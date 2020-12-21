Выпуск пакетного менеджера NPM 7.3

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|2.10, Аноним (10), 10:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так-то убунта на десктопах всего лишь в 2-2.5 раза уступает макоси
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|2.14, Анон332 (?), 11:33, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Благо, в пакетных менеджерах Ruby, .NET, Python и д.р. такого нету.
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|3.16, Аноним (16), 11:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня сарказмометр зашкалило, за что ты так с оналитиками из комментариев так.
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|1.9, Аноним (9), 10:42, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как уже в прошлой новости сказали, заголовок должен быть
>Выпуск менеджера вредрносных пакетов NPM 7.3
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|2.11, Q2W (?), 10:55, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А есть у какого-то языка репозиторий с какой-то защитой от того беспредела, что творится в npm?
А то в других языках этих троянов нет лишь потому, что они не популярны.
Например, на cpan, оф.репозитории перла, троян залить не проблема, как показала недавняя практика.
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|3.15, 1 (??), 11:46, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в самом NPM, а в идеологии наполнения.
Однострочники тянут за собой однострочники, тысячи их !
Люди(?) разучились искать в массиве по индексу, подключая очередное поделие ...
А NPM просто собирает это всё в единую навозную кучу.
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|4.18, Конец (?), 12:06, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот что вы сразу. Как будто каждая домохозяйка должна знать как поднимать линукс. Программирование ушло в массы - а массы в массе своей менее грамотные чем элита программирования.
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|1.17, Анон Анонов (?), 11:57, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот systeminformation просто образец говнокода. Пару лет назад пытался туда контрибьютить, и был в шоке от кода.
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