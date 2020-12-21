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Выпуск пакетного менеджера NPM 7.3

21.12.2020 10:02

Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 7.3, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок. Для установки NPM 7.3, не дожидаясь новой версии Node.js, можно выполнить команду "npm i -g npm@7".

В NPM 7.3 добавлена возможность установки или извлечения разом нескольких параметров конфигурации через команду "npm config". Например, теперь можно использовать команды подобные "npm config get foo bar baz" и "npm config set email=me@example.com _auth=xxxx". Кроме того, в команде "npm rebuild" реализована поддержка указания файловых путей в качестве аргумента в командной строке (например, "npm rebuild ./node_modules/foo/").

Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2020-26274) в npm-пакете systeminformation, насчитывающем почти 800 тысяч еженедельных загрузок. Проблема устранена в выпуске 4.31.1. Уязвимость была вызвана неполной проверкой строки в функции sanitizeShellString(), применяемой при запуске shell-команд. Проблема позволяла осуществить подстановку своих команд в командную строку при выполнении операции inetLatency через подстановку символов "``" в в имени хоста, который передавался без должного экранирования в качестве аргумента при запуске утилиты "ping".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.npmjs.org/post/63...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера NPM 7.1. Очередные вредоносные пакеты в репозитории NPM
  3. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет discord.dll
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm
  5. OpenNews: Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер NPM 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54293-npm
Ключевые слова: npm
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  • 1.1, Булкин (?), 10:05, 21/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:06, 21/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:05, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нужно больше лефтпадов.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так-то убунта на десктопах всего лишь в 2-2.5 раза уступает макоси
     

  • 1.7, Dzen Python (ok), 10:32, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Свежих вирусов в пакеты с релизом уже подвезли?
     
     
  • 2.14, Анон332 (?), 11:33, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Благо, в пакетных менеджерах Ruby, .NET, Python и д.р. такого нету.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня сарказмометр зашкалило, за что ты так с оналитиками из комментариев так.
     

  • 1.8, Аноним (16), 10:39, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А смысл писать про минорные релизы
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:42, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как уже в прошлой новости сказали, заголовок должен быть

    >Выпуск менеджера вредрносных пакетов NPM 7.3

     
     
  • 2.11, Q2W (?), 10:55, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А есть у какого-то языка репозиторий с какой-то защитой от того беспредела, что творится в npm?
    А то в других языках этих троянов нет лишь потому, что они не популярны.
    Например, на cpan, оф.репозитории перла, троян залить не проблема, как показала недавняя практика.
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 11:01, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так и там тоже менеджеры вредоносных пакетов :)
     
  • 3.15, 1 (??), 11:46, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в самом NPM, а в идеологии наполнения.
    Однострочники тянут за собой однострочники, тысячи их !
    Люди(?) разучились искать в массиве по индексу, подключая очередное поделие ...
    А NPM просто собирает это всё в единую навозную кучу.
     
     
  • 4.18, Конец (?), 12:06, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот что вы сразу. Как будто каждая домохозяйка должна знать как поднимать линукс. Программирование ушло в массы - а массы в массе своей менее грамотные чем элита программирования.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:02, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NaPoMoiku :)
     
  • 1.17, Анон Анонов (?), 11:57, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот systeminformation просто образец говнокода. Пару лет назад пытался туда контрибьютить, и был в шоке от кода.
     
     
  • 2.20, Конец (?), 12:24, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может по существу, потому что попахивает "я так вижу".
     

  • 1.19, Anonymus (?), 12:22, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фрактал, тут дыры завезли!

    А, чёрт, это ж не C, это другое...

     

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