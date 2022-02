Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.36.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:07, 25/02/2022 [ответить] –1 + / – > Обновлён код клиентов DHCP и DHCPv6 на базе systemd. Поясните, что именно произошло?

2.3 , uis ( ok ), 00:21, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Произошёл троттлинг, в смысле поттеринг. Zeropulsekerneld

2.4 , Аноним ( 4 ), 00:28, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оригинал: * Code for systemd-based DHCP and DHCPv6 clients has been updated from upstream.

2.5 , Аноним ( 4 ), 00:31, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Код DHCP и DHCPv6 клиентов, используемых в окружении systemd обновлён из upstream".

3.7 , Аноним ( 7 ), 04:46, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не используемых в окружении systemd, а взятых из кодовой базы systemd.



1.2 , uis ( ok ), 00:19, 25/02/2022 [ответить] +1 + / – Мне и с dhcpcd нравится

2.6 , Аноним ( 6 ), 02:11, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А кому-то и кобыла невеста.



1.8 , iPony129412 ( ? ), 05:17, 25/02/2022 [ответить] + / – А когда там в GNOME Wireguard осилят?

А то сижу как луддит с OpenVPN.

1.9 , Аноним ( 9 ), 06:12, 25/02/2022 [ответить] + / – Очень удивился, когда узнал, что в отличие от винды эта штука не поддерживает возможность использования нескольких шлюзов и протокола автоматический смены шлюза. Мне лично показалось, что с точки зрения программной маршрутизации не должно быть абсолютно никакой разницы между двумя сетями через два сетевых адаптера и двумя сетями через один и тот же физический адаптер. Но оказывается, что в линуксе разница есть.