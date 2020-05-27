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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.83, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Новые возможности:
- Модуль Internet+
- Добавлена возможность поиска по комментариям в GLOBAL поиске.
- В интернет-мониторинге заменён Maps на Maps2.
- В поиск добавлен ID сервиса интернет.
- Добавлены выражения для включения услуги "пауза".
- Добавлен расчёт абонплаты за активные дни, даже если сессия ещё не закрылась.
- Добавлен поиск абонентов по ФИО.
- Теперь можно настроить типы серверов доступа, которые будут работать как IPoE сервера с ручным включением.
- Модуль Iptv
- Smotreshka TV. Добавлена возможность посмотреть каналы, входящие в тарифный план перед покупкой.
- Trinity TV. Добавлены гиперссылки на учётные записи абонентов в Отчёт>Телевидение>Console.
- Активация ТВ из кабинета по параметру, который отдаёт сервис телевидения.
- Добавлена возможность перехода на следующий тарифный план.
Ministra (ex. Stalker). Исправлен hangup.
- Stalker. Теперь отправляется скидывание приставке при блокировании.
- Добавлена авторизация по IP для iptvportal.
- Добавлена поддержка сервиса Prosto TV.
- Дополнение протокола flussonic.
- Изменять ТП в сервисе при переходе на ТП в следующий учетный период.
- При наступлении даты завершении услуги, в портале абонента теперь показывается статус «завершена».
- Форма регистрации: добавлена возможность регистрации через facebook.
- Исправлено расписание на смену тарифного плана.
- Добавлен отчёт об списаниях.
- Модуль Maps2
- Добавлен параметр для выбора начального типа карты.
- Добавлен параметр координат первоначальной загрузки карты.
- Добавлен параметр координат первоначальной загрузки карты c возможностью задать масштаб.
- Добавлена поддержка Яндекс.Карты.
- Добавлена поддержка OSM.
- Добавлена поддержка локальных карт и описание процесса создания локальных карт.
- Отображение терминалов на карте переделано под Maps2.
- Добавлена линейка на карте для возможности измерения расстояния.
- Добавлено автоматическое заполнение координат по адресу.
- Добавлена возможность изменять расположение объектов.
- Добавлена возможность добавлять несколько узлов связи по одному адресу.
- Теперь для разных разделов в "Msgs" на карте показываются разные иконки.
- Добавлена возможность разрезать кабель на карте.
- Добавлен поиск объектов на карте.
- Добавлена карта присутствия для сторонних организаций.
- Добавлена карта для сотрудников, без возможности редактировать.
- Добавлена возможность добавлять на карту уже созданные кабели.
- Добавлено автозаполнение узлов при добавлении кабеля.
- Добавлено отображение длины кабеля на карте.
- Result_former перешёл на Maps2.
- Камеры на карте переделаны под Maps2.
- Добавлено запоминание последних координат пользователя и кнопка «Домой».
- Модуль Cablecat
- Cablecat перенесён на Maps2.
- Добавлена нумерация гнёзд.
- Добавлена цветовая схема для кроссов.
- Модуль Storage
- Добавлен отчёт "Установлено товаров".
- Добавлена панель Адрес и поле Комментарий в форму Поставщики, меню Настройка/Склад/Поставщики.
- Добавлено распределение абонплаты.
- Добавлено отображение в личном кабинете аренды приставок.
- Если не указывать стоимость аренды или рассрочки в момент установки оборудования абоненту, стоимость в общем списке оплат теперь подтягивается со склада. Также исправлена ошибка, если не указывать стоимость аренды или рассрочки в момент установки оборудования абоненту, то в общем списке оплат сумма аренды устанавливалась та, которую указали в момент установки, но списывалась по стоимости от склада.
- Исправлена ошибка, когда на странице Клиенты>Логины>Информация не отображались данные по складу.
- Поиск по серийному номеру во всех складах и подотчетностях.
- Рефакторинг модуля.
- Исправлена ошибка, когда при ручном запуске периодика и при указании параметра DATE= отличающейся от текущей, списывало деньги при распределенной абонплате как на текущую дату. В этом случае невозможно было протестировать списание другим месяцем, в котором другое количество дней и, соответственно, другая суточная сумма списания.
- Модуль Msgs
- Добавлена возможность фильтровать заявки по группам монтажников.
- Добавлена возможность привязывать монтажные бригады к геоадресам.
- Исправлена ошибка, когда при создании сообщения Обслуживание>Сообщения (Прикрепить к адресу) не сохранялся адрес сообщения.
- Уведомление администратору о заявке на подключение.
- Реализованы отправки сообщения через почтовую рассылку в личный кабинет.
- Добавлен отчёт по работам над заявками.
- Добавлен фильтр по разделам сообщений.
- Добавлена фильтрация заявок по группам адресов монтажников.
- Исправлена ошибка, когда при регистрации пользователя в разделе Обслуживание>Заявки подключения, создать пользователя не передавались все данные с формы заявки в форму регистрации.
- Исправлена передача номера телефона и мобильного с заявки на подключения в карточку абонента.
- Исправлена ошибка, когда в меню Настройка>Helpdesk>Метки сообщений кнопка Extra fields (…) параметр Цвет не сохранялся.
- Исправлена ошибка, когда шаблонные переменные не сохранялись в рассылке.
- Исправлено создание рассылок из Обслуживание>Сообщения, Добавить.
- Исправлены ошибки при отображении отчета «Отслеживаемые» на главной странице биллинга.
