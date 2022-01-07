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Выпуск Chrome OS 97

07.01.2022 10:43

Опубликован релиз операционной системы Chrome OS 97, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 97. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 97 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 97:

  • Реализована возможность проверки грамматики в offline-режиме, что позволяет проверять правописание в web-приложениях и различных полях ввода при отсутствии подключения к сети.
  • Реализована возможность перемещения области для увеличения содержимого экрана (Magnifier) вслед за движением мыши (Chrome OS Settings > Advanced > Accessibility > Manage accessibility features > Enable fullscreen magnifier).
  • В приложение для просмотра галереи фотографий (Gallery) добавлена возможность воспроизведения звука и открытия нескольких окон для одновременного просмотра или редактирования нескольких мультимедийных файлов.
  • Добавлен API Management Telemetry для отправки данных телеметрии c централизованно управляемых устройств (в корпоративных системах). Например, поддерживается передача сведений о состоянии CPU, памяти, хранилищах и графической подсистеме.
  • Переработан интерфейс с настройками отправки информации (например, отчётов о сбоях). Пользователь теперь может видеть все данные, используемые при отправке отчётов.
  • В API Сrome Policy, позволяющий администраторам управлять устройствами и браузерами пользователей, добавлена возможность управления настройками устройства (Device Settings). Ранее через данный API был предоставлен доступ к настройкам пользователя, параметрам вывода на печать, приложениям и дополнениям.
  • Улучшена интеграция с внешними устройствами на базе платформы Android, например, добавлена поддержка разблокировки экрана со смартфона, быстрого сопряжения устройств, передачи контента между устройствами, организации трансляции мультимедийных данных и доступа к сообщениям.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 96
  3. OpenNews: Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему
  4. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56468-chormeos
Ключевые слова: chormeos, chrome
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отключаться/отключат сервисы google и будет камень.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:45, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромобуки вполне себе оффлайн работают, без подключения к инету. Как долго и какая именно функциональность при этот пропадает - другой вопрос. В гугл, например, не зайти, почту не почитать, опеннет и все такое. Мало чем от андроида отличается вообще-то: ни у кого же смартфон не превращается в камень без инета.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 13:28, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле этой ОС можно пользоваться без аккаунта google?
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 13:39, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе там можно логиниться гостем. Но аккаунт на гугле необходим, как я понимаю, чтобы полноценно пользоваться. Логиниться нужно при включении хромобука, чтобы разблокировать рабочий стол. Дальше он уже не нужен, пока хромобук не надо будет перезагружать (а это необходимо не столь часто, он в основном в спящие режимы уходит). Хромоосью я не так долго пользовался, чтобы сказать в каких конкретно случаях нужен коннект к инету и требуется аккаунт гугла. Я к тому что перманентного подключения к инету и гугловскому аккаунту не требуется (есть такой частый стереотип относительно хромобуков), а не к тому что они в принципе не нужны.
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:53, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь Neverware CloudReady там гугл аккаунт не нужен. Нужен акк от этого самого неверваре.  
     
  • 3.12, макпыф (ok), 13:33, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В гугл, например, не зайти, почту не почитать, опеннет и все такое.

    Нельзя пользоваться интернетом без интернета. Как же так?

     
     
  • 4.14, Аноним (9), 13:43, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот такой вот принципиальный недостаток у хромобуков. В остальном как третий сорт планшета, есть  андроиде, есть яблоид, есть хромобук.
     
     
  • 5.15, Аноним (16), 13:50, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В остальном он как любой линукс ноутбук.   Любой линукс ноутбук хуже чем планшет на андроид или на яблоид для конечного потребителя.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:27, 07/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.4, VZ (??), 12:01, 07/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.6, Аноним (16), 12:07, 07/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.8, derghast (ok), 12:43, 07/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Ник (??), 11:38, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как оно, кто-то использует?
     
     
  • 2.7, Аноним (16), 12:08, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на стартовом экране заставка и там написано что конкретно тебе запрещено использовать данный программно-аппаратный комплекс.  
     

  • 1.5, VZ (??), 12:04, 07/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В хромОС AppGallery или F-Droid ставиться?
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 13:28, 07/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Либо использовать developermode. Либо как сказано тут https://pro-chromeos.ru/ustanovka-apk-v-chrome-os/
     

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