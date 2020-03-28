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Опубликован четвёртый том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

28.03.2020 09:01

Андрей Столяров опубликовал четвёртый том книги «Программирование: введение в профессию» (PDF, 659 стр.), охватывающий части IX–XII. В книге рассматриваются следующие темы:

  • Парадигмы программирования как общее явление; примеры рассматриваются в основном на языке Си. Рассмотрены концептуальные различия между Паскалем и Си.
  • Язык Си++ и поддержанные в нём парадигмы объектно-ориентированного программирования и абстрактных типов данных. В том числе имеется глава, посвящённая графическим пользовательским интерфейсам и их созданию с помощью библиотеки FLTK.
  • Экзотические языки программирования. Рассмотрены Лисп, Scheme, Пролог, а для демонстрации ленивых вычислений привлечён Хоуп (Hope).
  • Демонстрация интерпретации и компиляции как самостоятельных парадигм программирования. Рассмотрены язык Tcl и библиотека Tcl/Tk. Предоставлен обзор концептуальных особенностей интерпретации и компиляции.



Первые три тома:

  • Том 1 (PDF) Азы программирования. Сведения из истории вычислительной техники, обсуждение некоторых областей математики, непосредственно используемых программистами (таких как алгебра логики, комбинаторика, позиционные системы счисления), математических основ программирования (теория вычислимости и теория алгоритмов), принципы построения и функционирования вычислительных систем, начальные сведения о работе с командной строкой ОС Unix. Обучение начальным навыкам составления компьютерных программ на примере Free Pascal под ОС Unix.
  • Том 2 (PDF) Низкоуровневое программирование. Рассмотрено программирование на уровне машинных команд на примере ассемблера NASM, а также язык Си. Также приводится краткое описание систем контроля версий CVS и git.
  • Том 3 (PDF). Системные вызовы для ввода-вывода, управление процессами, механизмы взаимодействия процессов, такие как сигналы и каналы, а также понятие терминала и связанные с ним явления, в том числе сеансы и группы процессов, виртуальные терминалы, управление дисциплиной линии. Компьютерные сети. Вопросы, связанные с разделяемыми данными, критические секции, взаимоисключение; даются базовые сведения о библиотеке pthread.Сведения о внутреннем устройстве операционной системы; в частности, рассматриваются различные модели виртуальной памяти, подсистема ввода-вывода и т.п.


  1. Главная ссылка к новости (http://stolyarov.info/books/pr...)
  2. OpenNews: Опубликован третий том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"
  3. OpenNews: В свободном доступе опубликована книга по языку программирования R
  4. OpenNews: Второе издание свободной книги "Pro Git"
  5. OpenNews: Общедоступная книга по машинному обучению
  6. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: яз. русский / Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52626-programming
Ключевые слова: programming
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Начинал первый том когда-то. Материал там хороший, но автор ужасно токсичный и постоянно обсирает альтернативные подходы и точки зрения, что отбивает все желание читать дальше.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:53, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой ты нежный мальчик Томми.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:53, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо за сохранённое время, хотел было уже пробовать ознакомиться.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не порадуете примером ужасов?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 10:14, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам спросил, сам отвечу 171 Как я только что узнал, в четвёртом томе будет на... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:32, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напоминает обезьяну, которая взяла палку и начала тыкать её себе во все отверстия... И этот человек пишет книги о программировании?!
     
     
  • 5.16, Аноним (4), 10:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так и не понял, зачем он всё это делал. Если открыть страницу проекта на github, там приведена достаточно подробная инструкция по сборке. Да, она на русском языке (рядом имеется и на английском) - потому что проект написал преподаватель для своих студентов.
     
     
  • 6.46, Вован (??), 12:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не знаю, но по слухам автор противник GUI и Javascript'а. Соответственно лезть на гитхаб ему не с руки.
     
  • 6.59, Gogi (??), 14:24, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А использовать в 21 веке хотя бы UTF-8 - не судьба? Он что, пишет тексты с домофона?
     
