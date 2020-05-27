Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.83, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Новые возможности: Модуль Internet+ Добавлена возможность поиска по комментариям в GLOBAL поиске. В интернет-мониторинге заменён Maps на Maps2. В поиск добавлен ID сервиса интернет. Добавлены выражения для включения услуги "пауза". Добавлен расчёт абонплаты за активные дни, даже если сессия ещё не закрылась. Добавлен поиск абонентов по ФИО. Теперь можно настроить типы серверов доступа, которые будут работать как IPoE сервера с ручным включением.

Модуль Iptv Smotreshka TV. Добавлена возможность посмотреть каналы, входящие в тарифный план перед покупкой. Trinity TV. Добавлены гиперссылки на учётные записи абонентов в Отчёт>Телевидение>Console. Активация ТВ из кабинета по параметру, который отдаёт сервис телевидения. Добавлена возможность перехода на следующий тарифный план. Ministra (ex. Stalker). Исправлен hangup. Stalker. Теперь отправляется скидывание приставке при блокировании. Добавлена авторизация по IP для iptvportal. Добавлена поддержка сервиса Prosto TV. Дополнение протокола flussonic. Изменять ТП в сервисе при переходе на ТП в следующий учетный период. При наступлении даты завершении услуги, в портале абонента теперь показывается статус «завершена». Форма регистрации: добавлена возможность регистрации через facebook. Исправлено расписание на смену тарифного плана. Добавлен отчёт об списаниях.

Модуль Maps2 Добавлен параметр для выбора начального типа карты. Добавлен параметр координат первоначальной загрузки карты. Добавлен параметр координат первоначальной загрузки карты c возможностью задать масштаб. Добавлена поддержка Яндекс.Карты. Добавлена поддержка OSM. Добавлена поддержка локальных карт и описание процесса создания локальных карт. Отображение терминалов на карте переделано под Maps2. Добавлена линейка на карте для возможности измерения расстояния. Добавлено автоматическое заполнение координат по адресу. Добавлена возможность изменять расположение объектов. Добавлена возможность добавлять несколько узлов связи по одному адресу. Теперь для разных разделов в "Msgs" на карте показываются разные иконки. Добавлена возможность разрезать кабель на карте. Добавлен поиск объектов на карте. Добавлена карта присутствия для сторонних организаций. Добавлена карта для сотрудников, без возможности редактировать. Добавлена возможность добавлять на карту уже созданные кабели. Добавлено автозаполнение узлов при добавлении кабеля. Добавлено отображение длины кабеля на карте. Result_former перешёл на Maps2. Камеры на карте переделаны под Maps2. Добавлено запоминание последних координат пользователя и кнопка «Домой».

Модуль Cablecat Cablecat перенесён на Maps2. Добавлена нумерация гнёзд. Добавлена цветовая схема для кроссов.

Модуль Storage Добавлен отчёт "Установлено товаров". Добавлена панель Адрес и поле Комментарий в форму Поставщики, меню Настройка/Склад/Поставщики. Добавлено распределение абонплаты. Добавлено отображение в личном кабинете аренды приставок. Если не указывать стоимость аренды или рассрочки в момент установки оборудования абоненту, стоимость в общем списке оплат теперь подтягивается со склада. Также исправлена ошибка, если не указывать стоимость аренды или рассрочки в момент установки оборудования абоненту, то в общем списке оплат сумма аренды устанавливалась та, которую указали в момент установки, но списывалась по стоимости от склада. Исправлена ошибка, когда на странице Клиенты>Логины>Информация не отображались данные по складу. Поиск по серийному номеру во всех складах и подотчетностях. Рефакторинг модуля. Исправлена ошибка, когда при ручном запуске периодика и при указании параметра DATE= отличающейся от текущей, списывало деньги при распределенной абонплате как на текущую дату. В этом случае невозможно было протестировать списание другим месяцем, в котором другое количество дней и, соответственно, другая суточная сумма списания.

Модуль Msgs Добавлена возможность фильтровать заявки по группам монтажников. Добавлена возможность привязывать монтажные бригады к геоадресам. Исправлена ошибка, когда при создании сообщения Обслуживание>Сообщения (Прикрепить к адресу) не сохранялся адрес сообщения. Уведомление администратору о заявке на подключение. Реализованы отправки сообщения через почтовую рассылку в личный кабинет. Добавлен отчёт по работам над заявками. Добавлен фильтр по разделам сообщений. Добавлена фильтрация заявок по группам адресов монтажников. Исправлена ошибка, когда при регистрации пользователя в разделе Обслуживание>Заявки подключения, создать пользователя не передавались все данные с формы заявки в форму регистрации. Исправлена передача номера телефона и мобильного с заявки на подключения в карточку абонента. Исправлена ошибка, когда в меню Настройка>Helpdesk>Метки сообщений кнопка Extra fields (…) параметр Цвет не сохранялся. Исправлена ошибка, когда шаблонные переменные не сохранялись в рассылке. Исправлено создание рассылок из Обслуживание>Сообщения, Добавить. Исправлены ошибки при отображении отчета «Отслеживаемые» на главной странице биллинга. Меню Обслуживание>Сообщения>Открыть сообщение, таблица Работы — исправлена работа Extra fields — не сохранялись выбранные параметры. Счётчик почасовой поддержки теперь начинается с 2-х минут. Исправлен поиск по дате в меню Обслуживание>Сообщения>Доска задач. Меню Обслуживание>Сообщения>Доска задач. Добавлен выпадающий календарь в поле «дата». Добавлена панель привязки сообщения к адресу.

