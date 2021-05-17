Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.22

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.22. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 8 июня. Ключевые улучшения: Реализован режим адаптивной настройки прозрачности панели и размещённых на панели виджетов, который автоматически отключает прозрачность при наличии хотя бы одного окна, развёрнутого на всю видимую область. В параметрах панели можно отключить данное поведение и включить постоянную прозрачность или непрозрачность.

Значительно улучшена поддержка Wayland. При использовании Wayland предоставлена возможность работы с комнатами (activity) и поддержка поиска по элементам меню в апплете с реализацией глобального меню. Налажена работа вертикальной и горизонтальной максимизации окон, а также реализована возможность использования эффекта "Present Windows". В оконном менеджере KWin при использовании протокола Wayland реализована оптимизация производительности через использование прямого вывода (direct scan-out) полноэкранных окон на GPU, отличных от NVIDIA. При использовании Wayland добавлена поддержка технологии FreeSync, которая позволяет видеокарте менять частоту обновления монитора с тем, чтобы обеспечить плавность и отсутствие рваного изображения во время игр. Добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность настройки значений вылетов развёртки (overscan).

В конфигурациях с несколькими мониторами по умолчанию обеспечено открытие окон на экране, на котором в текущий момент находится курсор.

Для отслеживания изменения параметров системы (потребление памяти, нагрузка на CPU, сетевая активность, запущенные приложения и т.п.) по умолчанию задействован интерфейс Plasma System Monitor, который заменил собой KSysGuard.

В новом меню Kickoff устранены раздражающие задержки перед переключением категорий, а также решена проблема со случайных переключением категорий при перемещении курсора.

В менеджере задач изменено поведение по умолчанию режима подсветки окон, который теперь срабатывает только при наведении курсора мыши на эскиз окна.

Обеспечена корректная работа глобальных горячих клавиш, затрагивающих не только латинские символы на клавиатурах.

В виджете липких заметок предоставлена возможность изменения размера текста.

При запуске конфигуратора теперь по умолчанию показывается новая страница быстрых настроек, на которой в одном месте собраны самые востребованные пользователями параметры, а также размещена ссылка для смены обоев рабочего стола. Добавлен параметр для управления активностью режима установки обновлений в offline-режиме в обход настроек по умолчанию, предлагаемых в дистрибутивах. Улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями и навигация с использованием клавиатуры.

Проведена работа по унификации интерфейса апплетов системного лотка. Изменено оформление всплывающего диалога апплета часов и добавлена возможность настройки показа даты в одной строке со временем. В апплете управления громкостью предоставлена возможность выбора профиля для звуковых устройств.

Добавлена клавиатурная комбинация Meta+V для показа истории помещения данных в буфер обмена.

В системе вывода уведомлений для загруженных или перемещённых файлов обеспечен показ приложений, которые будут открыты при нажатии ссылки "открыть". Уведомления о загрузке файлов теперь информируют пользователя о блокировке процесса загрузки и необходимости инициирования действий по началу или продолжению загрузки. Обеспечена автоматическая активация режима "не беспокоить" для блокирования вывода уведомлений во время предоставления совместного доступа к экрану или записи скринкастов.

В интерфейсе поиска программ (KRunner) реализован показ многострочных результатов поиска, что, например, делает более удобным показ определений. Добавлено отсеивание дубликатов, найденных разными обработчиками (например, поиск "firefox" больше не предлагает равнозначные варианты запуска приложения firefox и запуска команды firefox в командной строке). Дополнительно можно отметить майское обновление (21.04.1) приложений, развиваемых проектом KDE и публикуемых под именем KDE Gear. Всего в рамках майского обновления опубликованы выпуски 225 программ, библиотек и плагинов. Обновление носит корректирующий характер и включает в основном исправления ошибок.



