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Доступен Solaris 11.4 SRU30

17.02.2021 08:47

Компания Oracle опубликовала обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 30 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка механизма защиты UMIP (User Mode Instruction Prevention), предоставляемого процессорами Intel. При включении данного режима на уровне CPU в пространстве пользователя запрещается выполнение некоторых инструкций, таких как SGDT, SLDT, SIDT, SMSW и STR, которые могут применяться в атаках, нацеленных на повышение привилегий в системе.
  • В состав включены новые ветки языков Python 3.9 и Perl 5.32.0.
  • В драйвер vds (virtual disk server) добавлена поддержка klog.
  • HMP (Hardware Management Pack) обновлён до версии 2.4.7.1.
  • В состав включены новые Python-модули для поддержки libxml2, mod_wsgi и net-snmp.
  • Добавлен пакет с библиотекой libpng 1.6.
  • Обновлён Oracle VM Server for SPARC 3.6.2 с поддержкой ведения записей аудита в LDoms, значительным увеличением производительности всех операций vsan MASK, поддержкой klog и многоуровневым PVLAN.
  • До выпусков 3.36 и 3.38 обновлены отдельные компоненты рабочего стола GNOME (gnome-menus, gsettings-desktop-schemas, yelp).
  • Обновлены многие пакеты, в том числе LLVM/Clang 11.0.0, CUPS 2.3.3, OpenSSH 8.2, dconf 0.38.0, gupnp 1.0.6, lftp 4.9.2, libnotify 0.7.9, mod_jk 1.2.48, mod_wsgi 4.7.1, nss 3.57, pulseaudio 13.99.1, tcsh 6.22.03, xorg-driver-vesa 2.5.0.
  • Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Ant 1.10.9, Firefox 78.6.0esr, Node.js 12 12.19.1, OpenSSL 1.1.1i, Samba 4.13.1, Thunderbird 78.6.0, openldap2.4.55, pip 20.2.4, Ghostscript 9.53.3, libpng, libxml, sudo, tcpdump, vnc, xorg-server.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU27
  3. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Solaris
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Solaris перешёл на модель непрерывной доставки обновлений
  6. OpenNews: Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54599-solaris
Ключевые слова: solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Фокс (?), 08:55, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Поздравляю с релизом лучшей ОС!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:57, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    слака ток в альфу вошла, до релиза ой как далеко
     
     
  • 3.15, srgazh (ok), 11:12, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Толсто
     

  • 1.3, Zitz (?), 09:30, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да начнётся великая битва опенета между фанатиками Red Hat и админами Solaris.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:45, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не тебе вантузятнику, их оценивать.
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:12, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы битва была великой, тебе придется сперва скиллы некромантии хорошенько прокачать.
     
     
  • 3.16, Zitz (?), 11:14, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чтобы битва была великой, тебе придется сперва скиллы некромантии хорошенько прокачать.

    С таким энтузиазмом местной публики никакой некромантии не потребуется.

     

  • 1.5, ryoken (ok), 10:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>  До выпусков 3.36 и 3.38 обновлены отдельные компоненты рабочего стола GNOME (gnome-menus, gsettings-desktop-schemas, yelp).

    А шо, на Дизтопливе ещё и X-ы есть..?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формально - да. С видевоускорением ни разу не получилось завести. Наверное веса-режима хватит всем.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:18, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А каких самые важные фичи Solaris отличающие от Red Hat?
     
     
  • 2.9, 123 (??), 10:46, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. BSD подобное ядро.
    2. Эталонная реализация ZFS.
    3. Oracle VM Server for SPARC.
    4. Штабильность.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не SVR4 там подобное ядро?
     
     
  • 4.12, 123 (??), 11:00, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так SVR исторически в себя включал куски BSD начиная с первой версии, а к 4-ой версии там уже кусок BSD 4.3 натурально засунули.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:11, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>А каких самые важные фичи Solaris отличающие от Red Hat?

    Лучшая реализация менеджера сервисов.
    Лучшая реализация контейнерной виртуализации (прекрасно работающие zones вместо вечно глючного докера).
    Лучшая реализация ZFS.
    Лучшая реализация NFS.
    Лучшая реализация comstar, crossbow, dtrace, вернее их аналогов в линуксах.
    Лучшая реализация шедулеров, чем в линуксах, неубиваемость солярки на выскоих нагрузках.
    Короче, все преимущества солярки перд линуксами времён 15-ти летнй давности, до сих пор
    остаются преимуществами. Ничего не поменялось.

     

  • 1.11, Аноним (10), 10:50, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SRU30 - юбилейный выс...выпуск.
     
     
  • 2.13, Anonim (??), 11:04, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юбилей - означает только 50!
     

  • 1.21, Аноним (-), 12:00, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие такие обмороки, и из какой вселенной те админы, которые используют Solaris 11.4 SRU30 ?
     
     
  • 2.23, кк (?), 13:53, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    владельцы оракловых серверов и oracle db?
     

  • 1.22, dep (?), 13:52, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А OpenOffice обновили?
     
  • 1.26, Растоним (?), 14:57, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко OpenSolaris закопали, вот где могла бы быть конкуренция у десктопного Linux
     

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