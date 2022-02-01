Выпуск nginx 1.21.6

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.6, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Исправлена ошибка неравномерного распределения клиентских соединений между рабочими процессами проявляющиеся при использовании EPOLLEXCLUSIVE на Linux системах;

Исправлена ошибка в которой nginx возвращал в ответах строку заголовка "Connection: keep-alive" во время плавного завершения старых рабочих процессов;

В директиве ssl_session_ticket_key внесены исправления при использовании TLSv1.3.



