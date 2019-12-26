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Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.82

26.12.2019 16:42

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.82, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Новые возможности:

  • Создано Android приложение ABillS Lite
  • Модуль Internet+
    • Добавлена опция, которая разрешает дублировать CPE MAC
    • В скрипте linkupdown добавлена работа с Service ID
    • В скрипт linkupdown добавлена работа с мультисервисами абонентов
    • Ручное включение для негативных сессий
    • Создание пулов для быстрой авторизации
    • Расчет суммы оплаты до определенного числа
    • Добавлена блокировка взаимоисключающих параметров
    • В equipment_pon добавлена возможность проверки и автоматического заполнения реальных данных абоненту
    • Автокомпенсация при переходе со статуса Приостановление в статус Активно в месячных тарифных планах с датой активации и датой списания
    • Дополнено меню Поиск в сервисе Интернет+
    • Добавлена возможность отключения тарифных планов
    • Добавлено в мультиоперации поле скидка и дата скидки
    • Добавлено accel_ppp расширенная консоль
    • Ipv6. Добавлена возможность массового добавление адресов клиентам
    • Mikrotik: расширенная диагностика соединения
    • Мониторинг: добавлено в список фильтров SVLAN и CVLAN
    • Добавлено вывод предупреждения о дублировании портов
    • Добавлено массовое добавление IPv4 адресов клиентам
    • Добавлена возможность исключения адреса из пула адресов
    • Добавлены API примеры активации сервиса
    • Отображение tcpdump в реальном времени. Internet daignostic
    • Добавлено возможность (право) администратору приостанавливать услугу интернет, продлевать срок услуги на время приостановления
  • Модуль Iptv
    • Разработан плагин для системы Ezhometech
    • Улучшения кабинета абонента для сервисов телевидения
    • Реализован протокол модуля 24tv
    • Дополнено меню Поиск в сервисе Телевидение
    • Убрать тариф из списка доступных
    • Добавлено отображение информации о смене ТП по расписанию
    • Активация приостановленной услуги в кабинете абонента
    • Добавлено дневные списания за каналы
    • Улучшены списания по тарифным планам системы Conax
    • Добавлен информационный шаблон о сервисе телевидение
    • Добавлена возможность отключать сервисы абонента (права администратора пункт 1.14)
    • Вывод информации о пользователях, у которых не списало абонплату за сервисы ТВ
    • Добавлена возможность скрыть ТП в ЛК пользователя
    • Smotreshka. Синхронизация пользователей по Iptv_login
    • Добавлено зеленый статус-бар в учетной записи абонента
    • Olltv: управление списком устройств абонента
  • Модуль Storage
    • Реализована продажа и установка товара по серийному номеру
    • Добавлена возможность сгенерировать QR код из серийного номера товара
    • Добавлено работы с приходными накладными
    • Добавлен отчет по самым продаваемым товарам
    • Добавлена настройка для администратора в модуле
    • Добавлен документ для проведения инвентаризации
    • Улучшено логирование действий с товаром
    • Добавлена поддержка Multidoms
    • Добавлен отчет Анализ аренды товара
    • Добавлен отчет Анализ продажи товаров в рассрочку
    • Добавлен отчет Остатки по складу
    • Добавлено отчет Анализ установленного оборудования
    • Добавлено отчет Приход товара за период
  • Модуль Paysys
    • Интеграция платежных систем Click.uz, Lifecell
    • Отображение терминалов на карте в кабинете пользователя
    • Добавлены модули Platon, Fondy, OSMPv4, C-Kassa для новой схемы
    • Paysoft (Paymaster) обновление функционала
    • Платежная система Portmone: добавлена поддержка групп
  • Модуль Msgs
    • Карта заявок на подключение
    • Добавлен Поиск закрытых сообщений по дате закрытия
