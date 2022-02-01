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Выпуск nginx 1.21.6

01.02.2022 10:54

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.6, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка неравномерного распределения клиентских соединений между рабочими процессами проявляющиеся при использовании EPOLLEXCLUSIVE на Linux системах;
  • Исправлена ошибка в которой nginx возвращал в ответах строку заголовка "Connection: keep-alive" во время плавного завершения старых рабочих процессов;
  • В директиве ssl_session_ticket_key внесены исправления при использовании TLSv1.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/arch...)
  2. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.26.0
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.20.2
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.4
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56618-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Какаянахренразница (ok), 13:44, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зачастили как-то релизы nginx-а...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:28, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кстати, куда подевался A.Stahl?
     
     
  • 3.14, Какаянахренразница (ok), 14:34, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, но если вдруг встречу, то обязательно передам, что ты соскучился.

    Update: У него есть/был аккаунт на Хабре.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:35, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аккаунт на Хабре

    индикатор помойки.

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 17:12, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >индикатор помойки.

    Не опеннетцу об этом говорить!

     

  • 1.2, Anonnn (?), 13:45, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как обычно ничего нового. Когда же рамблер уже наконец возьмет nginx у F5 и займется его развитием?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:53, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rambler...
    ...займётся развитием...
    ...rambler...

    Ну, ну :)

     
     
  • 3.5, Аноним (-), 13:56, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же тупой и унылый вброс. Теперь даже не смешно.
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:54, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рамблер ничего не возьмёт, не имеет права.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:29, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Размблер еще не закрыли официально?
     

  • 1.6, макпыф (ok), 14:09, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лютая минорщина
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:14, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему ссылки в новости не https?
     
     
  • 2.8, Массоны Рептилоиды (?), 14:24, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему ссылки в новости не https?

    Чтобы лишнюю нагрузку из-за шифрования не создавать

     
  • 2.11, Аноним (12), 14:29, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTTPS никому не нужен кроме д...
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 14:32, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https майору не нужен, кроме д..
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:24, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый релиз с таким минорным ченжлогом за многие годы.
    Вроде Игорь уже ушел с концами?
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:25, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без Сысоева уже не тот
     
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