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В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет discord.dll

10.11.2020 13:53

В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет discord.dll, который оставался незамеченным 5 месяцев, но был загружен лишь около 100 раз. Пакет включал скрипт, активируемый после завершения установки (обработчик postinstall) и передающий некоторые локальные файлы через webhook к мессенджеру Discord. Передавались файлы профиля пользователя и БД в формате leveldb из каталогов браузеров на базе движка Chromium (Chrome, Opera, Yandex Browser, Brave) и приложения Discord, а также информация о системе и IP-адресе жертвы. Метод передачи данных в discord.dll во многом напоминает вредоносный пакет fallguys, выявленный в августе.

Тем же автором в репозитории NPM было размещено ещё десять пакетов, из которых три (discord.app, wsbd.js и ac-addon), имеющие 88, 38 и 46 загрузок, потенциально нацелены на совершение вредоносных действий. Указанные пакеты пытаются запустить исполняемые файлы bd.exe, dropper.exe и lib.exe, при этом пока нет данных о том, что это за файлы и каким образом они загружаются на систему жертвы (в самих пакетах данные файлы отсутствуют).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.npmjs.com/advisori...)
  2. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm
  3. OpenNews: Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлены четыре пакета, пересылающие данные о пользователе
  5. OpenNews: В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54061-npm
Ключевые слова: npm, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 13:57, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пытаются запустить исполняемые файлы bd.exe, dropper.exe и lib.exe

    Под вайном работает? И кстати, зачем это на опеннете? Я конечно понимаю что тема dll/exe актуальна для почти всех посетителей сайта, но вроде его тематика слегка о другом.

     
     
  • 2.10, Какаянахренразница (ok), 14:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Меня вычеркивайте. Ни на одном из моих компьютеров нет винды.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.24, Аноним (24), 15:21, 10/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе не впадлу с бедными общаться? Шёл бы уж к своим.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 15:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он-то как раз среди своих: в комментах сплошное троллоло и школоло. И не убеждайте меня, что это не результат удаленки и досрочных каникул в школах
     
  • 5.33, Michael Shigorin (ok), 15:49, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тебе не впадлу с бедными общаться? Шёл бы уж к своим.

    "...и пошла Василиса Прекрасная
    туда,
    куда Василиса Премудрая не осмелилась бы..."
    (ц)

     
  • 3.42, jOKer (ok), 17:53, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну зачем же вы так жестко опуск... гм... смущаете тех, у кого нет ни денег на Яблоко, ни мозгов для дружбы с Пингвином? Добрее надо быть, добрее. Добрее и толерантнее. Они и так уже судьбой обижены, - понимать надо.
     
     
  • 4.58, Аноним (2), 20:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе надо - ты их и понимай. Да и огрызок-то всего-лишь в 2 раза дороже. А иногда - даже дешевле.
     
  • 2.20, имя_ (?), 14:50, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тематика опенсорса, поделки на ноде - тоже опенсорс
     
  • 2.28, Dzen Python (ok), 15:39, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, требует vcredist 2019
     

  • 1.3, InuYasha (??), 13:58, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Новость можно добавить в crontab, приписав в заголовок слово "очередной". :)
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 14:00, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > bd.exe, dropper.exe и lib.exe

    B crontab.exe

     
     
  • 3.27, Dzen Python (ok), 15:37, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу. В taskeng.exe
    А созавать новость нужно исключительно через at
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:01, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    npm это зло
     
     
  • 2.32, Dzen Python (ok), 15:48, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Технология не есть зло.
    Софт, овеществливающий технологию не есть зло.
    Сторонние данные, которыми оперирует софт не есть зло.
    Разрабы, позволяющие людям заливать свои наработки без анальных допросов не есть зло.
    Гнилая сущность человека, воюющего со всем миром ради кусочка ресурсов, и готовая ради этого отравить общий колодец, общий котел с данными - зло.
     
     
  • 3.41, Михрютка (ok), 17:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а правила грамматики, требующая согласования причастных - вообще абсолютное зло.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:05, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хоспаде, да сколько можно-то
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:29, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока существует npm в нынешнем виде. Еще неизвестно сколько ты оттуда уже вытянул троянов, но не знаешь об этом.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:41, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие есть альтернативы и решения лучше?

    Проблема зависимостей зависимостей ни кем не решена.

    Да и вообще всё что сказано про npm также относится и к pip, autoconf, crate.

    Разве что в C++ чтобы что-то поставить можно потратить пару часов. Но это такая себе защита.

     
     
  • 4.17, Аноним (13), 14:47, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эпл стор. Точно такие же дополнения для телефона как и дополнения для джаваскрипт. Только в эпл сторе почему-то нет троянов которые прикидываются дллками для других приложений.
     
     
  • 5.23, НяшМяш (ok), 15:21, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В принципе 100$ это хорошая плата за входной билет. Всех кто не заплатил - удалять. /s
     
  • 5.25, Аноним (25), 15:29, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Только в эпл сторе почему-то нет троянов

    Там скоро вообще ничего оне будет. Возможно, даже браузеров.

    https://habr.com/ru/news/t/527182/

     
  • 4.29, Dzen Python (ok), 15:41, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Построение репозиториев лунтикса, где у каждого пакета есть как минимум ответственный доверенный сопровождающий (известный по своему реальному ФИО и с которым можно в любое время связаться) и минимальное тестирование (аур и другие помойки - не в счет, хотя даже там есть понятие как TU)?
     
