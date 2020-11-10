В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет discord.dll

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|1.2, Аноним (2), 13:57, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> пытаются запустить исполняемые файлы bd.exe, dropper.exe и lib.exe
Под вайном работает? И кстати, зачем это на опеннете? Я конечно понимаю что тема dll/exe актуальна для почти всех посетителей сайта, но вроде его тематика слегка о другом.
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|Часть нити удалена модератором
|4.24, Аноним (24), 15:21, 10/11/2020 [ответить]
|+1 +/–
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А тебе не впадлу с бедными общаться? Шёл бы уж к своим.
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|5.26, Аноним (26), 15:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да он-то как раз среди своих: в комментах сплошное троллоло и школоло. И не убеждайте меня, что это не результат удаленки и досрочных каникул в школах
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|5.33, Michael Shigorin (ok), 15:49, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А тебе не впадлу с бедными общаться? Шёл бы уж к своим.
"...и пошла Василиса Прекрасная
туда,
куда Василиса Премудрая не осмелилась бы..."
(ц)
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|3.42, jOKer (ok), 17:53, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну зачем же вы так жестко опуск... гм... смущаете тех, у кого нет ни денег на Яблоко, ни мозгов для дружбы с Пингвином? Добрее надо быть, добрее. Добрее и толерантнее. Они и так уже судьбой обижены, - понимать надо.
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|4.58, Аноним (2), 20:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе надо - ты их и понимай. Да и огрызок-то всего-лишь в 2 раза дороже. А иногда - даже дешевле.
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|1.3, InuYasha (??), 13:58, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Новость можно добавить в crontab, приписав в заголовок слово "очередной". :)
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|2.32, Dzen Python (ok), 15:48, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Технология не есть зло.
Софт, овеществливающий технологию не есть зло.
Сторонние данные, которыми оперирует софт не есть зло.
Разрабы, позволяющие людям заливать свои наработки без анальных допросов не есть зло.
Гнилая сущность человека, воюющего со всем миром ради кусочка ресурсов, и готовая ради этого отравить общий колодец, общий котел с данными - зло.
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|3.41, Михрютка (ok), 17:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а правила грамматики, требующая согласования причастных - вообще абсолютное зло.
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|2.13, Аноним (13), 14:29, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока существует npm в нынешнем виде. Еще неизвестно сколько ты оттуда уже вытянул троянов, но не знаешь об этом.
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|3.15, Аноним (15), 14:41, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие есть альтернативы и решения лучше?
Проблема зависимостей зависимостей ни кем не решена.
Да и вообще всё что сказано про npm также относится и к pip, autoconf, crate.
Разве что в C++ чтобы что-то поставить можно потратить пару часов. Но это такая себе защита.
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|4.17, Аноним (13), 14:47, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эпл стор. Точно такие же дополнения для телефона как и дополнения для джаваскрипт. Только в эпл сторе почему-то нет троянов которые прикидываются дллками для других приложений.
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|5.23, НяшМяш (ok), 15:21, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В принципе 100$ это хорошая плата за входной билет. Всех кто не заплатил - удалять. /s
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|4.29, Dzen Python (ok), 15:41, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Построение репозиториев лунтикса, где у каждого пакета есть как минимум ответственный доверенный сопровождающий (известный по своему реальному ФИО и с которым можно в любое время связаться) и минимальное тестирование (аур и другие помойки - не в счет, хотя даже там есть понятие как TU)?
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|4.44, Аноним (44), 18:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> всё что сказано про npm также относится и к pip, autoconf, crate.
autoconf-то каким боком? Он ниоткуда зависимости не выкачивает. И вообще ничего не выкачивает.
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|4.47, YetAnotherOnanym (ok), 18:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема зависимостей зависимостей ни кем не решена
Решена теми, кто хочет решать. Если установщик допускает прибитие гвоздями верифицированной версии (как это есть, например, в rebar), то разраб может проверить работоспособность и отсутствие бяк в определённых версиях зависимостей и прописать в конфиге установщика версию и её хэш для каждой зависимости.
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|5.54, Аноним (25), 19:34, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если установщик допускает прибитие гвоздями верифицированной версии
В npm так и есть, но новость о другом.
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|1.8, ryoken (ok), 14:09, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Передавались файлы профиля пользователя и БД в формате leveldb
Следовательно, раздуть сей файлик до невменяемых размеров, пущай радуются, "злоумышленники" :D.
NPM как-то тут гнездо уже свил :).
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|1.9, Lex (??), 14:11, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это эпик. Даже не эпик, это уже что-то легендарное :))
NPM пакет с расширением dll ! :)
Судя по тому, что за полгода его скачали порядка 100 раз, это надо еще очень умудриться подобное написать при установке пакета( npm install discord.dll )
Хотя, даже не знаю, что больше удивляет - вышенаписанное или то, что был еще пакет discord.app, который:
Аналогично предполагалось качать с NPM ( npm install discord.app ) +
Судя по расширению, это закос под приложение для ЯБЛОКА +
Но пытается запустить (!) виндовый исполняемый файл bd.exe, которого, притом, нет.
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|2.12, Аноним (13), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Может он точно знал кому закинуть трояна. Посоцинженерил, а на то что его скачает кто-то другой он не рассчитывал.
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|2.19, Аноним (13), 14:49, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то никто не кричит про памятебезопасность и что порвем раст. А тут вон оно как памятебезопасность это не все.
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|1.21, Аноним (21), 14:56, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> был загружен лишь около 100 раз
скорее уж был загружен _целых_ 100 раз, учитывая название пакета
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|2.37, Аноним (37), 16:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше, чем в pypi. В pypi ведь каждый пакет проверяется вручную, а если что нечисто - автора пакета сразу полиции сдают, ведь там пакет можно только по паспорту залить.
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|4.46, Аноним (44), 18:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вирсописателям
Тебя дрвеб покусал? Нет такого слова в русском языке.
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