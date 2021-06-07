Релиз оконного менеджера IceWM 2.4

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:19, 07/06/2021 [ответить] –5 + / – Страшно, вырубай.

2.2 , darkshvein ( ok ), 23:30, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – аа, так это ты плакал и забился в угол, когда гном3 в первый раз увидел.



1.3 , Аноним ( 3 ), 23:31, 07/06/2021 [ответить] +4 + / – Шикарная штука.

1.4 , anonymous ( ?? ), 23:40, 07/06/2021 [ответить] –3 + / – Когда-то был неплохой WM, но уже десятилетие стагнирует.

1.5 , paulus ( ok ), 23:52, 07/06/2021 [ответить] + / – Вторую панель с кнопками, как в jwm (a-la plank), можно запилить штатными средствами?

1.6 , Аноним ( 6 ), 23:53, 07/06/2021 [ответить] + / – ребят, а у сабжа есть возможность авторесайзить окна при перетаскивании в угол и обратно? (например тащишь окно в правый угол - оно раскрывается на всю правую сторону экрана. В левый - на всю левую. Вверх - на весь верх).

Т.е как в третьегноме и цитрамоне. Из легких вм видел такое только в jwm, но там нет авторесайза в исходный размер при возвращении окна на изначальную позицию - надо ручками менять размеры заново

1.7 , Аноним ( 7 ), 00:05, 08/06/2021 [ответить] + / – Что-то они зачастили :) Из проблем - меню "на лету" из desktop файлов:

xde-menugen - красиво, но генерируется раз на 10 после вызова это печально...

icewm-menu-fdo - генерирует мешанину - что-то из пунктов с иконками, что-то без, что-то локализовано, что-то нет... (у меня 2.3.1) Если бы не это, то давно сменил бы связку openbox+tint2+jgmenu+gatotray , так как jgmenu тормозная штука, да и сам набор раза в три тяжелее сабжа

1.8 , Аноним ( 7 ), 00:59, 08/06/2021 [ответить] +1 + / – собрал 2.4 на 9 debian https://i.ibb.co/M6H3bsx/ice-2-4.png по сравнению с 2.3.1 вроде меню "на лету" через xde-menugen генерируется нормально, "без разрывов" :) 2.10 , Аноним ( 10 ), 01:52, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 9 debian * devuan



1.9 , Аноним ( 9 ), 01:37, 08/06/2021 [ответить] + / – Оно ещё живо? Этим кто-то кроме старых пердунов-вантузятников кто-нибудь пользуется?

