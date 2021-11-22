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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.26.0

22.11.2021 18:59

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.26.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Внесено изменение в опцию "share" в которой теперь указывается полный путь к файлам вместо корневого каталога документа, который раньше добавлялся в URI запроса;
  • Добавлена автоматическая подстройка существующих конфигураций под новые опции "share" при обновлении с предыдущих версий;
  • В опции "share" добавлена поддержка переменных. Например: 
    
   {
      "share": "/www/data/$uri"
   }
  • В опции "share" добавлена поддержка несколько путей. Например: 
    
   {
      "share": [
          "/www/$host$uri",
          "/www/static$uri",
          "/www/app.html"
      ]
  }
  • В опции chroot добавлена поддержка переменных;
  • Добавлена поддержка совместного использования opcache в PHP между процессами приложения;
  • Добавлена поддержка маршрутизации запроса по строке запроса;
  • Исправлена ошибка выхода из строя процессов роутера и приложения при достижение лимита запросов асинхронными или многопоточными приложениями;
  • Исправлена ошибка остановки чтения фреймов установленного соединения WebSocket от клиента после того, как соответствующий обработчик был перенастроен;
  • Исправлена сборка с библиотекой glibc 2.34, проявляющаяся, в частности, в Fedora 35.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.20.2
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0
  4. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56209-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (3) RSS
  • 3, Аноним (3), 19:50, 22/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > /www/$host$uri

    А как там с санитизацией?
    Nginx, помнится, этим очень славен https://blog.detectify.com/2020/11/10/common-nginx-misconfigurations/

     

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