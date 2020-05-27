The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.83

27.05.2020 20:34

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.83, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Новые возможности:

  • Модуль Internet+
    • Добавлена возможность поиска по комментариям в GLOBAL поиске.
    • В интернет-мониторинге заменён Maps на Maps2.
    • В поиск добавлен ID сервиса интернет.
    • Добавлены выражения для включения услуги "пауза".
    • Добавлен расчёт абонплаты за активные дни, даже если сессия ещё не закрылась.
    • Добавлен поиск абонентов по ФИО.
    • Теперь можно настроить типы серверов доступа, которые будут работать как IPoE сервера с ручным включением.
  • Модуль Iptv
    • Smotreshka TV. Добавлена возможность посмотреть каналы, входящие в тарифный план перед покупкой.
    • Trinity TV. Добавлены гиперссылки на учётные записи абонентов в Отчёт>Телевидение>Console.
    • Активация ТВ из кабинета по параметру, который отдаёт сервис телевидения.
    • Добавлена возможность перехода на следующий тарифный план. Ministra (ex. Stalker). Исправлен hangup.
    • Stalker. Теперь отправляется скидывание приставке при блокировании.
    • Добавлена авторизация по IP для iptvportal.
    • Добавлена поддержка сервиса Prosto TV.
    • Дополнение протокола flussonic.
    • Изменять ТП в сервисе при переходе на ТП в следующий учетный период.
    • При наступлении даты завершении услуги, в портале абонента теперь показывается статус «завершена».
    • Форма регистрации: добавлена возможность регистрации через facebook.
    • Исправлено расписание на смену тарифного плана.
    • Добавлен отчёт об списаниях.
  • Модуль Maps2
    • Добавлен параметр для выбора начального типа карты.
    • Добавлен параметр координат первоначальной загрузки карты.
    • Добавлен параметр координат первоначальной загрузки карты c возможностью задать масштаб.
    • Добавлена поддержка Яндекс.Карты.
    • Добавлена поддержка OSM.
    • Добавлена поддержка локальных карт и описание процесса создания локальных карт.
    • Отображение терминалов на карте переделано под Maps2.
    • Добавлена линейка на карте для возможности измерения расстояния.
    • Добавлено автоматическое заполнение координат по адресу.
    • Добавлена возможность изменять расположение объектов.
    • Добавлена возможность добавлять несколько узлов связи по одному адресу.
    • Теперь для разных разделов в "Msgs" на карте показываются разные иконки.
    • Добавлена возможность разрезать кабель на карте.
    • Добавлен поиск объектов на карте.
    • Добавлена карта присутствия для сторонних организаций.
    • Добавлена карта для сотрудников, без возможности редактировать.
    • Добавлена возможность добавлять на карту уже созданные кабели.
    • Добавлено автозаполнение узлов при добавлении кабеля.
    • Добавлено отображение длины кабеля на карте.
    • Result_former перешёл на Maps2.
    • Камеры на карте переделаны под Maps2.
    • Добавлено запоминание последних координат пользователя и кнопка «Домой».
  • Модуль Cablecat
    • Cablecat перенесён на Maps2.
    • Добавлена нумерация гнёзд.
    • Добавлена цветовая схема для кроссов.
  • Модуль Storage
    • Добавлен отчёт "Установлено товаров".
    • Добавлена панель Адрес и поле Комментарий в форму Поставщики, меню Настройка/Склад/Поставщики.
    • Добавлено распределение абонплаты.
    • Добавлено отображение в личном кабинете аренды приставок.
    • Если не указывать стоимость аренды или рассрочки в момент установки оборудования абоненту, стоимость в общем списке оплат теперь подтягивается со склада. Также исправлена ошибка, если не указывать стоимость аренды или рассрочки в момент установки оборудования абоненту, то в общем списке оплат сумма аренды устанавливалась та, которую указали в момент установки, но списывалась по стоимости от склада.
    • Исправлена ошибка, когда на странице Клиенты>Логины>Информация не отображались данные по складу.
    • Поиск по серийному номеру во всех складах и подотчетностях.
    • Рефакторинг модуля.
    • Исправлена ошибка, когда при ручном запуске периодика и при указании параметра DATE= отличающейся от текущей, списывало деньги при распределенной абонплате как на текущую дату. В этом случае невозможно было протестировать списание другим месяцем, в котором другое количество дней и, соответственно, другая суточная сумма списания.
  • Модуль Msgs
    • Добавлена возможность фильтровать заявки по группам монтажников.
    • Добавлена возможность привязывать монтажные бригады к геоадресам.
    • Исправлена ошибка, когда при создании сообщения Обслуживание>Сообщения (Прикрепить к адресу) не сохранялся адрес сообщения.
    • Уведомление администратору о заявке на подключение.
    • Реализованы отправки сообщения через почтовую рассылку в личный кабинет.
    • Добавлен отчёт по работам над заявками.
    • Добавлен фильтр по разделам сообщений.
    • Добавлена фильтрация заявок по группам адресов монтажников.
    • Исправлена ошибка, когда при регистрации пользователя в разделе Обслуживание>Заявки подключения, создать пользователя не передавались все данные с формы заявки в форму регистрации.
    • Исправлена передача номера телефона и мобильного с заявки на подключения в карточку абонента.
    • Исправлена ошибка, когда в меню Настройка>Helpdesk>Метки сообщений кнопка Extra fields (…) параметр Цвет не сохранялся.
    • Исправлена ошибка, когда шаблонные переменные не сохранялись в рассылке.
    • Исправлено создание рассылок из Обслуживание>Сообщения, Добавить.
    • Исправлены ошибки при отображении отчета «Отслеживаемые» на главной странице биллинга.
