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Обновление Tor Browser 10.0.18

22.06.2021 09:48

Доступна новая версия браузера Tor Browser 10.0.18, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android.

В новом выпуске сборок для настольных систем обновлены компоненты Tor 0.4.5.9 с устранением уязвимости. Версия для Android синхронизирована с Firefox 89.1.1 (ранее использовался выпуск 75.0.22). Дополнение NoScript обновлено до выпуска 11.2.8. Добавлено предупреждение об устаревании второй версии протокола onion-сервисов. В панели TabTray скрыты вкладки "Normal" и "Sync", в меню скрыт пункт "Save to Collection". Добавлена защита от идентификации браузера через проверку поддержки в браузере дополнительных обработчиков протоколов (параметр network.protocol-handler.external-default выставлен в значение false).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19
  4. OpenNews: Обновление Tor с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
  6. OpenNews: Доступны Tor Browser 10.0 и дистрибутив Tails 4.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55369-tor
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идеальный браузер. Ни одного гневного отзыва от уважаемых анонимов
     
     
  • 2.3, ыы (?), 10:01, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня под виндой не завелся.
    Так что вопрос работоспособности сего изделия под большим вопросом.
    К тому же ходят разные слухи, что реальной безопасности эта штука не дает, вся ее безопасность- опирается на веру в том что рекламные лозунги соответствуют реальности..
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:19, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завод этой штуки помимо всего зависит от провайдера. Некоторые его вообще не могут запускать.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:55, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что даже с бриджами и Microsoft Azure?
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:38, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то Linux стала основной ОС и для неё программы делают качественней.
     
     
  • 4.22, ыы (?), 10:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, да особенно игры...  никто так и не смог завести под виндой нетхак- как только запускают сразу рвотный позыв- и комп сгорает...
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 12:16, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, всех поголовно интересуют игры.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 12:43, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто подросточкам нужны игрули
     
  • 2.4, Аноним (6), 10:13, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Структура Роскомнадзора предложила легализовать порнографию с верификацией возраста на Госуслугах.
     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 10:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого! Серьёзно? А есть ещё свежие новости? Я слышал что-то про Момо, расскажи.
     
     
  • 4.20, Аноним (6), 10:57, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из Момо?
     
     
  • 5.27, Qwerty (??), 11:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот из Момо?

    Тоже какая-то свежая популярная штука.

     
     
  • 6.33, Аноним (6), 12:05, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://media.zenfs.com/en/entertainment_weekly_785/58567cb582b75f0fa4ef0eeecc
     
  • 3.35, Аноним (34), 12:18, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И написанием заявления в электронном виде в прокуратуру на разрешение просмотра цэпэ.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:50, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чуть ли не единственный браузер что работает со всякими русофобскими сайтами что не пускают гостей из России, даже если это сайт по поиску родственников связанный со 2-й мировой войной. Весьма полезный браузер.
     
     
  • 3.36, Аноним (34), 12:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пускают по просьбе наших товарищей из надзоров?
     
     
  • 4.38, Аноним (31), 12:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее какие-нибудь поляки думают что могут фильтровать конкретно русские айпи и потому могут создавать проблемы, то есть нарушать вообще смысл зачем сайт был создан.
     

  • 1.2, Аноним (6), 09:57, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проссали датчанам?
     
     
  • 2.16, oshu (?), 10:43, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    абсолютно пофиг!
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, просто покозательно соснули! горжусь нашей сборной!
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 10:56, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *показательно | зря я прогуливал уроки по русскому!
     
     
  • 4.28, Qwerty (??), 11:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > *показательно | зря я прогуливал уроки по русскому!

    У вас вообще в/на проблемы с ним.

     
  • 2.30, Аноним (31), 11:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После атаки датских болельщиков пивом мы рады за Данию. Это закономерно ввиду высокой культуры болельщиков. Надо у них учиться и тоже забрасывать сборную Дании фекалиями, тухлыми яйцами, зеленкой их поливать.
     
  • 2.40, Чокнутый виндузятник (?), 12:33, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорт есть спорт. Победим в хоккее значит.
     

  • 1.5, Аноним (15), 10:18, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ориентированного на обеспечение анонимности

    Но это не так. Приватности – да, отчасти. Но никак не анонимности. При выходе в тор сразу видно, что ты его используешь. Можно включить обфускацию, но всё равно в итоге соединяешься с известными узлами и понять что ты в сети tor возможно.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:29, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смотря от кого анонимизирушься. У злоумышленников нет доступа к логам провайдера обычно, в целом ничем не отличается от обычных прокси.
     
  • 2.21, Аноним (18), 10:58, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно покупать VPN в скандинавских странах если пользуешься русскими сайтами (там не установлена COPM), или покупать в России если пользуешься ресурсами из США (там не установлена Prism). Тогда и ip будет виден один, и владелец VPN не узнает куда ты ходишь, и гос. сборщики статистики не найдут тебя.
     
     
  • 3.23, Аноним (15), 11:02, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё лучше VPN и внутри него tor.
     
     
  • 4.24, ыы (?), 11:03, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внутри которого vpn...

    не останавливайся.....

     

  • 1.25, Аноним (25), 11:03, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В андроид версии утекает системный язык через заголовок Accept Language
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:27, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Запрашивать версии веб-страниц на английском языке для повышения уровня конфиденциальности" для чего? Поищи в настройках языка.
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:24, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    правительство работает над развитием технологии, позволяющей управлять компьютером силой мысли
     
     
  • 2.32, Чокнутый виндузятник (?), 11:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крутяк, а сейчас чем управляется Позвольте спросить? )) Я сегодня добрый можете не прятаться, но только сегодня.))) Бу.
     
  • 2.37, Аноним (34), 12:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и фантазии у вас, майор.
     
     
  • 3.39, Чокнутый виндузятник (?), 12:28, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берите выше, яГенералисимус.))) Парни, купил пивка - Охота крепкое а срок годности его вышел месяц назад. как думаете, зря балуюсь им? Выкинуть жалко и кислым не пахнет, пенится вроде как. Такие дела, переживаю!
     

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