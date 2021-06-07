The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз оконного менеджера IceWM 2.4

07.06.2021 23:02

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 2.4. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске добавлена поддержка встраиваемых в панель приложений (DockApps), написанных для оконного менеджера WindowMaker. Для управления встраиваемыми приложениями можно использовать комбинацию Ctrl+кнопки мыши. Реализована возможность поиска по ключевым словам в информационной справке (для вызова поиска можно использовать комбинации клавиш Ctrl+F и F3). В режиме CenterTransientsOnOwner улучшено позиционирование переходных окон поверх связанного с ними основного окна.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  3. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  4. OpenNews: Обновление оконного менеджера xfwm4 4.14.3
  5. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  6. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55292-icewm
Ключевые слова: icewm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:19, 07/06/2021 [ответить]  
    		• –5 +/
    Страшно, вырубай.
     
     
  • 2.2, darkshvein (ok), 23:30, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    аа, так это ты плакал и забился в угол, когда гном3 в первый раз увидел.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:31, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    Шикарная штука.
     
  • 1.4, anonymous (??), 23:40, 07/06/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Когда-то был неплохой WM, но уже десятилетие стагнирует.
     
  • 1.5, paulus (ok), 23:52, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вторую панель с кнопками, как в jwm (a-la plank), можно запилить штатными средствами?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:53, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    ребят, а у сабжа есть возможность авторесайзить окна при перетаскивании в угол и обратно? (например тащишь окно в правый угол - оно раскрывается на всю правую сторону экрана. В левый - на всю левую. Вверх - на весь верх).
    Т.е как в третьегноме и цитрамоне.

    Из легких вм видел такое только в jwm, но там нет авторесайза в исходный размер при возвращении окна на изначальную позицию - надо ручками менять размеры заново

     
  • 1.7, Аноним (7), 00:05, 08/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Что-то они зачастили :)

    Из проблем - меню "на лету" из desktop файлов:
    xde-menugen - красиво, но генерируется раз на 10 после вызова это печально...
    icewm-menu-fdo - генерирует мешанину - что-то из пунктов с иконками, что-то без, что-то локализовано, что-то нет... (у меня 2.3.1)

    Если бы не это, то давно сменил бы связку openbox+tint2+jgmenu+gatotray , так как jgmenu тормозная штука, да и сам набор раза в три тяжелее сабжа

     
  • 1.8, Аноним (7), 00:59, 08/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    собрал 2.4 на 9 debian

    https://i.ibb.co/M6H3bsx/ice-2-4.png

    по сравнению с 2.3.1 вроде меню "на лету" через xde-menugen генерируется нормально, "без разрывов" :)

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:52, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 9 debian

    * devuan

     

  • 1.9, Аноним (9), 01:37, 08/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё живо? Этим кто-то кроме старых пердунов-вантузятников кто-нибудь пользуется?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру