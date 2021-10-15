Выпуск Chrome OS 94

2.2 , A.Stahl ( ok ), 10:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Американские школьники/студенты в основном. Я так понял у них там повальная компьютеризация. Так что пользователей довольно много.

2.3 , аунс ( ? ), 10:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет

2.8 , Амоним ( ok ), 11:11, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Юзал, ибо досталось хорошее железо хромобук очень дешево 8Гб рамы, 64гб ммс, ... 3.12 , Ананас ( ? ), 12:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хромось можно ставить в дуалбут, но с учетом ограниченного функционала хромоси и малого объема памяти (обычно 32 или 64 gb) бессмысленно.

Звук в линуксе на многих моделях работает. В моем случае нужно было подбросить бинарники, конфиг альсы, сделать пару ссылок.

С раскладкой клавиатуры есть прогресс. Наконец-то в линуксе можно указать раскладку хромбук и функциональные клавиши заработают аналогично хромоси.

Теперь о минусах. Предыдущий оратор прав - линукс на хромоси это сложно и геморно. Чтобы перепрошить другой загрузчик нужно разобрать хромбук, выкрутить специальный защитный винт, который запрещает перезапись загрузчика. Где этот винт - ищи руководство. Можно обойтись без перепрошивки - включить legaсy режим загрузчика, стереть хромось и поставить линукс.

Клавиатура неполноценная. Можно включить раскладку хромоси, но придется повозится с F рядом, но кому он нужен в 2021.

Время работы от батареи дели на два по сравнению с хромой осью при серьезной нагрузке. Чтобы получить одинаковое время работы от батареи нужно использовать Chrome и не запускать тяжелые приложения.

Производительность. В хромбуках стоит слабое железо, рассчитанное на режим работы хромос, т.е. браузинг.

Я бы не рекомендовал приобретать хромбук для серьезной работы. Его удел, просмотр видео, набор текста, веб-серфинг. Лучше доплатить и купить нормальный ноутбук под свои нужны. Плюсы хромбуков, а это тонкий металлический корпус, хороший экран, подсветка клавиатуры, хорошая автономность(но только в описанном выше сценарии) нивелируется малым объемом памяти(встроенной и оперативной), слабым железом(для серьезных задач), сложной установка линукса(можно поставить Windows, но в ней будет еще хуже - отсутствуют драйвера.)

2.14 , Аноним ( 14 ), 13:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Все нормальные люди. Потому что это единственный нормальный линукс.

