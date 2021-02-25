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Проблема с загрузкой Linux на Intel NUC7PJYH, всплывшая после обновления BIOS 0058

25.02.2021 13:58

Обладатели мини-компьютера Intel NUC7PJYH на базе CPU ex-Atom Intel Pentium J5005 Gemini Lake столкнулись с проблемой работы Linux и Unix-подобных операционных систем после обновления BIOS до версии 0058. Вплоть до использования BIOS 0057 с работой Linux, FreeBSD, NetBSD проблем не возникало (была отдельная проблема с OpenBSD), но после обновления BIOS до версии 0058 на данном компьютере из-за проблемы с ACPI произошёл сбой при использовании Linux и Unix-подобных операционных систем. Лицензионная Windows 10 на этом компьютере работала нормально.

На официальном форуме Intel NUC отчёт об ошибке был опубликован в середине января 2021 года. Ошибку подтвердили около десяти пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой после обновления. Компания Intel убрала версию 0058 из "Центра Загрузки ПО" и предложила заменить оборудование или дождаться обновления BIOS. 25 февраля 2021 года, на форуме Intel NUC анонсировали появление нового BIOS, который пока доступен ограниченному числу beta-тестировщиков. Если участники тестирования подтвердят решение проблемы, новая версия BIOS будет в скором времени доступна всем желающим.

  1. Главная ссылка к новости (https://community.intel.com/t5...)
  2. OpenNews: Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках
  3. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  4. OpenNews: В ноутбуках Lenovo выявлена проблема, не позволяющая установить Linux
  5. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  6. OpenNews: В ядре Linux выявлена ошибка, приводящая к нарушению работы некоторых программ, использующих AVX
Автор новости: Дмитрий Постолов
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54651-intel
Ключевые слова: intel, linux, bios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:37, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Интель как всегда радует! А сколько еще не раскрытых бэкдоров...
     
  • 1.2, КО (?), 14:41, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Почитал комменты, 2021 год, даунгрейд не поддерживается, пхаха.
     
     
  • 2.14, Леголас (ok), 16:51, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    похоже эти разрабы только каментами и заняты
     
     
  • 3.19, Интел (?), 17:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, они ненадолго отвлеклись от камментов - и, как обычно, сделали херню.
    Пока только комментили - все работало.

    Впрочем, ваша прекрасная десяточка все равно не пострадала, не переживайте.

     
     
  • 4.20, Леголас (ok), 18:02, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0 debugger eval code:1:9

    чувак, я на линуксе, и выше агент пользователя, с которого я это усердно строчу

     
  • 2.17, Интел (?), 17:37, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы у вас учимся. Что, как там в вашей бубунте с даунгрейдом, л@п4@тьiе ?

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что, как там в вашей бубунте

    Вам вантузятникам ещё рановато об этом думать.

     

  • 1.4, AnonPlus (?), 14:52, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows, в целом, более спокойно относится к ACPI-проблемам.

    Хотя, бывает и наоборот: https://habr.com/post/449940/

    Также, например, при разгоне скайлейков с заблокированным множителем (по шине, что было возможно на 100-х чипсетах), если при этом не отключить турбо-буст (который при разгоне бесполезен), то Linux, начиная с какой-то версии ядра, впадает в панику, а винда продолжает работать.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:09, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никакой магии нет. Криворукие железноделы, в целом, обычно тестируют на виндовсе, а на какие-то линуксы им по барабану.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:56, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что в этой новости из раздела OpenSource  ....
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спонсор
     
  • 2.13, Леголас (ok), 16:50, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема-то с какими ОС?
     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 16:55, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кривой бивис ложит этот самый опенсурс после апдейта?
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:11, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таблицы корявые как всегда, под виндой же норм, а остальные лососируйте. Мну из-за токого должен откатится на ядро 18 года.( или плакать над dmesg кулхацкеры опеннета
    ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20190816/psargs-330)
    [    0.653700] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20190816/psparse-529)
    Кто первый решит вопрос? В очередь бородатые ктухи и ванги.
     
     
  • 2.9, Тов Майор (?), 15:48, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как Workaround можем подъехать и установить вам \_PALKA_REZINOVAYA.
    После правильной встановки данного устройства вы будете довольны тем как заработает ваша системв.
    Ну или на худой конец можете отправить багрепорт.
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 16:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мну и так анальных зондов хватает от гуглов и прочих... Страпони это уже перебор.)))
     
  • 2.12, Ivan_83 (ok), 16:44, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня нет такого девайса, но я подозреваю что опять накосячили в коде ACPI, там всегда качество кода ниже плинтуса, это хорошо видно после декомпеляции.

    На фре давно сделал так:
    hw.acpi.osname="Windows 2015" # Some systems' ASL may have problems because they look for names of Microsoft operating systems.

    те у меня фря при загрузке интерпретирует ACPI код как будто это венда.
    На линухе есть аналогичные переключатели, пробуйте.

     

  • 1.16, Вован (??), 16:57, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Intel nUC7PYH
     

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