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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.82, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Новые возможности:
- Создано Android приложение ABillS Lite
- Модуль Internet+
- Добавлена опция, которая разрешает дублировать CPE MAC
- В скрипте linkupdown добавлена работа с Service ID
- В скрипт linkupdown добавлена работа с мультисервисами абонентов
- Ручное включение для негативных сессий
- Создание пулов для быстрой авторизации
- Расчет суммы оплаты до определенного числа
- Добавлена блокировка взаимоисключающих параметров
- В equipment_pon добавлена возможность проверки и автоматического заполнения реальных данных абоненту
- Автокомпенсация при переходе со статуса Приостановление в статус Активно в месячных тарифных планах с датой активации и датой списания
- Дополнено меню Поиск в сервисе Интернет+
- Добавлена возможность отключения тарифных планов
- Добавлено в мультиоперации поле скидка и дата скидки
- Добавлено accel_ppp расширенная консоль
- Ipv6. Добавлена возможность массового добавление адресов клиентам
- Mikrotik: расширенная диагностика соединения
- Мониторинг: добавлено в список фильтров SVLAN и CVLAN
- Добавлено вывод предупреждения о дублировании портов
- Добавлено массовое добавление IPv4 адресов клиентам
- Добавлена возможность исключения адреса из пула адресов
- Добавлены API примеры активации сервиса
- Отображение tcpdump в реальном времени. Internet daignostic
- Добавлено возможность (право) администратору приостанавливать услугу интернет, продлевать срок услуги на время приостановления
- Модуль Iptv
- Разработан плагин для системы Ezhometech
- Улучшения кабинета абонента для сервисов телевидения
- Реализован протокол модуля 24tv
- Дополнено меню Поиск в сервисе Телевидение
- Убрать тариф из списка доступных
- Добавлено отображение информации о смене ТП по расписанию
- Активация приостановленной услуги в кабинете абонента
- Добавлено дневные списания за каналы
- Улучшены списания по тарифным планам системы Conax
- Добавлен информационный шаблон о сервисе телевидение
- Добавлена возможность отключать сервисы абонента (права администратора пункт 1.14)
- Вывод информации о пользователях, у которых не списало абонплату за сервисы ТВ
- Добавлена возможность скрыть ТП в ЛК пользователя
- Smotreshka. Синхронизация пользователей по Iptv_login
- Добавлено зеленый статус-бар в учетной записи абонента
- Olltv: управление списком устройств абонента
- Модуль Storage
- Реализована продажа и установка товара по серийному номеру
- Добавлена возможность сгенерировать QR код из серийного номера товара
- Добавлено работы с приходными накладными
- Добавлен отчет по самым продаваемым товарам
- Добавлена настройка для администратора в модуле
- Добавлен документ для проведения инвентаризации
- Улучшено логирование действий с товаром
- Добавлена поддержка Multidoms
- Добавлен отчет Анализ аренды товара
- Добавлен отчет Анализ продажи товаров в рассрочку
- Добавлен отчет Остатки по складу
- Добавлено отчет Анализ установленного оборудования
- Добавлено отчет Приход товара за период
- Модуль Paysys
- Интеграция платежных систем Click.uz, Lifecell
- Отображение терминалов на карте в кабинете пользователя
- Добавлены модули Platon, Fondy, OSMPv4, C-Kassa для новой схемы
- Paysoft (Paymaster) обновление функционала
- Платежная система Portmone: добавлена поддержка групп
- Модуль Msgs
- Карта заявок на подключение
- Добавлен Поиск закрытых сообщений по дате закрытия
- Добавлен Поиск закрытых заявок на подключение по дате
- Новый формат нарядов работ
- Отображение заявок подключения на карте
- Возможность отображения заявок (сообщений) на карте
- Улучшена работа с Multidoms
- Заявки на подключения: добавлена поддержка Multidoms
- Добавлена возможность прикрепления ТМЦ в работе с заявками
- Рефакторинг Msgs: Chat
- Добавлено возможность поиска по администратору, создавшему сообщение
- Добавлена возможность отображения сообщений домов-полигонов на карте
- Модуль Equipment
- PON мультипрофайлы
- Добавлены серийные номера новых ONU в рассылке equipment_pon
- Улучшено отображение панели в карточке абонента
- Создано SNMP консоль
- OLT добавлена поддержка BDCOM GPON
- Добавлена информация о времени активности порта
- Добавлен поиск дублирующихся серийников на всех OLT, и оповещение администратора о проблеме
- Кастомные SNMP/JSON шаблоны
- Отчет по дубликатам MAC адресов
- Написан плагин для подключения PON OLT C-DATA
- Добавлена поддержка коммутаторов GCOM и поддержка OLT GCOM
- Модуль Referral
- Теперь модуль работает вместе с заявками на подключение
- Добавлена проверка перед зачислением бонуса
- Добавлена возможность задать длительность начисления бонусов
- Добавлена возможность выбора счета, на который надо начислять бонусы
- Добавлен лог регистрации абонентов
- Добавлено создание тарифных планов для модуля
- Модуль Cams
- Добавлена привязка адресов к камерам
- Для тарифных планов добавлена возможность выравнивания месяца
- Автоматическое подписание пользователя на группы
- Zoneminder. Добавлена возможность привязки камер пользователю
- Добавлена возможность создавать каталоги
- Добавить подгрузку папок в соответствии с выбранной группой
- Добавлена возможность изменять ТП в конце периода
- Модуль Cards
- Импорт сервисов в Iptv
- Интерфейс дилера: исправлено меню Поиск, меню История
- Правки дизайна интерфейса дилера
- Интерфейс дилера: выводить на печать серию карточек, если соответствующая опция прописана в конфиге
- Улучшено меню Денежные операции
- Исправлен поиск карт по статусу, отображение статуса карт
- Обновлен интерфейса дилера
- Модуль Crm
- Добавлены теги для потенциальных клиентов
- Поддержка Multidoms в CRM
- Добавлено на dashboard отображение отчета «Воронка продаж» для лидов
- Модуль Poll
- Улучшено меню модуля Опрос
- Улучшено меню Опрос в личном кабинете абонента
- Модуль Sms
- Универсальный SMS плагин
- Добавлено новый плагин Eskiz.uz
- Добавлены смс-операции «Перевод средств между абонентами»
- Модуль Callcenter
- Добавлен отчет по звонкам
- Добавлена более подробная информация на уведомлениях о звонках
- Прослушивание записанных звонков
- Улучшено отчет по обращениям абонента через ivr и колцентр в карточке абонента
- Telegram Bot
- Авторизация и подписка по номеру телефона
- Добавлена возможность отвечать на сообщения из Msgs
- Добавлена возможность прикрепление картинок и файлов во время быстрого ответа через бота
- Модуль Sharing
- Добавлено Отчёт по файлам, предоставленным в режиме демо
- Предоставление доступа к файлам в демо режиме
- Добавлено возможность задавать файлы в разных каталогах
- Добавлена сортировка файлов для скачивания