Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.30

2.3 , Аноним ( 3 ), 16:02, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да ладно

2.4 , A.Stahl ( ok ), 16:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Все СКВ писались инопланетянами для наркоманов. Git ничем не хуже других.

3.10 , хацкер ( ok ), 16:15, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруф, пожалуйста.

4.11 , A.Stahl ( ok ), 16:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Пруф, пожалуйста. man git

man svn

5.13 , хацкер ( ok ), 16:24, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По такой логике, всё ПО для прогеров из этой оперы (интерпретаторы, копмиляторы, ...) есть воплощение наркоманского экстаза.

6.47 , Аноним ( 1 ), 18:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интерфейс компиляторов вообще какой-то ***** проектировал. Нет флага "сделать за****ь". Нет унифицированного интерфейса для взаимодействия сборочной системы и компилятора - для каждого компилятора костыли и велосипеды, что для определения его возможностей, что для приказа "сделать за****ь", причём эти костыли и велосипеды для каждого компилятора свои.

2.8 , Аноним ( 8 ), 16:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Открой для себя коммандную строку.

3.35 , Аноним ( 35 ), 17:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Командная строка cmd.exe неюзабельна.

4.42 , rezdm ( ok ), 18:36, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – можно так: C:\Projects\Balalaika>git log | grep -i dmitry | wc -l

48 C:\Projects\Balalaika>uname -a

WindowsNT WCAPF108489 2 6 x86 Без цигвина, просто набор дефолтных ls/grep/awk-gawk/... А можно прям из поставки гита работать в гит баш. Было б желание.

2.14 , Alex ( ?? ), 16:32, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ой, как я этого не понял за 3 года работы с гитом в командной строке. Спасибо, теперь знаю что это не юзабельно. Расскажу коллегам.

3.22 , Аноним ( 1 ), 16:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну расскажи мне, как в консоли перключиться на конкретный коммит с конкретным хешем без набивания хеша, без копипастинга и без выбора из истории. При условии, что у тебя несколько веток с почти идентичными коммитами р ты рефакторишь историю, потому что mainteiner-m***k выдвинул требование "разбить по нескольким ветвям и по нескольким коммитам, я их приземлю как мне удобно", и не ****, что коммиты зависят друг от друга и чтотнри таком подходе устранения различий не избежать (тоже абсолютно неюзабельно без графических инструментов типа meld и tortoisegit). В GUI просто мышкой ткнул в нужную строку - и готово.

4.26 , T1000 ( ? ), 17:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – $ git rebase -i HEAD~N

что тут сложного?

А таких "коммитеров", которые никак не вкурят, что надо каждый коммит вдумчиво ревьюить, а потом если что иметь возможность и по-бисектить, гнать поганой метлой обратно на винду. Они ж необучаемы. Короче мейнтейнер был 100% прав.

5.40 , Аноним ( 1 ), 18:23, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >git rebase -i HEAD~N

>без выбора из истории 6.43 , Аноним ( 43 ), 18:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без выбора из истории

> В GUI просто мышкой ткнул в нужную строку - и готово. Нифига себе биполярочка у тебя.

7.44 , Аноним ( 1 ), 18:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – История линейна, граф коммитов - разветвлён. Я специально сформулировал условия так, чтобы идентифицировать коммит пришлось по как минимум части хеша.

7.45 , знаток ( ? ), 18:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – он просто посмотрел на меркуриал, где комиты локально нумеруются чтобы не приходилось помнить и набирать (ок, копипастить) хеши, а короткие номера - и задался вопросом " а почему в гите я так не могу"

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в принципе юзабелен, но гуем пользоваться удобнее, да. Я сам пользуюсь мордой, встроенной в IntelliJ IDEA Ultimate Edition. В консоль лезу только для git init --bare и "сброса даты последнего коммита". Кстати, недавно обнаружил, что гит палит часовой пояс автора. Так что контрибутьте в опенсорс аккуратнее, если не хотите, чтоб вашу страну опознали по +03:00.

3.21 , Аноним ( 21 ), 16:56, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Мне за мою страну не стыдно, она Крым вернула.

4.28 , НяшМяш ( ok ), 17:20, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Переедь в Крым и коммить что-нибудь оттуда, желательно на гитхаб.

4.36 , Аноним ( 35 ), 17:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А вот крымчанам уже обидно, что не стали независимой республикой.

4.37 , Аноним ( 37 ), 18:00, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты еще забыл дописать, что выиграла Вторую мировую войну

4.41 , jfdbngh ( ? ), 18:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у моего барина крыша выше

2.27 , Аноним ( 27 ), 17:14, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно!!

2.30 , Аноним ( 30 ), 17:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю даже лучше способа расписаться в собственной несостоятельности как разработчика, чем написать такое.

2.46 , Аноним ( 46 ), 18:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй GitQlient

