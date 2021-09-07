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Первый стабильный выпуск Age, утилиты для шифрования данных

07.09.2021 09:08

Филиппо Валсорда (Filippo Valsorda), криптограф, отвечающий в Google за безопасность языка программирования Go, опубликовал первый стабильный выпуск новой утилиты для шифрования данных - Age (Actually Good Encryption). Утилита предоставляет простой интерфейс командной строки для шифрования файлов с использованием симметричных (по паролю) и асимметричных (по открытым ключам) криптографических алгоритмов. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD. Сборки подготовлены для Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

Базовые функции вынесены в библиотеку, которую можно использовать для интеграции предоставляемой утилитой функциональности в свои программы. Отдельно в рамках проекта rage развивается альтернативная реализация аналогичной утилиты и библиотеки, написанная на языке Rust. Для шифрования используются проверенные алгоритмы HKDF (HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function), SHA-256, HMAC (Hash-based Message Authentication Code), X25519, Scrypt и ChaCha20-Poly1305 AEAD.

Из особенностей Age выделяется: возможность использования компактных 512-битных открытых ключей, легко переносимых через буфер обмена; простой и не перегруженный опциями интерфейс командной строки; отсутствие файлов конфигурации; возможность использования в скриптах и в комбинации с другими утилитами через выстраивание цепочки вызовов в UNIX-стиле. Поддерживается как генерация собственных компактных ключей, так и использование существующих ключей от SSH ("ssh-ed25519", "ssh-rsa"), включая поддержку файлов Github.keys. 


   $ age-keygen -o key.txt
   Public key: age1ql3z7hjy58pw3hyww5ayyfg7zqgvc7w3j2elw2zmrj2kg5sfn9bqmcac8p
   $ tar cvz ~/data | age -r  age1ql3z7hjy58pw3hyww5ayyfg7zqgvc7w3j2elw2zmrj2kg5sfn9bqmcac8p > data.tar.gz.age
   $ age --decrypt -i key.txt data.tar.gz.age > data.tar.gz

   $ age -R ~/.ssh/id_ed25519.pub example.jpg > example.jpg.age
   $ age -d -i ~/.ssh/id_ed25519 example.jpg.age > example.jpg

Имеется режим шифрования файла сразу для нескольких получателей, при котором файл одновременно шифруется с использованием нескольких открытых ключей и каждый из списка получателей может его расшифровать. Также предоставлены средства для симметричного шифрования файлов на основе пароля и защиты файлов с закрытыми ключами через их шифрование с использованием пароля. Полезной особенностью является то, что если при шифровании ввести пустой пароль, то утилита автоматически сама сгенерирует и предложит надёжный пароль. 


   $ age -p secrets.txt > secrets.txt.age
   Enter passphrase (leave empty to autogenerate a secure one):
   Using the autogenerated passphrase "release-response-step-brand-wrap-ankle-pair-unusual-sword-train".
   $ age -d secrets.txt.age > secrets.txt
   Enter passphrase:

   $ age-keygen | age -p > key.age
   Public key: age1yhm4gftwfmrpz87tdslm530wrx6m79y9f2hdzt0lndjnehwj0bkqrjpyx5
   Enter passphrase (leave empty to autogenerate a secure one):
   Using the autogenerated passphrase "hip-roast-boring-snake-mention-east-wasp-honey-input-actress".

Из планов на будущее отмечается создание бэкенда для хранения паролей и сервера совместно используемых ключей (PAKE), поддержка ключей YubiKey, возможность генерации удобных для запоминания ключей в форме набора слов и создание утилиты age-mount для монтирования в ФС зашифрованных файлов или архивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FiloSottile...)
  2. OpenNews: Трюк с определением персональных данных через SSH
  3. OpenNews: Выявлена порция уязвимых SSH-ключей доступа к GitHub
  4. OpenNews: Эксперимент по созданию файловой системы, хранящей данные в кэше DNS
  5. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  6. OpenNews: Google открыл инструментарий для полностью гомоморфного шифрования
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55751-age
Ключевые слова: age, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 09:20, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую что кто-то данные не расшифрует!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого и делали, не?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:46, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это делали что бы продемонстрировать что голанг всё-таки для чего-то нужен
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:21, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Отдельно в рамках проекта rage развивается альтернативная реализация аналогичной утилиты и библиотеки на языке Rust

    по-моему, это диагноз

     
     
  • 2.5, Чебур (?), 09:30, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну хочет кто-то на расте пописать в чем проблема-то?
     
  • 2.7, Аноним (6), 09:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Триггериться на слово "rust"? Определенно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:24, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это обёртка для openssl?
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 09:25, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, либа своя же
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:39, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Эталонное not invented here. Есть уже "альтернативные" minisign и signify, но гуглагу нужно, чтобы все сидели на их поделках. Какое говно их поделки мы уже знаем на примере Андроида и Хрома.
     
     
  • 2.10, ___ (??), 09:57, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие есть альтернативы андроиду и хрому?
     
     
  • 3.14, 1111 (??), 10:08, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продукция Apple, что-то не нравится?
     
  • 2.12, Нанобот (ok), 10:00, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть уже "альтернативные" minisign и signify

    Так они ж для подписи, а не шифрования

     
  • 2.13, 1111 (??), 10:07, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится - не пользуйся это главный принцип сообщества открытого кода.
    Благо альтернативы доступны. Нечего хейтить ради хейта.
     

  • 1.11, Аноним (8), 09:59, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот Филипо ведёт себя в issuях по-хамски. Видимо почуствовал себя дворянином при царе Гуглаге.

    А именно молча закрывает issuи, которые ему не нравятся, и цензурирует обсуждение. Решения барина холопами не обсуждаются!

    Пример: https://github.com/FiloSottile/age/issues/82

    Не нравятся Google Docs, Chrome, JavaScript и tracking - проваливай, негодный холоп, гуглаг всё равно этот стандарт протолкнёт везде и тебе всё равно придётся пользоваться им и читать спеку на сайтах гуглага.

    Предлагаю бойкотировать это поделие.

     
     
  • 2.15, 1111 (??), 10:10, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложение отклоняется до момента пока вы не напишите лучше.
     
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