    • Меню Обслуживание>Сообщения>Открыть сообщение, таблица Работы — исправлена работа Extra fields — не сохранялись выбранные параметры.
    • Счётчик почасовой поддержки теперь начинается с 2-х минут.
    • Исправлен поиск по дате в меню Обслуживание>Сообщения>Доска задач.
    • Меню Обслуживание>Сообщения>Доска задач. Добавлен выпадающий календарь в поле «дата».
    • Добавлена панель привязки сообщения к адресу.
  • Модуль Paysys
    • Добавлен платёжный модуль 2click.
    • Добавлен платёжный модуль Global Money.
    • Доработан модуль OSMP для платёжной системы Million.
    • Не показывать меню Пополнить счет и кнопку Пополнить счет в клиентском кабинете
    • Eript передача данных через SFTP.
    • Yandex Касса. Добавлена фискализация товарных чеков.
    • Добавлены настройки для работы с группами
    • Добавлена платёжная система Apelsin от Капиталбанка (Узбекистан).
    • Добавлена платёжная система Easypay Armenia.
    • Добавлен платёжный модуль ExpressPay (наследование от OSMP).
    • Исправлена возможность редактировать контрагентов в группе (новая схема Paysys). Нельзя было удалять контрагента в группе по отдельности.
    • Исправлен модуль Payme.
    • Теперь в личном кабинете абонента отображаются не служебные названия платёжных систем, а названия соответствующих контрагентов.
  • Модуль Equipment
    • Сделана регистрация ONU на Eltex через telnet.
    • PON Grabber: добавить возможность заносить CPE MAC по заполненным полям NAS и Порт.
    • OLT huawei ma5603t з epon платами. Исправлено отображение портов.
    • Добавлена возможность изменять timeout для конкретных OID’ов в коде программы.
    • Добавлена поддержка OLT Raisecom.
    • Добавлена поддержка коммутаторов GCOM и поддержка OLT GCOM.
    • Добавлено отображение уровня сигнала RF-порта на Eltex.
    • Исправлена ошибка, когда после сохранения оборудования не отображались дополнительные порты.
    • Исправлена ошибка в SNMP-шаблонах.
    • Количество портов оборудования в таблицах теперь отображается в виде (основные + дополнительные).
    • Рефакторинг PON Grabber. Исправлены ошибки: граббер некорректно работал, когда было задано больше одного ID в NAS_IDS; не работал параметр multi, когда был задан NAS_IDS.
    • Унифицирован список статусов PON ONU: унифицировано внутреннее представление статусов в БД, добавлена страница в документацию: Статусы ONU.
  • Модуль Cams
    • Добавлена привязка стороннего сервера авторизации мобильных приложений для видеонаблюдения
    • Добавлена автопривязка папок.
    • Добавлена информация о месячных снятиях.
    • Добавлено меню поиска абонентов, которые используют модуль.
  • Модуль Cards
    • Улучшено меню Денежные операции
    • Исправлен поиск карт по статусу, отображение статуса карт
    • Обновлен интерфейса дилера
    • Интерфейс дилера: выводить на печать серию карточек, если соответствующая опция прописана в конфиге
    • Интерфейс дилера — добавлено форматирование суммы.
  • Модуль Crm
    • Добавлено на dashboard отображение отчета «Воронка продаж» для лидов
    • Разработана функциональность для рассылки сообщений лидам.
    • В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск сделано возможным удаление значения Дата. Тогда поиск производится за весь период.
    • В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск: добавлено поле для выбора приоритета
    • В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Потенциальные клиенты исправлена сортировка по умолчанию.
    • Добавлена кнопка конвертации лида в клиента.
  • Модуль NAS
    • Ip POOLS. Добавлены дополнительные поля в списке.
    • Настройка>Сервер доступа/Сервер доступа — поправлен шаблон.
    • Поле ввода radius pairs заменено на отдельные поля ввода пар.
  • Модуль Mikrotik
    • linkupdown. Добавлена работа через API.
    • simple shaper для ручной активации услуги при включенной опции $conf{MIKROTIK_QUEUES}=1;
  • Модуль Info
    • Добавлена возможность изменять комментарии с сохранением истории изменений.
    • Добавлена возможность поиска по комментариям в GLOBAL поиске.
  • Модуль Sms
    • Добавлена возможность отправлять SMS после регистрации абонента.
    • Исправлена ошибка, когда администратор мог отправить пароль абоненту по Sms, хотя у него не было таких прав.
    • Добавлен СМС-шлюз Omnicell.
  • Модуль Tags
    • Добавлена возможность назначать ответственных для тега.
    • Исправлена ошибка, когда пользователь без соответствующего права нажимал на кнопку добавления нового тега, то система открывала во вложенном окне интерфейс биллинговой системы. Теперь, если в системе не создано ни одной метки, то меню «Метка» в поиске и в создании тикета скрывается, также скрывается в оплатах и в списаниях.
  • Модуль Voip
    • Добавлен параметр, который разрешает абонентам с негативным депозитом звонить на все направления с стоимостью 0 единиц за минуту.
    • Добавлена типизация начислений для модулей Voip, Iptv, Storage.
  • Модуль Accident
    • Добавлен быстрый отчёт, который отображает неисправное оборудование с возможностью создать запись в журнале аварий.
    • Добавлена возможность сделать абонентам компенсацию за аварию.
    • ABills Lite - Убран HTTP/HTTPS RadioButton на экране ввода данных для входа.
    • Ureports - Исправлен поиск по номеру телефона.
    • Multidoms - Разделение сетей по доменам.
    • Employees - Настройка>Сотрудники>Справочник работ — поправлен шаблон.


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/...)
  2. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.82
  3. OpenNews: Началось тестирование нового свободного CRM/биллинга NetProfile
  4. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53036-abills
Ключевые слова: abills, billing
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру