Доступно второе издание книги "Программирование: введение в профессию"

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|1.2, Аноним (2), 19:17, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>создание графических интерфейсов на FLTK и Tcl/Tk
Актуально, особенно в 2021-м.
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|3.14, Аноним (14), 19:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Лично я примерно 18 лет назад изучал построение гуя на этих тулкитах и уже тогда они были говно. С тех пор они не изменились ни на йоту.
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|3.27, заминированный тапок (ok), 20:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>всяко лучше чем Qt
особенно для анона опенета, который не пользовал ни Tcl/Tk, ни Qt (и хорошо, если вообще знает хоть что это такое, не только аббревиатуры)
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|3.8, Аноним (8), 19:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она глупая и водянистая.
Хотя, может второе издание лучше стало.. надо глягуть.
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|3.9, Аноним (9), 19:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Pascal, scheme, prolog...это уже было !@$%% мамонта ещё когда я в школе учился. В 2021м про них можно однозначно забыть даже для обучения. Советовать книги с таким описанием можно врагу чтобы злорадствовать над тем как медленно и мучительно он постигает знания годные только для работы археолога.
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|4.33, Аноним (30), 20:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не путайте "знания модных фреймворков", которые устаревают раз в полгода с принципами, которые меняются десятилетиями.
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|4.39, Ульрих (?), 20:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так сколько кода написано? А сопровождать это надо ещё сколько десятилетий! Фортран вон ещё как актуален
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|2.18, Кровосток (?), 20:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может ещё, почему вам её домой лично на флешке не подвезли, предварительно уточнив в каком формате?
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|2.45, Kip (?), 21:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А это хитрая тема автора. Из нее нельзя ничего скопировать и нельзя конвернуть)
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|3.54, Аноним (54), 21:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для предыдущего издания за несколько минут написали скрипт-конвертер. Проблема в том, что преобразование небиективно, и нужны были 2 конвертера: для кириллицы и для латиницы и цифр. А потом из этого вручную собирать читаемый текст. Проще запустить автоматический OCR.
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|1.11, Аноним (11), 19:43, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хочу научиться программировать. Даже не так... стать архитектором программного обеспечения. Но проблема в том, что не знаю с чего начать. Эти книги подойдут?
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|1.15, Аноним (15), 19:52, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И снова без глав/содержания в pdf, зато с ценным мнением автора про спо и ущербность c++?
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|2.17, Аноним (14), 19:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, точно, это же тот автор. Ну, раз покупают, значит, есть вонабе погромисты в достаточных количествах и на такое. Наверное.
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|1.16, Аноним (16), 19:52, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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PDF есть, хорошо. А где исходники того в чём эту книгу писали? (TeX, или что там сейчас модно) И лицензия, которая напечатана в книге, проприетарная. Тогда спрашивается что это делает здесь, на сайте посвящённому опенсорсу?
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|3.36, Аноним (30), 20:44, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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О да, автор уже наверняка в списке Форбс 500 и все из-за одной новости на opennet.
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|1.21, Аноним (25), 20:12, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну если учить СИ то Язык программирования C (Брайан Керниган, Деннис Ритчи) The C Programming Language (284 страницы), а если C++ то Язык программирования C++. Краткий курс [Бьярне Страуструп] A Tour of C++ (322 страницы), хотя бы можно понять что за язык и зачем оно нужно, а не эту графоманию на 2000 страниц, лучше уж Кнута за то же время прочитать.
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|2.28, Аноним (-), 20:27, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты уже C/CXX знаешь? Сколько времени сидишь на зопе? Сколько зарабатываешь на этом в месяц? Вот с этих вопросов нужно начинать любые советы, имхо :)
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|3.46, Анинан (?), 21:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол шта, даже Бьярне незнает всего С++, о чем он честно писал в последних книгах по скольку стандарт сильно большой стал
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|4.53, Аноним (53), 21:22, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последние стандарты как раз очень ок стали, пора объединять назад в один язык C/C++
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|2.57, bergentroll (ok), 21:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, моё почтение Кнута за то же время. Б. Страуструп — удовольствие сомнительное, А. Столяров пишет куда задорнее.
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|1.22, Ю.Т. (?), 20:14, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Проблематика (сайт, ссылка "О проблеме") формулируется правильно.
