Обновление Firefox 97.0.1

|
|
|
|2.10, kai3341 (ok), 20:34, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Давай переведу с русского на русский. Ошибка стабильно воспроизводится на тиктоке, но проявляется или может проявиться так или иначе везде.
Запатчили общий баг. Ну и да, на тиктоке он перестал проявляться
|
|1.5, ИмяХ (?), 20:16, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>>нарушению отрисовки при использовании антивируса
Как так получилось? Ведь движок отрисовки написан на самом лучшем языке, который гарантирует безопасную работу с памятью. А тут какая-то сторонняя программа умудряется его работу нарушить.
|
|
|
|2.7, Anonwrg5 (?), 20:20, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А там не в отрисовке дело. Там браузер вообще не стартует
I made a PoC to prove calling SHGetFolderPathW in DllMain can cause a deadlock. This proves this is not a problem on Firefox side.
The reason is that windows_storage!kfapi::CFolderCache::GetPath owns a critical section and then starts delayloading shcore.dll as shown below. Preloading shcore.dll may resolve this deadlock, but in general, DllMain should not call this kind of expensive APIs.
|
|
|
|3.8, Anonwrg5 (?), 20:22, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и, в общем, просто блеклистнули проблемную антивирную dll, не позволяя её инжектить, пока разработчики антивируса не исправят проблему на своей стороне.
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 20:30, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Поставил себе антивирус
@
Ну все, теперь безопасно
@
...
@
Разработчики браузера в одностороннем порядке вырубают тебе защиту
risitas.jpg
|
|
|
|
|
|6.51, Anonwrg5 (?), 22:03, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не "встроенная в хренось-11 фича", а сторонний антивирус от компании webroot.com
|
|
|
|7.66, Аноним (19), 23:31, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обновление KB5008353 , с которого всё началось - сторонний антивирус ? На других версиях win взаимоблокировки не обнаружено .
|
|5.38, Kuromi (ok), 21:30, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Они всегда так поступают, потому что Антивирусы лезут своими корявыми лапами в нутро браузера, а когда все ломается юзеры кричат "ФФ - шляпа, ничего не работает". Вот и остается только "выставлять на мороз", причем разработчики антивирусов как правило очень туго идут на контакт, голубая кровь же.
|
|5.50, Anonwrg5 (?), 22:01, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, разработчики браузера не вырубают антивирус.
Во-вторых, о какой защите браузера может идти речь, если браузер вообще не может при этом запускаться?
Выбор-то не между есть защита или нет. Выбор между "браузер работает" и "браузер не работает".
|
|
|
|6.63, . (?), 23:09, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Во-вторых, о какой защите браузера может идти речь, если браузер вообще не может при этом
> запускаться?
Ну так отлично - нет зондозиллы, нет и уязвимостей от которых ее нужно было бы защищать.
Все правильно пацаны сделали.
|
|5.61, Аноним (-), 22:55, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> WRusr.dll is injected via CreateRemoteThread + LoadLibrary.
> Поставил себе антивирус
> @
> Ну все, теперь безопасно
> @
...
>@
>Разработчики браузера в одностороннем порядке вырубают тебе защиту
Бедные вендо-страдальцы!
|
|1.6, Аноним (6), 20:17, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>Решена проблема, приводящая к сбою при попытке загрузки из TikTok видео, выбранного на странице с профилем пользователя.
Могли бы сказать что Firefox браузер для умных и блокировать TikTok на уровне браузера
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 21:20, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот и выросло поколение на блокировках, которому лишь что нибудь заблокировать.
|
|1.12, Аноним (-), 20:37, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Коллеги, со скорбью сообщаю, что в связи с интенсификацией rustления всего и вся, был вынужден податься в конкурирующий продукт. Bromite на смартфончике, chromium на пк. Ungoogled мне не подвезли, к сожалению. Как и огнелиса запускаю все это в изолированной среде. Жизнь есть, хотя не могу сказать, что ощутил какой-то феноменальный прирост производительности. С скиллами и финансовыми запросами нынешних веб сеньоров, прорабатываю план "Х", в виде суровой миграции на links2. Такие времена. Для интерактивных площадок dooble вполне работоспособен.
