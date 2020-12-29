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Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.30

29.12.2020 15:26

Доступен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.30.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 495 изменений, подготовленных при участии 83 разработчиков, из которых 29 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Обновлены шаблоны userdiff для PHP, Rust и CSS. Добавлена поддержка определения функций в bash и POSIX shell.
  • В скрипт автодополнения опций командной строки добавлена возможность раскрытия команд, являющихся псевдонимами псевдонимов, а также реализована поддержка параметров "git stash show", аналогичных параметрам "git diff". Обновлены сценарии автодополнения для Zsh.
  • В "git worktree list" реализовано отображение признака блокировки рабочих деревьев.
  • Продолжено развитие команды "git maintenance", расширенного варианта "git gc".
  • В "git push" добавлена опция "--force-if-includes", нацеленная на решение проблемы с потерей коммитов при неправильном использовании команды "git push --force-with-lease[=<ref>]". При указании "--force-if-includes" вместе c "--force-with-lease" выполняется дополнительная проверка актуальности заменяемых коммитов.
  • Для "git clone" добавлена настройка clone.defaultremotename, позволяющая определить имя, которое будет использовано для обращения к хосту с которого был клонирован репозиторий.
  • Для "git checkout" добавлена настройка checkout.guess, позволяющая настроить применение опции "--guess" по умолчанию.
  • Для команды "git diff A...B" предложен более информативный аналог "git diff --merge-base A B".
  • В команды семейства "git diff" добавлена опция "-I<regex>" для игнорирования частей, изменения в которых соответствуют заданному шаблону.
  • В "git archive" при создании tar.gz разрешено указание уровней сжатия выше "-9".
  • Предоставлена возможность настройки размера имён файлов, создаваемых командой "git format-patch" (раньше действовало ограничение в 64 символа).
  • В команду "git rev-parse" добавлена опция "--end-of-options", помогающая в скриптах явно отделить параметр с ревизией, например "git rev-parse --verify -q --end-of-options $rev".
  • В "git update-ref --stdin" добавлена возможность обработки нескольких транзакций в одном сеансе.
  • В различные подкоманды "git config" добавлена опция "--literal-value", позволяющая передать значение value_regex не в форме регулярного выражения, а в виде строки для проверки точного совпадения.
  • В настройках параметр help.autocorrect теперь может принимать значение 'never' для полного отключения логики определения опечаток в названиях команд (по умолчанию, если указана несуществующая команда, git анализирует типовые опечатки и запускает откорректированную команду, если определён только один вариант замены).
  • Продолжено переписывание команды "git bisect" на языке Си.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/12/...)
  2. OpenNews: Проект FreeBSD анонсировал переход на Git в ближайшие дни
  3. OpenNews: GitHub опубликовал план отключения парольной аутентификации при доступе к Git
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
  5. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise (подтверждено)
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.29
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54330-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:00, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Без TortoiseGit / GitAhead / проприетарного платного GUI-фронтенда неюзабелен.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:02, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 16:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все СКВ писались инопланетянами для наркоманов. Git ничем не хуже других.
     
     
  • 3.10, хацкер (ok), 16:15, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруф, пожалуйста.
     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 16:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пруф, пожалуйста.

    man git
    man svn

     
     
  • 5.13, хацкер (ok), 16:24, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По такой логике, всё ПО для прогеров из этой оперы (интерпретаторы, копмиляторы, ...) есть воплощение наркоманского экстаза.
     
     
  • 6.47, Аноним (1), 18:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс компиляторов вообще какой-то ***** проектировал. Нет флага "сделать за****ь". Нет унифицированного интерфейса для взаимодействия сборочной системы и компилятора - для каждого компилятора костыли и велосипеды, что для определения его возможностей, что для приказа "сделать за****ь", причём эти костыли и велосипеды для каждого компилятора свои.
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открой для себя коммандную строку.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 17:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Командная строка cmd.exe неюзабельна.
     
     
  • 4.42, rezdm (ok), 18:36, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно так:

    C:\Projects\Balalaika>git log | grep -i dmitry | wc -l
         48

    C:\Projects\Balalaika>uname -a
    WindowsNT WCAPF108489 2 6 x86

    Без цигвина, просто набор дефолтных ls/grep/awk-gawk/...

    А можно прям из поставки гита работать в гит баш. Было б желание.

     
  • 2.14, Alex (??), 16:32, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой, как я этого не понял за 3 года работы с гитом в командной строке.

    Спасибо, теперь знаю что это не юзабельно. Расскажу коллегам.

     
     
  • 3.22, Аноним (1), 16:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну расскажи мне, как в консоли перключиться на конкретный коммит с конкретным хешем без набивания хеша, без копипастинга и без выбора из истории. При условии, что у тебя несколько веток с почти идентичными коммитами р ты рефакторишь историю, потому что mainteiner-m***k выдвинул требование "разбить по нескольким ветвям и по нескольким коммитам, я их приземлю как мне удобно", и не ****, что коммиты зависят друг от друга и чтотнри таком подходе устранения различий не избежать (тоже абсолютно неюзабельно без графических инструментов типа meld и tortoisegit). В GUI просто мышкой ткнул в нужную строку - и готово.
     
     
  • 4.26, T1000 (?), 17:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    $ git rebase -i HEAD~N
    что тут сложного?
    А таких "коммитеров", которые никак не вкурят, что надо каждый коммит вдумчиво ревьюить, а потом если что иметь возможность и по-бисектить, гнать поганой метлой обратно на винду. Они ж необучаемы.

