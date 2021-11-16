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Обновление Tor Browser 11.0.1 с интеграцией поддержки сервиса Blockchair

16.11.2021 10:14

Доступна новая версия браузера Tor Browser 11.0.1. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В новом выпуске в число поисковых движков добавлен сервис Blockchair, позволяющий осуществлять поиск по 17 блокчейнам популярных криптовалют (Bitcoin, Etherеum, DogeCoin, Litecoin, Monero и т.п.). Например, пользователь теперь может набрать в адресной строке номер криптокошелька или транзакции, выбрать Blockchair и получить подробную информацию о состоянии кошелька и связанных с ним операциях. Кроме поддержки Blockchair в новой версии также отключена система рекомендаций Firefox (рекомендуемые для установки дополнения) и устранена проблема с работой после изменения настройки "Always use private browsing mode" в about:preferences#privacy.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.16, 0.4.5.10 и 0.4.6.7 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5.4 и дистрибутива Tails 4.21
  5. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56162-tor
Ключевые слова: tor
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 41 (?), 10:29, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в число поисковых движков добавлен сервис Blockchair, позволяющий осуществлять поиск по 17 блокчейнам популярных криптовалют

    а самому кошель не попросят завести? а помайнить, мол, зря завел что ли?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего нужен тор? Сёрфить на нём нельзя. Да и смысла нет. Так, онанизм мозга.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:38, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователь сам должен выбирать сервисы. А это навязчивое продвижение сервисов выглядит как продвижение кому надо подконтрольных зондов.
     
     
  • 2.4, QwertyReg (ok), 10:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сделай форк и сопровождай, это СПО, тут тебе никто ничего не должен.
     
     
  • 3.10, фэнбой (?), 12:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любимый ответ опеннетных экспердов
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:43, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во первых QwertyReg это местный тролль. Во вторых свободное программное обеспечение делается в первую очередь для себя так что его ответ не далёк от истины. Если пользователям разрабатывающим tor browser нравится пользоваться выбранными поисковиками — это их личное дело, они как бы авторы.

    В третьих — это firefox, ты можешь удалить все поисковики и добавить свои: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/extensions/category/search-tools/

    3 тысячи разных вариантов.

     

  • 1.6, InuYasha (??), 12:00, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше узлов, хороших и разных!
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:14, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Флибуста сломалась, что теперь делать?!
     
     
  • 2.8, anon1313 (?), 12:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка старых onion-сервисов на базе второй версии протокола, который был объявлен устаревшим полтора года назад.При попытке открытия старого 16-символьного onion-адреса теперь будет выводится ошибка "Invalid Onion Site Address".

    Поставить другое средство обхода блокировок и связываться с админом флибусты? чтобы он фиксил старую версию tor

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заходи на неё через yggdrasil.
     
  • 2.14, Аноним (13), 14:51, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В мобильном Tor Browser работает.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:10, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для набутыливания цензуры.
     
  • 1.15, onanim (?), 14:57, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Blockchair

    почему именно этот сервис?
    вангую, что через некоторое время окажется, что он логирует все поисковые запросы, а вдобавок принадлежит какой-нибудь ментовской компании типа Chainalysis.

     

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