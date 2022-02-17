Обновление Firefox 97.0.1

2.7 , Anonwrg5 ( ? ), 20:20, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А там не в отрисовке дело. Там браузер вообще не стартует I made a PoC to prove calling SHGetFolderPathW in DllMain can cause a deadlock. This proves this is not a problem on Firefox side. The reason is that windows_storage!kfapi::CFolderCache::GetPath owns a critical section and then starts delayloading shcore.dll as shown below. Preloading shcore.dll may resolve this deadlock, but in general, DllMain should not call this kind of expensive APIs.

3.8 , Anonwrg5 ( ? ), 20:22, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и, в общем, просто блеклистнули проблемную антивирную dll, не позволяя её инжектить, пока разработчики антивируса не исправят проблему на своей стороне.

4.9 , Аноним ( 9 ), 20:30, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Поставил себе антивирус

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Ну все, теперь безопасно

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...

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Разработчики браузера в одностороннем порядке вырубают тебе защиту risitas.jpg

5.19 , Аноним ( 19 ), 20:59, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не "поставил" , а встроенная в хренось-11 фича .

6.51 , Anonwrg5 ( ? ), 22:03, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не "встроенная в хренось-11 фича", а сторонний антивирус от компании webroot.com

7.66 , Аноним ( 19 ), 23:31, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обновление KB5008353 , с которого всё началось - сторонний антивирус ? На других версиях win взаимоблокировки не обнаружено .

5.38 , Kuromi ( ok ), 21:30, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они всегда так поступают, потому что Антивирусы лезут своими корявыми лапами в нутро браузера, а когда все ломается юзеры кричат "ФФ - шляпа, ничего не работает". Вот и остается только "выставлять на мороз", причем разработчики антивирусов как правило очень туго идут на контакт, голубая кровь же.

5.50 , Anonwrg5 ( ? ), 22:01, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, разработчики браузера не вырубают антивирус. Во-вторых, о какой защите браузера может идти речь, если браузер вообще не может при этом запускаться? Выбор-то не между есть защита или нет. Выбор между "браузер работает" и "браузер не работает".

6.63 , . ( ? ), 23:09, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Во-вторых, о какой защите браузера может идти речь, если браузер вообще не может при этом

> запускаться? Ну так отлично - нет зондозиллы, нет и уязвимостей от которых ее нужно было бы защищать. Все правильно пацаны сделали.

5.61 , Аноним ( - ), 22:55, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> WRusr.dll is injected via CreateRemoteThread + LoadLibrary.

> Поставил себе антивирус

> @

> Ну все, теперь безопасно

> @ ...

>@

>Разработчики браузера в одностороннем порядке вырубают тебе защиту Бедные вендо-страдальцы!