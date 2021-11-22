Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.26.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. В новой версии: Внесено изменение в опцию "share" в которой теперь указывается полный путь к файлам вместо корневого каталога документа, который раньше добавлялся в URI запроса;

Добавлена автоматическая подстройка существующих конфигураций под новые опции "share" при обновлении с предыдущих версий;

В опции "share" добавлена поддержка переменных. Например: { "share": "/www/data/$uri" }

В опции "share" добавлена поддержка несколько путей. Например: { "share": [ "/www/$host$uri", "/www/static$uri", "/www/app.html" ] }

В опции chroot добавлена поддержка переменных;

Добавлена поддержка совместного использования opcache в PHP между процессами приложения;

Добавлена поддержка маршрутизации запроса по строке запроса;

Исправлена ошибка выхода из строя процессов роутера и приложения при достижение лимита запросов асинхронными или многопоточными приложениями;

Исправлена ошибка остановки чтения фреймов установленного соединения WebSocket от клиента после того, как соответствующий обработчик был перенастроен;

Исправлена сборка с библиотекой glibc 2.34, проявляющаяся, в частности, в Fedora 35.



