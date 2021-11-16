Обновление Tor Browser 11.0.1 с интеграцией поддержки сервиса Blockchair

Доступна новая версия браузера Tor Browser 11.0.1. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В новом выпуске в число поисковых движков добавлен сервис Blockchair, позволяющий осуществлять поиск по 17 блокчейнам популярных криптовалют (Bitcoin, Etherеum, DogeCoin, Litecoin, Monero и т.п.). Например, пользователь теперь может набрать в адресной строке номер криптокошелька или транзакции, выбрать Blockchair и получить подробную информацию о состоянии кошелька и связанных с ним операциях. Кроме поддержки Blockchair в новой версии также отключена система рекомендаций Firefox (рекомендуемые для установки дополнения) и устранена проблема с работой после изменения настройки "Always use private browsing mode" в about:preferences#privacy.



