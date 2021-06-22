Обновление Tor Browser 10.0.18

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|1.1, Аноним (1), 09:55, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Идеальный браузер. Ни одного гневного отзыва от уважаемых анонимов
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|2.3, ыы (?), 10:01, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У меня под виндой не завелся.
Так что вопрос работоспособности сего изделия под большим вопросом.
К тому же ходят разные слухи, что реальной безопасности эта штука не дает, вся ее безопасность- опирается на веру в том что рекламные лозунги соответствуют реальности..
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|3.6, Аноним (6), 10:19, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Завод этой штуки помимо всего зависит от провайдера. Некоторые его вообще не могут запускать.
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|3.15, Аноним (15), 10:38, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наконец-то Linux стала основной ОС и для неё программы делают качественней.
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|4.22, ыы (?), 10:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, да особенно игры... никто так и не смог завести под виндой нетхак- как только запускают сразу рвотный позыв- и комп сгорает...
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|2.4, Аноним (6), 10:13, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Структура Роскомнадзора предложила легализовать порнографию с верификацией возраста на Госуслугах.
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|3.8, Qwerty (??), 10:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого! Серьёзно? А есть ещё свежие новости? Я слышал что-то про Момо, расскажи.
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|3.35, Аноним (34), 12:18, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И написанием заявления в электронном виде в прокуратуру на разрешение просмотра цэпэ.
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|2.31, Аноним (31), 11:50, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чуть ли не единственный браузер что работает со всякими русофобскими сайтами что не пускают гостей из России, даже если это сайт по поиску родственников связанный со 2-й мировой войной. Весьма полезный браузер.
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|4.38, Аноним (31), 12:25, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее какие-нибудь поляки думают что могут фильтровать конкретно русские айпи и потому могут создавать проблемы, то есть нарушать вообще смысл зачем сайт был создан.
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|4.28, Qwerty (??), 11:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> *показательно | зря я прогуливал уроки по русскому!
У вас вообще в/на проблемы с ним.
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|2.30, Аноним (31), 11:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После атаки датских болельщиков пивом мы рады за Данию. Это закономерно ввиду высокой культуры болельщиков. Надо у них учиться и тоже забрасывать сборную Дании фекалиями, тухлыми яйцами, зеленкой их поливать.
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|1.5, Аноним (15), 10:18, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ориентированного на обеспечение анонимности
Но это не так. Приватности – да, отчасти. Но никак не анонимности. При выходе в тор сразу видно, что ты его используешь. Можно включить обфускацию, но всё равно в итоге соединяешься с известными узлами и понять что ты в сети tor возможно.
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|2.11, Аноним (11), 10:29, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это смотря от кого анонимизирушься. У злоумышленников нет доступа к логам провайдера обычно, в целом ничем не отличается от обычных прокси.
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|2.21, Аноним (18), 10:58, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно покупать VPN в скандинавских странах если пользуешься русскими сайтами (там не установлена COPM), или покупать в России если пользуешься ресурсами из США (там не установлена Prism). Тогда и ip будет виден один, и владелец VPN не узнает куда ты ходишь, и гос. сборщики статистики не найдут тебя.
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|2.29, Аноним (-), 11:27, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Запрашивать версии веб-страниц на английском языке для повышения уровня конфиденциальности" для чего? Поищи в настройках языка.
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|1.26, Аноним (26), 11:24, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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правительство работает над развитием технологии, позволяющей управлять компьютером силой мысли
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|3.39, Чокнутый виндузятник (?), 12:28, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берите выше, яГенералисимус.))) Парни, купил пивка - Охота крепкое а срок годности его вышел месяц назад. как думаете, зря балуюсь им? Выкинуть жалко и кислым не пахнет, пенится вроде как. Такие дела, переживаю!
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