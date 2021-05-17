Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.22

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|4.10, fske (?), 13:53, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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простите, товарищ гномер, но ваши методы за пределами вашего гномомирка неприемлемы.
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|1.9, Anonim (??), 13:51, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В конфигурациях с несколькими мониторами по умолчанию обеспечено открытие окон на экране, на котором в текущий момент находится курсор.
кто там говорил, что нормально всё с многомониторными системами, а!?!?
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|1.11, Аноним (11), 14:01, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Meta+V для показа истории помещения данных в буфер обмена.
Всегда было смешно как стыдливо опенсорсники называют Win-клавишу на клавиатуре! 🤣
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|2.15, Аноним (15), 14:10, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А яблочники не менее стыдливо назывыают её "Cmd" или смешным цветочком? Вылезайте из win-мирка, мир гораздо разноообразнее.
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|2.19, Anonim (??), 14:18, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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друх, это в венде решили назвать эту клавишу "win", не наоборот
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|1.12, Аноним (12), 14:03, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Попробовал давеча пересесть с корицы. все модно-нарядно-кастомизируемо, но частенько крашится. плюс иногда замечалась странная работа окон - некоторые как будто постоянно сворачиются-разворачиваются при активации. vlc крашился на некоторых файлах(причем нестабильно). репортил баги в трекер пока трекалка сама не начала крашится. засим вернулся обратно.. как это не прескорбно но плазма все еще "падает"
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|2.18, НяшМяш (ok), 14:18, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сижу на плазме больше года, юзал kwin-lowlatency, юзаю material-kwin-decoration-git - ничего не падает.
> новость про kde
> vlc крашился на некоторых файлах
А, извиняюсь, сразу не признал. Нам до таких высот ещё далеко.
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|2.24, лолшто (?), 14:32, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А дистрибутив какой?
В Tumbleweed разве что с Elisa проблемы были, но даже с ней все сейчас стабильно работает, а дистрибутив к слову rolling.
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|1.23, ilyafedin (ok), 14:26, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность настройки значений вылетов развёртки (overscan).
Теперь я знаю, что оверскан на славянском вылетает в развёртку.
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|1.27, Fracta1L (ok), 14:35, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Plasma System Monitor - полный шлак и вырвиглаз. Если они и дальше будут такой трэш делать, то придётся с кед куда-то сматываться.
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