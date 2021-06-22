Обновление Tor Browser 10.0.18

2.3 , ыы ( ? ), 10:01, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У меня под виндой не завелся.

Так что вопрос работоспособности сего изделия под большим вопросом.

К тому же ходят разные слухи, что реальной безопасности эта штука не дает, вся ее безопасность- опирается на веру в том что рекламные лозунги соответствуют реальности..

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:19, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Завод этой штуки помимо всего зависит от провайдера. Некоторые его вообще не могут запускать.

4.18 , Аноним ( 18 ), 10:55, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что даже с бриджами и Microsoft Azure?

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:38, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наконец-то Linux стала основной ОС и для неё программы делают качественней.

4.22 , ыы ( ? ), 10:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, да особенно игры... никто так и не смог завести под виндой нетхак- как только запускают сразу рвотный позыв- и комп сгорает...

5.34 , Аноним ( 34 ), 12:16, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто, всех поголовно интересуют игры.

6.41 , Аноним ( 41 ), 12:43, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто подросточкам нужны игрули

2.4 , Аноним ( 6 ), 10:13, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Структура Роскомнадзора предложила легализовать порнографию с верификацией возраста на Госуслугах.

3.8 , Qwerty ( ?? ), 10:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого! Серьёзно? А есть ещё свежие новости? Я слышал что-то про Момо, расскажи.

4.20 , Аноним ( 6 ), 10:57, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот из Момо?

5.27 , Qwerty ( ?? ), 11:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот из Момо? Тоже какая-то свежая популярная штука.

6.33 , Аноним ( 6 ), 12:05, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://media.zenfs.com/en/entertainment_weekly_785/58567cb582b75f0fa4ef0eeecc

3.35 , Аноним ( 34 ), 12:18, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И написанием заявления в электронном виде в прокуратуру на разрешение просмотра цэпэ.

2.31 , Аноним ( 31 ), 11:50, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это чуть ли не единственный браузер что работает со всякими русофобскими сайтами что не пускают гостей из России, даже если это сайт по поиску родственников связанный со 2-й мировой войной. Весьма полезный браузер.

3.36 , Аноним ( 34 ), 12:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не пускают по просьбе наших товарищей из надзоров?

4.38 , Аноним ( 31 ), 12:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее какие-нибудь поляки думают что могут фильтровать конкретно русские айпи и потому могут создавать проблемы, то есть нарушать вообще смысл зачем сайт был создан.

