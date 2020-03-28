Опубликован четвёртый том общедоступной книги "Программирование: введение в профессию"

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|1.1, Аноним (1), 09:51, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Начинал первый том когда-то. Материал там хороший, но автор ужасно токсичный и постоянно обсирает альтернативные подходы и точки зрения, что отбивает все желание читать дальше.
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|2.3, Аноним (3), 09:53, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо за сохранённое время, хотел было уже пробовать ознакомиться.
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|3.7, Аноним (4), 10:14, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Сам спросил, сам отвечу 171 Как я только что узнал, в четвёртом томе будет на... большой текст свёрнут, показать
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|4.11, Аноним (11), 10:32, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напоминает обезьяну, которая взяла палку и начала тыкать её себе во все отверстия... И этот человек пишет книги о программировании?!
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|5.16, Аноним (4), 10:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так и не понял, зачем он всё это делал. Если открыть страницу проекта на github, там приведена достаточно подробная инструкция по сборке. Да, она на русском языке (рядом имеется и на английском) - потому что проект написал преподаватель для своих студентов.
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|6.46, Вован (??), 12:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно не знаю, но по слухам автор противник GUI и Javascript'а. Соответственно лезть на гитхаб ему не с руки.
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|6.59, Gogi (??), 14:24, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А использовать в 21 веке хотя бы UTF-8 - не судьба? Он что, пишет тексты с домофона?
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|7.62, Аноним (4), 14:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А использовать в 21 веке хотя бы UTF-8 - не судьба? Он
> что, пишет тексты с домофона?
Это автор книги использует koi8r, а не UTF-8.
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|4.58, Gogi (??), 14:23, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Вот сейчас я как раз прочёл самую лучшую критику - потому что множество репов и есть КОНЮШНЯ! Чёрте что, написаное на чёрте чем и собирается левой пяткой в пятую фазу луны. Такое БЕЗОБРАЗНОЕ качество репозитория говорит о наплевательском отношении автора к сообществу. Не надо выкладывать свои ПОМОИ, если ты не отдаёшь себе отчёт в разнообразии юзерских конфигураций. Одни считают, что "у всех стоит Джаба", другие считают нормальным наличие cmake, третьи даже не предполагают, что есть что-то кроме Линукса, а четвёртые думают, что у каждой секретарши есть LaTeX. Ну как этих долбоклюев не презирать??
Хочешь качественный отклик и реально помочь людям - позови пятиклассника и покажи ему свою бурду. Если он по РИДМИ разберётся и сможет использовать твой труд - ты отлично справился с работой!
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|2.13, IRASoldier_registered (ok), 10:43, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>автор ужасно токсичный и постоянно обсирает альтернативные подходы и точки зрения
Автор столлманутый фанатик, а для любого фанатика характерна подобная деформация, которая переносится на восприятие любого предмета, ничего удивительного.
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|3.53, user90 (?), 14:12, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> столлманутый фанатик
Они тебя покусали? Отп*дили в подворотне? Не ной.
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|2.20, Аноним (20), 11:04, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Как вы вообще живёте? Или вы в маня-мирке, или вы ещё школу не окончили (или даже не начали)?! Я как-то спокойно фильтрую разные особенности тех или иных личностей. Когда надо найти полезную информацию, то становится без разницы, ненавидит автор GUI или обожает, называет он комитет по стандартизации Си++ группой международных террористов или как Дейкстра про студентов изучавших Бейсик отзывается, или показывает он средний палец фирмам с зелёными логотипами. Это скорее признак того, что человек как минимум живой и ему не безразлично сложившееся положение вещей.
Сами книжки данного автора нахожу очень полезными, в них акценты расставлены должным образом.
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|3.33, Аноним (33), 11:42, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже плюсую тебя чувак. Но, не согласен что здешние коментаторы гавнюки
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|3.54, Аноним (4), 14:15, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как вы вообще живёте? Или вы в маня-мирке, или вы ещё школу
> не окончили (или даже не начали)?! Я как-то спокойно фильтрую разные
> особенности тех или иных личностей. Когда надо найти полезную информацию
Поставим вопрос иначе. Нашли ли согласные с процитированным мнением в его книгах что-то новое? Если да, пожалуйста, пример.
