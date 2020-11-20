Доступен Solaris 11.4 SRU27

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|2.8, Аноним (8), 12:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший вопрос кстати! Не понял почему тебя заминусовали, но вот в линуксе CDE есть, а в зуляrисе - ещё/уже нет. Наверное пришло время портировать...
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|3.10, ryoken (ok), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каком именно линуксе оно есть? Я б даже поставил отдельно. (У нас в генте не нашёл).
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|5.13, ryoken (ok), 13:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вообще, я себе для кубунты - из сырцов собирал.
Я б тоже собрал, да ебилдов не завозили :D.
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|2.6, Аноним (6), 11:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Обновлены многие пакеты, в том числе ... Rust 1.44.1, ...Или вы о другом?
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|3.7, Аноним (3), 11:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, отлично! Что интересно, раст тут даже свежее выходит, чем в репах убунту 20, там 1.43 только
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|1.5, Lex (??), 11:04, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Solaris 11.4 SRU 27
Разрабы уже устали от тонких намеков и прямо говорят( судя по числу 27, уже не в первый раз ), как относятся и к солярису, к его пользователям и фанам :)
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