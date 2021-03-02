Доступно второе издание книги "Программирование: введение в профессию"

> Вот он пишет, что надо общаться с компьютером командами, вручную запускать компилятор...

> Но подавляющее большинство программистов справляет свои нужды в ИДЕ. И часто

И потом совершенно беспомощны, когда надо решить задачу, даже немного выходящую за рамки.

> именно навыки обращения с инструментами ценятся в коммерческой разработке. То есть,

> именно в профессии.

Невозможно выучить на все реализации. Даже в 10-12-летнем цикле.

Однако человек должен знать, что он делает, и что ему нужно от ИДЕ

> Самоучки в программировании, которые юникс знают и все в консольке делают -

> это зачастую люди ограниченно годные к коммерческой разработке вообще.

А самоучки же, которые все делают лишь в одном любимом ИДЕ?

> У автора не введение в профессию, а скорее способ от нее максимально

> дистанцироваться, стать overqualified и зарабатывать написанием книг^W^W^W.

Разговор про учёбу. И не в 10-12-летнем цикле, а 5-летнем (уже и 4-летний есть?).

