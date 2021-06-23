Обновление Firefox 89.0.2

2.3 , Аноним ( 1 ), 23:49, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Windows сплошной глюкодром, зачем только на него силы тратить?

3.9 , Аноним ( 9 ), 01:38, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 1) количество пользователей, не?

2) позовите, когда в неглюкодромном линуксе ускорение видео в браузерах запилят (если буду жив ещё).

4.10 , GG ( ok ), 02:28, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да уже лет семь как запилили и последние года три даже проблем никаких не осталось

2.6 , Аноним ( 9 ), 00:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Не удивлюсь, если как минимум половина из немногочисленных оставшихся пользователей Firefox — линуксоиды. Ну а что, если жрать кактус, так по полной.

