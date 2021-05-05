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Обновление Firefox 88.0.1 с устранением критической уязвимости

05.05.2021 22:54

Доступен корректирующий выпуск Firefox 88.0.1, в котором предложено несколько исправлений:

  • Устранены две уязвимости, одна из которых отнесена к числу критических (CVE-2021-29953). Указанная проблема позволяет выполнить JavaScript-код в контексте другого домена, т.е. позволяет реализовать своеобразный универсальный метод межсайтового скриптинга. Вторая уязвимость (CVE-2021-29952) вызвана состоянием гонки в компонентах Web Render и потенциально может быть эксплуатирована для выполнения кода злоумышленника.
  • Устранены проблемы при использовании плагина Widevine для воспроизведения платного защищённого контента (DRM).
  • Исправлена проблема, приводившая к повреждению видео, воспроизводимого с Twitter или при вызовах WebRTC на системах Intel с GPU Gen6.
  • Устранена ошибка, приводившая к нечитаемости элементов меню в разделе настроек при включении режима высококонтрастного вывода (High Contrast Mode).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 88 молча удалён пункт контекстного меню "Page Info"
  3. OpenNews: Релиз Firefox 88
  4. OpenNews: Mozilla прекратит передачу телеметрии сервису Leanplum в Firefox для Android и iOS
  5. OpenNews: Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая
  6. OpenNews: В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55089-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:02, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    После обновления до Firefox 88 стали доставать два глюка.

    Несколько раз в день в случайные моменты при клике на вкладке, вкладка закрывается, будто нажал не левую кнопку мыши, а среднюю. Вначале грешил на мышь, но в других программах всё нормально и глюк возник сразу после обновления до Firefox 88.

    Второй глюк проявляется тем, что очень редко при открытии ссылки в новой вкладке на сайт отправляется сразу два одинаковых HTTP-запроса, вместо одного. При этом показывается только результат второго, а первый в истории не отслеживается и виден только по логам web-сервера.

     
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