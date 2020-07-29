Компания Micrоsoft стала участником Blender Development Fund

|
|1.2, Аноним (2), 20:12, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Выглянул в окно, что-бы посмотреть как мимо проскачут четыре всадника апокалипсиса.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 20:17, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ты в Минске что ли? к нам сюда всю армию стянули на выборы
|
|1.6, Аноним (6), 20:29, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
> Помянем блендер
> RIP blender
Каким образом блендеру помешают дополнительные 30 килоевро в год?
|
|1.7, Аноним (7), 20:35, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Начиная с blender 2.8 системные требование значительно повысились. Раньше он прекрасно работал на opengl 2.0 а сейчас уже требует 3.3 и даже дефолтный куб стал тормозить на моём радеоне. Вот он прогресс!!!
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 20:41, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну серьёзно, железу с 4.6 уже лет 10. Я не помню какая версия там может считаться полноценной, вроде 4.3 или 4.5, но это для игрушечек. Остальным нормальная производительность не нужна. Ты же в курсе, что чем современней opengl, тем меньше тормозит, да? Я вижу почему они могут захотеть не переходить на вулкан, баги опенгл уже вылизаны и хорошо задокументированы, а вулкан весьма сыроват что неприятно для серьёзного ПО, но что мешает поднять требования до адекватного 4.6?
|
|2.10, Аноним (6), 20:41, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что мешает [s]купить нормальное железо[/s] включить старый рендер?
|
|1.8, Аноним (9), 20:36, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Почему нельзя использовать натуральные изображения людей? Ведь нейронки обученные синтетику только синтетику и будут распознавать лучше всего, нет?
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 20:44, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну так натуральные изображения собирать надо или покупать у когонить. Да еще и проблемы какиенить могут быть. А тут наверно можно скрипит каконйнить написать и он нагенерирует 100500 тысяч изображений из которых процентов 10 будут нормальными и на них можно чтонить обучить
|
|2.13, drmmm (?), 20:57, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда у тебя все в 3д ты можешь нейронке кормить все данные для обучения, не только визуальные.
Обычные изображения тут не подходят
|
|1.16, Аноним (16), 21:25, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне подарили талисман, который притягивает деньги. Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день в меня въехал разработчик блендера
|