     
  • 7.62, Аноним (4), 14:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А использовать в 21 веке хотя бы UTF-8 - не судьба? Он
    > что, пишет тексты с домофона?

    Это автор книги использует koi8r, а не UTF-8.

     
  • 4.58, Gogi (??), 14:23, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Вот сейчас я как раз прочёл самую лучшую критику - потому что множество репов и есть КОНЮШНЯ! Чёрте что, написаное на чёрте чем и собирается левой пяткой в пятую фазу луны. Такое БЕЗОБРАЗНОЕ качество репозитория говорит о наплевательском отношении автора к сообществу. Не надо выкладывать свои ПОМОИ, если ты не отдаёшь себе отчёт в разнообразии юзерских конфигураций. Одни считают, что "у всех стоит Джаба", другие считают нормальным наличие cmake, третьи даже не предполагают, что есть что-то кроме Линукса, а четвёртые думают, что у каждой секретарши есть LaTeX. Ну как этих долбоклюев не презирать??

    Хочешь качественный отклик и реально помочь людям - позови пятиклассника и покажи ему свою бурду. Если он по РИДМИ разберётся и сможет использовать твой труд - ты отлично справился с работой!

     
  • 2.13, IRASoldier_registered (ok), 10:43, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >автор ужасно токсичный и постоянно обсирает альтернативные подходы и точки зрения

    Автор столлманутый фанатик, а для любого фанатика характерна подобная деформация, которая переносится на восприятие любого предмета, ничего удивительного.

     
     
  • 3.53, user90 (?), 14:12, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > столлманутый фанатик

    Они тебя покусали? Отп*дили в подворотне? Не ной.

     
  • 2.20, Аноним (20), 11:04, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Как вы вообще живёте? Или вы в маня-мирке, или вы ещё школу не окончили (или даже не начали)?! Я как-то спокойно фильтрую разные особенности тех или иных личностей. Когда надо найти полезную информацию, то становится без разницы, ненавидит автор GUI или обожает, называет он комитет по стандартизации Си++ группой международных террористов или как Дейкстра про студентов изучавших Бейсик отзывается, или показывает он средний палец фирмам с зелёными логотипами. Это скорее признак того, что человек как минимум живой и ему не безразлично сложившееся положение вещей.

    Сами книжки данного автора нахожу очень полезными, в них акценты расставлены должным образом.

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 11:27, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Плюсую тебя чувак. Здешние коментаторы гавнюки.
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:42, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже плюсую тебя чувак. Но, не согласен что здешние коментаторы гавнюки
     
     
  • 4.60, Gogi (??), 14:26, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую вас всех, мои любимые гавнюки! :)))
     
  • 3.54, Аноним (4), 14:15, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как вы вообще живёте? Или вы в маня-мирке, или вы ещё школу
    > не окончили (или даже не начали)?! Я как-то спокойно фильтрую разные
    > особенности тех или иных личностей. Когда надо найти полезную информацию

    Поставим вопрос иначе. Нашли ли согласные с процитированным мнением в его книгах что-то новое? Если да, пожалуйста, пример.

     

  • 1.5, Ivan_83 (ok), 10:02, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какое нынче введение в професию может быть без чтения ebanoe.it :)
     
     
  • 2.42, slava_kpss (ok), 12:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то ещё читает эту помойку?
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 10:11, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > 2020 год
    > в основном на языке Си

    Закопайте это

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:18, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    смеяться после слова "лопата" ?
     

  • 1.9, IRASoldier_registered (ok), 10:30, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столяров всё ещё pdf-ки портит так, что нормальный поиск невозможен из-за порчи текстового слоя (ибо копирастия)? И оглавления нет, как в пиратских сканах начала 2000-х?
     
     
  • 2.18, Аноним (4), 10:55, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скопировал оттуда:

    Ľĵĺľĵijľ L·l·ĵľıl·İķľIJİ ĺİĺ IJŅľĴĽľĵ ŁĻľIJľL

     

  • 1.10, Аноним (33), 10:32, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормуль все книги, особенно для "легкого" чтива и если ты в основном windysiatnick
     
     
  • 2.15, IRASoldier_registered (ok), 10:49, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь не неси. Столяров GNU-т чуть более, чем полностью и ненавидит Windows люто и бешено.