    Короче мейнтейнер был 100% прав.

     
     
  • 5.40, Аноним (1), 18:23, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >git rebase -i HEAD~N
    >без выбора из истории
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 18:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без выбора из истории
    > В GUI просто мышкой ткнул в нужную строку - и готово.

    Нифига себе биполярочка у тебя.

     
     
  • 7.44, Аноним (1), 18:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История линейна, граф коммитов - разветвлён. Я специально сформулировал условия так, чтобы идентифицировать коммит пришлось по как минимум части хеша.
     
  • 7.45, знаток (?), 18:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он просто посмотрел на меркуриал, где комиты локально нумеруются чтобы не приходилось помнить и набирать (ок, копипастить) хеши, а короткие номера - и задался вопросом " а почему в гите я так не могу"
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в принципе юзабелен, но гуем пользоваться удобнее, да. Я сам пользуюсь мордой, встроенной в IntelliJ IDEA Ultimate Edition. В консоль лезу только для git init --bare и "сброса даты последнего коммита".

    Кстати, недавно обнаружил, что гит палит часовой пояс автора. Так что контрибутьте в опенсорс аккуратнее, если не хотите, чтоб вашу страну опознали по +03:00.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:56, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне за мою страну не стыдно, она Крым вернула.
     
     
  • 4.28, НяшМяш (ok), 17:20, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Переедь в Крым и коммить что-нибудь оттуда, желательно на гитхаб.
     
  • 4.36, Аноним (35), 17:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот крымчанам уже обидно, что не стали независимой республикой.
     
  • 4.37, Аноним (37), 18:00, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще забыл дописать, что выиграла Вторую мировую войну
     
  • 4.41, jfdbngh (?), 18:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у моего барина крыша выше
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:14, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно!!
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю даже лучше способа расписаться в собственной несостоятельности как разработчика, чем написать такое.
     
  • 2.46, Аноним (46), 18:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй GitQlient
     

  • 1.2, security through obscurity (?), 16:01, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    жаль, что не на расте. ведь на расте почти невозможно ошибиться в работе с памятью
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Столько тролей развелось, и все про одно и то же.. Даже скучно уже становится
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 16:09, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это один и тот же
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:19, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так пишеш как буд-то гит на расте что-то плохое!

    смотри что тут есть https://github.com/Byron/gitoxide

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстро работает, ничто в чёрные дыры не утекает
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:54, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > смотри что тут есть

    Почти, им осталось только гит написать и получится гит на расте. Пока что кроме нескучных принтов в консоль ничего на расте не написали.

     

  • 1.6, Аноним (5), 16:07, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дружно в терминале пишем:
    git update-git-for-windows
    Если вдруг у кого-то по непонятным причинам линукс оказался, то:
    git update
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 16:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    какая же все-таки ущербная прошивка, этот ваш вантуз. Каждая прога должна самостоятельно реализовывать функционал пакетного менеджера. А конкретно гит для вантуза еще и баш с собой таскает, потому что в вантузе есть только эмулятор MS DOS (cmd.exe) и помершелл вместо командной строки.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кому нужно, уже сто лет пользуются chocolatey и ему подобным. И все приложения так же обновляют и устанавливают одной командой. Если ты застрял во временах 95 винды, то не стоит так же думать об остальных.
     
     
  • 4.25, Аноним (16), 17:11, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты читни комменты для начала. Чувак пользуется неким "update-git-for-windows", а не этими вашими чоколейтами.

    > застрял во временах 95 винды

    эти ваши чоколейты -- сравнительно недавнее изобретение. Не припоминаю их в вантуз-висте, когда сносил ее за деньги на ноутбуках в пользу вантуз-XP. Да и мейнтейнят пакеты в твоих чоколейтах кто попало.

     
     
  • 5.38, Аноним (24), 18:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак может пользоваться чем угодно. Ты тоже можешь бинари в /usr/bin/ руками обновлять, кто ж тебе помешает. Я про то, что если кто-то хочет централизовано обновлять все приложения, то для этого инструменты тоже есть.

    Мейнтейнеры в линуксах тоже разные бывают. Если сильно замучила паранойя, можешь так же скрипты установки проверять руками перед каждым запуском.

    Баш в гите валяется в основном для того, чтобы всякие хуки имели хоть какой-то шанс отработать.

     
  • 2.39, Иваня (?), 18:07, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    git: 'update' is not a git command. See 'git --help'.

    The most similar command is
    update-ref

     

  • 1.9, Аноним (8), 16:13, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жду набега сискарей, которые расскажут что гит - фу, а перфорс - во!
     
     
  • 2.32, Аноним (3), 17:42, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cейчас очередь фанатов svn, подожди
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:48, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем он лучше Меркуриала?
     
     
  • 2.23, знаток (?), 17:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем он лучше Меркуриала?

    только тем, что он стал стандарт. А так он хуже

     
  • 2.31, Аноним (30), 17:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, например, тем что его используют.
     
  • 2.33, Аноним (3), 17:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дополнение тому что ответили выше надо сказать что гит все таки работает пореще. Кто перепишет ртуть на сишке?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 17:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывай, самое узкое место в производительности это программа, а трасса провайдеров.
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:52, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стоит добавить в новость, что userdiff это фича, благодаря которой git в подзаголовках диффов показывает правильные логические блоги, к которым относится фрагмент в диффе (например, названия функций/классов в ЯП).
     
  • 1.29, Аноним (29), 17:27, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно, "Новая папка 100500" и ftp наше всё
     
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