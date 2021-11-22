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Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.26.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.
В новой версии:
- Внесено изменение в опцию "share" в которой теперь указывается полный путь к файлам вместо корневого каталога документа, который раньше добавлялся в URI запроса;
- Добавлена автоматическая подстройка существующих конфигураций под новые опции "share" при обновлении с предыдущих версий;
- В опции "share" добавлена поддержка переменных. Например:
{
"share": "/www/data/$uri"
}
- В опции "share" добавлена поддержка несколько путей. Например:
{
"share": [
"/www/$host$uri",
"/www/static$uri",
"/www/app.html"
]
}
- В опции chroot добавлена поддержка переменных;
- Добавлена поддержка совместного использования opcache в PHP между процессами приложения;
- Добавлена поддержка маршрутизации запроса по строке запроса;
- Исправлена ошибка выхода из строя процессов роутера и приложения при достижение лимита запросов асинхронными или многопоточными приложениями;
- Исправлена ошибка остановки чтения фреймов установленного соединения WebSocket от клиента после того, как соответствующий обработчик был перенастроен;
- Исправлена сборка с библиотекой glibc 2.34, проявляющаяся, в частности, в Fedora 35.