Опубликован четвёртый том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:53, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какой ты нежный мальчик Томми.

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:53, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо за сохранённое время, хотел было уже пробовать ознакомиться.

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не порадуете примером ужасов?

3.7 , Аноним ( 4 ), 10:14, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Сам спросил, сам отвечу 171 Как я только что узнал, в четвёртом томе будет на... 4.11 , Аноним ( 11 ), 10:32, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Напоминает обезьяну, которая взяла палку и начала тыкать её себе во все отверстия... И этот человек пишет книги о программировании?!

5.16 , Аноним ( 4 ), 10:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так и не понял, зачем он всё это делал. Если открыть страницу проекта на github, там приведена достаточно подробная инструкция по сборке. Да, она на русском языке (рядом имеется и на английском) - потому что проект написал преподаватель для своих студентов.

6.46 , Вован ( ?? ), 12:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно не знаю, но по слухам автор противник GUI и Javascript'а. Соответственно лезть на гитхаб ему не с руки.

6.59 , Gogi ( ?? ), 14:24, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А использовать в 21 веке хотя бы UTF-8 - не судьба? Он что, пишет тексты с домофона?

7.62 , Аноним ( 4 ), 14:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А использовать в 21 веке хотя бы UTF-8 - не судьба? Он

> что, пишет тексты с домофона? Это автор книги использует koi8r, а не UTF-8.

4.58 , Gogi ( ?? ), 14:23, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что? Вот сейчас я как раз прочёл самую лучшую критику - потому что множество репов и есть КОНЮШНЯ! Чёрте что, написаное на чёрте чем и собирается левой пяткой в пятую фазу луны. Такое БЕЗОБРАЗНОЕ качество репозитория говорит о наплевательском отношении автора к сообществу. Не надо выкладывать свои ПОМОИ, если ты не отдаёшь себе отчёт в разнообразии юзерских конфигураций. Одни считают, что "у всех стоит Джаба", другие считают нормальным наличие cmake, третьи даже не предполагают, что есть что-то кроме Линукса, а четвёртые думают, что у каждой секретарши есть LaTeX. Ну как этих долбоклюев не презирать?? Хочешь качественный отклик и реально помочь людям - позови пятиклассника и покажи ему свою бурду. Если он по РИДМИ разберётся и сможет использовать твой труд - ты отлично справился с работой!

2.13 , IRASoldier_registered ( ok ), 10:43, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >автор ужасно токсичный и постоянно обсирает альтернативные подходы и точки зрения Автор столлманутый фанатик, а для любого фанатика характерна подобная деформация, которая переносится на восприятие любого предмета, ничего удивительного.

3.53 , user90 ( ? ), 14:12, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > столлманутый фанатик Они тебя покусали? Отп*дили в подворотне? Не ной.

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:04, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Как вы вообще живёте? Или вы в маня-мирке, или вы ещё школу не окончили (или даже не начали)?! Я как-то спокойно фильтрую разные особенности тех или иных личностей. Когда надо найти полезную информацию, то становится без разницы, ненавидит автор GUI или обожает, называет он комитет по стандартизации Си++ группой международных террористов или как Дейкстра про студентов изучавших Бейсик отзывается, или показывает он средний палец фирмам с зелёными логотипами. Это скорее признак того, что человек как минимум живой и ему не безразлично сложившееся положение вещей. Сами книжки данного автора нахожу очень полезными, в них акценты расставлены должным образом.

3.27 , Аноним ( - ), 11:27, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Плюсую тебя чувак. Здешние коментаторы гавнюки.

3.33 , Аноним ( 33 ), 11:42, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже плюсую тебя чувак. Но, не согласен что здешние коментаторы гавнюки

4.60 , Gogi ( ?? ), 14:26, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюсую вас всех, мои любимые гавнюки! :)))

3.54 , Аноним ( 4 ), 14:15, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как вы вообще живёте? Или вы в маня-мирке, или вы ещё школу

> не окончили (или даже не начали)?! Я как-то спокойно фильтрую разные

> особенности тех или иных личностей. Когда надо найти полезную информацию Поставим вопрос иначе. Нашли ли согласные с процитированным мнением в его книгах что-то новое? Если да, пожалуйста, пример.

