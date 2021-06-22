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Обновление Wine Launcher 1.4.55

22.06.2021 13:32

Доступен выпуск проекта Wine Launcher 1.4.55, развивающего Sandbox-окружение для запуска Windows-игр. Среди основных особенностей: изолированность от системы, отдельный Wine и Prefix для каждой игры, сжатие в образы SquashFS для экономии места, современный стиль лаунчера, автоматическая фиксация изменений в каталоге Prefix и генерация из этого патчей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Значимые изменения по сравнению с прошлой публикацией:

  • Исправлено определение версии glibc для старых версий wine (3.20 и ниже).
  • Во всплывающем окне удаления файла конфигурации реализована опция для удаления связанных файлов.
  • Добавлена поддержка приложений MS-DOS.
  • В dosbox добавлена русская локализация (включается, если в Wine Launcher выбрано RU).
  • Исправлена проблема с загрузкой из репозитория Proton GE.
  • Добавлена опциональная настройка скрытия окна Wine Launcher при создании ярлыка.
  • Исправлен тихий режим.
  • Исправлена некорректная подстановка аргументов запуска при генерировании ярлыка.
  • После первоначальной инициализации, файл start теперь автоматически переносится в каталог ./bin.
  • В раздел "Мои патчи" добавлена фильтрация по платформе.
  • MangoHud обновлён до 0.6.3.
  • VkBasalt обновлён до 0.3.2.4.
  • Исправлена регрессия из-за которой невозможно было включить VkBasalt.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hitman249/w...)
  2. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  3. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Автор новости: hitman249
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55370-wine
Ключевые слова: wine, launcher
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.17, hitman249 (ok), 15:56, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отличия от аналогов:
    1) Не имеет комплектного Wine, вместо этого использует репозитории PoL, Lutris, Proton GE, Proton TKG, Kron4ek, Steam Proton, либо Wine из системы.
    2) Не использует внешних систем изоляции, изоляция основана на настройках env, wine и префикса.
    3) Имеет базу данных ярлыков background + icon + metadata
    4) Присутствует генератор патчей из изменений в префиксе
    5) Возможность сжать Wine и игры в squashfs образ
    6) Расширения DXVK, Mangohud, VkBasalt, VKD3D Proton, Media Foundation из коробки (автоустановка)
     
     
  • 2.19, анон (?), 16:08, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Возможность сжать Wine и игры в squashfs образ

    Власть, которая и не снилась масдаем.)

     
  • 2.39, hitman249 (ok), 17:37, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дополню
    7) Префикс изолирован от системы, никаких Z: дисков или симлинков наружу в нём нет.
    8) Благодаря пункту 4 присутствует возможность обновлять Wine пересоздавая префикс с нуля не теряя значений реестра
    9) Возможность использовать отдельный WL + Wine + Prefix к каждой игре (WL как часть игры), т.к. некоторые игры работают только с определённой версией Wine
     

  • 1.1, Аноним (1), 14:27, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько fps теряет на изоляции ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:30, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2
     
     
  • 3.25, КО (?), 16:57, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Из общих 15? зазазазаз
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:32, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если там используется что-то вроде bubblewrap, то нисколько. Впрочем я не нашел в ридми информации по этому поводу
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:10, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нисколько
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:28, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Исправлено определение версии glibc для старых версий wine, 3.20 и ниже.

    Да неужели

     
  • 1.4, Аноним (5), 14:31, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > электрон
     
     
  • 2.12, OnTheEdge (??), 15:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Его использование обычно оправдывают простотой сборки для других программных платформ, но погоди-ка: здесь же только Wine да Linux...
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:04, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не все ли тебе равно?
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 17:06, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не-а. Память, знаешь ли, не резиновая
     
     
  • 4.30, OnTheEdge (ok), 17:09, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и по курсу рубля недешевая
     

  • 1.6, Анонище40k (?), 14:33, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Адоб получается этим установить, запустить и работать?
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 14:35, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница через какие гуи устанавливать твой адоб, если трансляцией занимается сам вайн?
     
     
  • 3.11, Ю.Т. (?), 14:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайн не всесилен.
     
