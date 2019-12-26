Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.82, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Новые возможности: Создано Android приложение ABillS Lite

Модуль Internet+ Добавлена опция, которая разрешает дублировать CPE MAC В скрипте linkupdown добавлена работа с Service ID В скрипт linkupdown добавлена работа с мультисервисами абонентов Ручное включение для негативных сессий Создание пулов для быстрой авторизации Расчет суммы оплаты до определенного числа Добавлена блокировка взаимоисключающих параметров В equipment_pon добавлена возможность проверки и автоматического заполнения реальных данных абоненту Автокомпенсация при переходе со статуса Приостановление в статус Активно в месячных тарифных планах с датой активации и датой списания Дополнено меню Поиск в сервисе Интернет+ Добавлена возможность отключения тарифных планов Добавлено в мультиоперации поле скидка и дата скидки Добавлено accel_ppp расширенная консоль Ipv6. Добавлена возможность массового добавление адресов клиентам Mikrotik: расширенная диагностика соединения Мониторинг: добавлено в список фильтров SVLAN и CVLAN Добавлено вывод предупреждения о дублировании портов Добавлено массовое добавление IPv4 адресов клиентам Добавлена возможность исключения адреса из пула адресов Добавлены API примеры активации сервиса Отображение tcpdump в реальном времени. Internet daignostic Добавлено возможность (право) администратору приостанавливать услугу интернет, продлевать срок услуги на время приостановления

Модуль Iptv Разработан плагин для системы Ezhometech Улучшения кабинета абонента для сервисов телевидения Реализован протокол модуля 24tv Дополнено меню Поиск в сервисе Телевидение Убрать тариф из списка доступных Добавлено отображение информации о смене ТП по расписанию Активация приостановленной услуги в кабинете абонента Добавлено дневные списания за каналы Улучшены списания по тарифным планам системы Conax Добавлен информационный шаблон о сервисе телевидение Добавлена возможность отключать сервисы абонента (права администратора пункт 1.14) Вывод информации о пользователях, у которых не списало абонплату за сервисы ТВ Добавлена возможность скрыть ТП в ЛК пользователя Smotreshka. Синхронизация пользователей по Iptv_login Добавлено зеленый статус-бар в учетной записи абонента Olltv: управление списком устройств абонента

Модуль Storage Реализована продажа и установка товара по серийному номеру Добавлена возможность сгенерировать QR код из серийного номера товара Добавлено работы с приходными накладными Добавлен отчет по самым продаваемым товарам Добавлена настройка для администратора в модуле Добавлен документ для проведения инвентаризации Улучшено логирование действий с товаром Добавлена поддержка Multidoms Добавлен отчет Анализ аренды товара Добавлен отчет Анализ продажи товаров в рассрочку Добавлен отчет Остатки по складу Добавлено отчет Анализ установленного оборудования Добавлено отчет Приход товара за период

Модуль Paysys Интеграция платежных систем Click.uz, Lifecell Отображение терминалов на карте в кабинете пользователя Добавлены модули Platon, Fondy, OSMPv4, C-Kassa для новой схемы Paysoft (Paymaster) обновление функционала Платежная система Portmone: добавлена поддержка групп

Модуль Msgs Карта заявок на подключение Добавлен Поиск закрытых сообщений по дате закрытия Добавлен Поиск закрытых заявок на подключение по дате Новый формат нарядов работ Отображение заявок подключения на карте Возможность отображения заявок (сообщений) на карте Улучшена работа с Multidoms Заявки на подключения: добавлена поддержка Multidoms Добавлена возможность прикрепления ТМЦ в работе с заявками Рефакторинг Msgs: Chat Добавлено возможность поиска по администратору, создавшему сообщение Добавлена возможность отображения сообщений домов-полигонов на карте

Модуль Equipment PON мультипрофайлы Добавлены серийные номера новых ONU в рассылке equipment_pon Улучшено отображение панели в карточке абонента Создано SNMP консоль OLT добавлена поддержка BDCOM GPON Добавлена информация о времени активности порта Добавлен поиск дублирующихся серийников на всех OLT, и оповещение администратора о проблеме Кастомные SNMP/JSON шаблоны Отчет по дубликатам MAC адресов Написан плагин для подключения PON OLT C-DATA Добавлена поддержка коммутаторов GCOM и поддержка OLT GCOM

Модуль Referral Теперь модуль работает вместе с заявками на подключение Добавлена проверка перед зачислением бонуса Добавлена возможность задать длительность начисления бонусов Добавлена возможность выбора счета, на который надо начислять бонусы Добавлен лог регистрации абонентов Добавлено создание тарифных планов для модуля

Модуль Cams Добавлена привязка адресов к камерам Для тарифных планов добавлена возможность выравнивания месяца Автоматическое подписание пользователя на группы Zoneminder. Добавлена возможность привязки камер пользователю Добавлена возможность создавать каталоги Добавить подгрузку папок в соответствии с выбранной группой Добавлена возможность изменять ТП в конце периода

Модуль Cards Импорт сервисов в Iptv Интерфейс дилера: исправлено меню Поиск, меню История Правки дизайна интерфейса дилера Интерфейс дилера: выводить на печать серию карточек, если соответствующая опция прописана в конфиге Улучшено меню Денежные операции Исправлен поиск карт по статусу, отображение статуса карт Обновлен интерфейса дилера

Модуль Crm Добавлены теги для потенциальных клиентов Поддержка Multidoms в CRM Добавлено на dashboard отображение отчета «Воронка продаж» для лидов

Модуль Poll Улучшено меню модуля Опрос Улучшено меню Опрос в личном кабинете абонента

Модуль Sms Универсальный SMS плагин Добавлено новый плагин Eskiz.uz Добавлены смс-операции «Перевод средств между абонентами»

Модуль Callcenter Добавлен отчет по звонкам Добавлена более подробная информация на уведомлениях о звонках Прослушивание записанных звонков Улучшено отчет по обращениям абонента через ivr и колцентр в карточке абонента

Telegram Bot Авторизация и подписка по номеру телефона Добавлена возможность отвечать на сообщения из Msgs Добавлена возможность прикрепление картинок и файлов во время быстрого ответа через бота

Модуль Sharing Добавлено Отчёт по файлам, предоставленным в режиме демо Предоставление доступа к файлам в демо режиме Добавлено возможность задавать файлы в разных каталогах Добавлена сортировка файлов для скачивания