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 21:10, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
let patterns = &["apple", "maple", "snapple"];
/// let haystack = "Nobody likes maple in their apple flavored Snapple.";
Улыбнуло.
Ну это пока 3party.
>Мы все умрем! А-а-а!
Авось поживем еще. Когда-то и в полноценную ОС собирались внедрять, но так и осталось на уровне конструктора лего. https://github.com/johalun/echo
Но план Х сбрасывать со счетов не стоит, твоя правда.
|
|1.27, Аноним (27), 21:14, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ахахах
> Решена проблема, приводящая к сбою при попытке загрузки из TikTok видео
Осталось решить проблему с деградацией мозга у тех кто пишет и смотрит тикток
> Устранена ошибка, не дающая просматривать видео из сервиса Hulu в режиме "картинка в картинке".
Злобные буратины в восторге. Сначала придумали себе злобнобуратинское занятие смотреть видео в браузере, потом гроздно с пакойкарло решали проблему
Пользуйтесь нормальным браузером (не хром, не лиса, и не прочие шмивалди и луны) и для того для чего он преднозначен и будет вам счастье.
|
|
|
|2.56, Аноним (56), 22:17, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что вы имеете против ТИкток? Может с Онлифанс спутали? В последнем за ваши деньги можно столько непотребства увидеть... Тикток - незатейливый контент в которм вы легко угадаете себя под вирусную музыку с прокручиванием ее весь день в голове.
|
|1.31, Аноним (25), 21:20, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Пользуйтесь нормальным браузером
>(не хром, не лиса, и не прочие >шмивалди и луны) и для того для >чего он преднозначен и будет вам >счастье
Что за зверь такой? Links, lynx? Просвети, отче!
|
|1.36, VZ (??), 21:27, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> «Я не уверена, что то, что получится в результате, будет тем, что люди ожидают от браузера, но наши намерения всегда будут сводиться к тому, чтобы ставить пользователей на первое место», — сообщила Селена Декельманн. Она также заявила, что для успеха Firefox не нужно быть таким же большим, как Chrome или Safari. «Всё, чего мы действительно хотим, это быть жизнеспособной альтернативой. Мы считаем, что это делает интернет лучше для всех и позволяет пользователям иметь разные варианты», — сказала Декельманн.
> https://www.wired.com/story/firefox-mozilla-2022/ (оригинальная статья)
> https://3dnews.ru/1060444/brauzer-mozilla-firefox-moget-gdat-nezavidnaya-uchas
Значит Вам изначально было плевать на мнения пользователей, особенно проблем с персонализацией и конфигурацией.
|
|
|
|2.48, Самокатофил (?), 21:51, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Всё, чего мы действительно хотим, это быть жизнеспособной альтернативой
Амбициозно конечно, но раз доктор сказал в морг -- значит в морг.
|
|2.41, VZ (??), 21:32, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Она также заявила, что для успеха Firefox не нужно быть таким же большим, как Chrome или Safari.
Вы открыто заявили, что Вы подстилка для корпоратов, щит которым корпораты защищаются от бюрократических регуляторов конкуренции.
215 млн. пользователей, интересно, есть ли какой-то евроконгломерат, способный их купить, раз они готовы мимикрировать?
|
|1.53, Аноним (53), 22:06, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А проблемы с сайтом сдека могут исправить? У меня после проверки статуса сайт не открывается и ff всю память начинает выедать
|
|
|
|2.67, Аноним (67), 00:03, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая разница? Пока не выпилят user.js, это единственный юзабельный браузер.
|
|
|
|3.69, Аноним (25), 00:09, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что касается юзабилити на десктопе согласен. Страдаю на хромом. А вот на ведре, справедливости ради, все очень плохо у лисы. За столько лет так и не смогли довести до ума. Собственно на андроиде никто и не пользует ее, судя по статистике.
|
|1.70, палено (?), 00:28, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
давно ушёл на ангуглед-хромиум, пусть и дальше сосётся с гуглем и метой. фу-фу-фу.
|