- Меню Обслуживание>Сообщения>Открыть сообщение, таблица Работы — исправлена работа Extra fields — не сохранялись выбранные параметры.
- Счётчик почасовой поддержки теперь начинается с 2-х минут.
- Исправлен поиск по дате в меню Обслуживание>Сообщения>Доска задач.
- Меню Обслуживание>Сообщения>Доска задач. Добавлен выпадающий календарь в поле «дата».
- Добавлена панель привязки сообщения к адресу.
- Модуль Paysys
- Добавлен платёжный модуль 2click.
- Добавлен платёжный модуль Global Money.
- Доработан модуль OSMP для платёжной системы Million.
- Не показывать меню Пополнить счет и кнопку Пополнить счет в клиентском кабинете
- Eript передача данных через SFTP.
- Yandex Касса. Добавлена фискализация товарных чеков.
- Добавлены настройки для работы с группами
- Добавлена платёжная система Apelsin от Капиталбанка (Узбекистан).
- Добавлена платёжная система Easypay Armenia.
- Добавлен платёжный модуль ExpressPay (наследование от OSMP).
- Исправлена возможность редактировать контрагентов в группе (новая схема Paysys). Нельзя было удалять контрагента в группе по отдельности.
- Исправлен модуль Payme.
- Теперь в личном кабинете абонента отображаются не служебные названия платёжных систем, а названия соответствующих контрагентов.
- Модуль Equipment
- Сделана регистрация ONU на Eltex через telnet.
- PON Grabber: добавить возможность заносить CPE MAC по заполненным полям NAS и Порт.
- OLT huawei ma5603t з epon платами. Исправлено отображение портов.
- Добавлена возможность изменять timeout для конкретных OID’ов в коде программы.
- Добавлена поддержка OLT Raisecom.
- Добавлена поддержка коммутаторов GCOM и поддержка OLT GCOM.
- Добавлено отображение уровня сигнала RF-порта на Eltex.
- Исправлена ошибка, когда после сохранения оборудования не отображались дополнительные порты.
- Исправлена ошибка в SNMP-шаблонах.
- Количество портов оборудования в таблицах теперь отображается в виде (основные + дополнительные).
- Рефакторинг PON Grabber. Исправлены ошибки: граббер некорректно работал, когда было задано больше одного ID в NAS_IDS; не работал параметр multi, когда был задан NAS_IDS.
- Унифицирован список статусов PON ONU: унифицировано внутреннее представление статусов в БД, добавлена страница в документацию: Статусы ONU.
- Модуль Cams
- Добавлена привязка стороннего сервера авторизации мобильных приложений для видеонаблюдения
- Добавлена автопривязка папок.
- Добавлена информация о месячных снятиях.
- Добавлено меню поиска абонентов, которые используют модуль.
- Модуль Cards
- Улучшено меню Денежные операции
- Исправлен поиск карт по статусу, отображение статуса карт
- Обновлен интерфейса дилера
- Интерфейс дилера: выводить на печать серию карточек, если соответствующая опция прописана в конфиге
- Интерфейс дилера — добавлено форматирование суммы.
- Модуль Crm
- Добавлено на dashboard отображение отчета «Воронка продаж» для лидов
- Разработана функциональность для рассылки сообщений лидам.
- В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск сделано возможным удаление значения Дата. Тогда поиск производится за весь период.
- В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск: добавлено поле для выбора приоритета
- В меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Потенциальные клиенты исправлена сортировка по умолчанию.
- Добавлена кнопка конвертации лида в клиента.
- Модуль NAS
- Ip POOLS. Добавлены дополнительные поля в списке.
- Настройка>Сервер доступа/Сервер доступа — поправлен шаблон.
- Поле ввода radius pairs заменено на отдельные поля ввода пар.
- Модуль Mikrotik
- linkupdown. Добавлена работа через API.
- simple shaper для ручной активации услуги при включенной опции $conf{MIKROTIK_QUEUES}=1;
- Модуль Info
- Добавлена возможность изменять комментарии с сохранением истории изменений.
- Добавлена возможность поиска по комментариям в GLOBAL поиске.
- Модуль Sms
- Добавлена возможность отправлять SMS после регистрации абонента.
- Исправлена ошибка, когда администратор мог отправить пароль абоненту по Sms, хотя у него не было таких прав.
- Добавлен СМС-шлюз Omnicell.
- Модуль Tags
- Добавлена возможность назначать ответственных для тега.
- Исправлена ошибка, когда пользователь без соответствующего права нажимал на кнопку добавления нового тега, то система открывала во вложенном окне интерфейс биллинговой системы.
Теперь, если в системе не создано ни одной метки, то меню «Метка» в поиске и в создании тикета скрывается, также скрывается в оплатах и в списаниях.
- Модуль Voip
- Добавлен параметр, который разрешает абонентам с негативным депозитом звонить на все направления с стоимостью 0 единиц за минуту.
- Добавлена типизация начислений для модулей Voip, Iptv, Storage.
- Модуль Accident
- Добавлен быстрый отчёт, который отображает неисправное оборудование с возможностью создать запись в журнале аварий.
- Добавлена возможность сделать абонентам компенсацию за аварию.
- ABills Lite -
Убран HTTP/HTTPS RadioButton на экране ввода данных для входа.
- Ureports -
Исправлен поиск по номеру телефона.
- Multidoms -
Разделение сетей по доменам.
- Employees
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Настройка>Сотрудники>Справочник работ — поправлен шаблон.