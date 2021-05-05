Обновление Firefox 88.0.1 с устранением критической уязвимости

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Доступен корректирующий выпуск Firefox 88.0.1, в котором предложено несколько исправлений:
- Устранены две уязвимости, одна из которых отнесена к числу критических (CVE-2021-29953). Указанная проблема позволяет выполнить JavaScript-код в контексте другого домена, т.е. позволяет реализовать своеобразный универсальный метод межсайтового скриптинга. Вторая уязвимость (CVE-2021-29952) вызвана состоянием гонки в компонентах Web Render и потенциально может быть эксплуатирована для выполнения кода злоумышленника.
- Устранены проблемы при использовании плагина Widevine для воспроизведения платного защищённого контента (DRM).
- Исправлена проблема, приводившая к повреждению видео, воспроизводимого с Twitter или при вызовах WebRTC на системах Intel с GPU Gen6.
- Устранена ошибка, приводившая к нечитаемости элементов меню в разделе настроек при включении режима высококонтрастного вывода (High Contrast Mode).