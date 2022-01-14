Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.34.0

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.34.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Основные новшества NetworkManager 1.34: Реализован новый сервис nm-priv-helper, предназначенный для организации выполнения операций, требующих повышенных привилегий. В настоящее время использование данного сервиса ограничено, но в дальнейшем планируется избавить основной процесс NetworkManager от расширенных привилегий и использовать nm-priv-helper для выполнения привилегированных операций.

В консольном интерфейсе nmtui реализована возможность добавления и редактирования профилей для установки соединений через VPN Wireguard.

Добавлена возможность настройки DNS over TLS (DoT) на базе systemd-resolved.

В nmcli реализована команда "nmcli device up|down", аналогичная "nmcli device connect|disconnect".

Объявлены устаревшими свойства Slaves в D-Bus-интерфейсах org.freedesktop.NetworkManager.Device.Bond, org.freedesktop.NetworkManager.Device.Bridge, org.freedesktop.NetworkManager.Device.OvsBridge, org.freedesktop.NetworkManager.Device.OvsPort, org.freedesktop.NetworkManager.Device.Team, вместо которых следует использовать свойство Ports в интерфейсе org.freedesktop.NetworkManager.Device.

Для агрегированных соединений (bond) добавлена поддержка опции peer_notif_delay, а также возможность установки опции queue_id для выбора идентификатора очереди TX для каждого порта.

В генераторе initrd реализована настройка "ip=dhcp,dhcp6" для автонастройки одновременно через DHCPv4 и IPv6, а также обеспечен разбор параметра ядра rd.ethtool=INTERFACE:AUTONEG:SPEED для настройки автосогласования параметров и выбора скорости интерфейса.



