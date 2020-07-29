Компания Micrоsoft стала участником Blender Development Fund

2.9 , Аноним ( 9 ), 20:41, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну серьёзно, железу с 4.6 уже лет 10. Я не помню какая версия там может считаться полноценной, вроде 4.3 или 4.5, но это для игрушечек. Остальным нормальная производительность не нужна. Ты же в курсе, что чем современней opengl, тем меньше тормозит, да? Я вижу почему они могут захотеть не переходить на вулкан, баги опенгл уже вылизаны и хорошо задокументированы, а вулкан весьма сыроват что неприятно для серьёзного ПО, но что мешает поднять требования до адекватного 4.6?

2.10 , Аноним ( 6 ), 20:41, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что мешает [s]купить нормальное железо[/s] включить старый рендер?

