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Выпуск Chrome OS 94

15.10.2021 09:44

Опубликован релиз операционной системы Chrome OS 94, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 94. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 94 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 94:

  • Улучшено качество и реалистичность звучания голоса в функции чтения вслух текста в выделенном блоке (select-to-speak). Расширены средства для людей с ограниченными возможностями.
  • При выполнении операции перемещения вкладки в другое окно обеспечено отображение меток рабочего стола и группировка окон одного рабочего стола.
  • В приложение для работы с камерой встроена функция сканирования документов, обрезания лишнего фона и сохранения документа в формате PDF или в виде изображения.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 93
  3. OpenNews: Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему
  4. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55975-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nicholas (?), 09:56, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзает кто его?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Американские школьники/студенты в основном. Я так понял у них там повальная компьютеризация. Так что пользователей довольно много.
     
  • 2.3, аунс (?), 10:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.8, Амоним (ok), 11:11, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Юзал, ибо досталось хорошее железо хромобук очень дешево 8Гб рамы, 64гб ммс, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.12, Ананас (?), 12:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромось можно ставить в дуалбут, но с учетом ограниченного функционала хромоси и малого объема памяти (обычно 32 или 64 gb) бессмысленно.
    Звук в линуксе на многих моделях работает. В моем случае нужно было подбросить бинарники, конфиг альсы, сделать пару ссылок.
    С раскладкой клавиатуры есть прогресс. Наконец-то в линуксе можно указать раскладку хромбук и функциональные клавиши заработают аналогично хромоси.
    Теперь о минусах. Предыдущий оратор прав - линукс на хромоси это сложно и геморно. Чтобы перепрошить другой загрузчик нужно разобрать хромбук, выкрутить специальный защитный винт, который запрещает перезапись загрузчика. Где этот винт - ищи руководство. Можно обойтись без перепрошивки - включить legaсy режим загрузчика, стереть хромось и поставить линукс.
    Клавиатура неполноценная. Можно включить раскладку хромоси, но придется повозится с F рядом, но кому он нужен в 2021.  
    Время работы от батареи дели на два по сравнению с хромой осью при серьезной нагрузке. Чтобы получить одинаковое время работы от батареи нужно использовать Chrome и не запускать тяжелые приложения.
    Производительность. В хромбуках стоит слабое железо, рассчитанное на режим работы хромос, т.е. браузинг.
    Я бы не рекомендовал приобретать хромбук для серьезной работы. Его удел, просмотр видео, набор текста, веб-серфинг. Лучше доплатить и купить нормальный ноутбук под свои нужны. Плюсы хромбуков, а это тонкий металлический корпус, хороший экран, подсветка клавиатуры, хорошая автономность(но только в описанном выше сценарии) нивелируется малым объемом памяти(встроенной и оперативной), слабым железом(для серьезных задач), сложной установка линукса(можно поставить Windows, но в ней будет еще хуже - отсутствуют драйвера.)      
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все нормальные люди. Потому что это единственный нормальный линукс.
     

  • 1.4, QwertyReg (ok), 10:08, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Единственный Linux, который взлетел на десктопе.
     
     
  • 2.6, nox. (?), 10:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет
     
     
  • 3.7, QwertyReg (ok), 11:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет

    Поха ответ.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:43, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты кость свою догрыз и уже вокруг хозяина пригнув спину крутишься поскуливая?
    Ждешь команды от поха?)
     
  • 3.15, Аноним (14), 13:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По количеству пользователей  на десктопе он делают твою убунту как стоячего
     
     
  • 4.18, Аноньимъ (ok), 13:31, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромос на лаптопах в основном.
     

  • 1.5, Аноним (10), 10:11, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну вот, про 100501 латание миллиардной дыры в майнящей осбравзире новость запилили. А про сверсесурную полноценную ОС, где только ту ремоут хоулс за пару десятков лет, новости нет.
     
     
  • 2.13, kissmyass (?), 12:37, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так скинь ссылку, почитаем в другом месте.. хватит ныть
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:40, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять на апстарте?

    да как же так?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:59, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает, и не трогают. Наверное им просто лень системду запиливать.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 13:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно им не нужна зависимость от IBM, которая может выкинуть любой момент финт ушами даже systemd enterprise, и гуглу останется только оплатить счет.
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 13:15, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот так вот
    это не сервер, чтобв там сервисами так и сяк рулить
     
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