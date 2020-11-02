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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.84, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Новые возможности:
- Добавлена возможность показывать пользователям баннер об использовании cookies.
- Клиенты>Компании>Администратор. Добавлено отображение названия компании.
- Добавлена возможность настраивать права администраторов на отдельные типы оплат.
- Добавлена возможность искать пользователей, не учитывая удалённых.
- Кнопка авторизации через Google изменена в соответствии с требованиями Google.
- Добавлена возможность при удалении абонента автоматически добавлять к его логину заданный суффикс, возможно, с датой удаления.
- Добавлена возможность активации кредита на все сервисы абонента.
- Реализована возможность «Одноразовые услуги»: однократная, одновременная оплата и списание денежных средств за услугу.
- Группы. Добавлена возможность запретить для группы оплату через кассу.
- Шаблоны системы. Теперь, если используются изменённые шаблоны, при обновлении отслеживается изменение оригиналов шаблонов. Если оригинал изменился — администратору отправляется оповещение.
- Добавлена возможность задавать внешний обработчик при заведении и приостановке услуг.
- Новое RESTful JSON API (бета).
- Кредит. Добавлена ступенчатая форма кредитования.
- Серверы доступа. Добавлена возможность импорта IP-пулов с файлов в формате CSV или JSON.
- Добавлена возможность двухфакторной авторизации для абонента.
- Добавлена возможность строгого подтверджения действия.
- Добавлена панель быстрых кнопок.
- Добавлено сохранение настроек сортировки для таблиц.
- Добавлена ночная тема для интерфейса администратора.
- Отчёт>Оплаты. Добавлена детализация по администраторам.
- Добавлена возможность задавать обязательные для заполнения поля при добавлении нового пользователя.
- Список абонентов. Добавлено дополнительное поле «Последние списания».
- Добавлена проверка доступа к выбранным ранее резиновым полям.
- RADIUS-пары. Добавлена возможность отмечать пары восклицательным знаком с помощью checkbox.
- Модуль Internet+
- Добавлен billd-плагин обновления CID из таблицы online.
- Улучшен модуль синхронизации сессий для IPoE.
- Тарифные планы>Интервалы — форматирование чисел скорости и трафика изменено на более читаемое.
- Игнорируемые IP тепрь учитываются при ручном присваивании.
- Отчёт «Последнее подключение»: добавлены фильтры по типам (AUTH, GUEST_MODE, HANGUP), по тексту в сообщении (IPOE_LOGIN_NOT_EXIST, USER_NOT_EXIST).
- Добавлен параметр конфигурации $conf{INTERNET_PROHIBIT_DUPLICATE_NAS_PORT}, который запрещает прописать абоненту дублирующийся NAS/Порт.
- Для тарифных планов добавлено описание, которое видят только администраторы.
- При смене ТП система теперь производит автоматическую активацию при наличии денежных средств.
- Модуль Iptv
- Доработан модуль Iptv Conax — предусмотрен поиск абонентов по дополнительным новым полям — номер карты ЦТВ, серийный номер ресивера ЦТВ.
- Trinity_tv. Добавлена проверка дубликата MAC при добавлении экрана.
- При создании подписки в кабинете пользователя теперь всегда указывается дата активации.
- Исправлена логика чекбоксов тарифных планов.
- Microimpuls. Добавлена возможность создавать несколько аккаунтов.
- Добавлены отчёты для отт провайдеров.
- Stalker: В кабинете пользователя добавлено отображение логина пользователя в
- Модуль Stalker.
- Trinity TV: Изменено добавление ТП на Filter ID.
- Omega TV: Добавлена возможность изменения идентификатора клиента с UID на Логин.
- Добавлена возможность создавать несколько расписаний смены тарифного плана для одной услуги.
- Добавлены списания за каналы в отчёт списаний.
- При просмотре ТП добавлено отображение каналов.
- Добавлены списания по дате Активации.
- Модуль Maps2
- Сделана проверка на добавление дубликата района.
- Добавлена возможность загрузки изображения с увеличенной версией видимой карты
- Модуль Cablecat
- Добавлена возможность отображения всех муфт (схем коммутации) в одном слое.
- Добавлена возможность задавать вручную информацию по затуханию.
- Модуль Storage
- Добавлено объединение товаров, если при добавлении уже существует такой товар.
- Добавлены фильтры поиска товара из подотчётности при установке оборудования пользователю.
- Добавлено отображение оставшихся месяцев предоставленного оборудования в рассрочку.
- Добавлен фильтр по складу.
- Добавлена индикация окончания продажи в рассрочку.
- Если оплата в рассрочку окончена, то она больше не отображается в баннере.
- Добавлена проверка, заполнены ли обязательные поля при добавлении товара на склад.
- Добавлено отображение администратора, который выполнил инвентаризацию.
- Добавлена возможность удалять накладные.
- Добавлена возможность указывать количество товара, перемещаемого со склада на другой склад.
- Добавлена проверка, существует ли уже введенный SN, чтобы нельзя было создать два товара с одинаковым SN.
- Добавлены дополнительные переменные для шаблонов документов (договор/квитанция).
- В ЛК абонента добавлено полное отображение информации по его расходам в месяц (аренда, рассрочка, периодические платежы и т.д.).
