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Компания Micrоsoft стала участником Blender Development Fund

29.07.2020 20:08

Компания Microsoft присоединилась к программе Blender Development Fund в качестве золотого спонсора, перечисляющего на развитие свободной системы 3D-моделирования Blender от 30 тысяч евро в год. Microsoft использует Blender для генерации синтетических 3D-моделей и изображений людей, которые могут использоваться для тренировки моделей систем машинного обучения. Также отмечается, что наличие высококачественного свободного 3D-пакета оказалось очень полезным для научных проектов и исследователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.83
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.82
  4. OpenNews: AMD, Embark Studios и Adidas стали участниками Blender Development Fund
  5. OpenNews: Компания NVIDIA вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender
  6. OpenNews: Компания Epic Games пожертвовала 1.2 млн долларов Blender и развивает продукты для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53451-blender
Ключевые слова: blender, microsoft
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  • 1.1, Рейка Сметанова (?), 20:11, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Помянем блендер
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:12, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Выглянул в окно, что-бы посмотреть как мимо проскачут четыре всадника апокалипсиса.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:17, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты в Минске что ли? к нам сюда всю армию стянули на выборы
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:20, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все тридцать солдат?
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:06, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Армию БНР к вам стянлули?
     

  • 1.3, Аноним (4), 20:16, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP blender
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:29, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > Помянем блендер
    > RIP blender

    Каким образом блендеру помешают дополнительные 30 килоевро в год?

     
     
  • 2.12, anis (?), 20:55, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у людей майкрософт головного мозга просто
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:35, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Начиная с blender 2.8 системные требование значительно повысились. Раньше он прекрасно работал на opengl 2.0 а сейчас уже требует 3.3 и даже дефолтный куб стал тормозить на моём радеоне. Вот он прогресс!!!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:41, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну серьёзно, железу с 4.6 уже лет 10. Я не помню какая версия там может считаться полноценной, вроде 4.3 или 4.5, но это для игрушечек. Остальным нормальная производительность не нужна. Ты же в курсе, что чем современней opengl, тем меньше тормозит, да? Я вижу почему они могут захотеть не переходить на вулкан, баги опенгл уже вылизаны и хорошо задокументированы, а вулкан весьма сыроват что неприятно для серьёзного ПО, но что мешает поднять требования до адекватного 4.6?
     
  • 2.10, Аноним (6), 20:41, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает [s]купить нормальное железо[/s] включить старый рендер?
     

  • 1.8, Аноним (9), 20:36, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему нельзя использовать натуральные изображения людей? Ведь нейронки обученные синтетику только синтетику и будут распознавать лучше всего, нет?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:44, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так натуральные изображения собирать надо или покупать у когонить. Да еще и проблемы какиенить могут быть. А тут наверно можно скрипит каконйнить написать и он нагенерирует 100500 тысяч изображений из которых процентов 10 будут нормальными и на них можно чтонить обучить
     
  • 2.13, drmmm (?), 20:57, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у тебя все в 3д ты можешь нейронке кормить все данные для обучения, не только визуальные.
    Обычные изображения тут не подходят
     

  • 1.14, Аноним (15), 21:05, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца Майкрософта?
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:25, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне подарили талисман, который притягивает деньги. Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день в меня въехал разработчик блендера
     
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