Модуль Paysys Добавлен платёжный модуль 2click. Добавлен платёжный модуль Global Money. Доработан модуль OSMP для платёжной системы Million. Не показывать меню Пополнить счет и кнопку Пополнить счет в клиентском кабинете Eript передача данных через SFTP. Yandex Касса. Добавлена фискализация товарных чеков. Добавлены настройки для работы с группами Добавлена платёжная система Apelsin от Капиталбанка (Узбекистан). Добавлена платёжная система Easypay Armenia. Добавлен платёжный модуль ExpressPay (наследование от OSMP). Исправлена возможность редактировать контрагентов в группе (новая схема Paysys). Нельзя было удалять контрагента в группе по отдельности. Исправлен модуль Payme. Теперь в личном кабинете абонента отображаются не служебные названия платёжных систем, а названия соответствующих контрагентов.

Модуль Equipment Сделана регистрация ONU на Eltex через telnet. PON Grabber: добавить возможность заносить CPE MAC по заполненным полям NAS и Порт. OLT huawei ma5603t з epon платами. Исправлено отображение портов. Добавлена возможность изменять timeout для конкретных OID’ов в коде программы. Добавлена поддержка OLT Raisecom. Добавлена поддержка коммутаторов GCOM и поддержка OLT GCOM. Добавлено отображение уровня сигнала RF-порта на Eltex. Исправлена ошибка, когда после сохранения оборудования не отображались дополнительные порты. Исправлена ошибка в SNMP-шаблонах. Количество портов оборудования в таблицах теперь отображается в виде (основные + дополнительные). Рефакторинг PON Grabber. Исправлены ошибки: граббер некорректно работал, когда было задано больше одного ID в NAS_IDS; не работал параметр multi, когда был задан NAS_IDS. Унифицирован список статусов PON ONU: унифицировано внутреннее представление статусов в БД, добавлена страница в документацию: Статусы ONU.

Модуль Cams Добавлена привязка стороннего сервера авторизации мобильных приложений для видеонаблюдения Добавлена автопривязка папок. Добавлена информация о месячных снятиях. Добавлено меню поиска абонентов, которые используют модуль.

Модуль Cards Улучшено меню Денежные операции Исправлен поиск карт по статусу, отображение статуса карт Обновлен интерфейса дилера Интерфейс дилера: выводить на печать серию карточек, если соответствующая опция прописана в конфиге Интерфейс дилера — добавлено форматирование суммы.

Модуль Crm Добавлено на dashboard отображение отчета «Воронка продаж» для лидов Разработана функциональность для рассылки сообщений лидам. В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск сделано возможным удаление значения Дата. Тогда поиск производится за весь период. В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск: добавлено поле для выбора приоритета В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Потенциальные клиенты исправлена сортировка по умолчанию. Добавлена кнопка конвертации лида в клиента.

Модуль NAS Ip POOLS. Добавлены дополнительные поля в списке. Настройка>Сервер доступа/Сервер доступа — поправлен шаблон. Поле ввода radius pairs заменено на отдельные поля ввода пар.

Модуль Mikrotik linkupdown. Добавлена работа через API. simple shaper для ручной активации услуги при включенной опции $conf{MIKROTIK_QUEUES}=1;

Модуль Info Добавлена возможность изменять комментарии с сохранением истории изменений. Добавлена возможность поиска по комментариям в GLOBAL поиске.

Модуль Sms Добавлена возможность отправлять SMS после регистрации абонента. Исправлена ошибка, когда администратор мог отправить пароль абоненту по Sms, хотя у него не было таких прав. Добавлен СМС-шлюз Omnicell.

Модуль Tags Добавлена возможность назначать ответственных для тега. Исправлена ошибка, когда пользователь без соответствующего права нажимал на кнопку добавления нового тега, то система открывала во вложенном окне интерфейс биллинговой системы. Теперь, если в системе не создано ни одной метки, то меню «Метка» в поиске и в создании тикета скрывается, также скрывается в оплатах и в списаниях.

Модуль Voip Добавлен параметр, который разрешает абонентам с негативным депозитом звонить на все направления с стоимостью 0 единиц за минуту. Добавлена типизация начислений для модулей Voip, Iptv, Storage.

Модуль Accident Добавлен быстрый отчёт, который отображает неисправное оборудование с возможностью создать запись в журнале аварий. Добавлена возможность сделать абонентам компенсацию за аварию. ABills Lite - Убран HTTP/HTTPS RadioButton на экране ввода данных для входа. Ureports - Исправлен поиск по номеру телефона. Multidoms - Разделение сетей по доменам. Employees - Настройка>Сотрудники>Справочник работ — поправлен шаблон.





