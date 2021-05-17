The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.22

17.05.2021 11:59

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.22. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 8 июня.

Ключевые улучшения:

  • Реализован режим адаптивной настройки прозрачности панели и размещённых на панели виджетов, который автоматически отключает прозрачность при наличии хотя бы одного окна, развёрнутого на всю видимую область. В параметрах панели можно отключить данное поведение и включить постоянную прозрачность или непрозрачность.
  • Значительно улучшена поддержка Wayland. При использовании Wayland предоставлена возможность работы с комнатами (activity) и поддержка поиска по элементам меню в апплете с реализацией глобального меню. Налажена работа вертикальной и горизонтальной максимизации окон, а также реализована возможность использования эффекта "Present Windows".

    В оконном менеджере KWin при использовании протокола Wayland реализована оптимизация производительности через использование прямого вывода (direct scan-out) полноэкранных окон на GPU, отличных от NVIDIA. При использовании Wayland добавлена поддержка технологии FreeSync, которая позволяет видеокарте менять частоту обновления монитора с тем, чтобы обеспечить плавность и отсутствие рваного изображения во время игр. Добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность настройки значений вылетов развёртки (overscan).

  • В конфигурациях с несколькими мониторами по умолчанию обеспечено открытие окон на экране, на котором в текущий момент находится курсор.
  • Для отслеживания изменения параметров системы (потребление памяти, нагрузка на CPU, сетевая активность, запущенные приложения и т.п.) по умолчанию задействован интерфейс Plasma System Monitor, который заменил собой KSysGuard.
  • В новом меню Kickoff устранены раздражающие задержки перед переключением категорий, а также решена проблема со случайных переключением категорий при перемещении курсора.
  • В менеджере задач изменено поведение по умолчанию режима подсветки окон, который теперь срабатывает только при наведении курсора мыши на эскиз окна.
  • Обеспечена корректная работа глобальных горячих клавиш, затрагивающих не только латинские символы на клавиатурах.
  • В виджете липких заметок предоставлена возможность изменения размера текста.
  • При запуске конфигуратора теперь по умолчанию показывается новая страница быстрых настроек, на которой в одном месте собраны самые востребованные пользователями параметры, а также размещена ссылка для смены обоев рабочего стола. Добавлен параметр для управления активностью режима установки обновлений в offline-режиме в обход настроек по умолчанию, предлагаемых в дистрибутивах. Улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями и навигация с использованием клавиатуры.
  • Проведена работа по унификации интерфейса апплетов системного лотка. Изменено оформление всплывающего диалога апплета часов и добавлена возможность настройки показа даты в одной строке со временем. В апплете управления громкостью предоставлена возможность выбора профиля для звуковых устройств.
  • Добавлена клавиатурная комбинация Meta+V для показа истории помещения данных в буфер обмена.
  • В системе вывода уведомлений для загруженных или перемещённых файлов обеспечен показ приложений, которые будут открыты при нажатии ссылки "открыть". Уведомления о загрузке файлов теперь информируют пользователя о блокировке процесса загрузки и необходимости инициирования действий по началу или продолжению загрузки. Обеспечена автоматическая активация режима "не беспокоить" для блокирования вывода уведомлений во время предоставления совместного доступа к экрану или записи скринкастов.
  • В интерфейсе поиска программ (KRunner) реализован показ многострочных результатов поиска, что, например, делает более удобным показ определений. Добавлено отсеивание дубликатов, найденных разными обработчиками (например, поиск "firefox" больше не предлагает равнозначные варианты запуска приложения firefox и запуска команды firefox в командной строке).

Дополнительно можно отметить майское обновление (21.04.1) приложений, развиваемых проектом KDE и публикуемых под именем KDE Gear. Всего в рамках майского обновления опубликованы выпуски 225 программ, библиотек и плагинов. Обновление носит корректирующий характер и включает в основном исправления ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.04, набора приложений от проекта KDE
  3. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21
  5. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55163-kde
Ключевые слова: kde, plasma
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 17/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 13:41, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Жироватт (ok), 14:33, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Арагорн (?), 13:40, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    свалил давеча с гнумо3форка на кеды и ни разу не пожалел
     
     
  • 2.7, Гимли (?), 13:43, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ара красаучик
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:06, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зря. gnome 40 очень крутая штука.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:06, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красауэллла
     

  • 1.4, Nikki Next (?), 13:41, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кеды - мы прогрессируем. Гномеры - мы вырезаем все нужное и жрем много
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:42, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чём же выражается "прогресс"?
     
     
  • 3.8, Гэндальф (?), 13:44, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в его анонизме на его видимость
     
     
  • 4.10, fske (?), 13:53, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    простите, товарищ гномер, но ваши методы за пределами вашего гномомирка неприемлемы.
     
     
  • 5.22, n00by (ok), 14:23, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 4 минуты до сообщения про Гном Гэндальф был Арагоном и нахваливал кеды https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124263.html#2
     
  • 2.20, жиесть (?), 14:21, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномосек - мы переходим на Go. Кедераст - мы переходим на Rust.
     

  • 1.9, Anonim (??), 13:51, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В конфигурациях с несколькими мониторами по умолчанию обеспечено открытие окон на экране, на котором в текущий момент находится курсор.

    кто там говорил, что нормально всё с многомониторными системами, а!?!?

     
     
  • 2.28, Сигизмунд (?), 14:36, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь панель тоже перестанет тупить с окнами
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:01, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Meta+V для показа истории помещения данных в буфер обмена.

    Всегда было смешно как стыдливо опенсорсники называют Win-клавишу на клавиатуре! 🤣

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:10, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А яблочники не менее стыдливо назывыают её "Cmd" или смешным цветочком? Вылезайте из win-мирка, мир гораздо разноообразнее.
     
  • 2.19, Anonim (??), 14:18, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    друх, это в венде решили назвать эту клавишу "win", не наоборот  
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:03, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Попробовал давеча пересесть с корицы. все модно-нарядно-кастомизируемо, но частенько крашится. плюс иногда замечалась странная работа окон - некоторые как будто постоянно сворачиются-разворачиваются при активации. vlc крашился на некоторых файлах(причем нестабильно). репортил баги в трекер пока трекалка сама не начала крашится. засим вернулся обратно.. как это не прескорбно но плазма все еще "падает"
     
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 14:18, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на плазме больше года, юзал kwin-lowlatency, юзаю material-kwin-decoration-git - ничего не падает.

    > новость про kde
    > vlc крашился на некоторых файлах

    А, извиняюсь, сразу не признал. Нам до таких высот ещё далеко.

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:23, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че вы в ней такого делаете?
     
  • 2.24, лолшто (?), 14:32, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дистрибутив какой?

    В Tumbleweed разве что с Elisa проблемы были, но даже с ней все сейчас стабильно работает, а дистрибутив к слову rolling.

     
  • 2.26, danonimous (?), 14:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Slackware current не падает. Какой у Вас дистрибутив?
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:13, 17/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.23, ilyafedin (ok), 14:26, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность настройки значений вылетов развёртки (overscan).

    Теперь я знаю, что оверскан на славянском вылетает в развёртку.

     
  • 1.27, Fracta1L (ok), 14:35, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Plasma System Monitor - полный шлак и вырвиглаз. Если они и дальше будут такой трэш делать, то придётся с кед куда-то сматываться.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру