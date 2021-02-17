Доступен Solaris 11.4 SRU30

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|1.3, Zitz (?), 09:30, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да начнётся великая битва опенета между фанатиками Red Hat и админами Solaris.
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|2.7, Аноним (-), 10:12, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы битва была великой, тебе придется сперва скиллы некромантии хорошенько прокачать.
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|3.16, Zitz (?), 11:14, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чтобы битва была великой, тебе придется сперва скиллы некромантии хорошенько прокачать.
С таким энтузиазмом местной публики никакой некромантии не потребуется.
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|1.5, ryoken (ok), 10:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> До выпусков 3.36 и 3.38 обновлены отдельные компоненты рабочего стола GNOME (gnome-menus, gsettings-desktop-schemas, yelp).
А шо, на Дизтопливе ещё и X-ы есть..?
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|2.18, Аноним (18), 11:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Формально - да. С видевоускорением ни разу не получилось завести. Наверное веса-режима хватит всем.
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|2.9, 123 (??), 10:46, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. BSD подобное ядро.
2. Эталонная реализация ZFS.
3. Oracle VM Server for SPARC.
4. Штабильность.
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|4.12, 123 (??), 11:00, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так SVR исторически в себя включал куски BSD начиная с первой версии, а к 4-ой версии там уже кусок BSD 4.3 натурально засунули.
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|2.25, Аноним (25), 14:11, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>А каких самые важные фичи Solaris отличающие от Red Hat?
Лучшая реализация менеджера сервисов.
Лучшая реализация контейнерной виртуализации (прекрасно работающие zones вместо вечно глючного докера).
Лучшая реализация ZFS.
Лучшая реализация NFS.
Лучшая реализация comstar, crossbow, dtrace, вернее их аналогов в линуксах.
Лучшая реализация шедулеров, чем в линуксах, неубиваемость солярки на выскоих нагрузках.
Короче, все преимущества солярки перд линуксами времён 15-ти летнй давности, до сих пор
остаются преимуществами. Ничего не поменялось.
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|1.21, Аноним (-), 12:00, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие такие обмороки, и из какой вселенной те админы, которые используют Solaris 11.4 SRU30 ?
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|1.26, Растоним (?), 14:57, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жалко OpenSolaris закопали, вот где могла бы быть конкуренция у десктопного Linux
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