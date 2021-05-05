Обновление Firefox 88.0.1 с устранением критической уязвимости

Несколько раз в день в случайные моменты при клике на вкладке, вкладка закрывается, будто нажал не левую кнопку мыши, а среднюю. Вначале грешил на мышь, но в других программах всё нормально и глюк возник сразу после обновления до Firefox 88.

Второй глюк проявляется тем, что очень редко при открытии ссылки в новой вкладке на сайт отправляется сразу два одинаковых HTTP-запроса, вместо одного. При этом показывается только результат второго, а первый в истории не отслеживается и виден только по логам web-сервера.

