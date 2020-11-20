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Доступен Solaris 11.4 SRU27

20.11.2020 10:41

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 27 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола GNOME обновлены до выпуска 3.34.
  • Во vsan (Virtual Storage Area Network) и vdc (Virtual Disk Client) добавлена поддержка klog.
  • В состав включён bandit, статический анализатор для языка Python.
  • Добавлен поисковый движок GNOME tracker-miners.
  • Обновлены многие пакеты, в том числе FreeType 2.10.2, GCC 10.2, Rust 1.44.1, Samba 4.11.11, dbus 1.10.32, gdm 3.34.1, sqlite 3.32.3, xterm 358.
  • Обновлён микрокод для процессоров Intel с устранением уязвимостей.
  • Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Django 2.2.16, Firefox 78.3.0esr, GnuTLS 3.6.14, Thunderbird 78.3.0, Wireshark 3.2.7, lua 5.4.0, mutt 1.14.5, ntp 4.2.8p15, python 3.7.9 и т.д.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Solaris
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Solaris перешёл на модель непрерывной доставки обновлений
  5. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU25
  6. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54118-solaris
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CDE есть в репах?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос кстати! Не понял почему тебя заминусовали, но вот в линуксе CDE есть, а в зуляrисе - ещё/уже нет. Наверное пришло время портировать...
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:36, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не понял почему тебя заминусовали

    Это злобные гномеры :)

     
  • 3.10, ryoken (ok), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком именно линуксе оно есть? Я б даже поставил отдельно. (У нас в генте не нашёл).
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 13:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вижу для опениндианы даже есть, не говоря уже о репах для разных линуксов:
    https://sourceforge.net/p/cdesktopenv/wiki/SupportedPlatforms/
    https://sourceforge.net/p/cdesktopenv/wiki/LinuxBuild/

    А вообще, я себе для кубунты - из сырцов собирал.

     
     
  • 5.13, ryoken (ok), 13:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вообще, я себе для кубунты - из сырцов собирал.

    Я б тоже собрал, да ебилдов не завозили :D.

     
  • 2.11, ryoken (ok), 12:59, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cormorant detected
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:53, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А Rust под этим работает?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Обновлены многие пакеты, в том числе ... Rust 1.44.1, ...Или вы о другом?
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 11:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, отлично! Что интересно, раст тут даже свежее выходит, чем в репах убунту 20, там 1.43 только
     

  • 1.5, Lex (??), 11:04, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Solaris 11.4 SRU 27

    Разрабы уже устали от тонких намеков и прямо говорят( судя по числу 27, уже не в первый раз ), как относятся и к солярису, к его пользователям и фанам :)

     
  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 14:03, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > bandit

    Неполиткорректно! Неинклюзивно! Причиняет страдания участникам организованных преступных групп!

     

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