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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.34.0

14.01.2022 23:07

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.34.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.34:

  • Реализован новый сервис nm-priv-helper, предназначенный для организации выполнения операций, требующих повышенных привилегий. В настоящее время использование данного сервиса ограничено, но в дальнейшем планируется избавить основной процесс NetworkManager от расширенных привилегий и использовать nm-priv-helper для выполнения привилегированных операций.
  • В консольном интерфейсе nmtui реализована возможность добавления и редактирования профилей для установки соединений через VPN Wireguard.
  • Добавлена возможность настройки DNS over TLS (DoT) на базе systemd-resolved.
  • В nmcli реализована команда "nmcli device up|down", аналогичная "nmcli device connect|disconnect".
  • Объявлены устаревшими свойства Slaves в D-Bus-интерфейсах org.freedesktop.NetworkManager.Device.Bond, org.freedesktop.NetworkManager.Device.Bridge, org.freedesktop.NetworkManager.Device.OvsBridge, org.freedesktop.NetworkManager.Device.OvsPort, org.freedesktop.NetworkManager.Device.Team, вместо которых следует использовать свойство Ports в интерфейсе org.freedesktop.NetworkManager.Device.
  • Для агрегированных соединений (bond) добавлена поддержка опции peer_notif_delay, а также возможность установки опции queue_id для выбора идентификатора очереди TX для каждого порта.
  • В генераторе initrd реализована настройка "ip=dhcp,dhcp6" для автонастройки одновременно через DHCPv4 и IPv6, а также обеспечен разбор параметра ядра rd.ethtool=INTERFACE:AUTONEG:SPEED для настройки автосогласования параметров и выбора скорости интерфейса.


  1. Главная ссылка к новости (https://networkmanager.dev/blo...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.32.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
  5. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  6. OpenNews: Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56510-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 23:20, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне и с dhcpcd(а на некоторых с dhclient) хорошо
     
  • 1.2, Смузихлёб (?), 23:25, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть же встроенные networkd и resolved.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:20, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они б ещё работали, как надо...
     
     
  • 3.8, Смузихлёб (?), 00:50, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно всё работает, если читать мануалы, а не как [i]русский иван[/i] всё делать наобум.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 01:13, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в анекдоте: "...после сборки обработать напильником".
     
  • 4.10, Аноним (10), 02:20, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лучше месяц сидеть читать мануалы, чем за две минуты все настроить.
     
  • 2.12, saynotoresolved (?), 02:37, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >resolved

    вот это гавнище украло у меня несколько часов жизни. фпесту.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:36, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    посоны выбирают netctl
     
  • 1.4, Анонка (?), 23:50, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дичь
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:27, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор хоть местный анонче ?
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:36, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    До сих пор не умеет настроить две сети на один адаптер, например одна static-адрес, а другая dhcp. К скрытым сетям вай-фая подключается неуверенно - иногда (на самом деле часто) не видит в упор. Шляпа фетровая.
     
  • 1.11, Аноним (10), 02:21, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nmtui великолепная вещь. Столько нервов сберегла.
     
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