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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.36.0

24.02.2022 23:47

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.36.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.36:

  • Значительно переработан код конфигурации IP-адресов, но изменения затрагивают в основном внутренние обработчики. Для пользователей всё должно работать как раньше, не считая небольшого повышения производительности, снижения потребления памяти и улучшения обработки настроек от нескольких источников (DHCP, ручные настройки и VPN). Например, добавленные вручную настройки теперь не устаревают даже после получения параметров для того же адреса через DHCP. Для разработчиков изменения упростят сопровождение и расширение кода.
  • Обеспечено игнорирование маршрутов для протоколов, не поддерживаемых в NetworkManager, что позволит решить проблемы с производительностью при большом числе записей в таблице маршрутизации, связанных, например, с работой BGP.
  • Добавлена поддержка новых типов маршрутов: blackhole, unreachable и prohibit. Улучшена обработка multipath-маршрутов IPv6.
  • Прекращена поддержка режима "configure-and-quit", позволявшего завершить работу NetworkManager сразу после настройки сети без оставления в памяти фонового процесса.
  • Обновлены клиенты DHCP и DHCPv6, основанные на коде из systemd.
  • Добавлена поддержка модемов 5G NR (New Radio).
  • Предоставлена возможность выбора бэкенда Wi-Fi (wpa_supplicant или IWD) на этапе сборки.
  • Обеспечена работа режима Wi-Fi P2P с бэкендом IWD, а не только с wpa_supplicant.
  • Добавлена экспериментальная поддержка запуска NetworkManager без привилегий root.


  1. Главная ссылка к новости (https://networkmanager.dev/blo...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.34.0
  3. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56754-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:07, 25/02/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Обновлён код клиентов DHCP и DHCPv6 на базе systemd.

    Поясните, что именно произошло?

     
     
  • 2.3, uis (ok), 00:21, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Произошёл троттлинг, в смысле поттеринг. Zeropulsekerneld
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:28, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оригинал: * Code for systemd-based DHCP and DHCPv6 clients has been updated from upstream.
     
  • 2.5, Аноним (4), 00:31, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Код DHCP и DHCPv6 клиентов, используемых в окружении systemd обновлён из upstream".
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 04:46, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не используемых в окружении systemd, а взятых из кодовой базы systemd.
     

  • 1.2, uis (ok), 00:19, 25/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне и с dhcpcd нравится
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 02:11, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кому-то и кобыла невеста.
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 05:17, 25/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    А когда там в GNOME Wireguard осилят?
    А то сижу как луддит с OpenVPN.
     
  • 1.9, Аноним (9), 06:12, 25/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Очень удивился, когда узнал, что в отличие от винды эта штука не поддерживает возможность использования нескольких шлюзов и протокола автоматический смены шлюза. Мне лично показалось, что с точки зрения программной маршрутизации не должно быть абсолютно никакой разницы между двумя сетями через два сетевых адаптера и двумя сетями через один и тот же физический адаптер. Но оказывается, что в линуксе разница есть.
     
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