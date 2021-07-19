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Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

19.07.2021 12:07

Пакетная база Debian 11 "Bullseye" переведена в фазу полной заморозки, непосредственно предшествующей релизу. Отныне передача любых изменений в пакеты блокирована и требует получения разрешения от команды ответственных за формирование релиза. Релиз ожидается в августе или сентябре 2021 года.

В настоящее время насчитывается 133 критические ошибки, блокирующие релиз (месяц назад было 155, два месяца назад - 185, три месяца назад - 240, пять месяцев назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian
  3. OpenNews: Обновление Debian 10.10
  4. OpenNews: Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE
  5. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  6. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55506-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.2, Аноним (2), 12:15, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    В августе? Кх...

    https://lists.debian.org/debian-cd/2021/07/msg00006.html

    Уже про сентябрь разговор идет)

    Could we put forth September 18th?

     
     
  • 2.6, Rev (?), 12:19, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая жесть! Все откладывают релиз из-за всяких отпусков, праздников и годовщин свадьбы :)))
     

  • 1.3, Анончик (?), 12:15, 19/07/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Пакетная база Debian 11 "Bullseye" переведена в фазу полной заморозки

    Больше походит на окоченение

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:16, 19/07/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Пакетная база Debian 11 "Bullseye" переведена в фазу полной заморозки
    >В настоящее время насчитывается 133 критические ошибки

    i neva freeze.

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:17, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    С заморозкой!
     
     
  • 2.9, TormoZilla (?), 12:26, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian в Австралии делают?
     

  • 1.7, Rev (?), 12:21, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вчера обновил на своих серверах Proxmox VE и PBS на 7.0 и 2.0 соответственно. Они как раз построены на базе Bullseye и ядра 5.11. Все виртуалки стали намного быстрее работать, меня это радует. (Хотя на самих виртуалках Debian 10 пока).
     
     
  • 2.8, Амоним (?), 12:25, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро 5.11? Мне казалось  что 5.10.
     

  • 1.10, nomad__ (ok), 12:29, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Отлично, а то не по себе как-то на testing сидеть.
     

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