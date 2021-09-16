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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.91, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Paysys: переработаны все модули.
- Paysys: добавлены тесты платёжных систем.
- Добавлено клиентское API.
- Triplay: переработан механизм управления суб сервисами Internet/TV/Телефония.
- Cams: Интеграция с облачной системой видеонаблюдения Форпост.
- Ureports. Добавлена возможность отправлять оповещения одновременно несколькими типами.
- Maps2: Добавлены слои: Visicom Maps, 2GIS.
- Callcenter: Улучшена работа с CRM.