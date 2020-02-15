Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.82

Опубликован выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.82, в который вошло более тысячи исправлений и улучшений, подготовленных за три месяца с момента выпуска Blender 2.81. Основные изменения: Добавлен новый бэкенд для симуляции газа, дыма, огня и жидкости, реализованный на основе фреймворка симуляции физических процессов Mantaflow. Для симуляции жидкости применён новый трёхкомпонентный FLIP Solver;

Улучшена симуляция раздутия оболочки воздухом (воздушные шары, надувные матрацы и т.п.), а также отпружинивания мягких тел, слегка деформирующихся при падении или нажатии; https://wiki.blender.org/wiki/File:Cloth-high-res.mp4

Реализована поддержка системы мозаичной UV-развёртки текстур UDIM, позволяющей разделить одну текстуру на несколько файлов, в каждом из которых содержится своя UV-область. UDIM-текстуры могут быть созданы, открыты и сохранены как обычные изображения. Для каждой текстуры произвольным образом могут добавляться или удаляться составные блоки (Tiles), но при просмотре или редактировании все блоки объединяются и отображаются как единое целое. Поддержка UDIM-текстур реализована в движках рендеринга Eevee и Cycles, а также в редакторе изображений и в 3D-представлениях;

Добавлен новый модуль экспорта в формате USD (Universal Scene Description), разработанный компанией Pixar. Файлы USD могут описывать сложные раскладки сцен с различными 3D-представлениями, поддерживают недеструктивное редактирование (переопределение вместо замены), могут ссылаться на другие файлы и оптимизированы для совместной работы большого числа участников. В новом выпуске также улучшена поддержка импорта и экспорта glTF и обеспечена совместимость с VFX Reference Platform 2020;

В движке рендеринга Cycles реализован механизм подавления шумов OptiX, переданный компанией NVIDIA и использующий методы машинного обучения. Механизм поддерживает аппаратное ускорение на картах NVIDIA RTX, в том числе с возможностью использования нескольких GPU. OptiX быстрее ранее доступных методов подавления шума и может применяться при предпросмотре или финальном рендеринге изображений (для анимации он пока недостаточно стабилен);

В Cycles также улучшены шейдерные узлы. Добавлена возможность определения собственных проходов визуализации при помощи нового узла AOV Output, который может помещён в любое место дерева шейдеров. Для геометрических узлов добавлена опция "Random Per Island", позволяющая рандомизировать текстуры или цвета для разных компонентов меша. В узел Math добавлены новые операции trunc, snap, wrap, compare, pingpong, sign, radians, degrees, cosh, sinh, tanh, exp, smoothmin и inversesqrt. В узел Map Range добавлены новые режимы интерполяции Linear, Stepped Linear, Smoothstep и Smootherstep. В узлах Noise и Wave улучшено внесение искажений, которые теперь применяются равномерно во всех направлениях, а не только по диагонали. Значительно ускорен рендеринг на платформе Windows, производительность которой приближена к Linux и macOS;

В движок рендеринга Eevee, поддерживающий физически корректный рендеринг в реальном времени и использующий только GPU (OpenGL) для визуализации, добавлена возможность предпросмотра проходов визуализации 3D-представлений во Viewport, позволяющая выбрать, какой проход будет отображён в режиме отрисовки сцены. В настоящее время предпросмотр доступен для проходов визуализации Combined, Ambient Occlusion, Normal, Mist, Subsurface Direct и Subsurface Color;

В Eevee также проведена работа по улучшению качества и увеличению производительности проходов визуализации. Обеспечено корректное сочетание прозрачных материалов с эффектами придания объёма;

Добавлены новые инструменты и операторы для скульптурного моделирования и рисования, обновлены кисти. Реализован инструмент Slide/relax, позволяющий изменить топологию меша, не искажая объём, а также инструмент Multiplane scrape для формирования острого края между двумя плоскостями меша. Предложен новый оператор Mask Slice для исключения помеченных вершин из меша с заполнением образовавшихся пустот и созданием новых объектов из удалённых вершин;

В эскизном карандаше (Grease Pencil) улучшен пользовательский интерфейс, реализованы новые свойства заливки и слоёв, реализован инструмент для создания материалов. Добавлен новый модификатор для создания смежных штрихов рядом с оригинальным;

В интерфейсе пользователя во многих инструментах, а также в UV Editor, реализована поддержка гизмо (указатель осей координат для задания угла просмотра сцены или изменения положения объекта на сцене). Добавлена концепция запасных инструментов (Fallback Tools), позволяющая выбрать альтернативное действие во время применения активного инструмента. Изменена группировка настроек кистей. В редакторе анимации (Graph Editor) переработан интерфейс выбора и преобразования ключевых кадров и обработчиков;

При включении режима разработчика (Developer Extras) в настройках теперь появляется новая вкладка, позволяющая активировать и протестировать экспериментальные возможности, пока не готовые для повсеместного применения;

В средствах моделирования в инструменте и модификаторе скоса (Bevel) появилась возможность использования модифицированных профилей. Добавлен Cutoff Vertex Mesh, упрощённый метод создания мешей для замены вершин. Предложены новые модификаторы Weld для объединения групп вершин, расстояние между которыми не превышает заданного порогового значения, и Solidify для создания толстых краёв при наличии более двух смежных граней;

Добавлены новые дополнения Import Palettes, PDT, Add Node Presets, Collection manager, Sun position и Amaranth toolkit. Обновлены дополнения Rigify, Add Mesh Extra objects и BlenderKit.