С оговорками, но правильно.
Выучить на модные тулкиты и языки - не задача университетского курса
Задача - сформировать мышление.
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|2.29, Аноним (29), 20:30, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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*@#₽питекам - это бессмысленно объяснять, у них комплекс крутости и модности, только новый подвид ЖС им подавай! Тяп-ляп и в продакшн! Зачем алгоритмы! Учимся сразу на сеньора JS fullstack pro 9999 за 20$ на юдему.
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|3.37, Ан О Ним (?), 20:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Jira расставит по местам в конце проекта. Хотя... Сколько будет потеряно в течении проекта.
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|2.40, Аноним (40), 20:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот он пишет, что надо общаться с компьютером командами, вручную запускать компилятор... Но подавляющее большинство программистов справляет свои нужды в ИДЕ. И часто именно навыки обращения с инструментами ценятся в коммерческой разработке. То есть, именно в профессии.
Самоучки в программировании, которые юникс знают и все в консольке делают - это зачастую люди ограниченно годные к коммерческой разработке вообще.
Кадровики самоучек не любят и даже полугодовой опыт работы в какой-нибудь галере лучше, чем вот такой фундаментал в голове без оного.
У автора не введение в профессию, а скорее способ от нее максимально дистанцироваться, стать overqualified и зарабатывать написанием книг^W^W^W.
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|3.56, Ю.Т. (?), 21:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот он пишет, что надо общаться с компьютером командами, вручную запускать компилятор...
> Но подавляющее большинство программистов справляет свои нужды в ИДЕ. И часто
И потом совершенно беспомощны, когда надо решить задачу, даже немного выходящую за рамки.
> именно навыки обращения с инструментами ценятся в коммерческой разработке. То есть,
> именно в профессии.
Невозможно выучить на все реализации. Даже в 10-12-летнем цикле.
Однако человек должен знать, что он делает, и что ему нужно от ИДЕ
> Самоучки в программировании, которые юникс знают и все в консольке делают -
> это зачастую люди ограниченно годные к коммерческой разработке вообще.
А самоучки же, которые все делают лишь в одном любимом ИДЕ?
> У автора не введение в профессию, а скорее способ от нее максимально
> дистанцироваться, стать overqualified и зарабатывать написанием книг^W^W^W.
Разговор про учёбу. И не в 10-12-летнем цикле, а 5-летнем (уже и 4-летний есть?).
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|1.32, Аноним (32), 20:40, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Книги хорошие, учился по ним, материал топовый. Автор сильно токсичный, это конечно минус. Но благодаря этим книгам я устроился на должность nodejs разработчика и супер выгодно отличался от тех, кто начал с высокого уровня и не понимает как работают компьютеры на самом деле. Закон дырявых абстракций. Щас уже получаю столько сколько и мечтать не мог и имею репутацию профи в конторе. В общем книги годные и по сути уникальные.
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|2.44, Аринкакарантинка (?), 21:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Учился по книгам Столярова
>Устроился на должность NodeJS разработчика
Рекомендую ему в гостевой книге на сайте благодарность оставить, раз так помогло.
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|3.55, Аноним (32), 21:29, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Книги правда супер полезные и учат тому, что сейчас абсолютно все пропускают, не смотря на то что пропускать это нельзя. Много раз убеждался что коллеги с годами опыта не понимают что пишут именно потому что пропустили эту часть обучения.
И клиентсайд скриптингом я не занимаюсь, так что вряд ли у автора есть повод желать мне смерти :)
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|1.43, Аноним (43), 21:02, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо же, респект автору, в этот раз PDF не обфусцированы, работает поиск и можно выкопипастивать текст. В прошлый раз (1ое издание) было обфусцировано в ноль.
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|2.50, Аноним (54), 21:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Два других тоже обфусцированы, копирование не работает, поиск не работает, оглавление без гиперссылок.
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|1.49, Дихлофос (?), 21:17, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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подскажите книгу по Си, где описано программирование псевдографикой для ДОС режима, а то я всё перерыл ничего не нашёл
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|2.62, Дос режим (?), 22:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебя не смущает что язык СИ для терминалов UNIX разрабатывался а не для DOS?
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