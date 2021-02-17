Доступен Solaris 11.4 SRU30

Компания Oracle опубликовала обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 30 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. В новом выпуске: Добавлена поддержка механизма защиты UMIP (User Mode Instruction Prevention), предоставляемого процессорами Intel. При включении данного режима на уровне CPU в пространстве пользователя запрещается выполнение некоторых инструкций, таких как SGDT, SLDT, SIDT, SMSW и STR, которые могут применяться в атаках, нацеленных на повышение привилегий в системе.

В состав включены новые ветки языков Python 3.9 и Perl 5.32.0.

В драйвер vds (virtual disk server) добавлена поддержка klog.

HMP (Hardware Management Pack) обновлён до версии 2.4.7.1.

В состав включены новые Python-модули для поддержки libxml2, mod_wsgi и net-snmp.

Добавлен пакет с библиотекой libpng 1.6.

Обновлён Oracle VM Server for SPARC 3.6.2 с поддержкой ведения записей аудита в LDoms, значительным увеличением производительности всех операций vsan MASK, поддержкой klog и многоуровневым PVLAN.

До выпусков 3.36 и 3.38 обновлены отдельные компоненты рабочего стола GNOME (gnome-menus, gsettings-desktop-schemas, yelp).

Обновлены многие пакеты, в том числе LLVM/Clang 11.0.0, CUPS 2.3.3, OpenSSH 8.2, dconf 0.38.0, gupnp 1.0.6, lftp 4.9.2, libnotify 0.7.9, mod_jk 1.2.48, mod_wsgi 4.7.1, nss 3.57, pulseaudio 13.99.1, tcsh 6.22.03, xorg-driver-vesa 2.5.0.

Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Ant 1.10.9, Firefox 78.6.0esr, Node.js 12 12.19.1, OpenSSL 1.1.1i, Samba 4.13.1, Thunderbird 78.6.0, openldap2.4.55, pip 20.2.4, Ghostscript 9.53.3, libpng, libxml, sudo, tcpdump, vnc, xorg-server.



