The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

GitHub внедрил систему машинного обучения для поиска уязвимостей в коде

18.02.2022 10:10

GitHub объявил о добавлении в сервис Code scanning экспериментальной системы машинного обучения для выявления распространённых типов уязвимостей в коде. На этапе тестирования новая функциональность пока доступна только для репозиториев с кодом на языках JavaScript и TypeScript. Отмечается, что применение системы машинного обучения позволило заметно расширить спектр выявляемых проблем, при анализе которых система теперь не ограничивается проверкой типовых шаблонов и не привязывается к известным фреймворкам. Из выявляемых новой системой проблем упоминаются ошибки, приводящие к межсайтовому скриптингу (XSS), искажению файловых путей (например, через указание "/.."), подстановке SQL- и NoSQL-запросов.

Сервис Code scanning позволяет выявлять уязвимости на ранней стадии разработки через сканирование каждой операции "git push" на предмет потенциальных проблем. Результат прикрепляется непосредственно к pull-запросу. Ранее проверка осуществлялась с использованием движка CodeQL, анализирующего шаблоны с типовыми примерами уязвимого кода (CodeQL позволяет сформировать шаблон уязвимого кода для выявления наличия подобной уязвимости в коде других проектов). Новый движок, использующий машинное обучение, может определять ранее не известные уязвимости так как он не привязан к перебору шаблонов кода, описывающих конкретные уязвимости. Ценой подобной возможности является увеличение числа ложных срабатываний по сравнению с проверками на основе CodeQL.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-02-17...)
  2. OpenNews: GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого
  3. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  4. OpenNews: Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде
  5. OpenNews: GitHub ввёл в строй сервис для выявления уязвимостей в коде
  6. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56719-github
Ключевые слова: github, ai, security
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 10:31, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    ГХ внедрил уже и свёртывание комментариев (чтоб, не дай баг, ctrl+f не нажали), и трюки чтобы в старых браузерах переставали работать "фичи" (ну, серёзно, КАК нужно было ХОТЕТЬ сломать людям жизнь что даже простые меню и кнопки перестают работать??)
    Удивляет, что народ всё ещё тащит в эту помойку свои кровные исходники. Даже "опенсорсники" несут свои наработки корпорации зла на блюдечке. Фу, тошнотворно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:32, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если опенсорс, какая разница где?
     
     
  • 3.7, InuYasha (??), 10:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А если опенсорс, какая разница где?

    Если опенсорс, то нет шансов без штанов остаться? Мне ГХ ещё давно сказал "пока не пришлёте пин-код, не войдёте". Для себя рассматриваю, например, https://sr.ht/

     
     
  • 4.13, ryoken (ok), 12:22, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что там батька РМС советует..? Savannah.gnu.org кажется?
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разница, где к разработчику относятся уважительно.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:36, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скоро будет отечественный аналог github, вот там со старого браузера разгуляемся
     
     
  • 3.4, kusb (?), 10:42, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    <ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЯГРТ 0.1>
     
  • 3.6, Какойточел (?), 10:49, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    зачем такое ждать вообще?
    разворачиваешь свой gogs или gitea и все.
    Или просто создаешь не комерческую организацию закупаешь сервера, и делаешь тоже самое но для всех
    Вот тебе и аналог гит хаба, и без ташнотворности в виде "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ"  
    в русском языке ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - синоним низкого качества и отмывки денег.
     
     
  • 4.20, anonymous (??), 14:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в русском языке ОТЕЧЕСТВЕННОЕ - синоним низкого качества и отмывки денег.

    Отечественное оружие.
    Отечественные программисты.
    Отечественные ядерные технологии.

    Может, тебе русский язык получше узнать?

     
  • 3.12, Аноним (11), 11:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что? Только с отечественных можно будет: Яндекс Браузер, Мылору Браузер и т.д.
     
     
  • 4.19, kusb (?), 14:30, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    proxy.internet-gateway.otr.gov.local
     
  • 2.5, Какойточел (?), 10:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, перенесли все проекты свои на собственный хостин на базе gitea
    github теперь в виде зеркала и все
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вечная проблема браузеров - постоянные обновы. Порят всю картину мира. Зачем мне постоянные обновы?
     
  • 2.15, Rev (?), 12:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Удивляет, что народ всё ещё тащит в эту помойку свои кровные исходники.

    Потому, что у каждого нормального разраба есть там аккаунт, и намного проще там принимать пулл-реквесты.
    Лучший вариант это вести разработку на Гитхабе, но зеркалировать свои репы себе в Gitea. Просто на всякий случай.

     
  • 2.17, Урри (ok), 13:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неужели git clone/commit/push сломали? Нет.
    Так чего вы ноете? Командной строкой пользоваться разучились?
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ГХ внедрил уже

    100% загрузку проца (ядра) при отключенных скриптах

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:00, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главное, чтобы не совмещали с нейросеткой, которая пишет код.
     
     
  • 2.14, Амогус (?), 12:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё нормально, они подружатся
     

  • 1.9, Аноним (21), 11:11, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эксперименты по машинному цензурированию кода. Осталось добавить карательные функции.
     
     
  • 2.16, Аноньимъ (ok), 13:33, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В корень зрите.
     
  • 2.18, Амогус (?), 14:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    let whitelist = ...

    ^^ potentially insulting variable name. rename or ban

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру