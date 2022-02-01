Выпуск nginx 1.21.6

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|3.14, Какаянахренразница (ok), 14:34, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, но если вдруг встречу, то обязательно передам, что ты соскучился.
Update: У него есть/был аккаунт на Хабре.
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|1.2, Anonnn (?), 13:45, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как обычно ничего нового. Когда же рамблер уже наконец возьмет nginx у F5 и займется его развитием?
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|2.3, Аноним (3), 13:53, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rambler...
...займётся развитием...
...rambler...
Ну, ну :)
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|1.9, Аноним (9), 14:24, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Первый релиз с таким минорным ченжлогом за многие годы.
Вроде Игорь уже ушел с концами?
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