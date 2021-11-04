Выпуск nginx 1.21.4

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Прекращена поддержка установки HTTP/2-соединений с использованием расширения NPN (Next Protocol Negotiation) вместо ALPN;

Обеспечено закрытие SSL-соединений при использовании клиентом расширения ALPN, если в процессе согласования соединений не выбран поддерживаемый протокол;

В директиве "sendfile_max_chunk" значение по умолчанию изменено на 2 мегабайта;

В модуле stream добавлена директива proxy_half_close, при помощи которой можно настроить поведение при закрытии проксируемого соединения TCP на одной из сторон ("TCP half-close");

В модуле stream добавлена директива ssl_alpn для определения списка поддерживаемых протоколов ALPN (h2, http/1.1) и переменная $ssl_alpn_protocol, отражающая согласованный с клиентом протокол ALPN;

Добавлена поддержка вызова SSL_sendfile() при использовании OpenSSL 3.0;

Добавлена директива "mp4_start_key_frame" в модуле ngx_http_mp4_module для вещания видеопотока, начиная с ключевого кадра.

Исправлена установка переменной $content_length при использовании chunked transfer encoding;

Исправлена ошибка кэширования соединения при получении ответа некорректной длины от проксируемого бэкенда;

Исправлено логирование с уровнем "error" вместо "info" при некорректных заголовках от бэкендов;

Исправлены ошибки зависания запросов при использовании HTTP/2 и директивы aio_write.



