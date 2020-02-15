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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.82

15.02.2020 10:15

Опубликован выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.82, в который вошло более тысячи исправлений и улучшений, подготовленных за три месяца с момента выпуска Blender 2.81.

Основные изменения:

  • Добавлен новый бэкенд для симуляции газа, дыма, огня и жидкости, реализованный на основе фреймворка симуляции физических процессов Mantaflow. Для симуляции жидкости применён новый трёхкомпонентный FLIP Solver;
  • Улучшена симуляция раздутия оболочки воздухом (воздушные шары, надувные матрацы и т.п.), а также отпружинивания мягких тел, слегка деформирующихся при падении или нажатии;
  • Реализована поддержка системы мозаичной UV-развёртки текстур UDIM, позволяющей разделить одну текстуру на несколько файлов, в каждом из которых содержится своя UV-область. UDIM-текстуры могут быть созданы, открыты и сохранены как обычные изображения. Для каждой текстуры произвольным образом могут добавляться или удаляться составные блоки (Tiles), но при просмотре или редактировании все блоки объединяются и отображаются как единое целое. Поддержка UDIM-текстур реализована в движках рендеринга Eevee и Cycles, а также в редакторе изображений и в 3D-представлениях;
  • Добавлен новый модуль экспорта в формате USD (Universal Scene Description), разработанный компанией Pixar. Файлы USD могут описывать сложные раскладки сцен с различными 3D-представлениями, поддерживают недеструктивное редактирование (переопределение вместо замены), могут ссылаться на другие файлы и оптимизированы для совместной работы большого числа участников. В новом выпуске также улучшена поддержка импорта и экспорта glTF и обеспечена совместимость с VFX Reference Platform 2020;
  • В движке рендеринга Cycles реализован механизм подавления шумов OptiX, переданный компанией NVIDIA и использующий методы машинного обучения. Механизм поддерживает аппаратное ускорение на картах NVIDIA RTX, в том числе с возможностью использования нескольких GPU. OptiX быстрее ранее доступных методов подавления шума и может применяться при предпросмотре или финальном рендеринге изображений (для анимации он пока недостаточно стабилен);
  • В Cycles также улучшены шейдерные узлы. Добавлена возможность определения собственных проходов визуализации при помощи нового узла AOV Output, который может помещён в любое место дерева шейдеров. Для геометрических узлов добавлена опция "Random Per Island", позволяющая рандомизировать текстуры или цвета для разных компонентов меша. В узел Math добавлены новые операции trunc, snap, wrap, compare, pingpong, sign, radians, degrees, cosh, sinh, tanh, exp, smoothmin и inversesqrt. В узел Map Range добавлены новые режимы интерполяции Linear, Stepped Linear, Smoothstep и Smootherstep. В узлах Noise и Wave улучшено внесение искажений, которые теперь применяются равномерно во всех направлениях, а не только по диагонали. Значительно ускорен рендеринг на платформе Windows, производительность которой приближена к Linux и macOS;
  • В движок рендеринга Eevee, поддерживающий физически корректный рендеринг в реальном времени и использующий только GPU (OpenGL) для визуализации, добавлена возможность предпросмотра проходов визуализации 3D-представлений во Viewport, позволяющая выбрать, какой проход будет отображён в режиме отрисовки сцены. В настоящее время предпросмотр доступен для проходов визуализации Combined, Ambient Occlusion, Normal, Mist, Subsurface Direct и Subsurface Color;
  • В Eevee также проведена работа по улучшению качества и увеличению производительности проходов визуализации. Обеспечено корректное сочетание прозрачных материалов с эффектами придания объёма;
  • Добавлены новые инструменты и операторы для скульптурного моделирования и рисования, обновлены кисти. Реализован инструмент Slide/relax, позволяющий изменить топологию меша, не искажая объём, а также инструмент Multiplane scrape для формирования острого края между двумя плоскостями меша. Предложен новый оператор Mask Slice для исключения помеченных вершин из меша с заполнением образовавшихся пустот и созданием новых объектов из удалённых вершин;
  • В эскизном карандаше (Grease Pencil) улучшен пользовательский интерфейс, реализованы новые свойства заливки и слоёв, реализован инструмент для создания материалов. Добавлен новый модификатор для создания смежных штрихов рядом с оригинальным;
  • В интерфейсе пользователя во многих инструментах, а также в UV Editor, реализована поддержка гизмо (указатель осей координат для задания угла просмотра сцены или изменения положения объекта на сцене). Добавлена концепция запасных инструментов (Fallback Tools), позволяющая выбрать альтернативное действие во время применения активного инструмента. Изменена группировка настроек кистей. В редакторе анимации (Graph Editor) переработан интерфейс выбора и преобразования ключевых кадров и обработчиков;
  • При включении режима разработчика (Developer Extras) в настройках теперь появляется новая вкладка, позволяющая активировать и протестировать экспериментальные возможности, пока не готовые для повсеместного применения;
  • В средствах моделирования в инструменте и модификаторе скоса (Bevel) появилась возможность использования модифицированных профилей. Добавлен Cutoff Vertex Mesh, упрощённый метод создания мешей для замены вершин. Предложены новые модификаторы Weld для объединения групп вершин, расстояние между которыми не превышает заданного порогового значения, и Solidify для создания толстых краёв при наличии более двух смежных граней;
  • Добавлены новые дополнения Import Palettes, PDT, Add Node Presets, Collection manager, Sun position и Amaranth toolkit. Обновлены дополнения Rigify, Add Mesh Extra objects и BlenderKit.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/downlo...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.81
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
  4. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  5. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  6. OpenNews: 21 неисправленная уязвимость в системе 3D-моделирования Blender
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:33, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Свободное ПО, за которое не стыдно.
     
