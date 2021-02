Проблема с загрузкой Linux на Intel NUC7PJYH, всплывшая после обновления BIOS 0058

У меня нет такого девайса, но я подозреваю что опять накосячили в коде ACPI, там всегда качество кода ниже плинтуса, это хорошо видно после декомпеляции. На фре давно сделал так:

hw.acpi.osname="Windows 2015" # Some systems' ASL may have problems because they look for names of Microsoft operating systems. те у меня фря при загрузке интерпретирует ACPI код как будто это венда.

На линухе есть аналогичные переключатели, пробуйте.