видимъ именно ошибки съ памятью, такiя какъ use-after-free. И старые языки отъ такихъ ошибокъ не предоставляютъ никакихъ защитъ. Я не знаю, способенъ ли Растъ замѣнить Си и сдѣлать программированіе болѣе безопаснымъ (а то почему-то много къ нему вижу всякихъ претензій), но безусловно то, что новый языкъ низкоуровневого программированія нуженъ.
     
     
  • 2.39, timur.davletshin (ok), 12:32, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust или не Rust, но тѣмъ интереснѣе, что въ данномъ случаѣ мы
    > видимъ именно ошибки съ памятью, такiя какъ use-after-free. И старые языки
    > отъ такихъ ошибокъ не предоставляютъ никакихъ защитъ. Я не знаю, способенъ
    > ли Растъ замѣнить Си и сдѣлать программированіе болѣе безопаснымъ
    > (а то почему-то много къ нему вижу всякихъ претензій), но безусловно
    > то, что новый языкъ низкоуровневого программированія нуженъ.

    y0k0wka ты и тут?

     

  • 1.34, Аноним (34), 11:46, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а вторая (CVE-2022-26486) обращением к уже освобождённой памяти в IPC фреймворке WebGPU.

    WebGPU же в релизе нет?

     
     
  • 2.36, timur.davletshin (ok), 12:01, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.35, Аноним (34), 11:49, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    apt list firefox
    >firefox/impish-updates,impish-security,now 97.0+build2-0ubuntu0.21.10.1 amd64 [установлен]

    apt update
    ...  
    Все пакеты имеют последние версии.

    Oh shit.

     
  • 1.40, Аноним (-), 13:03, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Fedora ещё 97.0.1.
     
  • 1.41, Аноним (41), 14:33, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я понимаю, что тутовая аудитория использует в основном FF, ибо в дистр впилено, привылки за годы и ещё много причин.

    Но объясните мне пожалуйста, зачем оно может ещё кому-то понадобится?

     

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