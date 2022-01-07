Выпуск Chrome OS 97

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|2.9, Аноним (9), 12:45, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хромобуки вполне себе оффлайн работают, без подключения к инету. Как долго и какая именно функциональность при этот пропадает - другой вопрос. В гугл, например, не зайти, почту не почитать, опеннет и все такое. Мало чем от андроида отличается вообще-то: ни у кого же смартфон не превращается в камень без инета.
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|4.13, Аноним (9), 13:39, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе там можно логиниться гостем. Но аккаунт на гугле необходим, как я понимаю, чтобы полноценно пользоваться. Логиниться нужно при включении хромобука, чтобы разблокировать рабочий стол. Дальше он уже не нужен, пока хромобук не надо будет перезагружать (а это необходимо не столь часто, он в основном в спящие режимы уходит). Хромоосью я не так долго пользовался, чтобы сказать в каких конкретно случаях нужен коннект к инету и требуется аккаунт гугла. Я к тому что перманентного подключения к инету и гугловскому аккаунту не требуется (есть такой частый стереотип относительно хромобуков), а не к тому что они в принципе не нужны.
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|4.16, Аноним (16), 13:53, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставь Neverware CloudReady там гугл аккаунт не нужен. Нужен акк от этого самого неверваре.
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|3.12, макпыф (ok), 13:33, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В гугл, например, не зайти, почту не почитать, опеннет и все такое.
Нельзя пользоваться интернетом без интернета. Как же так?
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|4.14, Аноним (9), 13:43, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот такой вот принципиальный недостаток у хромобуков. В остальном как третий сорт планшета, есть андроиде, есть яблоид, есть хромобук.
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|5.15, Аноним (16), 13:50, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В остальном он как любой линукс ноутбук. Любой линукс ноутбук хуже чем планшет на андроид или на яблоид для конечного потребителя.
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|2.7, Аноним (16), 12:08, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там на стартовом экране заставка и там написано что конкретно тебе запрещено использовать данный программно-аппаратный комплекс.
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