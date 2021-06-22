Обновление Wine Launcher 1.4.55

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|1.17, hitman249 (ok), 15:56, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Отличия от аналогов:
1) Не имеет комплектного Wine, вместо этого использует репозитории PoL, Lutris, Proton GE, Proton TKG, Kron4ek, Steam Proton, либо Wine из системы.
2) Не использует внешних систем изоляции, изоляция основана на настройках env, wine и префикса.
3) Имеет базу данных ярлыков background + icon + metadata
4) Присутствует генератор патчей из изменений в префиксе
5) Возможность сжать Wine и игры в squashfs образ
6) Расширения DXVK, Mangohud, VkBasalt, VKD3D Proton, Media Foundation из коробки (автоустановка)
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|2.19, анон (?), 16:08, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Возможность сжать Wine и игры в squashfs образ
Власть, которая и не снилась масдаем.)
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|2.39, hitman249 (ok), 17:37, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дополню
7) Префикс изолирован от системы, никаких Z: дисков или симлинков наружу в нём нет.
8) Благодаря пункту 4 присутствует возможность обновлять Wine пересоздавая префикс с нуля не теряя значений реестра
9) Возможность использовать отдельный WL + Wine + Prefix к каждой игре (WL как часть игры), т.к. некоторые игры работают только с определённой версией Wine
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|2.5, Аноним (5), 14:32, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если там используется что-то вроде bubblewrap, то нисколько. Впрочем я не нашел в ридми информации по этому поводу
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|1.2, Аноним (2), 14:28, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Исправлено определение версии glibc для старых версий wine, 3.20 и ниже.
Да неужели
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|2.12, OnTheEdge (??), 15:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Его использование обычно оправдывают простотой сборки для других программных платформ, но погоди-ка: здесь же только Wine да Linux...
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|2.8, Аноним (5), 14:35, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница через какие гуи устанавливать твой адоб, если трансляцией занимается сам вайн?
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|4.27, Аноним (5), 17:04, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и дело что другие гуи не помогут если и так не работает, вопрос довольно глупый
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|5.29, Ю.Т. (?), 17:07, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В том то и дело что другие гуи не помогут если и
> так не работает, вопрос довольно глупый
Гуи как раз помогут, как это делает playonlinux - установка нужного, замена некоторых встроенных модулей на native и так далее.
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|6.38, Аноним (5), 17:30, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же как сделает любой другой инсталл скрипт, сами гуи в этом плане ничего нового не могут внести
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|2.16, ыть (ok), 15:54, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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с его помощью у меня даже камни из почек пропали, которые я наработал на воде Кашпировского
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|1.7, Аноним (5), 14:34, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> автоматическая фиксация изменений в каталоге Prefix и генерация из этого патчей
А вот это круто. Хотелось бы этот функционал отдельно от жирнючих гуев
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|3.31, Аноним (5), 17:10, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вайн не обеспечивает практически никакой изоляции, лучшее что можно сделать - выключить дефолтный Z: маппинг. Если под изоляцией в описании имеются ввиду что приложения ставятся в разные префиксы, то это несколько не то что можно ожидать, этим и так занимается любой другой вайн лаунчер. Информации что именно под этим имеется ввиду, опять таки, нет.
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|4.37, Аноним (5), 17:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, нет, есть, я увидел коммент наверху. Действительно это "изоляция" уровня вайна, так что можно не обращать внимания на этот пункт
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|1.10, InuYasha (??), 14:46, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какой-то лютый JS.
Особенно "доставляет" то чувство, когда тормозной лончер размером 100МБ запускает игру в 800КБ )
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|3.22, Аноним (22), 16:47, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> OverKill Эталонный.
> Холст, масло :).
fix:
Bloatware Эталлонный.
Кирпичная стена, флюоресцентная краска :)
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|5.42, Аноним (42), 18:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К сожалению, стена гипсокартонная. Кирпич на ней нарисованный.
Это было отсылкой к тому, что сурово, тяжело и ущербно
> Но краска, вроде бы, качественная!
А карса, которая светится символизирует новомодные свистелки, которые не нужны, и к тому же убоги.
С первой фразой надеюсь не было проблем ;)
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|1.15, Аноним (15), 15:41, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"современный стиль лаунчера"
т.е. г@вённый современный дизайн.
В остальном смахивает на переизобретение Play on Linux
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|2.24, Аноним (24), 16:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какие ещё обёртки для wine существуют?
Смотря что подразумевать под обёртками?
А так, кроме Play on Linux, WINE от Valve (Proton), Lutris могут подойти для запуска.
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|2.33, Аноним (5), 17:11, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Lutris самый популярный на сей день. Он на гтк и вряд ли сожрет больше памяти чем само предложение под вайном, и при этом не застрял в прошлом как PoL.
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|3.43, Аноним (42), 19:01, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Lutris самый популярный на сей день. Он на гтк и вряд ли
> сожрет больше памяти чем само предложение под вайном, и при этом
> не застрял в прошлом как PoL.
PoL не застрял в прошлом, его просто перестали развивать, т.е. поциент скорее мёртв, чем жив. Никаких хитростей. Но пока что работает.
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|1.35, Аноним (32), 17:13, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> современный стиль лаунчера
Это который выглядит так, как будто он для тачскрина? Интересно, много ли народу использует Wine на устройствах с тачскрином...
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