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Доступен альфа-выпуск GNOME 40

26.01.2021 09:22

Представлен первый альфа-выпуск пользовательского окружения GNOME 40. Релиз намечен на 24 марта 2021 года. Напомним, что проект перешёл на новую нумерацию версий, в соответствии с которой вместо 3.40 будет опубликован выпуск 40.0, что даст возможность избавиться от первой цифры "3", которая при текущем процессе разработки потеряла актуальность.

Промежуточные корректирующие выпуски будут поставляться под номерами 40.1, 40.2, 40.3... Значительные релизы продолжат формироваться каждые 6 месяцев, т.е. осенью 2021 года выйдет GNOME 41.0. Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками, для которых теперь применяются метки alpha, beta и rc. Версию 4.x решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0.

Из изменений в GNOME 40 выделяется переход на ветку GTK 4 и значительные изменения организации работы в интерфейсе. Например, произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную и изменена навигация в обзорном режиме и в интерфейсе выбора приложений. Виртуальные рабочие столы в обзорном режиме теперь располагаются горизонтально и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. Обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами.

В GNOME Shell также обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров, обновлён стиль аватаров и добавлена поддержка экранных жестов с тремя касаниями. В приложении для установки дополнений добавлена возможность фильтрации вывода. В файловом менеджере Nautilus добавлена поддержка времени создания файлов и задействован компонент xdg-desktop-portal для установки обоев рабочего стола. В gvfs добавлена поддержка двухфакторной аутентификации и мультиплексирования соединений для sftp. В композитном менеджере Mutter улучшена поддержка XWayland.

В браузере Epiphany из-за изменения правил доступа к API Google по умолчанию отключена защита от фишинга, которая была реализована через использование технологии Google safe-browsing. Изменены диалоги выбора поисковых систем и синхронизации данных, а также контекстные меню. Добавлена комбинация Alt+0 для вывода недавно просматриваемых вкладок. Улучшена поддержка формата пакетов flatpak.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40
  3. OpenNews: В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell
  4. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38
  6. OpenNews: Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54470-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 26/01/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    их всех покусал потеринг
     
  • 1.2, Леголас (ok), 09:30, 26/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Верните второй гном! Стоп, MATE же!)
     
  • 1.3, Dzen Python (ok), 09:35, 26/01/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ух-х-х, как потянуло вейпом, гироскутерами, смуззи и нескучными обоями от скриншота.
    А ведь после этого поехавшие смеют нападать на кеды.
    У самих-то...
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 09:36, 26/01/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    И как теперь это называть? Раньше я говорил "вот нормальный Гном, а вот третьегном", а теперь что? Сорокогном и Белоснежка? Или сколько их там было. Или это разбойников было 40? Пусть будут 40 гномов-разбойников и Белоснежка. Тем более что номер версии, полагаю, начнёт быстро меняться. Хм...

    Пусть остаётся третьегномом.

     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 09:39, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И как теперь это называть? Раньше я говорил "вот нормальный Гном, а вот третьегном", а теперь что?

    "Вот нормальный гном, вот третьегном, вот угрёбище"


     

  • 1.5, Аноним (5), 09:39, 26/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Божественный гномчик и цвет хороший не сильно темный. Мне оч нра.)
     
  • 1.7, P (?), 09:39, 26/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Будут расширения, все будет хорошо. Не будет - ну что ж, есть другие DE.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:43, 26/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Друзья!
    Попросите поспешно перейти на 4.0, потому что неправильно иметь версию, называемую сейчас 40
     
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