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|1.9, IRASoldier_registered (ok), 10:30, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столяров всё ещё pdf-ки портит так, что нормальный поиск невозможен из-за порчи текстового слоя (ибо копирастия)? И оглавления нет, как в пиратских сканах начала 2000-х?
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|2.18, Аноним (4), 10:55, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скопировал оттуда:
Ľĵĺľĵijľ L·l·ĵľıl·İķľIJİ ĺİĺ IJŅľĴĽľĵ ŁĻľIJľL
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|1.10, Аноним (33), 10:32, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормуль все книги, особенно для "легкого" чтива и если ты в основном windysiatnick
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|3.19, Аноним (33), 11:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и если ты в основном связан с windows посмотреть на альтернативу будет очень познавательно.
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|4.22, нах. (?), 11:16, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но лучше смотреть на альтернативу не через очки гнутоуукушенной истерички "Рефал-6, как я понял, существует только для Windows, это то же самое, как если бы его не было вовсе" - а то на этом, собственно, можно и закончить.
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|1.12, Аноним (11), 10:41, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Парадигмы программирования как общее явление ... Рассмотрены концептуальные различия между ...
...между двумя императивными языками О_О концептуальные различия...
Как только слышатся слова "парадигмы", "концептуальные", "ООП только в с++", хочется сразу закопать автора поглубже.
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|2.23, Аноним (23), 11:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких пор манера писания жёстко зависит от языка конкретно по _техническим_причинам_? Что-то может быть неудобным, но не нереализуемым.
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|1.14, Аноним (14), 10:48, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Обучение начальным навыкам составления компьютерных программ на примере Free Pascal под ОС Unix.
Ничего себе...
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|1.17, Аноним (17), 10:52, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Скачал все 4 PDF. Открываю предпросмотр в mc, а там только в первом томе начало русскими буквами, а дальше всё остальное - кракозябры какие-то. Так и задумано? )) Или как это читать? )
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|2.21, Аноним (11), 11:11, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Автор целенаправленно сломал текстовый слой, чтобы не копировали текст...
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|3.25, A.Stahl (ok), 11:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь при этом автор раздаёт текст без каких-либо очевидных ограничений. Какой смысл тогда? Подлость ради вредности?
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|4.29, Sluggard (ok), 11:32, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он боится внесения правок посторонними, и дальнейшего распространения неоригинальной версии, именно поэтому нередактируемый PDF со сломанным текстовым слоем.
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|5.30, A.Stahl (ok), 11:36, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это паранойя какая-то. Кому очень надо -- распознают и внесут правки. Это создаст лишь небольшую пренебрежимо малую проблему для гипотетических х.з. кому это надо. А вот обычным читателям это создаст огромную проблему: ни тебе в другой формат перевести ни поиском воспользоваться...
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|6.31, Sluggard (ok), 11:39, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сходи в предыдущие новости на ЛОР по этому учебнику, там всё это уже обсуждали, и все аргументы приводили (и даже какой-то из томов то ли в txt, то ли в fb2 выкладывали). Как о стенку горох.
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|5.32, Аноним (11), 11:39, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я бы выразился матом, но меня забанят... чтобы отредактировать его pdf, ломаный текст вообще не нужен.
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|3.48, Аноним (48), 12:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это "Введение в профессию", то там же для новичков основы должны быть. А не...
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|2.40, нах. (?), 12:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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acroreader'ом... ой, что это я, о чем... никак это не читать.
Автор - гнуукушенная истеричка, при этом еще и старательно портящая pdf? Ну тогда и зачем на него тратить время.
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|1.24, Аноним (-), 11:24, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Автор обидел жадину который разрабатывает Рефал? Итеперь жадина рефаловская тут жалуется.
