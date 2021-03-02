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Доступно второе издание книги "Программирование: введение в профессию"

02.03.2021 19:07

Андрей Столяров опубликовал в свободном доступе второе издание книги "Программирование: введение в профессию". Книга также доступна в бумажном варианте, напечатанном издательством МАКС Пресс. Издание включает три тома:

  • "Азы программирования" (теоретическое введение, история программирования, язык Pascal, язык ассемблера).
  • "Системы и сети" (язык Си, операционные системы, ядро ОС, создание сетевых приложений и параллельное программирование).
  • "Парадигмы" (языки C++, LISP, Scheme, Prolog, Tcl, создание графических интерфейсов на FLTK и Tcl/Tk).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.stolyarov.info/book...)
  2. OpenNews: Опубликован четвёртый том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"
  3. OpenNews: Опубликован третий том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"
  4. OpenNews: Общедоступная книга по машинному обучению
  5. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
  6. OpenNews: Опубликована свободная книга про Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: яз. русский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54684-programming
Ключевые слова: programming, book, lang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 19:16, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    читай книги, анон, просвещайся 😉
     
     
  • 2.3, acroobar (?), 19:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > язык Pascal, язык ассемблера, язык Си

    Скорее, анон, вешайся.

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:17, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >создание графических интерфейсов на FLTK и Tcl/Tk

    Актуально, особенно в 2021-м.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    всяко лучше чем Qt
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Лично я примерно 18 лет назад изучал построение гуя на этих тулкитах и уже тогда они были говно. С тех пор они не изменились ни на йоту.
     
     
  • 4.34, Ан О Ним (?), 20:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это книги о другом. Вы перепутали цель издания.
     
  • 3.27, заминированный тапок (ok), 20:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >всяко лучше чем Qt

    особенно для анона опенета, который не пользовал ни Tcl/Tk, ни Qt (и хорошо, если вообще знает хоть что это такое, не только аббревиатуры)

     
  • 2.30, Аноним (30), 20:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обучающие - таки да, актуальны, ибо простые.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:24, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скорее антикниги
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что не так с этой книгой?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она глупая и водянистая.

    Хотя, может второе издание лучше стало.. надо глягуть.

     
     
  • 4.31, Урри (ok), 20:39, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, вроде норм.
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Pascal, scheme, prolog...это уже было !@$%% мамонта ещё когда я в школе учился. В 2021м про них можно однозначно забыть даже для обучения. Советовать книги с таким описанием можно врагу чтобы злорадствовать над тем как медленно и мучительно он постигает знания годные только для работы археолога.
     
     
  • 4.33, Аноним (30), 20:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не путайте "знания модных фреймворков", которые устаревают раз в полгода с принципами, которые меняются десятилетиями.
     
     
  • 5.35, Ан О Ним (?), 20:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1 против безмозглой моды.
     
  • 4.39, Ульрих (?), 20:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сколько кода написано? А сопровождать это надо ещё сколько десятилетий! Фортран вон ещё как актуален
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:38, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему книга в электронном виде в формате пдф а не в фб2 или эпаб?
     
     
  • 2.18, Кровосток (?), 20:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может ещё, почему вам её домой лично на флешке не подвезли, предварительно уточнив в каком формате?
     
  • 2.41, th3m3 (ok), 20:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо - конвертни.
     
  • 2.45, Kip (?), 21:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А это хитрая тема автора. Из нее нельзя ничего скопировать и нельзя конвернуть)
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 21:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для предыдущего издания за несколько минут написали скрипт-конвертер. Проблема в том, что преобразование небиективно, и нужны были 2 конвертера: для кириллицы и для латиницы и цифр. А потом из этого вручную собирать читаемый текст. Проще запустить автоматический OCR.
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:43, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу научиться программировать. Даже не так... стать архитектором программного обеспечения. Но проблема в том, что не знаю с чего начать. Эти книги подойдут?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 19:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    1. нет
    2. нашел, где спрашивать
     
  • 2.42, th3m3 (ok), 21:00, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подойдут. Для основ - очень даже.
     
  • 2.52, Пынгвын (?), 21:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Совершенный код"
    Попробуйте для начала. Попса, но годная.
     

  • 1.12, Историк (?), 19:44, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Программирование для людей, не знающих английский хм...
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:52, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И снова без глав/содержания в pdf, зато с ценным мнением автора про спо и ущербность c++?
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 19:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, точно, это же тот автор. Ну, раз покупают, значит, есть вонабе погромисты в достаточных количествах и на такое. Наверное.
     
  • 2.51, Аноним (54), 21:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.16, Аноним (16), 19:52, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PDF есть, хорошо. А где исходники того в чём эту книгу писали? (TeX, или что там сейчас модно) И лицензия, которая напечатана в книге, проприетарная. Тогда спрашивается что это делает здесь, на сайте посвящённому опенсорсу?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очевидно же графомания проплачена, всегда ищи кому выгодно
     
     
  • 3.36, Аноним (30), 20:44, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О да, автор уже наверняка в списке Форбс 500 и все из-за одной новости на opennet.
     

  • 1.19, Аноним (19), 20:03, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сроки подготовки второго издания - мое почтение. Спасибо автору.
     
  • 1.21, Аноним (25), 20:12, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну если учить СИ то Язык программирования C (Брайан Керниган, Деннис Ритчи) The C Programming Language (284 страницы), а если C++ то Язык программирования C++. Краткий курс [Бьярне Страуструп] A Tour of C++ (322 страницы), хотя бы можно понять что за язык и зачем оно нужно, а не эту графоманию на 2000 страниц, лучше уж Кнута за то же время прочитать.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 20:27, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже C/CXX знаешь? Сколько времени сидишь на зопе? Сколько зарабатываешь на этом в месяц? Вот с этих вопросов нужно начинать любые советы, имхо :)
     
     
  • 3.46, Анинан (?), 21:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол шта, даже Бьярне незнает всего С++, о чем он честно писал в последних книгах по скольку стандарт сильно большой стал
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 21:22, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние стандарты как раз очень ок стали, пора объединять назад в один язык C/C++
     
  • 2.57, bergentroll (ok), 21:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, моё почтение Кнута за то же время. Б. Страуструп — удовольствие сомнительное, А. Столяров пишет куда задорнее.
     

