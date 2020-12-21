Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 7.3, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок. Для установки NPM 7.3, не дожидаясь новой версии Node.js, можно выполнить команду "npm i -g npm@7".

В NPM 7.3 добавлена возможность установки или извлечения разом нескольких параметров конфигурации через команду "npm config". Например, теперь можно использовать команды подобные "npm config get foo bar baz" и "npm config set email=me@example.com _auth=xxxx". Кроме того, в команде "npm rebuild" реализована поддержка указания файловых путей в качестве аргумента в командной строке (например, "npm rebuild ./node_modules/foo/").

Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2020-26274) в npm-пакете systeminformation, насчитывающем почти 800 тысяч еженедельных загрузок. Проблема устранена в выпуске 4.31.1. Уязвимость была вызвана неполной проверкой строки в функции sanitizeShellString(), применяемой при запуске shell-команд. Проблема позволяла осуществить подстановку своих команд в командную строку при выполнении операции inetLatency через подстановку символов "``" в в имени хоста, который передавался без должного экранирования в качестве аргумента при запуске утилиты "ping".



