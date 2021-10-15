Выпуск Chrome OS 94

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|2.2, A.Stahl (ok), 10:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Американские школьники/студенты в основном. Я так понял у них там повальная компьютеризация. Так что пользователей довольно много.
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|2.8, Амоним (ok), 11:11, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Юзал, ибо досталось хорошее железо хромобук очень дешево 8Гб рамы, 64гб ммс, ... большой текст свёрнут, показать
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|3.12, Ананас (?), 12:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хромось можно ставить в дуалбут, но с учетом ограниченного функционала хромоси и малого объема памяти (обычно 32 или 64 gb) бессмысленно.
Звук в линуксе на многих моделях работает. В моем случае нужно было подбросить бинарники, конфиг альсы, сделать пару ссылок.
С раскладкой клавиатуры есть прогресс. Наконец-то в линуксе можно указать раскладку хромбук и функциональные клавиши заработают аналогично хромоси.
Теперь о минусах. Предыдущий оратор прав - линукс на хромоси это сложно и геморно. Чтобы перепрошить другой загрузчик нужно разобрать хромбук, выкрутить специальный защитный винт, который запрещает перезапись загрузчика. Где этот винт - ищи руководство. Можно обойтись без перепрошивки - включить legaсy режим загрузчика, стереть хромось и поставить линукс.
Клавиатура неполноценная. Можно включить раскладку хромоси, но придется повозится с F рядом, но кому он нужен в 2021.
Время работы от батареи дели на два по сравнению с хромой осью при серьезной нагрузке. Чтобы получить одинаковое время работы от батареи нужно использовать Chrome и не запускать тяжелые приложения.
Производительность. В хромбуках стоит слабое железо, рассчитанное на режим работы хромос, т.е. браузинг.
Я бы не рекомендовал приобретать хромбук для серьезной работы. Его удел, просмотр видео, набор текста, веб-серфинг. Лучше доплатить и купить нормальный ноутбук под свои нужны. Плюсы хромбуков, а это тонкий металлический корпус, хороший экран, подсветка клавиатуры, хорошая автономность(но только в описанном выше сценарии) нивелируется малым объемом памяти(встроенной и оперативной), слабым железом(для серьезных задач), сложной установка линукса(можно поставить Windows, но в ней будет еще хуже - отсутствуют драйвера.)
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|2.14, Аноним (14), 13:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все нормальные люди. Потому что это единственный нормальный линукс.
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|4.10, Аноним (10), 11:43, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты кость свою догрыз и уже вокруг хозяина пригнув спину крутишься поскуливая?
Ждешь команды от поха?)
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|3.15, Аноним (14), 13:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По количеству пользователей на десктопе он делают твою убунту как стоячего
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|1.5, Аноним (10), 10:11, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну вот, про 100501 латание миллиардной дыры в майнящей осбравзире новость запилили. А про сверсесурную полноценную ОС, где только ту ремоут хоулс за пару десятков лет, новости нет.
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|2.11, Аноним (11), 11:59, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работает, и не трогают. Наверное им просто лень системду запиливать.
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|3.16, Аноним (14), 13:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно им не нужна зависимость от IBM, которая может выкинуть любой момент финт ушами даже systemd enterprise, и гуглу останется только оплатить счет.
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