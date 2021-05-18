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Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.90 CRM

18.05.2021 21:35

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.90, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Веб-интерфейс переведён на использование AdminLTE 3.
  • В модуле Msgs добавлена система плагинов.
  • В модуле CRM добавлена работа с конкурентами.
  • В модуле Equipment в кабельном тестере расширена поддержка оборудования и добавлена возможность отображения MAC-адресов за ONU.
  • В модуле Paysys добавлена возможность скрывать в платёжных терминалах часть ФИО звёздочками и реализован платёжный модуль для банка Monobank.


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/%d0%a0%d0...)
  2. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.84
  3. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55170-abills
Ключевые слова: abills, billing
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