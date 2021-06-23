Обновление Firefox 89.0.2

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|2.3, Аноним (1), 23:49, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Windows сплошной глюкодром, зачем только на него силы тратить?
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|3.9, Аноним (9), 01:38, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1) количество пользователей, не?
2) позовите, когда в неглюкодромном линуксе ускорение видео в браузерах запилят (если буду жив ещё).
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|4.10, GG (ok), 02:28, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уже лет семь как запилили и последние года три даже проблем никаких не осталось
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|2.6, Аноним (9), 00:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не удивлюсь, если как минимум половина из немногочисленных оставшихся пользователей Firefox — линуксоиды. Ну а что, если жрать кактус, так по полной.
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|1.4, Аноним (4), 23:59, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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После недавнего обновления появились падения при просмотре видео в режиме "картинка в картинке". Надеюсь исправили.
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|1.8, ИмяХ (?), 01:23, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что за бред? Вебрендер ведь на русте написан, как там могут быть какие-то зависания?
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