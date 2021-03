Доступно второе издание книги "Программирование: введение в профессию"

Ну если учить СИ то Язык программирования C (Брайан Керниган, Деннис Ритчи) The C Programming Language (284 страницы), а если C++ то Язык программирования C++. Краткий курс [Бьярне Страуструп] A Tour of C++ (322 страницы), хотя бы можно понять что за язык и зачем оно нужно, а не эту графоманию на 2000 страниц, лучше уж Кнута за то же время прочитать.