     
  • 4.27, Аноним (5), 17:04, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что другие гуи не помогут если и так не работает, вопрос довольно глупый
     
     
  • 5.29, Ю.Т. (?), 17:07, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В том то и дело что другие гуи не помогут если и
    > так не работает, вопрос довольно глупый

    Гуи как раз помогут, как это делает playonlinux - установка нужного, замена некоторых встроенных модулей на native и так далее.

     
     
  • 6.38, Аноним (5), 17:30, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как сделает любой другой инсталл скрипт, сами гуи в этом плане ничего нового не могут внести
     
  • 2.16, ыть (ok), 15:54, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    с его помощью у меня даже камни из почек пропали, которые я наработал на воде Кашпировского
     

  • 1.7, Аноним (5), 14:34, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > автоматическая фиксация изменений в каталоге Prefix и генерация из этого патчей

    А вот это круто. Хотелось бы этот функционал отдельно от жирнючих гуев

     
  • 1.9, Аноним (9), 14:42, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > изолированность от системы

    Каким образом происходит изоляция?

     
     
  • 2.18, анон (?), 16:06, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встроенным функционалом wine
     
     
  • 3.31, Аноним (5), 17:10, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайн не обеспечивает практически никакой изоляции, лучшее что можно сделать - выключить дефолтный Z: маппинг. Если под изоляцией в описании имеются ввиду что приложения ставятся в разные префиксы, то это несколько не то что можно ожидать, этим и так занимается любой другой вайн лаунчер. Информации что именно под этим имеется ввиду, опять таки, нет.
     
     
  • 4.37, Аноним (5), 17:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, нет, есть, я увидел коммент наверху. Действительно это "изоляция" уровня вайна, так что можно не обращать внимания на этот пункт
     

  • 1.10, InuYasha (??), 14:46, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой-то лютый JS.
    Особенно "доставляет" то чувство, когда тормозной лончер размером 100МБ запускает игру в 800КБ )
     
     
  • 2.13, ryoken (ok), 15:21, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OverKill Эталонный.
    Холст, масло :).
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:47, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > OverKill Эталонный.
    > Холст, масло :).

    fix:
    Bloatware Эталлонный.
    Кирпичная стена, флюоресцентная краска :)

     
     
  • 4.41, эксперт графитти (?), 18:33, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, стена гипсокартонная. Кирпич на ней нарисованный.

    Но краска, вроде бы, качественная!

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 18:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сожалению, стена гипсокартонная. Кирпич на ней нарисованный.

    Это было отсылкой к тому, что сурово, тяжело и ущербно
    > Но краска, вроде бы, качественная!

    А карса, которая светится символизирует новомодные свистелки, которые не нужны, и к тому же убоги.

    С первой фразой надеюсь не было проблем ;)

     

  • 1.15, Аноним (15), 15:41, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "современный стиль лаунчера"
    т.е. г@вённый современный дизайн.
    В остальном смахивает на переизобретение Play on Linux
     
  • 1.21, anonymous (??), 16:47, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какие ещё обёртки для wine существуют?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие ещё обёртки для wine существуют?

    Play on Linux

     
  • 2.24, Аноним (24), 16:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие ещё обёртки для wine существуют?

    Смотря что подразумевать под обёртками?
    А так, кроме Play on Linux, WINE от Valve (Proton), Lutris могут подойти для запуска.

     
  • 2.33, Аноним (5), 17:11, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Lutris самый популярный на сей день. Он на гтк и вряд ли сожрет больше памяти чем само предложение под вайном, и при этом не застрял в прошлом как PoL.
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 19:01, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Lutris самый популярный на сей день. Он на гтк и вряд ли
    > сожрет больше памяти чем само предложение под вайном, и при этом
    > не застрял в прошлом как PoL.

    PoL не застрял в прошлом, его просто перестали развивать, т.е. поциент скорее мёртв, чем жив. Никаких хитростей. Но пока что работает.

     
  • 2.34, Аноним (32), 17:12, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще Bottles добавлю
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:51, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Q4wine
     

  • 1.35, Аноним (32), 17:13, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > современный стиль лаунчера

    Это который выглядит так, как будто он для тачскрина? Интересно, много ли народу использует Wine на устройствах с тачскрином...

     
  • 1.36, Аноним (36), 17:22, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксы изолирует?
     
  • 1.44, Аноним (44), 19:13, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    короче никогда линукс не будет десктопной системой с таким софтом
     

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