     
  • 2.2, Chromium (ok), 11:35, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А ведь когда-то Blender был проприетарной программой
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:41, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меня больше интересует текущее положение вещей. Qt тоже был проприетарным. И что теперь?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:47, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Qt как был так и остался мутной лицензионной фигней. А код Qt открыт с 1995 года.
     
  • 4.7, camel (?), 11:51, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Qt тоже был проприетарным. И что теперь?

    И теперь планомерно возвращается к исходному состоянию.

     
     
  • 5.30, Аноним (1), 13:18, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    См. соглашение между фондом KDE и владельцами Qt. Если Qt станет проприетарным, то его исходники станут доступны по лицензии BSD, что явно будет не очень хорошо для их бизнеса.
     
     
  • 6.35, camel (?), 14:17, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  что явно будет не очень хорошо для их бизнеса.

    ИМХО для их бизнеса будет всё роскошно, т.к. лицензия BSD разрешит им положить болт на старые ветки и создать условный "истинно правильный" форк QtNG под закрытой лицензией и пилить только его, параллельно дёргая полезное из того, что будут (если будут) пилить KDE.

     
     
  • 7.38, Аноним (38), 15:37, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти влажные мечты гномеров!
    Если Qt сделают полностью, стопроцентно платным, а кдешники его форкнут, то сам кьют тут же станет не нужен, каким бы "правильным" его ни провозгласили.
     
  • 7.39, Аноним (39), 15:40, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им платить перестанут за коммерческое закрытое ПО, например, какой-нибудь Автодеск просто перестанет платить. А таких как Автодесков будет много, потому что им банально не нужны какие-то крутые Qt суперфичи, они используют его по минимуму.
     
  • 3.15, пукпук (?), 12:15, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь когда-то бабочка была гусеницей.
     
  • 2.3, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 11:37, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свободное ПО, в которое не так давно вложили кучу бабла и это дало свой результат
     
     
  • 3.5, Аноним (6), 11:43, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно в  ядро вложили кучу бабла. И это дало какой-то результат.
     
  • 3.20, Sluggard (ok), 12:34, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А до этого «не так давно» Blender, видимо, был плохим?
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:56, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет такого! Блендер не исключение.
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:59, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чуть ли не единственное, за которое не стыдно. Остальное СПО... Кхм...
     
     
  • 3.42, СлабенькийЧаёк (ok), 16:01, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чуть ли не единственное, за которое не стыдно. Остальное СПО... Кхм...

    годо тоже мощная штука

     

  • 1.9, Zenitur (ok), 11:55, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Приятно, что Blender замечает всё больше больших компаний. Ведь большинство людей привыкло прислушиваться к бизнес-аналитикам в пиджаках. Epic Games жертвуют Blender крупные суммы. Ещё кто-то (напомните).

    Лет 10 назад в комментах только и можно было услышать, что "продукт крутой, но разве кто-то из "серьёзных людей" им пользуется? На Википедии пишут только о создании нескольких сцен в Человеке-пауке 2"

     
     
  • 2.21, Sluggard (ok), 12:37, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ещё кто-то (напомните)

    https://fund.blender.org/

     
  • 2.22, Аноним (22), 12:40, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и самому жертвовать если ты не знал, а не надеяться на больших дядь
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:54, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзные люди им и не пользуются. Это для инди-разработчиков и школьников.
     

  • 1.11, Дихлофос (?), 11:58, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот почему в играх не рисуют таких класных монстров и инопланетян?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:18, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дорого. Но вообще, нынешние игры и так жрут по 8 гигабайт видеопамяти, а ещё нужно думать о приставках (которые недопк и стоят целиком как 1 средняя видеокарта). О вычислительной мощности и говорить не приходится,
     
  • 2.27, Аноним (26), 12:56, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для рендера видео где рендер длится по 10 минут на один фрейм. И игры где надо прорисовывать 60 кадров в секунду совсем разные требования к моделям.
     
