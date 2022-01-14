Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.34.0

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|3.8, Смузихлёб (?), 00:50, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекрасно всё работает, если читать мануалы, а не как [i]русский иван[/i] всё делать наобум.
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|4.10, Аноним (10), 02:20, 15/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно лучше месяц сидеть читать мануалы, чем за две минуты все настроить.
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|1.7, Аноним (7), 00:36, 15/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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До сих пор не умеет настроить две сети на один адаптер, например одна static-адрес, а другая dhcp. К скрытым сетям вай-фая подключается неуверенно - иногда (на самом деле часто) не видит в упор. Шляпа фетровая.
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