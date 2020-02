Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.82

2.2 , Chromium ( ok ), 11:35, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А ведь когда-то Blender был проприетарной программой

3.4, Аноним (1), 11:41, 15/02/2020: Меня больше интересует текущее положение вещей. Qt тоже был проприетарным. И что теперь?

4.6, Аноним (6), 11:47, 15/02/2020: Qt как был так и остался мутной лицензионной фигней. А код Qt открыт с 1995 года.

4.7, camel (?), 11:51, 15/02/2020: > Qt тоже был проприетарным. И что теперь? И теперь планомерно возвращается к исходному состоянию.

5.30, Аноним (1), 13:18, 15/02/2020: См. соглашение между фондом KDE и владельцами Qt. Если Qt станет проприетарным, то его исходники станут доступны по лицензии BSD, что явно будет не очень хорошо для их бизнеса.

6.35, camel (?), 14:17, 15/02/2020: > что явно будет не очень хорошо для их бизнеса. ИМХО для их бизнеса будет всё роскошно, т.к. лицензия BSD разрешит им положить болт на старые ветки и создать условный "истинно правильный" форк QtNG под закрытой лицензией и пилить только его, параллельно дёргая полезное из того, что будут (если будут) пилить KDE.

7.38, Аноним (38), 15:37, 15/02/2020: Ох уж эти влажные мечты гномеров!

Если Qt сделают полностью, стопроцентно платным, а кдешники его форкнут, то сам кьют тут же станет не нужен, каким бы "правильным" его ни провозгласили.

7.39, Аноним (39), 15:40, 15/02/2020: Им платить перестанут за коммерческое закрытое ПО, например, какой-нибудь Автодеск просто перестанет платить. А таких как Автодесков будет много, потому что им банально не нужны какие-то крутые Qt суперфичи, они используют его по минимуму.

3.15, пукпук (?), 12:15, 15/02/2020: А ведь когда-то бабочка была гусеницей.

2.3, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 11:37, 15/02/2020: Свободное ПО, в которое не так давно вложили кучу бабла и это дало свой результат

3.5, Аноним (6), 11:43, 15/02/2020: Недавно в ядро вложили кучу бабла. И это дало какой-то результат.

3.20, Sluggard (ok), 12:34, 15/02/2020: А до этого «не так давно» Blender, видимо, был плохим?

2.10, Аноним (10), 11:56, 15/02/2020: Нет такого! Блендер не исключение.

2.41, Аноним (41), 15:59, 15/02/2020: Чуть ли не единственное, за которое не стыдно. Остальное СПО... Кхм...

3.42, СлабенькийЧаёк (ok), 16:01, 15/02/2020: > Чуть ли не единственное, за которое не стыдно. Остальное СПО... Кхм... годо тоже мощная штука