     
  • 3.33, Дихлофос (?), 14:03, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не обязательно такие детализированные, я другое имел ввиду, просто в играх часто такое не интересное можно увидеть, чуть ли не в каждой игре есть враги пауки, т.е. в играх я очень часто вижу отсутствие фантазии, креатива
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:00, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ctrl+z то пофиксили?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:43, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чем ты?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 14:29, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О ctrl+z.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:13, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они внесли это в план работ на 2020 год. Когда-нибудь сделают.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:09, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ужасно сложная в эксплуатации программа. Бесполезна для кого-либо отличного от профессионального аниматора. В прочем как и весь софт для художественного 3d-моделирования.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:20, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, нормально, не обязательно и анимировать. А в крайнем случае в ней можно монтировать видео где какой-либо подготовки не требуется вовсе.
     
  • 2.18, пукпук (?), 12:20, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этого в стройбат.
     
  • 2.25, Аноним (22), 12:44, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты думал 3D это просто?
     
     
  • 3.29, Аноним (13), 13:14, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да, просто Список вершин с координатами и текстурными координатами, несколько м... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.44, АнонАнон (?), 16:53, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шозабредяпрочиталь
     

  • 1.19, пукпук (?), 12:34, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы производительный скульпинг запилили, и тогда можно будет рядом с максом зибраш и 3дкоат закопать.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 12:42, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жертвуй бабки и пиши на форумах
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:00, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мультик где ?
     
     
  • 2.37, iPony129412 (?), 15:32, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультики, мультики...
    А тебе официальные только нужны?

    https://youtube.com/watch?v=ugv-ITt1E3o

     
  • 2.51, Аноним (51), 17:08, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ножки сначала предъяви.
     

  • 1.34, Сергей (??), 14:11, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Четкая программа. Не успеваю учиться :)
     
  • 1.40, user90 (?), 15:44, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрю на это с усмешкой. Софт для дизайнеров-художников и прочих ненужно? А вменяемого CAD'а (хотя бы даже 2D) в Linux до сих пор НЕТ!
     
     
  • 2.43, Аноним (36), 16:51, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кад нинужин!11
     
     
  • 3.45, КГБ СССР (?), 16:55, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отучайся говорить за всех,лично тебе не нужен, а другим людям нужен, поэтому те люди продолжат пользоваться виндой.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:05, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отучайся говорить за всех, лично тебе нужна винда это не значит что всем нужна винда. Вот закончишь школу может до тебя это дойдет.
     
     
  • 5.53, КГБ СССР (?), 17:13, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же любят линуксоиды, когда им нечего сказать переходить на личности 🤣🤣.
     
  • 2.46, Сишник (?), 16:59, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж неправда, кады есть. Но судя по моим знакомым пользователям кадов, им что линукс, что опенсорс вообще фиолетово, качают что подороже да лучше распиарено с торрентов бесплатно без смс.
     
     
  • 3.54, user90 (?), 17:14, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ж неправда, кады есть.

    То, что подобный софт под линукс есть, я и не отрицаю. А вот такого, в котором можно было бы еще и БЫСТРО РАБОТАТЬ - нет! Именно последнее я и сократил до "вменяемый" :)

     
     
  • 4.56, Сишник (?), 17:18, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в OpenScad быстро всякие фигнюшки для 3д печати моделю. По мне так кодом набросать удобнее и быстрее, чем возить мышью в традиционных кадах.
     
     
  • 5.58, user90 (?), 17:21, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чем возить мышью в традиционных кадах

    А это уже зависит от конкретных задач, где-то может и удобнее, а где-то нифига.

     
  • 2.49, Сишник (?), 17:07, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А и ну ещё есть облачный автостол всего за $0.5k/год, вроде как autodesk считается вменяемым кадом.
     
     
  • 3.55, user90 (?), 17:17, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > облачный автостол

    В браузере? - Не будет нормально работать по умолчанию))

    И продукты Autodesk - это далеко не лучшее, это попса..

     
     
  • 4.57, Сишник (?), 17:20, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? Отрисовка то всё через webgl на видеокарте, любой сложности графика с тойже примерно производительностью будет отрисовываться, что и в нативном приложении. Это ж не игра, где кучу физических расчётов делать надо на каждый кадр.
     
     
  • 5.59, user90 (?), 17:28, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно это не ПО, а сервис. А от таких вариантов любой линуксоид (с мозгами) будет держаться подальше.
     

  • 1.47, Анамнез (?), 17:04, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, эпики задонатили им столько бабла, а они так и не чешутся в сторону геймдева. Texture paint - тормозящая, бесполезная функция,ни слоев ни кистей. Запекание текстур до сих пор не умеет запекать ни металик, ни color id, да и само по себе адово медленно. С коллекции материалов полный бардак, ни какого внятного списка материалов.материал можно удалить только закрыв программу как и с текстурами.
    Про алгоритмы uv развёртки вообще молчу.
    зато в каждой версии старательно блт обновляют грасепенсил, нахер он вообще нужен?
     
     
  • 2.50, Аноним (48), 17:07, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты какую то профессиональщину хочешь воткнуть из юнити едитора. А обычному пользователю кисть дал сидит себе рисует радуется. Так что все идет по плану.
     

  • 1.52, жека воробьев (?), 17:09, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы графический тулкит от него в виде отдельной BTK какой-нибудь
     

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