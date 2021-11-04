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Выпуск nginx 1.21.4

04.11.2021 10:13

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Прекращена поддержка установки HTTP/2-соединений с использованием расширения NPN (Next Protocol Negotiation) вместо ALPN;
  • Обеспечено закрытие SSL-соединений при использовании клиентом расширения ALPN, если в процессе согласования соединений не выбран поддерживаемый протокол;
  • В директиве "sendfile_max_chunk" значение по умолчанию изменено на 2 мегабайта;
  • В модуле stream добавлена директива proxy_half_close, при помощи которой можно настроить поведение при закрытии проксируемого соединения TCP на одной из сторон ("TCP half-close");
  • В модуле stream добавлена директива ssl_alpn для определения списка поддерживаемых протоколов ALPN (h2, http/1.1) и переменная $ssl_alpn_protocol, отражающая согласованный с клиентом протокол ALPN;
  • Добавлена поддержка вызова SSL_sendfile() при использовании OpenSSL 3.0;
  • Добавлена директива "mp4_start_key_frame" в модуле ngx_http_mp4_module для вещания видеопотока, начиная с ключевого кадра.
  • Исправлена установка переменной $content_length при использовании chunked transfer encoding;
  • Исправлена ошибка кэширования соединения при получении ответа некорректной длины от проксируемого бэкенда;
  • Исправлено логирование с уровнем "error" вместо "info" при некорректных заголовках от бэкендов;
  • Исправлены ошибки зависания запросов при использовании HTTP/2 и директивы aio_write.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.3
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.2 и njs 0.6.2
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
  6. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56096-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 04/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Что-то про суды ничего не слышно они закончились или как?
     
     
  • 2.3, nonamenonamenoname (?), 10:57, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попытка цап-царап не удалась
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:12, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ничего Рамблер еще на кого-нибудь в суд подаст, за ним не заржавеет.
     

  • 1.2, lockywolf (ok), 10:55, 04/11/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    QUIC так и нету?
     
     
  • 2.6, eRIC (ok), 12:27, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > QUIC так и нету?

    https://quic.nginx.org/

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:40, 04/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    рамблер тот еще проказник
     
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