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|1.34, Главный Ананим (ok), 11:50, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Swift, python, Rust, Ruby - вот это всё где? Сейчас недостачно владеть Си/Си++. Ну там TCL, Lisp - куда это всё засовывать? Тогда уж лучше Lua, но и этого нет! Так что с заголовком автор загнул, если е сказать прямо - наврал. Эта книга устарела минимум на лет на двадцать, если не больше.
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|2.37, Аноним (11), 12:10, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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автор - заядлый расист, т.е. сисист, он там тоннами страниц рассуждает о чистоте семантики си и высочайшей логике построения языка.
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|3.39, A.Stahl (ok), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сисист
Да ладно вам -- я тоже сисист. Да и вообще подавляющее большинство мужиков -- сисисты.
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|4.43, Аноним (11), 12:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда начнёшь писать книги о высочайшей расово-верной логике построения чистоты семантики си... тоже станешь заядлым.
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|5.49, A.Stahl (ok), 12:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сиськи разные нужны -- сиськи разные важны. А Си это просто язык программирования.
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|3.50, nelson (??), 13:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> тоннами страниц рассуждает о чистоте семантики си и высочайшей логике построения языка
ничего подобного. во втором томе полно конструктивной критики сишки. более того, автор прямым текстом пишет о необходимости терпеть недостатки Си по причине отсутствия альтернатив для ряда задач. никаких восторженных этипетов об этом языке в книгах автора нет.
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|2.41, Вован (??), 12:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как бы после освоения основ в виде языка Си всё тобой перечисленное освоить самому не представляется проблемой.
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|2.47, nonamenogame (?), 12:48, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>Сейчас недостачно владеть Си/Си++<<<
Да ладно вам, ещё как достаточно, всё зависит от того чем вы занимаетесь!
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|2.51, nelson (??), 13:38, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Swift, python, Rust, Ruby - вот это всё где?
Да вааащеее непорядок. Ни про гироскутеры, ни про хакатоны, ни про сорта смузи. Какая скучная книга.
>> Сейчас недостачно владеть Си/Си++
Очередной IT-петросян.
>> Эта книга устарела минимум на лет на двадцать, если не больше
Реформа образования, что ты делаешь? Остановись.
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|1.35, Аноним (-), 12:04, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это конечно же
хорошо, что опубликовал книгу;
хорошо что опубликовали Новость об этом;
Плохо что не указывают ЛИЦЕНЗИЮ. Т.е. "что МОЖНО с этой книгой делать" (а качнуть и почитать много каких книг "можно"). Вот можно ли использовать её текст в википедии и т.п. не сказано. "Кракозяблы" из предидущего коммента вызывают таки вопросы...
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|2.38, Аноним (11), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В самой книге есть его лицензия... читать можно, pdf раздавать можно, печатать в одном экземпляре для себя можно. Нельзя изменять pdf, нельзя делать копии частей книги, нельзя продавать.
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|3.44, Аноним (44), 12:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нельзя изменять pdf, нельзя делать копии частей книги, нельзя продавать
Сразу видно: книгу писал радикальный адепт GPL. </sarcasm>
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|1.52, Аноним (33), 13:44, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я согласен с автором книги насчет того, что какого моржового использовать в учебных учреждениях коммерческий софт типа Windows. Он ведь по идее денег стоит. Ну правда у нас только по идее. Но я бы все равно его запретил в учебных учреждениях. Найдется хоть один кто скажет, что после linux будет проблема освоить Windows?
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|2.56, Аноним (56), 14:17, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После линукс проблема освоить Windows. Просто потому что виндоус в тысячи раз сложнее (и в админстрировании, и в использовании -- как с пользовательской точки зрения, так и с позиции разработчика). И если тебя уже накрыл маразм (ещё лет 30 назад), то, очевидно, сегодня тебе научиться чему-то такому сложному уже не реально.
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|1.57, user90 (?), 14:17, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Рассмотрены Лисп, Scheme, Пролог
Насколько подробно они рассмотрены? Или просто "а вот, смотрите, какие штуки" ;)
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