     
     
  • 3.19, Аноним (33), 11:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и если ты в основном связан с windows посмотреть на альтернативу будет очень познавательно.
     
     
  • 4.22, нах. (?), 11:16, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но лучше смотреть на альтернативу не через очки гнутоуукушенной истерички  "Рефал-6, как я понял, существует только для Windows, это то же самое, как если бы его не было вовсе" - а то на этом, собственно, можно и закончить.

     
     
  • 5.26, Fracta1L (ok), 11:26, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендопетуха порвало)
     
  • 5.36, Sw00p aka Jerom (?), 12:04, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NIH NIH NIH (это такой смех)
     

  • 1.12, Аноним (11), 10:41, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Парадигмы программирования как общее явление ... Рассмотрены концептуальные различия между ...

    ...между двумя императивными языками О_О концептуальные различия...
    Как только слышатся слова "парадигмы", "концептуальные", "ООП только в с++", хочется сразу закопать автора поглубже.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких пор манера писания жёстко зависит от языка конкретно по _техническим_причинам_? Что-то может быть неудобным, но не нереализуемым.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:48, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обучение начальным навыкам составления компьютерных программ на примере Free Pascal под ОС Unix.

    Ничего себе...

     
  • 1.17, Аноним (17), 10:52, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скачал все 4 PDF. Открываю предпросмотр в mc, а там только в первом томе начало русскими буквами, а дальше всё остальное - кракозябры какие-то. Так и задумано? )) Или как это читать? )
     
     
  • 2.21, Аноним (11), 11:11, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Автор целенаправленно сломал текстовый слой, чтобы не копировали текст...
     
     
  • 3.25, A.Stahl (ok), 11:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь при этом автор раздаёт текст без каких-либо очевидных ограничений. Какой смысл тогда? Подлость ради вредности?
     
     
  • 4.29, Sluggard (ok), 11:32, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он боится внесения правок посторонними, и дальнейшего распространения неоригинальной версии, именно поэтому нередактируемый PDF со сломанным текстовым слоем.
     
     
  • 5.30, A.Stahl (ok), 11:36, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это паранойя какая-то. Кому очень надо -- распознают и внесут правки. Это создаст лишь небольшую пренебрежимо малую проблему для гипотетических х.з. кому это надо. А вот обычным читателям это создаст огромную проблему: ни тебе в другой формат перевести ни поиском воспользоваться...


     
     
  • 6.31, Sluggard (ok), 11:39, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходи в предыдущие новости на ЛОР по этому учебнику, там всё это уже обсуждали, и все аргументы приводили (и даже какой-то из томов то ли в  txt, то ли в fb2 выкладывали). Как о стенку горох.
     
  • 5.32, Аноним (11), 11:39, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы выразился матом, но меня забанят... чтобы отредактировать его pdf, ломаный текст вообще не нужен.
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это "Введение в профессию", то там же для новичков основы должны быть. А не...
     
  • 2.40, нах. (?), 12:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    acroreader'ом... ой, что это я, о чем... никак это не читать.
    Автор - гнуукушенная истеричка, при этом еще и старательно портящая pdf? Ну тогда и зачем на него тратить время.

     

  • 1.24, Аноним (-), 11:24, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Автор обидел жадину который разрабатывает Рефал? Итеперь жадина рефаловская тут жалуется.
     
  • 1.28, Аноним (28), 11:31, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    война и мир больше не нужен?
     
  • 1.34, Главный Ананим (ok), 11:50, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Swift, python, Rust, Ruby - вот это всё где? Сейчас недостачно владеть Си/Си++. Ну там TCL, Lisp - куда это всё засовывать? Тогда уж лучше Lua, но и этого нет! Так что с заголовком автор загнул, если е сказать прямо - наврал. Эта книга устарела минимум на лет на двадцать, если не больше.
     