  • 4.44, Аноним (44), 18:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > всё что сказано про npm также относится и к pip, autoconf, crate.

    autoconf-то каким боком? Он ниоткуда зависимости не выкачивает. И вообще ничего не выкачивает.

     
  • 4.47, YetAnotherOnanym (ok), 18:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема зависимостей зависимостей ни кем не решена

    Решена теми, кто хочет решать. Если установщик допускает прибитие гвоздями верифицированной версии (как это есть, например, в rebar), то разраб может проверить работоспособность и отсутствие бяк в определённых версиях зависимостей и прописать в конфиге установщика версию и её хэш для каждой зависимости.

     
     
  • 5.54, Аноним (25), 19:34, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если установщик допускает прибитие гвоздями верифицированной версии

    В npm так и есть, но новость о другом.

     
  • 5.56, Likern (?), 19:56, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. тоже самое, что и в npm?
     

  • 1.8, ryoken (ok), 14:09, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Передавались файлы профиля пользователя и БД в формате leveldb

    Следовательно, раздуть сей файлик до невменяемых размеров, пущай радуются, "злоумышленники" :D.

    NPM как-то тут гнездо уже свил :).

     
  • 1.9, Lex (??), 14:11, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это эпик. Даже не эпик, это уже что-то легендарное :))
    NPM пакет с расширением dll ! :)
    Судя по тому, что за полгода его скачали порядка 100 раз, это надо еще очень умудриться подобное написать при установке пакета( npm install discord.dll )

    Хотя, даже не знаю, что больше удивляет - вышенаписанное или то, что был еще пакет discord.app, который:
    Аналогично предполагалось качать с NPM ( npm install discord.app ) +
    Судя по расширению, это закос под приложение для ЯБЛОКА +
    Но пытается запустить (!) виндовый исполняемый файл bd.exe, которого, притом, нет.

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Может он точно знал кому закинуть трояна. Посоцинженерил, а  на то что его скачает кто-то другой он не рассчитывал.
     

  • 1.14, макароновирус (?), 14:36, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Во вредоносном репозитории выявлен пакет.
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 14:49, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то никто не кричит про памятебезопасность и что порвем раст. А тут вон оно как памятебезопасность это не все.
     
     
  • 3.31, Dzen Python (ok), 15:44, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А было бы интересно провести открытый аудит всех пакетов cargo.
     
  • 2.43, Анонимус111ЧЧЧ (?), 17:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    полиэтиленовый?
     
     
  • 3.49, YetAnotherOnanym (ok), 18:43, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гигиенический
     

  • 1.16, mos87 (ok), 14:47, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дискорд да еще и длл - I call ССЗБ
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:48, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему нельзя использовать веб морду?
     
  • 1.21, Аноним (21), 14:56, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > был загружен лишь около 100 раз

    скорее уж был загружен _целых_ 100 раз, учитывая название пакета

     
  • 1.22, Ненавижу SJW (?), 15:00, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Может хватит постить новость про каждый вредоносный пакет на 100 скачиваний?
     
     
  • 2.30, Dzen Python (ok), 15:43, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что так? Уже фильтр ставить надо не на каждый факап, а только на *серьёзное*?
     
     
  • 3.45, Аноним (44), 18:06, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    npm — один большой факап. Зачем про это 100–500 новостей?
     
     
  • 4.50, YetAnotherOnanym (ok), 18:44, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы дети каку не трогали.
     

  • 1.34, Аноним (34), 15:52, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делаем ставки, когда следующую новость про трояны в npm подвезут.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше, чем в pypi. В pypi ведь каждый пакет проверяется вручную, а если что нечисто - автора пакета сразу полиции сдают, ведь там пакет можно только по паспорту залить.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 17:09, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там все проще вирсописателям там сложно зарегистрироваться.
     
     
  • 4.46, Аноним (44), 18:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вирсописателям

    Тебя дрвеб покусал? Нет такого слова в русском языке.

     

  • 1.35, Аноним (35), 16:12, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никогда не было, и вот, ОПЯТЬ!
     
  • 1.36, Иваня (?), 16:40, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Haha, classic...
     
  • 1.38, Аноним (-), 17:08, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет "Пятёрочка"
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 17:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весь океан своими пакетами захламили.
     

  • 1.48, robot228 (?), 18:43, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не смог у себя и дочки найти leveldb. У кого-нибудь он есть?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 19:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть
     
  • 2.55, Michael Shigorin (ok), 19:50, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анализ-то какой сдавали?
     

  • 1.51, Аноним (51), 19:12, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нифигфсе там помойка! Похлеще чем в каком нибудь плей маркете)
     
  • 1.52, Аноним (52), 19:30, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    node.js
    dll
    я знал
     
  • 1.57, Аноним (57), 20:11, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне интересно они собираются postinstall скрипты запрещать или нет?
     

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