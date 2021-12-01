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Выпуск Chrome OS 96

01.12.2021 16:35

Опубликован релиз операционной системы Chrome OS 96, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 96. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 96 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 96:

  • Значительно расширены возможности приложения для работы с камерой. В программу встроен отдельный режим для сканирования документов, позволяющий использовать фронтальную или заднюю камеру вместо сканера. В процессе сканирования программа автоматически определяет границы документа для обрезки лишнего фона. Полученный документ можно сохранить в формате PDF или JPEG, отправить в социальную сеть или Gmail, передать на смартфон при помощи функции Nearby Share.

    При подключении к Chromebook внешней камеры добавлена поддержка регулировки угла наклона и приближения/удаления при помощи блока настроек "Pan-Tilt-Zoom" для выбора видимой области снимка.

    В программе для работы с камерой также предложен режим "видео" для быстрой записи видео, возможность создания снимка по таймеру и режим сканирования QR-кодов. Все снимки и видео автоматически сохраняются в каталог "Camera" и доступны из файлового менеджера. В следующем году планируется добавить возможность создания анимированных GIF-ов и реализовать голосовое управление камерой через Google Assistant (например, для создания снимка будет достаточно сказать "сделай фото").

  • Предложена новая боковая панель, упрощающая сопоставление в браузере данных со страниц на разных сайтах, например, при работе с поисковой системой можно открыть интересующую страницу не закрывая список с результатами поиска - если информация не соответствует ожиданию можно сразу открыть другую страницу без возвращения назад и не теряя результаты поиска.
  • Добавлена возможность использования функции Nearby Share из ARC++ (App Runtime for Chrome), прослойки для запуска Android-приложений в Chrome OS. Функции Nearby Share позволяет быстро и безопасно передавать файлы находящимися поблизости устройствам, на которых запущен браузер Chrome. Ранее Nearby Share можно было использовать из файлового менеджера, web-приложений и системных приложений Chrome OS. Теперь функция стала доступна и для приложений Android.
  • Добавлена настройка, позволяющая использовать приложения в качестве обработчиков по умолчанию для различных видов ссылок. Например, можно настроить вызов PWA-приложения Zoom для обработки перехода по ссылкам на zoom.us.
  • В экранную клавиатуру добавлен вывод рекомендации для вставки данных, в течение последних двух минут добавленных в буфер обмена. Если поместить данные в буфер обмена и открыть виртуальную клавиатуру, то добавленные данные будут показаны в верхней строке и для их вставки в текст достаточно одного клика.
  • Улучшен интерфейс для установки обоев рабочего стола.
  • В конфигуратор добавлен отдельный раздел с настройками вывода уведомлений (ранее уведомления настраивались только через меню Quick Settings).
  • Ветка Chrome OS 96 будет сопровождаться 8 недель в рамках цикла LTS (Long-term support).


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 96
  3. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  4. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 94
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56260-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 17:30, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > будет сопровождаться 8 недель в рамках цикла LTS

    долго, очень долго

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 17:45, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугл приучает
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:24, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эпл укрощает
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:35, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Умеют же люди делать нормальные оси...
     
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 17:37, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слишком толсто.
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:47, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Например, модно настроить вызов PWA-приложения Zoom для обработки перехода по ссылкам на zoom.us.

    Кто диктует эту моду?

     
  • 1.7, AirToad (?), 18:02, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Chrome OS - это будущее линукс на десктопе.(с)

    Линус Торвальдс

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 18:23, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не прав.
     
     
  • 3.14, AirToad (?), 18:43, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как ты смеешь!?
     

  • 1.10, Михрютка (ok), 18:14, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>Ветка Chrome OS 96 будет сопровождаться 8 недель в рамках цикла LTS (Long-term support).

    - кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
    - ку!
    - а почему так ма...

     

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