    • Добавлен Поиск закрытых заявок на подключение по дате
    • Новый формат нарядов работ
    • Отображение заявок подключения на карте
    • Возможность отображения заявок (сообщений) на карте
    • Улучшена работа с Multidoms
    • Заявки на подключения: добавлена поддержка Multidoms
    • Добавлена возможность прикрепления ТМЦ в работе с заявками
    • Рефакторинг Msgs: Chat
    • Добавлено возможность поиска по администратору, создавшему сообщение
    • Добавлена возможность отображения сообщений домов-полигонов на карте
  • Модуль Equipment
    • PON мультипрофайлы
    • Добавлены серийные номера новых ONU в рассылке equipment_pon
    • Улучшено отображение панели в карточке абонента
    • Создано SNMP консоль
    • OLT добавлена поддержка BDCOM GPON
    • Добавлена информация о времени активности порта
    • Добавлен поиск дублирующихся серийников на всех OLT, и оповещение администратора о проблеме
    • Кастомные SNMP/JSON шаблоны
    • Отчет по дубликатам MAC адресов
    • Написан плагин для подключения PON OLT C-DATA
    • Добавлена поддержка коммутаторов GCOM и поддержка OLT GCOM
  • Модуль Referral
    • Теперь модуль работает вместе с заявками на подключение
    • Добавлена проверка перед зачислением бонуса
    • Добавлена возможность задать длительность начисления бонусов
    • Добавлена возможность выбора счета, на который надо начислять бонусы
    • Добавлен лог регистрации абонентов
    • Добавлено создание тарифных планов для модуля
  • Модуль Cams
    • Добавлена привязка адресов к камерам
    • Для тарифных планов добавлена возможность выравнивания месяца
    • Автоматическое подписание пользователя на группы
    • Zoneminder. Добавлена возможность привязки камер пользователю
    • Добавлена возможность создавать каталоги
    • Добавить подгрузку папок в соответствии с выбранной группой
    • Добавлена возможность изменять ТП в конце периода
  • Модуль Cards
    • Импорт сервисов в Iptv
    • Интерфейс дилера: исправлено меню Поиск, меню История
    • Правки дизайна интерфейса дилера
    • Интерфейс дилера: выводить на печать серию карточек, если соответствующая опция прописана в конфиге
    • Улучшено меню Денежные операции
    • Исправлен поиск карт по статусу, отображение статуса карт
    • Обновлен интерфейса дилера
  • Модуль Crm
    • Добавлены теги для потенциальных клиентов
    • Поддержка Multidoms в CRM
    • Добавлено на dashboard отображение отчета «Воронка продаж» для лидов
  • Модуль Poll
    • Улучшено меню модуля Опрос
    • Улучшено меню Опрос в личном кабинете абонента
  • Модуль Sms
    • Универсальный SMS плагин
    • Добавлено новый плагин Eskiz.uz
    • Добавлены смс-операции «Перевод средств между абонентами»
  • Модуль Callcenter
    • Добавлен отчет по звонкам
    • Добавлена более подробная информация на уведомлениях о звонках
    • Прослушивание записанных звонков
    • Улучшено отчет по обращениям абонента через ivr и колцентр в карточке абонента
  • Telegram Bot
    • Авторизация и подписка по номеру телефона
    • Добавлена возможность отвечать на сообщения из Msgs
    • Добавлена возможность прикрепление картинок и файлов во время быстрого ответа через бота
  • Модуль Sharing
    • Добавлено Отчёт по файлам, предоставленным в режиме демо
    • Предоставление доступа к файлам в демо режиме
    • Добавлено возможность задавать файлы в разных каталогах
    • Добавлена сортировка файлов для скачивания


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/...)
  2. OpenNews: Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.81
  3. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
  4. OpenNews: Началось тестирование нового свободного CRM/биллинга NetProfile
  5. OpenNews: Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM 7.1 интегрирована с тринадцатью облачными АТС
  6. OpenNews: Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Ключевые слова: billing, abills
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