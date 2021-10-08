Выпуск Wine 6.19 и Wine staging 6.19

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:35, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да господи. Нет адекватной жизни в этом проекте. У них годами висит тикет на проблему в драйвере отрисовки из-за буферов, который никто не может закрыть, потому что умственных способностей к этому нет Им в их системе отслеживания об ошибках об этом написал X512 (те кто с ЛОРа те в курсе кто это) с указанием в чём конкретно проблема - никто так и не починил

3.3 , Аноним ( 1 ), 23:43, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Оно просто все еще в стадии альфы. Ты не понимаешь!)

Что собсно не мудрено, венда развивается быстрее, чем ее можно дизассемблировать.

Вообще я удивляюсь, как этоо проект еще Российским не прописали. Оч удобно же! Хотя пытались, но что-то пошло не так. Вообще парадоксальна наша системная разработка конечно. Одни напрямую вынь копируют. Другие берут линукс, тащат туда моно с клоном дот нета и пилят в линукс софтины на этом, называя это, сами знаете как... Диву даюсь просто!

4.6 , Аноним ( 6 ), 00:01, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они уже около 20 лет на стадии альфы. Это выглядит безнадёжно. Он по прежнему постоянно падает, убивая файловую систему и реестр. Дальше чем снятия скриншотов пока не упало на практике никуда не годится к сожалению. Wine же уже давно работоспособен и местами работает лучше Windows. Поддержка драйверов Windows XP уже мало кому нужна.

5.9 , Аноним ( 1 ), 00:10, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Они уже около 20 лет на стадии альфы. Это выглядит безнадёжно. Правильно. С прикладной точки зрения весь проект изначально был безнадежен. >Дальше чем снятия скриншотов пока не упало на практике никуда не годится к сожалению. Файрфокс запускали. Алкснису понравилось.

6.40 , Аноним ( - ), 09:19, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Алкснису понравилось. Этот старый коммуняка ещё жив? Внуки Алксниса ау-у!! Переведите дедулю на Линукс, и без всяких там дуалбутов и виртуалок.

3.4 , Аноним ( 1 ), 23:54, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >X512 (те кто с ЛОРа те в курсе кто это) с указанием в чём конкретно проблема - никто так и не починил Это после этого он плюнул на все и подался в гайку?

4.10 , Аноним ( 10 ), 00:29, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это после этого он плюнул на все и подался в гайку? С такими тепмами скоро он подастся к колибриОС

5.11 , Аноним ( 1 ), 00:42, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Такими темпами я на марс готов буду податься. Главное что маск олдскульный софт в шип запилил. Не ржавый)

6.13 , НяшМяш ( ok ), 01:21, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, в драконе у него уже мониторы на хромиумах и жеесе. Зато не ржавый...

7.15 , Аноним ( 1 ), 01:36, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Серьезно?

Я за бренсоновским юнити больше следил. Про дракон не в курсе.

Не на хромых жссах лететь не охото. Ток зачем вообще хромой в шипе?

7.16 , Аноним ( 1 ), 01:40, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и в принципе дракон - это грузовик. Не, на марс полетим на красном драконе.

4.19 , Аноним ( 19 ), 03:14, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не, это после того как он выклянчил riscv борду и свалил в японию.

3.23 , Аноним ( 23 ), 07:09, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Годами смотрите и ждете когда кто-то починит, а сами при этом реализовать не хотите. Такое себе программирование в себе.

4.26 , Аноним ( 26 ), 08:23, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все люди повара, кто любит кушать. Тут у линуксоидов явно неправильный подход. Они думают, что любой, кому надо что то реализовать в софте, может вот так просто взять и научится это делать. У людей ограниченное время и способности. Я программист. Но для меня важны МОИ задачи. Учится писать операционную систему для меня будет просто тупо контр-продуктивно. Это как совет таксисту научится для себя самому собирать машины, если его чем-то не устраивают готовые. Он, блин, таксист. Его задача водить машину, а не собирать ее. А потому к просьбам юзверей что то сделать нужно относится с ПОНИМАНИЕМ. Им нужны эти фичи. Они хотят просто забить гвоздь. Они не хотят сначала для этого делать для себя молоток.

5.30 , Ananimasss ( ? ), 08:33, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык для нихуже все изобретено, шиндовс называется.

Заплатил 300 баксов и води себе такси. А линуксы и остальное не для такси.

Не делают игрульки под линуксы и все тут, тысячи платформеров не в счет.

6.32 , Аноним ( 26 ), 08:42, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотел это добавить, но не успел. Скилл, дающий возможность делать самому для себя молотки для забивания гвоздей, конечно полезный. На случай, если все производители молотков начнут делать его в форме известного резинового изделия. Это я про телеметрию и насильное навязываение сервисов. Но все же людям надо делать свое дело. В этом смысл разделения труда. Так что если уж взялись делать ОСь, то будьте добры слушать юзверей, а не быть эгоистичными скотинами, которые все делают только для себя. "От каждого по возможности - каждому по потребности" - известная совковая утопия, которая привела в итоге известно к чему. К разрухе.

