Опубликован четвёртый том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

2.21, Аноним (11), 11:11, 28/03/2020: Автор целенаправленно сломал текстовый слой, чтобы не копировали текст...

3.25, A.Stahl (ok), 11:25, 28/03/2020: Но ведь при этом автор раздаёт текст без каких-либо очевидных ограничений. Какой смысл тогда? Подлость ради вредности?

4.29, Sluggard (ok), 11:32, 28/03/2020: Он боится внесения правок посторонними, и дальнейшего распространения неоригинальной версии, именно поэтому нередактируемый PDF со сломанным текстовым слоем.

5.30, A.Stahl (ok), 11:36, 28/03/2020: Ну это паранойя какая-то. Кому очень надо -- распознают и внесут правки. Это создаст лишь небольшую пренебрежимо малую проблему для гипотетических х.з. кому это надо. А вот обычным читателям это создаст огромную проблему: ни тебе в другой формат перевести ни поиском воспользоваться...

6.31, Sluggard (ok), 11:39, 28/03/2020: Сходи в предыдущие новости на ЛОР по этому учебнику, там всё это уже обсуждали, и все аргументы приводили (и даже какой-то из томов то ли в txt, то ли в fb2 выкладывали). Как о стенку горох.

5.32, Аноним (11), 11:39, 28/03/2020: я бы выразился матом, но меня забанят... чтобы отредактировать его pdf, ломаный текст вообще не нужен.

3.48, Аноним (48), 12:52, 28/03/2020: Если это "Введение в профессию", то там же для новичков основы должны быть. А не...

2.40 , нах. ( ? ), 12:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – acroreader'ом... ой, что это я, о чем... никак это не читать.

Автор - гнуукушенная истеричка, при этом еще и старательно портящая pdf? Ну тогда и зачем на него тратить время.