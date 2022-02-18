GitHub внедрил систему машинного обучения для поиска уязвимостей в коде

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:32, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А если опенсорс, какая разница где?

3.7 , InuYasha ( ?? ), 10:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А если опенсорс, какая разница где? Если опенсорс, то нет шансов без штанов остаться? Мне ГХ ещё давно сказал "пока не пришлёте пин-код, не войдёте". Для себя рассматриваю, например, https://sr.ht/

4.13 , ryoken ( ok ), 12:22, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что там батька РМС советует..? Savannah.gnu.org кажется?

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разница, где к разработчику относятся уважительно.

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:36, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скоро будет отечественный аналог github, вот там со старого браузера разгуляемся

3.4 , kusb ( ? ), 10:42, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – <ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЯГРТ 0.1>

3.6 , Какойточел ( ? ), 10:49, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – зачем такое ждать вообще?

разворачиваешь свой gogs или gitea и все.

Или просто создаешь не комерческую организацию закупаешь сервера, и делаешь тоже самое но для всех

Вот тебе и аналог гит хаба, и без ташнотворности в виде "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ"

в русском языке ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - синоним низкого качества и отмывки денег.

4.20 , anonymous ( ?? ), 14:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в русском языке ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - синоним низкого качества и отмывки денег. Отечественное оружие.

Отечественные программисты.

Отечественные ядерные технологии. Может, тебе русский язык получше узнать?

3.12 , Аноним ( 11 ), 11:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы что? Только с отечественных можно будет: Яндекс Браузер, Мылору Браузер и т.д.

4.19 , kusb ( ? ), 14:30, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – proxy.internet-gateway.otr.gov.local

2.5 , Какойточел ( ? ), 10:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Согласен, перенесли все проекты свои на собственный хостин на базе gitea

github теперь в виде зеркала и все

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вечная проблема браузеров - постоянные обновы. Порят всю картину мира. Зачем мне постоянные обновы?

2.15 , Rev ( ? ), 12:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Удивляет, что народ всё ещё тащит в эту помойку свои кровные исходники. Потому, что у каждого нормального разраба есть там аккаунт, и намного проще там принимать пулл-реквесты.

Лучший вариант это вести разработку на Гитхабе, но зеркалировать свои репы себе в Gitea. Просто на всякий случай.

2.17 , Урри ( ok ), 13:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Неужели git clone/commit/push сломали? Нет.

Так чего вы ноете? Командной строкой пользоваться разучились?

2.21 , Аноним ( 21 ), 14:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ГХ внедрил уже 100% загрузку проца (ядра) при отключенных скриптах

