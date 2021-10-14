Компания Apple вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender

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|1.1, Аноним (1), 22:20, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Огоспаде, спасибо корпорации. Еще бы krita подтянули, будет вообще шик.
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|2.20, Аноним (-), 22:51, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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О, радужное яблочко. Помню раньше на свои ноуты они предустанавливали OpenOffice. А щас случайно не перешли на LibreOffice?
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|1.3, Аноним (3), 22:24, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Потерял доверие к этому проекту, когда они прекратили поддержку Win 7.
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|3.8, kusb (?), 22:30, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие пользуются и это действительно странно, если там не какие-то важные части, которые им важны.
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|3.12, Аноним (3), 22:38, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Последняя именно ПКшная винда. Без закосов в мобилки как в плане интерфейса, так и в плане навязывания функционала.
Проект свободный. Старые ОСи обычно всегда резко бросаются коммерческими конторками, которые не хотят платить ха их поддержку. Но тут то причина была какая? Просто блажь? Какие функции есть в Win10, которых нет в Win7? Это же не переход с 9х, когда начали требовать поддержку юникода и какие то специфический функционал защиты. А если это просто блажь, то идет такая конторка нафиг.
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|4.53, Enamel (ok), 23:57, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Без закосов в мобилки как в плане интерфейса
Ну не знаю, я в своё время от 8 кайфовал именно от того, что она другая :)
И примерно тогда же последний раз видел на своем компе 7 вне виртуалки.
Несколько забавно видеть недовольство прекращением поддержки у того, чем сам лет 10 не пользовался.
> плане навязывания функционала
Какой угодно софт навязывает функциональность.
> которые не хотят платить ха их поддержку
Свободным проектам тоже надо. Если не деньгами, то временем на тестирование и саппорт.
А в Блендере ещё и деньги крутятся, эта новость тому доказательство.
Плюс, полагаю, 3д артисты не пользуются вин 7, поскольку годные компы для 3д особо её и не поддерживают.
К тому же, если разработчик ос прекращает её поддержку, то почему внешние разработчики не могут?
А такой вопрос: должны ли они официально поддерживать Ubuntu 10.04?
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|1.15, хрю (?), 22:39, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Линуксоиды пользуются эппловским CUPS,
CUPS написал и развивал Майкл Свит, это его проект, а не аппле. То что он аппле купил права на код, погоды не делает.
> слизывают оформление
в одном de, которым уже мало кто пользуется.
>слизали даже менеджер инициализации.
это бред. системд идеологически ближе к вынь софту, а не к гей софту.
>команда профессиональных корпоративных программистов всегда лучше, чем пара-тройка студентиков,
профессиАнальных. Хороший код не зависит от того работает его аффтор на на какую-нить корпорацию или делает это в свободное от работы время за интерес. Чесногря тот корпоративный код, который я вижу и с которым я работаю, на порядки хуже опенсорс кода, который опять же я использую в виде библиотек.
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|2.36, Аноним (36), 23:08, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>это бред. системд идеологически ближе к вынь софту, а не к гей софту.
Какая разница в идеологии?
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|1.32, InuYasha (??), 23:03, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автодеску, наверное, с каждым годом становится всё менее комфортно. ) Интересно, их управляющие этими новостями обеспокаиваются?
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|2.33, Аноним (-), 23:05, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думаю, лет через 6-7 винда опенсорснется. Или вымрет. Ютуб заполонили негативные обзоры 11й винды. Они на 95% резко отрицательные. Как они собираются втюхивать это дерьмо юзерам? Никто не хочет переходить, даже бесплатно.
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|2.38, Аноним (21), 23:11, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да им на вас с высока смотреть охота, им так сильно печёт что там в Open Source происходит. Скажи это начальнику в Autodesk, что какой-то ваше Blender лучше 3ds Max, он вам в лицо рассмеётся и санитаров вызовит. Никому ваш Open Source и ваши блендеры не сдались, поймите вы это уже и начинить жить реальностью
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|2.52, имя_ (?), 23:57, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у автодеска полно других продуктов, не думаю, что они сильно опечалились
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|1.45, beduin747 (ok), 23:16, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ох. Вроде и надо баблу порадоваться... Но что-то свежо питание, а серится с трудом. Всего, чего они коснулись, что не приносит баблища - дохнет или превращается в их говноподелие.
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|1.46, Аноним (46), 23:20, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень кажется, что за счёт этого они хотят пропиарить свои десктопные ARM-чипы
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