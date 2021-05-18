Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.90 CRM

Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.90, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Основные новшества: Веб-интерфейс переведён на использование AdminLTE 3.

В модуле Msgs добавлена система плагинов.

В модуле CRM добавлена работа с конкурентами.

В модуле Equipment в кабельном тестере расширена поддержка оборудования и добавлена возможность отображения MAC-адресов за ONU.

В модуле Paysys добавлена возможность скрывать в платёжных терминалах часть ФИО звёздочками и реализован платёжный модуль для банка Monobank.



