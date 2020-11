Доступен Solaris 11.4 SRU27

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороший вопрос кстати! Не понял почему тебя заминусовали, но вот в линуксе CDE есть, а в зуляrисе - ещё/уже нет. Наверное пришло время портировать...

3.9 , Аноним ( 9 ), 12:36, 20/11/2020
>Не понял почему тебя заминусовали Это злобные гномеры :)

3.10 , ryoken ( ok ), 12:56, 20/11/2020
В каком именно линуксе оно есть? Я б даже поставил отдельно. (У нас в генте не нашёл).

4.12 , Аноним ( 8 ), 13:03, 20/11/2020
Вижу для опениндианы даже есть, не говоря уже о репах для разных линуксов:

https://sourceforge.net/p/cdesktopenv/wiki/SupportedPlatforms/

https://sourceforge.net/p/cdesktopenv/wiki/LinuxBuild/
А вообще, я себе для кубунты - из сырцов собирал.

5.13 , ryoken ( ok ), 13:07, 20/11/2020
> А вообще, я себе для кубунты - из сырцов собирал. Я б тоже собрал, да ебилдов не завозили :D.

2.11 , ryoken ( ok ), 12:59, 20/11/2020
Cormorant detected