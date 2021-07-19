Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

Пакетная база Debian 11 "Bullseye" переведена в фазу полной заморозки, непосредственно предшествующей релизу. Отныне передача любых изменений в пакеты блокирована и требует получения разрешения от команды ответственных за формирование релиза. Релиз ожидается в августе или сентябре 2021 года.

В настоящее время насчитывается 133 критические ошибки, блокирующие релиз (месяц назад было 155, два месяца назад - 185, три месяца назад - 240, пять месяцев назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650).