  • 1.22, Ю.Т. (?), 20:14, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Проблематика (сайт, ссылка "О проблеме") формулируется правильно.
    С оговорками, но правильно.
    Выучить на модные тулкиты и языки - не задача университетского курса
    Задача - сформировать мышление.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:30, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    *@#₽питекам - это бессмысленно объяснять, у них комплекс крутости и модности, только новый подвид ЖС им подавай! Тяп-ляп и в продакшн! Зачем алгоритмы! Учимся сразу на сеньора JS fullstack pro 9999 за 20$ на юдему.
     
     
  • 3.37, Ан О Ним (?), 20:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jira расставит по местам в конце проекта. Хотя... Сколько будет потеряно в течении проекта.
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот он пишет, что надо общаться с компьютером командами, вручную запускать компилятор... Но подавляющее большинство программистов справляет свои нужды в ИДЕ. И часто именно навыки обращения с инструментами ценятся в коммерческой разработке. То есть, именно в профессии.
    Самоучки в программировании, которые юникс знают и все в консольке делают - это зачастую люди ограниченно годные к коммерческой разработке вообще.

    Кадровики самоучек не любят и даже полугодовой опыт работы в какой-нибудь галере лучше, чем вот такой фундаментал в голове без оного.

    У автора не введение в профессию, а скорее способ от нее максимально дистанцироваться, стать overqualified и зарабатывать написанием книг^W^W^W.

     
     
  • 3.56, Ю.Т. (?), 21:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот он пишет, что надо общаться с компьютером командами, вручную запускать компилятор...
    > Но подавляющее большинство программистов справляет свои нужды в ИДЕ. И часто

    И потом совершенно беспомощны, когда надо решить задачу, даже немного выходящую за рамки.

    > именно навыки обращения с инструментами ценятся в коммерческой разработке. То есть,
    > именно в профессии.

    Невозможно выучить на все реализации. Даже в 10-12-летнем цикле.
    Однако человек должен знать, что он делает, и что ему нужно от ИДЕ

    > Самоучки в программировании, которые юникс знают и все в консольке делают -
    > это зачастую люди ограниченно годные к коммерческой разработке вообще.

    А самоучки же, которые все делают лишь в одном любимом ИДЕ?

    > У автора не введение в профессию, а скорее способ от нее максимально
    > дистанцироваться, стать overqualified и зарабатывать написанием книг^W^W^W.

    Разговор про учёбу. И не в 10-12-летнем цикле, а 5-летнем (уже и 4-летний есть?).

     

  • 1.32, Аноним (32), 20:40, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Книги хорошие, учился по ним, материал топовый. Автор сильно токсичный, это конечно минус. Но благодаря этим книгам я устроился на должность nodejs разработчика и супер выгодно отличался от тех, кто начал с высокого уровня и не понимает как работают компьютеры на самом деле. Закон дырявых абстракций. Щас уже получаю столько сколько и мечтать не мог и имею репутацию профи в конторе. В общем книги годные и по сути уникальные.
     
     
  • 2.38, Аноним (30), 20:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рад за вас. Продолжайте наблюдение.
     
  • 2.44, Аринкакарантинка (?), 21:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Учился по книгам Столярова
    >Устроился на должность NodeJS разработчика

    Рекомендую ему в гостевой книге на сайте благодарность оставить, раз так помогло.

     
  • 2.48, Аноним (48), 21:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это постирония?
     
     
  • 3.55, Аноним (32), 21:29, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Книги правда супер полезные и учат тому, что сейчас абсолютно все пропускают, не смотря на то что пропускать это нельзя. Много раз убеждался что коллеги с годами опыта не понимают что пишут именно потому что пропустили эту часть обучения.
    И клиентсайд скриптингом я не занимаюсь, так что вряд ли у автора есть повод желать мне смерти :)
     

  • 1.43, Аноним (43), 21:02, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо же, респект автору, в этот раз PDF не обфусцированы, работает поиск и можно выкопипастивать текст. В прошлый раз (1ое издание) было обфусцировано в ноль.

     
     
  • 2.47, Аноним (54), 21:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Врёшь. Первый том обфусцирован, копируется мусор.
     
  • 2.50, Аноним (54), 21:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два других тоже обфусцированы, копирование не работает, поиск не работает, оглавление без гиперссылок.
     
     
  • 3.59, Аноним (43), 22:05, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пля... ах он №*;?*, только лицуху не обфусцировал в начале :)
     

  • 1.49, Дихлофос (?), 21:17, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите книгу по Си, где описано программирование псевдографикой для ДОС режима, а то я всё перерыл ничего не нашёл
     
     
  • 2.62, Дос режим (?), 22:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя не смущает что язык СИ для терминалов UNIX разрабатывался а не для DOS?
     

  • 1.58, Vernat (ok), 22:05, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автору респект за труд
     
  • 1.60, Аноним (-), 22:11, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удачи найти работу всем прочитавшим :)
     
     
  • 2.63, Работа (?), 22:20, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда программирование это просто хобби (грамотность 21 века)
     

  • 1.61, Аноним (48), 22:12, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забываем мне донатить, господа.
     
     
  • 2.64, Донат (?), 22:20, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господин задонатил
     

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