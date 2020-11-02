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Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.84

02.11.2020 22:05

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.84, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Новые возможности:

  • Добавлена возможность показывать пользователям баннер об использовании cookies.
  • Клиенты>Компании>Администратор. Добавлено отображение названия компании.
  • Добавлена возможность настраивать права администраторов на отдельные типы оплат.
  • Добавлена возможность искать пользователей, не учитывая удалённых.
  • Кнопка авторизации через Google изменена в соответствии с требованиями Google.
  • Добавлена возможность при удалении абонента автоматически добавлять к его логину заданный суффикс, возможно, с датой удаления.
  • Добавлена возможность активации кредита на все сервисы абонента.
  • Реализована возможность «Одноразовые услуги»: однократная, одновременная оплата и списание денежных средств за услугу.
  • Группы. Добавлена возможность запретить для группы оплату через кассу.
  • Шаблоны системы. Теперь, если используются изменённые шаблоны, при обновлении отслеживается изменение оригиналов шаблонов. Если оригинал изменился — администратору отправляется оповещение.
  • Добавлена возможность задавать внешний обработчик при заведении и приостановке услуг.
  • Новое RESTful JSON API (бета).
  • Кредит. Добавлена ступенчатая форма кредитования.
  • Серверы доступа. Добавлена возможность импорта IP-пулов с файлов в формате CSV или JSON.
  • Добавлена возможность двухфакторной авторизации для абонента.
  • Добавлена возможность строгого подтверджения действия.
  • Добавлена панель быстрых кнопок.
  • Добавлено сохранение настроек сортировки для таблиц.
  • Добавлена ночная тема для интерфейса администратора.
  • Отчёт>Оплаты. Добавлена детализация по администраторам.
  • Добавлена возможность задавать обязательные для заполнения поля при добавлении нового пользователя.
  • Список абонентов. Добавлено дополнительное поле «Последние списания».
  • Добавлена проверка доступа к выбранным ранее резиновым полям.
  • RADIUS-пары. Добавлена возможность отмечать пары восклицательным знаком с помощью checkbox.
  • Модуль Internet+
    • Добавлен billd-плагин обновления CID из таблицы online.
    • Улучшен модуль синхронизации сессий для IPoE.
    • Тарифные планы>Интервалы — форматирование чисел скорости и трафика изменено на более читаемое.
    • Игнорируемые IP тепрь учитываются при ручном присваивании.
    • Отчёт «Последнее подключение»: добавлены фильтры по типам (AUTH, GUEST_MODE, HANGUP), по тексту в сообщении (IPOE_LOGIN_NOT_EXIST, USER_NOT_EXIST).
    • Добавлен параметр конфигурации $conf{INTERNET_PROHIBIT_DUPLICATE_NAS_PORT}, который запрещает прописать абоненту дублирующийся NAS/Порт.
    • Для тарифных планов добавлено описание, которое видят только администраторы.
    • При смене ТП система теперь производит автоматическую активацию при наличии денежных средств.
  • Модуль Iptv
    • Доработан модуль Iptv Conax — предусмотрен поиск абонентов по дополнительным новым полям — номер карты ЦТВ, серийный номер ресивера ЦТВ.
    • Trinity_tv. Добавлена проверка дубликата MAC при добавлении экрана.
    • При создании подписки в кабинете пользователя теперь всегда указывается дата активации.
    • Исправлена логика чекбоксов тарифных планов.
    • Microimpuls. Добавлена возможность создавать несколько аккаунтов.
    • Добавлены отчёты для отт провайдеров.
    • Stalker: В кабинете пользователя добавлено отображение логина пользователя в
  • Модуль Stalker.
    • Trinity TV: Изменено добавление ТП на Filter ID.
    • Omega TV: Добавлена возможность изменения идентификатора клиента с UID на Логин.
    • Добавлена возможность создавать несколько расписаний смены тарифного плана для одной услуги.
    • Добавлены списания за каналы в отчёт списаний.
    • При просмотре ТП добавлено отображение каналов.
    • Добавлены списания по дате Активации.
  • Модуль Maps2
    • Сделана проверка на добавление дубликата района.
    • Добавлена возможность загрузки изображения с увеличенной версией видимой карты
  • Модуль Cablecat
    • Добавлена возможность отображения всех муфт (схем коммутации) в одном слое.
    • Добавлена возможность задавать вручную информацию по затуханию.
  • Модуль Storage
    • Добавлено объединение товаров, если при добавлении уже существует такой товар.
    • Добавлены фильтры поиска товара из подотчётности при установке оборудования пользователю.
    • Добавлено отображение оставшихся месяцев предоставленного оборудования в рассрочку.
    • Добавлен фильтр по складу.
    • Добавлена индикация окончания продажи в рассрочку.
    • Если оплата в рассрочку окончена, то она больше не отображается в баннере.
    • Добавлена проверка, заполнены ли обязательные поля при добавлении товара на склад.
    • Добавлено отображение администратора, который выполнил инвентаризацию.
    • Добавлена возможность удалять накладные.
    • Добавлена возможность указывать количество товара, перемещаемого со склада на другой склад.
    • Добавлена проверка, существует ли уже введенный SN, чтобы нельзя было создать два товара с одинаковым SN.
    • Добавлены дополнительные переменные для шаблонов документов (договор/квитанция).
    • В ЛК абонента добавлено полное отображение информации по его расходам в месяц (аренда, рассрочка, периодические платежы и т.д.).
  • Модуль Msgs
