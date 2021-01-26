Доступен альфа-выпуск GNOME 40

Представлен первый альфа-выпуск пользовательского окружения GNOME 40. Релиз намечен на 24 марта 2021 года. Напомним, что проект перешёл на новую нумерацию версий, в соответствии с которой вместо 3.40 будет опубликован выпуск 40.0, что даст возможность избавиться от первой цифры "3", которая при текущем процессе разработки потеряла актуальность.

Промежуточные корректирующие выпуски будут поставляться под номерами 40.1, 40.2, 40.3... Значительные релизы продолжат формироваться каждые 6 месяцев, т.е. осенью 2021 года выйдет GNOME 41.0. Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками, для которых теперь применяются метки alpha, beta и rc. Версию 4.x решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0.

Из изменений в GNOME 40 выделяется переход на ветку GTK 4 и значительные изменения организации работы в интерфейсе. Например, произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную и изменена навигация в обзорном режиме и в интерфейсе выбора приложений. Виртуальные рабочие столы в обзорном режиме теперь располагаются горизонтально и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. Обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами.

В GNOME Shell также обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров, обновлён стиль аватаров и добавлена поддержка экранных жестов с тремя касаниями. В приложении для установки дополнений добавлена возможность фильтрации вывода. В файловом менеджере Nautilus добавлена поддержка времени создания файлов и задействован компонент xdg-desktop-portal для установки обоев рабочего стола. В gvfs добавлена поддержка двухфакторной аутентификации и мультиплексирования соединений для sftp. В композитном менеджере Mutter улучшена поддержка XWayland.

В браузере Epiphany из-за изменения правил доступа к API Google по умолчанию отключена защита от фишинга, которая была реализована через использование технологии Google safe-browsing. Изменены диалоги выбора поисковых систем и синхронизации данных, а также контекстные меню. Добавлена комбинация Alt+0 для вывода недавно просматриваемых вкладок. Улучшена поддержка формата пакетов flatpak.



