Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.82

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|3.4, Аноним (1), 11:41, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Меня больше интересует текущее положение вещей. Qt тоже был проприетарным. И что теперь?
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|4.6, Аноним (6), 11:47, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Qt как был так и остался мутной лицензионной фигней. А код Qt открыт с 1995 года.
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|4.7, camel (?), 11:51, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Qt тоже был проприетарным. И что теперь?
И теперь планомерно возвращается к исходному состоянию.
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|5.30, Аноним (1), 13:18, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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См. соглашение между фондом KDE и владельцами Qt. Если Qt станет проприетарным, то его исходники станут доступны по лицензии BSD, что явно будет не очень хорошо для их бизнеса.
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|6.35, camel (?), 14:17, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что явно будет не очень хорошо для их бизнеса.
ИМХО для их бизнеса будет всё роскошно, т.к. лицензия BSD разрешит им положить болт на старые ветки и создать условный "истинно правильный" форк QtNG под закрытой лицензией и пилить только его, параллельно дёргая полезное из того, что будут (если будут) пилить KDE.
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|7.38, Аноним (38), 15:37, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти влажные мечты гномеров!
Если Qt сделают полностью, стопроцентно платным, а кдешники его форкнут, то сам кьют тут же станет не нужен, каким бы "правильным" его ни провозгласили.
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|7.39, Аноним (39), 15:40, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им платить перестанут за коммерческое закрытое ПО, например, какой-нибудь Автодеск просто перестанет платить. А таких как Автодесков будет много, потому что им банально не нужны какие-то крутые Qt суперфичи, они используют его по минимуму.
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|3.5, Аноним (6), 11:43, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно в ядро вложили кучу бабла. И это дало какой-то результат.
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|2.41, Аноним (41), 15:59, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чуть ли не единственное, за которое не стыдно. Остальное СПО... Кхм...
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|3.42, СлабенькийЧаёк (ok), 16:01, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чуть ли не единственное, за которое не стыдно. Остальное СПО... Кхм...
годо тоже мощная штука
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|1.9, Zenitur (ok), 11:55, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Приятно, что Blender замечает всё больше больших компаний. Ведь большинство людей привыкло прислушиваться к бизнес-аналитикам в пиджаках. Epic Games жертвуют Blender крупные суммы. Ещё кто-то (напомните).
Лет 10 назад в комментах только и можно было услышать, что "продукт крутой, но разве кто-то из "серьёзных людей" им пользуется? На Википедии пишут только о создании нескольких сцен в Человеке-пауке 2"
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|2.22, Аноним (22), 12:40, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно и самому жертвовать если ты не знал, а не надеяться на больших дядь
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|2.26, Аноним (26), 12:54, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьёзные люди им и не пользуются. Это для инди-разработчиков и школьников.
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|2.16, Аноним (16), 12:18, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это дорого. Но вообще, нынешние игры и так жрут по 8 гигабайт видеопамяти, а ещё нужно думать о приставках (которые недопк и стоят целиком как 1 средняя видеокарта). О вычислительной мощности и говорить не приходится,
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|2.27, Аноним (26), 12:56, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для рендера видео где рендер длится по 10 минут на один фрейм. И игры где надо прорисовывать 60 кадров в секунду совсем разные требования к моделям.
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|3.33, Дихлофос (?), 14:03, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну не обязательно такие детализированные, я другое имел ввиду, просто в играх часто такое не интересное можно увидеть, чуть ли не в каждой игре есть враги пауки, т.е. в играх я очень часто вижу отсутствие фантазии, креатива
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|1.13, Аноним (13), 12:09, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ужасно сложная в эксплуатации программа. Бесполезна для кого-либо отличного от профессионального аниматора. В прочем как и весь софт для художественного 3d-моделирования.
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|2.17, Аноним (16), 12:20, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, нормально, не обязательно и анимировать. А в крайнем случае в ней можно монтировать видео где какой-либо подготовки не требуется вовсе.
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|3.29, Аноним (13), 13:14, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Да, просто Список вершин с координатами и текстурными координатами, несколько м... большой текст свёрнут, показать
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|1.19, пукпук (?), 12:34, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё бы производительный скульпинг запилили, и тогда можно будет рядом с максом зибраш и 3дкоат закопать.
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|1.40, user90 (?), 15:44, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смотрю на это с усмешкой. Софт для дизайнеров-художников и прочих ненужно? А вменяемого CAD'а (хотя бы даже 2D) в Linux до сих пор НЕТ!
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|3.45, КГБ СССР (?), 16:55, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отучайся говорить за всех,лично тебе не нужен, а другим людям нужен, поэтому те люди продолжат пользоваться виндой.
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|4.48, Аноним (48), 17:05, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отучайся говорить за всех, лично тебе нужна винда это не значит что всем нужна винда. Вот закончишь школу может до тебя это дойдет.
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|5.53, КГБ СССР (?), 17:13, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же любят линуксоиды, когда им нечего сказать переходить на личности 🤣🤣.
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|2.46, Сишник (?), 16:59, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж неправда, кады есть. Но судя по моим знакомым пользователям кадов, им что линукс, что опенсорс вообще фиолетово, качают что подороже да лучше распиарено с торрентов бесплатно без смс.
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|3.54, user90 (?), 17:14, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это ж неправда, кады есть.
То, что подобный софт под линукс есть, я и не отрицаю. А вот такого, в котором можно было бы еще и БЫСТРО РАБОТАТЬ - нет! Именно последнее я и сократил до "вменяемый" :)
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|4.56, Сишник (?), 17:18, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в OpenScad быстро всякие фигнюшки для 3д печати моделю. По мне так кодом набросать удобнее и быстрее, чем возить мышью в традиционных кадах.
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|5.58, user90 (?), 17:21, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> чем возить мышью в традиционных кадах
А это уже зависит от конкретных задач, где-то может и удобнее, а где-то нифига.
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|2.49, Сишник (?), 17:07, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А и ну ещё есть облачный автостол всего за $0.5k/год, вроде как autodesk считается вменяемым кадом.
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|3.55, user90 (?), 17:17, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> облачный автостол
В браузере? - Не будет нормально работать по умолчанию))
И продукты Autodesk - это далеко не лучшее, это попса..
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|4.57, Сишник (?), 17:20, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему нет? Отрисовка то всё через webgl на видеокарте, любой сложности графика с тойже примерно производительностью будет отрисовываться, что и в нативном приложении. Это ж не игра, где кучу физических расчётов делать надо на каждый кадр.
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|5.59, user90 (?), 17:28, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все равно это не ПО, а сервис. А от таких вариантов любой линуксоид (с мозгами) будет держаться подальше.
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|1.47, Анамнез (?), 17:04, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, эпики задонатили им столько бабла, а они так и не чешутся в сторону геймдева. Texture paint - тормозящая, бесполезная функция,ни слоев ни кистей. Запекание текстур до сих пор не умеет запекать ни металик, ни color id, да и само по себе адово медленно. С коллекции материалов полный бардак, ни какого внятного списка материалов.материал можно удалить только закрыв программу как и с текстурами.
Про алгоритмы uv развёртки вообще молчу.
зато в каждой версии старательно блт обновляют грасепенсил, нахер он вообще нужен?
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|2.50, Аноним (48), 17:07, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты какую то профессиональщину хочешь воткнуть из юнити едитора. А обычному пользователю кисть дал сидит себе рисует радуется. Так что все идет по плану.
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