Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.91, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Основные новшества: Paysys: переработаны все модули.

Paysys: добавлены тесты платёжных систем.

Добавлено клиентское API.

Triplay: переработан механизм управления суб сервисами Internet/TV/Телефония.

Cams: Интеграция с облачной системой видеонаблюдения Форпост.

Ureports. Добавлена возможность отправлять оповещения одновременно несколькими типами.

Maps2: Добавлены слои: Visicom Maps, 2GIS.

Callcenter: Улучшена работа с CRM.



