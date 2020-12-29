Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.30

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|1.1, Аноним (1), 16:00, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Без TortoiseGit / GitAhead / проприетарного платного GUI-фронтенда неюзабелен.
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|2.4, A.Stahl (ok), 16:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все СКВ писались инопланетянами для наркоманов. Git ничем не хуже других.
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|5.13, хацкер (ok), 16:24, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По такой логике, всё ПО для прогеров из этой оперы (интерпретаторы, копмиляторы, ...) есть воплощение наркоманского экстаза.
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|6.47, Аноним (1), 18:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интерфейс компиляторов вообще какой-то ***** проектировал. Нет флага "сделать за****ь". Нет унифицированного интерфейса для взаимодействия сборочной системы и компилятора - для каждого компилятора костыли и велосипеды, что для определения его возможностей, что для приказа "сделать за****ь", причём эти костыли и велосипеды для каждого компилятора свои.
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|4.42, rezdm (ok), 18:36, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно так:
C:\Projects\Balalaika>git log | grep -i dmitry | wc -l
48
C:\Projects\Balalaika>uname -a
WindowsNT WCAPF108489 2 6 x86
Без цигвина, просто набор дефолтных ls/grep/awk-gawk/...
А можно прям из поставки гита работать в гит баш. Было б желание.
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|2.14, Alex (??), 16:32, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ой, как я этого не понял за 3 года работы с гитом в командной строке.
Спасибо, теперь знаю что это не юзабельно. Расскажу коллегам.
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|3.22, Аноним (1), 16:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну расскажи мне, как в консоли перключиться на конкретный коммит с конкретным хешем без набивания хеша, без копипастинга и без выбора из истории. При условии, что у тебя несколько веток с почти идентичными коммитами р ты рефакторишь историю, потому что mainteiner-m***k выдвинул требование "разбить по нескольким ветвям и по нескольким коммитам, я их приземлю как мне удобно", и не ****, что коммиты зависят друг от друга и чтотнри таком подходе устранения различий не избежать (тоже абсолютно неюзабельно без графических инструментов типа meld и tortoisegit). В GUI просто мышкой ткнул в нужную строку - и готово.
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|4.26, T1000 (?), 17:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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$ git rebase -i HEAD~N
что тут сложного?
А таких "коммитеров", которые никак не вкурят, что надо каждый коммит вдумчиво ревьюить, а потом если что иметь возможность и по-бисектить, гнать поганой метлой обратно на винду. Они ж необучаемы.
Короче мейнтейнер был 100% прав.
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|6.43, Аноним (43), 18:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без выбора из истории
> В GUI просто мышкой ткнул в нужную строку - и готово.
Нифига себе биполярочка у тебя.
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|7.44, Аноним (1), 18:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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История линейна, граф коммитов - разветвлён. Я специально сформулировал условия так, чтобы идентифицировать коммит пришлось по как минимум части хеша.
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|7.45, знаток (?), 18:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он просто посмотрел на меркуриал, где комиты локально нумеруются чтобы не приходилось помнить и набирать (ок, копипастить) хеши, а короткие номера - и задался вопросом " а почему в гите я так не могу"
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|2.16, Аноним (16), 16:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в принципе юзабелен, но гуем пользоваться удобнее, да. Я сам пользуюсь мордой, встроенной в IntelliJ IDEA Ultimate Edition. В консоль лезу только для git init --bare и "сброса даты последнего коммита".
Кстати, недавно обнаружил, что гит палит часовой пояс автора. Так что контрибутьте в опенсорс аккуратнее, если не хотите, чтоб вашу страну опознали по +03:00.
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|4.28, НяшМяш (ok), 17:20, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Переедь в Крым и коммить что-нибудь оттуда, желательно на гитхаб.
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|4.36, Аноним (35), 17:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот крымчанам уже обидно, что не стали независимой республикой.
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|2.30, Аноним (30), 17:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю даже лучше способа расписаться в собственной несостоятельности как разработчика, чем написать такое.
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|2.5, Аноним (5), 16:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Столько тролей развелось, и все про одно и то же.. Даже скучно уже становится
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|3.20, Аноним (20), 16:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> смотри что тут есть
Почти, им осталось только гит написать и получится гит на расте. Пока что кроме нескучных принтов в консоль ничего на расте не написали.
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|1.6, Аноним (5), 16:07, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дружно в терминале пишем:
git update-git-for-windows
Если вдруг у кого-то по непонятным причинам линукс оказался, то:
git update
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|2.15, Аноним (16), 16:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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какая же все-таки ущербная прошивка, этот ваш вантуз. Каждая прога должна самостоятельно реализовывать функционал пакетного менеджера. А конкретно гит для вантуза еще и баш с собой таскает, потому что в вантузе есть только эмулятор MS DOS (cmd.exe) и помершелл вместо командной строки.
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|3.24, Аноним (24), 17:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кому нужно, уже сто лет пользуются chocolatey и ему подобным. И все приложения так же обновляют и устанавливают одной командой. Если ты застрял во временах 95 винды, то не стоит так же думать об остальных.
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|4.25, Аноним (16), 17:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты читни комменты для начала. Чувак пользуется неким "update-git-for-windows", а не этими вашими чоколейтами.
> застрял во временах 95 винды
эти ваши чоколейты -- сравнительно недавнее изобретение. Не припоминаю их в вантуз-висте, когда сносил ее за деньги на ноутбуках в пользу вантуз-XP. Да и мейнтейнят пакеты в твоих чоколейтах кто попало.
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|5.38, Аноним (24), 18:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак может пользоваться чем угодно. Ты тоже можешь бинари в /usr/bin/ руками обновлять, кто ж тебе помешает. Я про то, что если кто-то хочет централизовано обновлять все приложения, то для этого инструменты тоже есть.
Мейнтейнеры в линуксах тоже разные бывают. Если сильно замучила паранойя, можешь так же скрипты установки проверять руками перед каждым запуском.
Баш в гите валяется в основном для того, чтобы всякие хуки имели хоть какой-то шанс отработать.
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|2.39, Иваня (?), 18:07, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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git: 'update' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
update-ref
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|1.9, Аноним (8), 16:13, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жду набега сискарей, которые расскажут что гит - фу, а перфорс - во!
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|2.23, знаток (?), 17:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чем он лучше Меркуриала?
только тем, что он стал стандарт. А так он хуже
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|2.33, Аноним (3), 17:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дополнение тому что ответили выше надо сказать что гит все таки работает пореще. Кто перепишет ртуть на сишке?
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|3.34, Аноним (34), 17:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забывай, самое узкое место в производительности это программа, а трасса провайдеров.
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|1.19, Аноним (19), 16:52, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стоит добавить в новость, что userdiff это фича, благодаря которой git в подзаголовках диффов показывает правильные логические блоги, к которым относится фрагмент в диффе (например, названия функций/классов в ЯП).
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