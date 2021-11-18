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Релиз nginx 1.20.2

18.11.2021 18:58

После 5 месяцев разработки подготовлен корректирующий выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.20.2 параллельно поддерживаемой стабильной ветки 1.20.X, в которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

Основные изменения, добавленные в процессе формирования корректирующего выпуска:

  • Обеспечена совместимость с библиотекой OpenSSL 3.0.
  • Исправлена ошибка записи в лог пустых SSL-переменных;
  • Исправлена ошибка закрытия keepalive-соединения с gRPC-бэкендами при получении GOAWAY-фрейма;
  • Устранены зависания, проявляющиеся при создании SSL-соединения к бэкендам в модуле stream;
  • Устранены зависания, проявляющиеся при создании SSL-соединения c gRPC-бэкендами при использовании методов select, poll или /dev/poll;
  • Исправлена установка переменной $content_length при использовании chunked transfer encoding;
  • Исправлены ошибки зависания запросов при использовании HTTP/2 и директивы aio_write.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.4
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56183-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, QwertyReg (ok), 22:07, 18/11/2021 Скрыто модератором
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  • 2, Аноним (2), 22:10, 18/11/2021 Скрыто модератором
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  • 5, пончик (?), 22:36, 18/11/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 3, knike (?), 22:18, 18/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    1.20.2 параллельна 1.20.x? Это как?
     
  • 4, CHERTS (ok), 22:21, 18/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Есть stable есть mainline.
    1.20.x - stable
    1.21.x - mainline
     

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