    • Добавлена возможность массовой смены статуса сообщений.
    • Добавлен канбан сообщений.
    • Кнопка «Цитата» теперь не перезагружает страницу для того, чтобы вставить цитату.
    • Добавлена возможность назначать ответственного по разделу. Тогда, когда в этот раздел отправляется сообщение, ответственный назначается ему автоматически.
    • Чат: добавлена анимация подпрыгивания кнопки «Чат», когда поступает новое сообщение.
    • Удалена кнопка редактирования сообщения абонентом (абонент не должен иметь такой возможности).
    • Добавлена возможность просмотра вложения-картинки на весь экран прямо на странице сообщения.
  • Модуль Paysys
    • Рефакторинг модуля Privat_terminal
    • Privat terminal: добавлена возможность поиска по ЄДРПОУ для юридических лиц.
    • Добавлена функция поддержка рекурентных (регулярных) платежей и «подписка» для платежной системы Liqpay.
    • Добавлена платёжная система Ощадбанк.
    • Добавлено дублирование приходов средств на внешнюю систему.
    • Добавлена платёжная система Walletone.
    • Добавлен отчёт для платежной системы Ipay. Меню Отчёт>Платежные системы>Внутренние отчеты.
    • Добавлен отчёт для платежной системы Ibox. Меню Отчёт>Платежные системы>Внутренние отчеты.
    • Paymaster: Добавлена поддержка рекуррентных платежей.
    • Добавлена платёжная система CardPay.
    • Платёжный модуль Telcell.pm переведён на новую схему.
    • Добавлена платёжная система Armenian Card.
    • Добавлена платёжная система IDRAM.
    • Paymaster: добавлена возможность при оплате отправлять дополнительные данные для предоставления чека и отправка его на e-mail (правила РФ).
    • Теперь при негативном депозите в портале абонента отображаются кнопки только тех платёжных систем, которые доступные для оплаты.
    • Добавлен скрипт для включения и выключения интернета при негативном депозите на определенное время для осуществления оплаты.
    • Usmp: добавлена возможность оплаты с портала абонента.
    • Добавлен отчёт для платежной системы City24. Меню Отчёт>Платежные системы>Внутренние отчеты.
    • Улучшено введение настроек.
    • Платежный модуль Global_Money: добавлена возможность функции Balance (проверка задолженности Global_Money перед провайдером).
    • Сбербанк Онлайн: теперь при оплате с терминала передаётся рекомендованная сумма оплаты.
    • Добавлена платёжная система Sberbank online.
    • Добавлена платёжная система Internet Plategka.
    • Добавлена платёжная система Octo (Узбекистан).
    • В настройках контрагентов checkbox заменены на элементы toggle.
    • Теперь в отчёт>Настройка заносятся действия связанные с Paysys: добавление, изменение и удаление платёжных систем и контрагентов, удаление настроек контрагента для групп и платежей.
  • Модуль Equipment
    • Добавлен billd-плагин для автоматической регистрации ONU на Huawei.
    • Bdcom: добавлена возможность удалять ONU с OLT.
    • На странице ONU выпадающий список периодов для графиков заменён на компонент выбора даты, теперь можно смотреть графики за любой выбранный период в прошлом.
  • Модуль Sms
    • Добавлена возможность отправки абоненту SMS после регистрации.
    • Добавлен СМС-шлюз MsgAm.
    • Добавлен СМС-шлюз Cablenet.
    • Turbosms: реализована отправка на Viber.
    • Отчёт>Sms>Личные: добавлен фильтр по номеру телефона.
    • Turbosms: добавлена возможность синхронизировать статусы сообщений с базой данных Turbosms.
    • Добавлен СМС-шлюз Likon Sms.
  • Telegram Bot
    • Telegram Bot. Добавлена локализация. Теперь бот поддерживает три языка: английский, русский, украинский.
    • Добавлен интерфейс администратора. Теперь администратор может открыть сообщение в браузере (кнопка «Открыть сообщение»), или ответить прямо с бота (кнопка «Ответить»).
    • Переработан Telegram bot для абонента.
    • Добавлена отправка сообщений с стороны клиента.
  • Модуль Employees
    • Добавлена возможность перемещения средств между кассами.
    • Табель работ дополнен кнопкой выбора года.
    • Добавлена возможность выбора типа оплат прихода кассы по умолчанию. Данный тип будет отображаться при оплате абонента в кассе.
  • Модуль Sqlcmd
    • Добавлена возможность мониторить использование памяти mysqld.
  • Модуль Accident
    • Добавлена возможность отображения аварий по адресу абонента с карточки абонента.
  • Модуль Abon
    • Добавлен многоуровневый доступ управления услугой в кабинете абонента (только чтение, управление услугой, не отображать).
    • В поиске поле ввода тарифного плана заменено на выпадающий список.
  • Модуль Rwizard
    • Добавлен фильтр по домам.
  • Модуль Notepad
    • Для заметки добавлено поле «Время».
  • ABills мобильные клиенты
    • Ajuster (Beta). Запущенно бета версию мобильного приложения под ОС Android для монтажников
    • Разработано приложение для iOS.
  • Модуль Cams
    • Добавлено отображение количества подписок.
  • Модуль Sharing
    • Добавлена возможность отображать файлы в клиентском кабинете в виде списка.
  • Модуль Callcenter
    • Добавлен плагин Binotel.
  • Модуль Userportal
    • В разделе «Телевидение» добавлена возможность отображения дополнительных полей «Абон.плата за месяц» и «Дневная а/п».


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/...)
  2. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.83
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.82
  4. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80
  5. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54010-abills
Ключевые слова: abills, billing
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