- Модуль Msgs
- Добавлена возможность массовой смены статуса сообщений.
- Добавлен канбан сообщений.
- Кнопка «Цитата» теперь не перезагружает страницу для того, чтобы вставить цитату.
- Добавлена возможность назначать ответственного по разделу. Тогда, когда в этот раздел отправляется сообщение, ответственный назначается ему автоматически.
- Чат: добавлена анимация подпрыгивания кнопки «Чат», когда поступает новое сообщение.
- Удалена кнопка редактирования сообщения абонентом (абонент не должен иметь такой возможности).
- Добавлена возможность просмотра вложения-картинки на весь экран прямо на странице сообщения.
- Модуль Paysys
- Рефакторинг модуля Privat_terminal
- Privat terminal: добавлена возможность поиска по ЄДРПОУ для юридических лиц.
- Добавлена функция поддержка рекурентных (регулярных) платежей и «подписка» для платежной системы Liqpay.
- Добавлена платёжная система Ощадбанк.
- Добавлено дублирование приходов средств на внешнюю систему.
- Добавлена платёжная система Walletone.
- Добавлен отчёт для платежной системы Ipay. Меню Отчёт>Платежные системы>Внутренние отчеты.
- Добавлен отчёт для платежной системы Ibox. Меню Отчёт>Платежные системы>Внутренние отчеты.
- Paymaster: Добавлена поддержка рекуррентных платежей.
- Добавлена платёжная система CardPay.
- Платёжный модуль Telcell.pm переведён на новую схему.
- Добавлена платёжная система Armenian Card.
- Добавлена платёжная система IDRAM.
- Paymaster: добавлена возможность при оплате отправлять дополнительные данные для предоставления чека и отправка его на e-mail (правила РФ).
- Теперь при негативном депозите в портале абонента отображаются кнопки только тех платёжных систем, которые доступные для оплаты.
- Добавлен скрипт для включения и выключения интернета при негативном депозите на определенное время для осуществления оплаты.
- Usmp: добавлена возможность оплаты с портала абонента.
- Добавлен отчёт для платежной системы City24. Меню Отчёт>Платежные системы>Внутренние отчеты.
- Улучшено введение настроек.
- Платежный модуль Global_Money: добавлена возможность функции Balance (проверка задолженности Global_Money перед провайдером).
- Сбербанк Онлайн: теперь при оплате с терминала передаётся рекомендованная сумма оплаты.
- Добавлена платёжная система Sberbank online.
- Добавлена платёжная система Internet Plategka.
- Добавлена платёжная система Octo (Узбекистан).
- В настройках контрагентов checkbox заменены на элементы toggle.
- Теперь в отчёт>Настройка заносятся действия связанные с Paysys: добавление, изменение и удаление платёжных систем и контрагентов, удаление настроек контрагента для групп и платежей.
- Модуль Equipment
- Добавлен billd-плагин для автоматической регистрации ONU на Huawei.
- Bdcom: добавлена возможность удалять ONU с OLT.
- На странице ONU выпадающий список периодов для графиков заменён на компонент выбора даты, теперь можно смотреть графики за любой выбранный период в прошлом.
- Модуль Sms
- Добавлена возможность отправки абоненту SMS после регистрации.
- Добавлен СМС-шлюз MsgAm.
- Добавлен СМС-шлюз Cablenet.
- Turbosms: реализована отправка на Viber.
- Отчёт>Sms>Личные: добавлен фильтр по номеру телефона.
- Turbosms: добавлена возможность синхронизировать статусы сообщений с базой данных Turbosms.
- Добавлен СМС-шлюз Likon Sms.
- Telegram Bot
- Telegram Bot. Добавлена локализация. Теперь бот поддерживает три языка: английский, русский, украинский.
- Добавлен интерфейс администратора. Теперь администратор может открыть сообщение в браузере (кнопка «Открыть сообщение»), или ответить прямо с бота (кнопка «Ответить»).
- Переработан Telegram bot для абонента.
- Добавлена отправка сообщений с стороны клиента.
- Модуль Employees
- Добавлена возможность перемещения средств между кассами.
- Табель работ дополнен кнопкой выбора года.
- Добавлена возможность выбора типа оплат прихода кассы по умолчанию. Данный тип будет отображаться при оплате абонента в кассе.
- Модуль Sqlcmd
- Добавлена возможность мониторить использование памяти mysqld.
- Модуль Accident
- Добавлена возможность отображения аварий по адресу абонента с карточки абонента.
- Модуль Abon
- Добавлен многоуровневый доступ управления услугой в кабинете абонента (только чтение, управление услугой, не отображать).
- В поиске поле ввода тарифного плана заменено на выпадающий список.
- Модуль Rwizard
- Добавлен фильтр по домам.
- Модуль Notepad
- Для заметки добавлено поле «Время».
- ABills мобильные клиенты
- Ajuster (Beta). Запущенно бета версию мобильного приложения под ОС Android для монтажников
- Разработано приложение для iOS.
- Модуль Cams
- Добавлено отображение количества подписок.
- Модуль Sharing
- Добавлена возможность отображать файлы в клиентском кабинете в виде списка.
- Модуль Callcenter
- Модуль Userportal
- В разделе «Телевидение» добавлена возможность отображения дополнительных полей «Абон.плата за месяц» и «Дневная а/п».