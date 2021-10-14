Компания Apple вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender

> Без закосов в мобилки как в плане интерфейса Ну не знаю, я в своё время от 8 кайфовал именно от того, что она другая :)

И примерно тогда же последний раз видел на своем компе 7 вне виртуалки.

Несколько забавно видеть недовольство прекращением поддержки у того, чем сам лет 10 не пользовался. > плане навязывания функционала Какой угодно софт навязывает функциональность. > которые не хотят платить ха их поддержку Свободным проектам тоже надо. Если не деньгами, то временем на тестирование и саппорт.

А в Блендере ещё и деньги крутятся, эта новость тому доказательство.

Плюс, полагаю, 3д артисты не пользуются вин 7, поскольку годные компы для 3д особо её и не поддерживают.

К тому же, если разработчик ос прекращает её поддержку, то почему внешние разработчики не могут? А такой вопрос: должны ли они официально поддерживать Ubuntu 10.04?

