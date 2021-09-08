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Выпуск Chrome OS 93

08.09.2021 21:11

Опубликован релиз операционной системы Chrome OS 93, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 93. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 93 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 93:

  • В индикатор "Tote", позволяющий в один клик из панели получить доступ к недавно сохранённым скриншотам, документам, закреплённым файлам или загрузкам, добавлена поддержка доступа к результатам сканирования, созданным в приложении Scan и сохранённых в файловом менеджере, а также к отчётам из приложения для диагностики системы.
  • Улучшено управление окнами при запуске мобильных приложений для платформы Android. На устройствах Chromebook с Android-окружением на базе платформы Android 11 приложения теперь запускаются с использованием определённой ориентации экрана, а пользователи могут быстро менять размер окна приложения, используя простой интерфейс, предлагающий типовые размеры экранов смартфонов и планшетов.
  • Android-приложениям предоставлен доступ к сертификатам Chrome OS, а не только к сертификатом привязанным к Android-окружению.
  • Для предприятий реализована возможность включения периодической повторной аутентифиукации на страницах входа в систему и блокировки экрана, для подтверждения учётной записи в Google, в том числе с использованием ключей Yubikeys и отправки кода через SMS.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 93
  3. OpenNews: Chrome переведён на использование прослойки Ozone для систем с X11
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 92
  5. OpenNews: Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему
  6. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55765-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.2, Аноним (2), 21:36, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    единственная нормальная ОС на базе линукса!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:18, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для iPony'тых и фракталов
     
  • 2.8, истина в последней инстанции (?), 22:20, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > единственная нормальная ОС на базе линукса!

    кака глупость.

    Не ОС а браузеропускалка. Больше ни на что не пригодная.

    ОС это никогда не было и не будет. В ОС можно работать, а в этом нет. Только браузер пускать.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:30, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чето ор там даже докер можно запустить при желании, а докер это уже и есть давно весь Линукс.
     
  • 3.14, кек (?), 22:46, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Браузер который умеет больше чем всё ядро линукс!
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:42, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понял. Разблокировка экрана с помощью СМС?
    Они нормальные?
     
     
  • 2.5, тов. майор (?), 21:53, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно нормальные! Как еще моему коллеге г-ну коммандеру покопаться в ваших файликах если вы пароль только что "забыли"? Не паяльник же ж пачкать, мы ж цивилизованные все же люди, XXI век на дворе, паяльники все китайские, еще коротнет, без света останешься... А так - прислал сам себе sms'очку, и вот, все доказательства по делу как на ладони. Щас только с флэшечки своей перепишу - и можно оформлять.

     

  • 1.4, danonimous (?), 21:46, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проприетарные драйвера под NVidia в комплекте? Особенно нужны старых серий типа 340, и чтобы WebGL и декодирование в браузере работало.
     
     
  • 2.6, Анончик (?), 22:15, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромбуки, даже относительно дорогие гугловые пиксели, идут с интеловскими встройками. Зачем там вообще невидиевские драйвера?
     
     
  • 3.16, danonimous (?), 23:00, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде кто-то делал неофициальные сборки под x86_64 железо, на нём разные видео карты бывают.
     
     
  • 4.17, danonimous (?), 23:03, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Chromium OS имелась в виду.
     

  • 1.10, Аноним (11), 22:29, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все же уже давно знают что это единственный нормальный Линукс?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:50, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не знаю, мне расскажи
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 00:20, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот Chrome OS это единственный нормальный Линукс. Он даже работает без танцев с бубном и для этого даже совсем не нужно крaсноглазить. В нём нет ни иксов, ни вейленда, ни системд, ни гноме 3, ни КДЕ и его можно использовать на десктопе основной системой. Всё остальные Линуксы это просто компромисс.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:22, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что эта статья здесь делает? Chrome os не опенсорсна, а chromium os не умеет запускать android приложения, так что в статье именно chrome
     
     
  • 2.20, Аноним (11), 00:23, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На открытом ядре тебе этого мало?
     

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