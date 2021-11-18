Релиз nginx 1.20.2

После 5 месяцев разработки подготовлен корректирующий выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.20.2 параллельно поддерживаемой стабильной ветки 1.20.X, в которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. Основные изменения, добавленные в процессе формирования корректирующего выпуска: Обеспечена совместимость с библиотекой OpenSSL 3.0.

Исправлена ошибка записи в лог пустых SSL-переменных;

Исправлена ошибка закрытия keepalive-соединения с gRPC-бэкендами при получении GOAWAY-фрейма;

Устранены зависания, проявляющиеся при создании SSL-соединения к бэкендам в модуле stream;

Устранены зависания, проявляющиеся при создании SSL-соединения c gRPC-бэкендами при использовании методов select, poll или /dev/poll;

Исправлена установка переменной $content_length при использовании chunked transfer encoding;

Исправлены ошибки зависания запросов при использовании HTTP/2 и директивы aio_write.



