Проблема с загрузкой Linux на Intel NUC7PJYH, всплывшая после обновления BIOS 0058

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|1.2, КО (?), 14:41, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Почитал комменты, 2021 год, даунгрейд не поддерживается, пхаха.
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|3.19, Интел (?), 17:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, они ненадолго отвлеклись от камментов - и, как обычно, сделали херню.
Пока только комментили - все работало.
Впрочем, ваша прекрасная десяточка все равно не пострадала, не переживайте.
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|4.20, Леголас (ok), 18:02, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0 debugger eval code:1:9
чувак, я на линуксе, и выше агент пользователя, с которого я это усердно строчу
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|2.17, Интел (?), 17:37, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мы у вас учимся. Что, как там в вашей бубунте с даунгрейдом, л@п4@тьiе ?
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|3.18, Аноним (18), 17:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что, как там в вашей бубунте
Вам вантузятникам ещё рановато об этом думать.
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|1.4, AnonPlus (?), 14:52, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Windows, в целом, более спокойно относится к ACPI-проблемам.
Хотя, бывает и наоборот: https://habr.com/post/449940/
Также, например, при разгоне скайлейков с заблокированным множителем (по шине, что было возможно на 100-х чипсетах), если при этом не отключить турбо-буст (который при разгоне бесполезен), то Linux, начиная с какой-то версии ядра, впадает в панику, а винда продолжает работать.
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|2.10, Аноним (10), 16:09, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никакой магии нет. Криворукие железноделы, в целом, обычно тестируют на виндовсе, а на какие-то линуксы им по барабану.
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|1.8, Аноним (8), 15:11, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Таблицы корявые как всегда, под виндой же норм, а остальные лососируйте. Мну из-за токого должен откатится на ядро 18 года.( или плакать над dmesg кулхацкеры опеннета
ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
[ 0.653700] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
Кто первый решит вопрос? В очередь бородатые ктухи и ванги.
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|2.9, Тов Майор (?), 15:48, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как Workaround можем подъехать и установить вам \_PALKA_REZINOVAYA.
После правильной встановки данного устройства вы будете довольны тем как заработает ваша системв.
Ну или на худой конец можете отправить багрепорт.
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|3.11, Аноним (8), 16:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мну и так анальных зондов хватает от гуглов и прочих... Страпони это уже перебор.)))
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|2.12, Ivan_83 (ok), 16:44, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У меня нет такого девайса, но я подозреваю что опять накосячили в коде ACPI, там всегда качество кода ниже плинтуса, это хорошо видно после декомпеляции.
На фре давно сделал так:
hw.acpi.osname="Windows 2015" # Some systems' ASL may have problems because they look for names of Microsoft operating systems.
те у меня фря при загрузке интерпретирует ACPI код как будто это венда.
На линухе есть аналогичные переключатели, пробуйте.
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