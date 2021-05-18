Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.90 CRM

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Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.90, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Веб-интерфейс переведён на использование AdminLTE 3.
- В модуле Msgs добавлена система плагинов.
- В модуле CRM добавлена работа с конкурентами.
- В модуле Equipment в кабельном тестере расширена поддержка оборудования и добавлена возможность отображения MAC-адресов за ONU.
- В модуле Paysys добавлена возможность скрывать в платёжных терминалах часть ФИО звёздочками и реализован платёжный модуль для банка Monobank.