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Solaris перешёл на модель непрерывной доставки обновлений

21.09.2020 23:04

Компания Oracle сообщила о применении к Solaris модели непрерывной доставки обновлений, в соответствии с которой в обозримом будущем новые возможности и свежие версии пакетов будут появляться в ветке Solaris 11.4 в составе ежемесячных обновлений, без формирования нового значительного релиза Solaris 11.5.

Предложенная модель, подразумевающая доставку новой функциональности в часто выпускаемых мелких версиях, позволит ускорить доведение до пользователей новых возможностей и сгладит переход между версиями. Поддержка Oracle Solaris 11 будет осуществляться как минимум до 2034 года.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU25
  3. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  5. OpenNews: Oracle увольняет почти весь персонал, развивавший Solaris
  6. OpenNews: Компания Oracle опровергла слухи о сворачивании разработки Solaris
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53757-solaris
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:13, 21/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    До 34 года звучит заманчиво. А скажите знающие люди, как оно сейчас работает, можно ли свободно качнуть и использовать?
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:27, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично работает в рамках заявленного, но кого это волнует? Заявлено слишком мало хайповых фич. Кому надо то, что есть - те пользуют и в ус не дуют. Кому кубер со шмубером - идут лесом.
     

  • 2, имя_ (?), 23:18, 21/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    это они так маскируют постепенное прекращение разработки?
     
     
  • 3, Аноним (4), 23:24, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, на SRU набирать сложно стало.
     
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