Релиз оконного менеджера IceWM 2.4

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|2.2, darkshvein (ok), 23:30, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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аа, так это ты плакал и забился в угол, когда гном3 в первый раз увидел.
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|1.4, anonymous (??), 23:40, 07/06/2021 [ответить]
|–3 +/–
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Когда-то был неплохой WM, но уже десятилетие стагнирует.
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|1.5, paulus (ok), 23:52, 07/06/2021 [ответить]
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Вторую панель с кнопками, как в jwm (a-la plank), можно запилить штатными средствами?
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|1.6, Аноним (6), 23:53, 07/06/2021 [ответить]
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ребят, а у сабжа есть возможность авторесайзить окна при перетаскивании в угол и обратно? (например тащишь окно в правый угол - оно раскрывается на всю правую сторону экрана. В левый - на всю левую. Вверх - на весь верх).
Т.е как в третьегноме и цитрамоне.
Из легких вм видел такое только в jwm, но там нет авторесайза в исходный размер при возвращении окна на изначальную позицию - надо ручками менять размеры заново
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|1.7, Аноним (7), 00:05, 08/06/2021 [ответить]
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Что-то они зачастили :)
Из проблем - меню "на лету" из desktop файлов:
xde-menugen - красиво, но генерируется раз на 10 после вызова это печально...
icewm-menu-fdo - генерирует мешанину - что-то из пунктов с иконками, что-то без, что-то локализовано, что-то нет... (у меня 2.3.1)
Если бы не это, то давно сменил бы связку openbox+tint2+jgmenu+gatotray , так как jgmenu тормозная штука, да и сам набор раза в три тяжелее сабжа
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|1.9, Аноним (9), 01:37, 08/06/2021 [ответить]
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Оно ещё живо? Этим кто-то кроме старых пердунов-вантузятников кто-нибудь пользуется?
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