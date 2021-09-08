Выпуск Chrome OS 93

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|2.8, истина в последней инстанции (?), 22:20, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> единственная нормальная ОС на базе линукса!
кака глупость.
Не ОС а браузеропускалка. Больше ни на что не пригодная.
ОС это никогда не было и не будет. В ОС можно работать, а в этом нет. Только браузер пускать.
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|3.11, Аноним (11), 22:30, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чето ор там даже докер можно запустить при желании, а докер это уже и есть давно весь Линукс.
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|3.14, кек (?), 22:46, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер который умеет больше чем всё ядро линукс!
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|2.5, тов. майор (?), 21:53, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно нормальные! Как еще моему коллеге г-ну коммандеру покопаться в ваших файликах если вы пароль только что "забыли"? Не паяльник же ж пачкать, мы ж цивилизованные все же люди, XXI век на дворе, паяльники все китайские, еще коротнет, без света останешься... А так - прислал сам себе sms'очку, и вот, все доказательства по делу как на ладони. Щас только с флэшечки своей перепишу - и можно оформлять.
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|1.4, danonimous (?), 21:46, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проприетарные драйвера под NVidia в комплекте? Особенно нужны старых серий типа 340, и чтобы WebGL и декодирование в браузере работало.
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|2.6, Анончик (?), 22:15, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хромбуки, даже относительно дорогие гугловые пиксели, идут с интеловскими встройками. Зачем там вообще невидиевские драйвера?
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|3.16, danonimous (?), 23:00, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде кто-то делал неофициальные сборки под x86_64 железо, на нём разные видео карты бывают.
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|3.19, Аноним (11), 00:20, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот Chrome OS это единственный нормальный Линукс. Он даже работает без танцев с бубном и для этого даже совсем не нужно крaсноглазить. В нём нет ни иксов, ни вейленда, ни системд, ни гноме 3, ни КДЕ и его можно использовать на десктопе основной системой. Всё остальные Линуксы это просто компромисс.
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|1.18, Аноним (18), 23:22, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что эта статья здесь делает? Chrome os не опенсорсна, а chromium os не умеет запускать android приложения, так что в статье именно chrome
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