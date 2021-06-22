Обновление Wine Launcher 1.4.55

> К сожалению, стена гипсокартонная. Кирпич на ней нарисованный.

Это было отсылкой к тому, что сурово, тяжело и ущербно

> Но краска, вроде бы, качественная!

А карса, которая светится символизирует новомодные свистелки, которые не нужны, и к тому же убоги.

С первой фразой надеюсь не было проблем ;)

