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Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.91

16.09.2021 19:57

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.91, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Paysys: переработаны все модули.
  • Paysys: добавлены тесты платёжных систем.
  • Добавлено клиентское API.
  • Triplay: переработан механизм управления суб сервисами Internet/TV/Телефония.
  • Cams: Интеграция с облачной системой видеонаблюдения Форпост.
  • Ureports. Добавлена возможность отправлять оповещения одновременно несколькими типами.
  • Maps2: Добавлены слои: Visicom Maps, 2GIS.
  • Callcenter: Улучшена работа с CRM.


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/%d0%a0%d0...)
  2. OpenNews: Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.90 CRM
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.84
  4. OpenNews: Выпуск Magma 1.2.0, платформы для быстрого развёртывания LTE-сетей
  5. OpenNews: Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP
  6. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55808-abills
Ключевые слова: abills, billing
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, q (??), 00:25, 17/09/2021 [ответить]  
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