GitHub внедрил систему машинного обучения для поиска уязвимостей в коде

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|1.1, InuYasha (??), 10:31, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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ГХ внедрил уже и свёртывание комментариев (чтоб, не дай баг, ctrl+f не нажали), и трюки чтобы в старых браузерах переставали работать "фичи" (ну, серёзно, КАК нужно было ХОТЕТЬ сломать людям жизнь что даже простые меню и кнопки перестают работать??)
Удивляет, что народ всё ещё тащит в эту помойку свои кровные исходники. Даже "опенсорсники" несут свои наработки корпорации зла на блюдечке. Фу, тошнотворно.
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|3.7, InuYasha (??), 10:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А если опенсорс, какая разница где?
Если опенсорс, то нет шансов без штанов остаться? Мне ГХ ещё давно сказал "пока не пришлёте пин-код, не войдёте". Для себя рассматриваю, например, https://sr.ht/
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|2.3, Аноним (3), 10:36, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скоро будет отечественный аналог github, вот там со старого браузера разгуляемся
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|3.6, Какойточел (?), 10:49, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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зачем такое ждать вообще?
разворачиваешь свой gogs или gitea и все.
Или просто создаешь не комерческую организацию закупаешь сервера, и делаешь тоже самое но для всех
Вот тебе и аналог гит хаба, и без ташнотворности в виде "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ"
в русском языке ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - синоним низкого качества и отмывки денег.
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|4.20, anonymous (??), 14:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в русском языке ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - синоним низкого качества и отмывки денег.
Отечественное оружие.
Отечественные программисты.
Отечественные ядерные технологии.
Может, тебе русский язык получше узнать?
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|3.12, Аноним (11), 11:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы что? Только с отечественных можно будет: Яндекс Браузер, Мылору Браузер и т.д.
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|2.5, Какойточел (?), 10:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен, перенесли все проекты свои на собственный хостин на базе gitea
github теперь в виде зеркала и все
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|2.10, Аноним (10), 11:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вечная проблема браузеров - постоянные обновы. Порят всю картину мира. Зачем мне постоянные обновы?
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|2.15, Rev (?), 12:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Удивляет, что народ всё ещё тащит в эту помойку свои кровные исходники.
Потому, что у каждого нормального разраба есть там аккаунт, и намного проще там принимать пулл-реквесты.
Лучший вариант это вести разработку на Гитхабе, но зеркалировать свои репы себе в Gitea. Просто на всякий случай.
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|2.17, Урри (ok), 13:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неужели git clone/commit/push сломали? Нет.
Так чего вы ноете? Командной строкой пользоваться разучились?
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|2.21, Аноним (21), 14:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ГХ внедрил уже
100% загрузку проца (ядра) при отключенных скриптах
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|1.9, Аноним (21), 11:11, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эксперименты по машинному цензурированию кода. Осталось добавить карательные функции.
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|2.18, Амогус (?), 14:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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let whitelist = ...
^^ potentially insulting variable name. rename or ban
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