Проблема с загрузкой Linux на Intel NUC7PJYH, всплывшая после обновления BIOS 0058

Обладатели мини-компьютера Intel NUC7PJYH на базе CPU ex-Atom Intel Pentium J5005 Gemini Lake столкнулись с проблемой работы Linux и Unix-подобных операционных систем после обновления BIOS до версии 0058. Вплоть до использования BIOS 0057 с работой Linux, FreeBSD, NetBSD проблем не возникало (была отдельная проблема с OpenBSD), но после обновления BIOS до версии 0058 на данном компьютере из-за проблемы с ACPI произошёл сбой при использовании Linux и Unix-подобных операционных систем. Лицензионная Windows 10 на этом компьютере работала нормально.

На официальном форуме Intel NUC отчёт об ошибке был опубликован в середине января 2021 года. Ошибку подтвердили около десяти пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой после обновления. Компания Intel убрала версию 0058 из "Центра Загрузки ПО" и предложила заменить оборудование или дождаться обновления BIOS. 25 февраля 2021 года, на форуме Intel NUC анонсировали появление нового BIOS, который пока доступен ограниченному числу beta-тестировщиков. Если участники тестирования подтвердят решение проблемы, новая версия BIOS будет в скором времени доступна всем желающим.



