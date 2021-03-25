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Выпуск Tor Browser 10.0.14 и дистрибутива Tails 4.17

25.03.2021 10:29

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.17 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске повышена надёжность автоматической установки обновлений: реализовано автоматическое восстановление целостности файловой системы, используемой для установки обновлений, а также добавлена поддержка автоматического возобновления процесса в случае сбоя при загрузке обновлений. Обновлены версии Tor Browser 10.0.14, Thunderbird 78.8.0, Tor 0.4.5.7, GRUB 2.04-16. Обновлены пакеты с прошивками и улучшена поддержка беспроводных чипов Intel, Broadcom и Cypress. Улучшена обработка ошибок при запуске небезопасного браузера и отсутствия соединения к локальной сети.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.14, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.9.0 ESR, в которой устранено 8 уязвимостей. Обновлены версии NoScript 11.2.3 и Tor 0.4.5.7.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.12 и дистрибутив Tails 4.16
  3. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5
  5. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54825-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:39, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут кстати интересные новости подъехали:
    https://www.kommersant.ru/doc/4742503
     
  • 2, timur.davletshin (ok), 10:41, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Минус за то, что против Штольмана выступили.
     
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