Выпуск Chrome OS 97

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:45, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хромобуки вполне себе оффлайн работают, без подключения к инету. Как долго и какая именно функциональность при этот пропадает - другой вопрос. В гугл, например, не зайти, почту не почитать, опеннет и все такое. Мало чем от андроида отличается вообще-то: ни у кого же смартфон не превращается в камень без инета.

3.11 , Аноним ( 1 ), 13:28, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всмысле этой ОС можно пользоваться без аккаунта google?

4.13 , Аноним ( 9 ), 13:39, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе там можно логиниться гостем. Но аккаунт на гугле необходим, как я понимаю, чтобы полноценно пользоваться. Логиниться нужно при включении хромобука, чтобы разблокировать рабочий стол. Дальше он уже не нужен, пока хромобук не надо будет перезагружать (а это необходимо не столь часто, он в основном в спящие режимы уходит). Хромоосью я не так долго пользовался, чтобы сказать в каких конкретно случаях нужен коннект к инету и требуется аккаунт гугла. Я к тому что перманентного подключения к инету и гугловскому аккаунту не требуется (есть такой частый стереотип относительно хромобуков), а не к тому что они в принципе не нужны.

4.16 , Аноним ( 16 ), 13:53, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставь Neverware CloudReady там гугл аккаунт не нужен. Нужен акк от этого самого неверваре.

3.12 , макпыф ( ok ), 13:33, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В гугл, например, не зайти, почту не почитать, опеннет и все такое. Нельзя пользоваться интернетом без интернета. Как же так?

4.14 , Аноним ( 9 ), 13:43, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот такой вот принципиальный недостаток у хромобуков. В остальном как третий сорт планшета, есть андроиде, есть яблоид, есть хромобук.

5.15 , Аноним ( 16 ), 13:50, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В остальном он как любой линукс ноутбук. Любой линукс ноутбук хуже чем планшет на андроид или на яблоид для конечного потребителя.

