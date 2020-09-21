Solaris перешёл на модель непрерывной доставки обновлений

Компания Oracle сообщила о применении к Solaris модели непрерывной доставки обновлений, в соответствии с которой в обозримом будущем новые возможности и свежие версии пакетов будут появляться в ветке Solaris 11.4 в составе ежемесячных обновлений, без формирования нового значительного релиза Solaris 11.5.

Предложенная модель, подразумевающая доставку новой функциональности в часто выпускаемых мелких версиях, позволит ускорить доведение до пользователей новых возможностей и сгладит переход между версиями. Поддержка Oracle Solaris 11 будет осуществляться как минимум до 2034 года.