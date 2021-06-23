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Обновление Firefox 89.0.2

23.06.2021 23:17

Доступен корректирующий выпуск Firefox 89.0.2, в котором устранены зависания, проявляющиеся на платформе Linux при использовании режима программной отрисовки в системе композитинга WebRender. Программная отрисовка применяется на системах со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами, для которых возникают проблемы со стабильностью или невозможен вынос на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы (WebRender использует шейдеры для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 89.0.1
  3. OpenNews: Релиз Firefox 89 с переработанным интерфейсом
  4. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Реализация программной отрисовки для WebRender
  6. OpenNews: В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55380-firefox
Ключевые слова: firefox, webrender
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  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спешал фор линукс. Мелочь, а приятно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:47, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Linux сплошной глюкодром, зачем только на него силы тратить?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:49, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Windows сплошной глюкодром, зачем только на него силы тратить?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:38, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1) количество пользователей, не?
    2) позовите, когда в неглюкодромном линуксе ускорение видео в браузерах запилят (если буду жив ещё).
     
     
  • 4.10, GG (ok), 02:28, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уже лет семь как запилили и последние года три даже проблем никаких не осталось
     
  • 2.6, Аноним (9), 00:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не удивлюсь, если как минимум половина из немногочисленных оставшихся пользователей Firefox — линуксоиды. Ну а что, если жрать кактус, так по полной.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:59, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    После недавнего обновления появились падения при просмотре видео в режиме "картинка в картинке". Надеюсь исправили.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:03, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    С некоторых пор уже неинтересно. Фурифокс скорее мёртв.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:41, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нытиков постоянно какие-то проблемы.
     

  • 1.8, ИмяХ (?), 01:23, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что за бред? Вебрендер ведь на русте написан, как там могут быть какие-то зависания?
     
  • 1.11, пох. (?), 02:37, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-то ещё пользуется этой черепахой?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:43, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я. А что?
     
     
  • 3.13, пох. (?), 02:51, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты гигант мысли
     
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