     
  • 2.37, Аноним (11), 12:10, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автор - заядлый расист, т.е. сисист, он там тоннами страниц рассуждает о чистоте семантики си и высочайшей логике построения языка.
     
     
  • 3.39, A.Stahl (ok), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сисист

    Да ладно вам -- я тоже сисист. Да и вообще подавляющее большинство мужиков -- сисисты.

     
     
  • 4.43, Аноним (11), 12:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда начнёшь писать книги о высочайшей расово-верной логике построения чистоты семантики си... тоже станешь заядлым.
     
     
  • 5.49, A.Stahl (ok), 12:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сиськи разные нужны -- сиськи разные важны. А Си это просто язык программирования.


     
  • 3.50, nelson (??), 13:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> тоннами страниц рассуждает о чистоте семантики си и высочайшей логике построения языка

    ничего подобного. во втором томе полно конструктивной критики сишки. более того, автор прямым текстом пишет о необходимости терпеть недостатки Си по причине отсутствия альтернатив для ряда задач. никаких восторженных этипетов об этом языке в книгах автора нет.

     
  • 2.41, Вован (??), 12:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как бы после освоения основ в виде языка Си всё тобой перечисленное освоить самому не представляется проблемой.
     
  • 2.47, nonamenogame (?), 12:48, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Сейчас недостачно владеть Си/Си++<<<

    Да ладно вам, ещё как достаточно, всё зависит от того чем вы занимаетесь!

     
  • 2.51, nelson (??), 13:38, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Swift, python, Rust, Ruby - вот это всё где?

    Да вааащеее непорядок. Ни про гироскутеры, ни про хакатоны, ни про сорта смузи. Какая скучная книга.
    >> Сейчас недостачно владеть Си/Си++

    Очередной IT-петросян.
    >> Эта книга устарела минимум на лет на двадцать, если не больше

    Реформа образования, что ты делаешь? Остановись.

     
     
  • 3.61, Fracta1L (ok), 14:27, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петросян это ты со своими визгами уровня Одноклассников.
     

  • 1.35, Аноним (-), 12:04, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это конечно же
    хорошо, что опубликовал книгу;
    хорошо что опубликовали Новость об этом;
    Плохо что не указывают ЛИЦЕНЗИЮ. Т.е. "что МОЖНО с этой книгой делать" (а качнуть и почитать много каких книг "можно"). Вот можно ли использовать её текст в википедии и т.п. не сказано. "Кракозяблы" из предидущего коммента вызывают таки вопросы...
     
     
  • 2.38, Аноним (11), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самой книге есть его лицензия... читать можно, pdf раздавать можно, печатать в одном экземпляре для себя можно. Нельзя изменять pdf, нельзя делать копии частей книги, нельзя продавать.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нельзя изменять pdf, нельзя делать копии частей книги, нельзя продавать

    Сразу видно: книгу писал радикальный адепт GPL. </sarcasm>

     

  • 1.45, comodo (?), 12:37, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и повод сделать очередной донат, спасибо автору!
     
  • 1.52, Аноним (33), 13:44, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я согласен с автором книги насчет того, что какого моржового использовать в учебных учреждениях коммерческий софт типа Windows. Он ведь по идее денег стоит. Ну правда у нас только по идее. Но я бы все равно его запретил в учебных учреждениях. Найдется хоть один кто скажет, что после linux будет проблема освоить Windows?
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:17, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После линукс проблема освоить Windows. Просто потому что виндоус в тысячи раз сложнее (и в админстрировании, и в использовании -- как с пользовательской точки зрения, так и с позиции разработчика). И если тебя уже накрыл маразм (ещё лет 30 назад), то, очевидно, сегодня тебе научиться чему-то такому сложному уже не реально.
     

  • 1.55, Gogi (??), 14:17, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "659 стр." нда... "Чего хочет женщина" и то короче!
     
  • 1.57, user90 (?), 14:17, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Рассмотрены Лисп, Scheme, Пролог

    Насколько подробно они рассмотрены? Или просто "а вот, смотрите, какие штуки" ;)

     
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