7.36 , Ananimasss ( ? ), 09:06, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотел это добавить, но не успел. Скилл, дающий возможность делать самому для

> себя молотки для забивания гвоздей, конечно полезный. На случай, если все

> производители молотков начнут делать его в форме известного резинового изделия. Это

> я про телеметрию и насильное навязываение сервисов. Но все же людям

> надо делать свое дело. В этом смысл разделения труда. Дык заплати им или организуй свой фонд со спонсорами и поэтессами, тогда и будут пилить хотелки этого фонда, получая тугрики за свой разделенный труд. Именно так сейчас работает и ФрииБСД и Линукс. Кто платит, тот и танцует, но и пару процентов энтузиастов с горячими глазами. Иначе пук в воду получается, я тут Дартаньян и на работах работаю, себе деньги зарабатываю, а выж погромисты должны делать мои хотелки за идею. Выжпогромиты? Делайте быстропля! > Так что

> если уж взялись делать ОСь, то будьте добры слушать юзверей, а

> не быть эгоистичными скотинами, которые все делают только для себя. А вот и нет, они ничем тебе не обязаны. Как им распоряжаться своим свободным временем их и только их дело. > "От

> каждого по возможности - каждому по потребности" - известная совковая утопия,

> которая привела в итоге известно к чему. К разрухе. Дык капитализм счастье полось везде. Кроме бабла и собственной шкуры никому ничего не интересно.

Странно читать про эгоистичных скотин и потом про "совок". 2.25 , Аноним ( 26 ), 08:18, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Реактос, к сожалению, мертв. Начал следить за этим проектом, когда он еще показывал какие-то признаки жизни. Сейчас у них появляется дай бог один пост на сайте в год. Парадокс. Самая нужна вещь в этом мире оказывается почему-то никому не нужна. У меня действительно в голове промелькнула шальная мысль. Вот не хотят линуксоиды делать например прошивку LineageOS для моего телефона. Мол нам влом - сделай сам. А если я заплачу? Лучше уж один раз заплатить линуксоидам за чистую и безопасную прошивку, чем платить такую же цену за загаженную 10ти телеметриями. Линуксоиды просто не могут себя правильно подать. Деньги на опенсурце вполне себе можно зарабатывать. Если делать что то реально полезное для людей, составляя реальную конкуренцию корпорациям зла, а не страдать какой-нибудь философской фигней в стиле что лучше, КДЕ или Гном.

3.28 , Ananimasss ( ? ), 08:28, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сомневаюсь что ты способен платить пару килобаксов в месяц на твои хотелки и это лишь на одного погромиста. Или ты думал шо за 100р побегут спотыкаясь и кланяясь?

Бешплатно делают что интересно лично им, либо когда есть свободное время и желание.

4.35 , Аноним ( 26 ), 09:04, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это парадокс. Все общество страдает от гнета товарищей типа M$, гугеля и огрызка, но при этом никто не хочет с этим ничего делать, а вместо этого продолжает заносить деньги именно им, что позволяет им все расширять и расширять свою сферу деятельности. Ну если надо сделать один решающий шаг, который позволит от них избавится, ну давайте все вместе соберемся и сделаем его. Сделаем продукт, который тоже продается за деньги. Но продается по честному. Платишь деньги чисто за голую операционную систему. Никакой телеметрии, никакой рекламы, никаких сервисов-дыр для утечки персональных данных. Но ведь в чем проблема? В порочности человеческой натуры. Как только речь заходит о деньгах, в дело вступают бессовестные маркетологи и все точно так же начинают думать о том, что ведь можно было бы заработать чуток больше, если добавить небольшую рекламку. И в итоге все скатывается к точно тому же, что было до этого.

5.39 , Ananimasss ( ? ), 09:16, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> все расширять и расширять свою сферу деятельности. Ну если надо сделать

> один решающий шаг, который позволит от них избавится, ну давайте все

> вместе соберемся и сделаем его. Сделаем продукт, который тоже продается за

> деньги. Но продается по честному. Платишь деньги чисто за голую операционную

> систему. Никакой телеметрии, никакой рекламы, никаких сервисов-дыр для утечки персональных

> данных. Но ведь в чем проблема? В порочности человеческой натуры. Как

> только речь заходит о деньгах, в дело вступают бессовестные маркетологи и

> все точно так же начинают думать о том, что ведь можно

> было бы заработать чуток больше, если добавить небольшую рекламку. И в

> итоге все скатывается к точно тому же, что было до этого. Все вместе соберемся и сделаем не совместимо "с продадим". Уже собираешься использовать бесплатный труд и стричь с него купоны?

Удачи тебе собрать всех делальщиков вместе.

3.31 , Аноним ( 31 ), 08:34, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извините, что там нужного? Это было актуально 15 лет назад, когда ещё было живо железо времён хр. Лет 13 назад стало уже совершенно не востребованно.

4.33 , Аноним ( 26 ), 08:43, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужна анмайкрософтед винда. Вот так просто.

5.38 , Аноним ( 31 ), 09:12, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем?

