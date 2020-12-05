Выпуск пакетного менеджера NPM 7.1. Очередные вредоносные пакеты в репозитории NPM

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|1.1, Иваня (?), 11:23, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Haha classic, интересно, когда же начнут бороться с вредоносными пакетами в NPM, проверять их какимнить антивирусом🤔
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|2.2, Тест (?), 11:25, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Интересно, когда же перестанут бездумно подключать пакеты фронтендщики?🤔
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|3.6, Аноним (6), 11:35, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эти пакеты, скорее всего, никто и не подключал. 100 скачиваний - это разнообразные роботы, которые скачивают все заливаемые тарболлы автоматически
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|3.28, Галустян (?), 14:46, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда изучат администрирование своей операционной системы. Но тогда они перестанут быть фронтэндщиками.
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|5.31, Michael Shigorin (ok), 15:27, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По этой логике в наркодилеры идти самое то. Или органами барыжить.
Вот только... в деньгах ли смысл жизни? Это цель или средства?
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|6.34, пох. (?), 15:50, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По этой логике в наркодилеры идти самое то.
Эх... чего ж в дилеры... в производители. Но ты бы знал, какой тогда был конкурс в Губкина :-(
Вот и остается только работа по специальности - кюветы в принципе, норм входят на стоечные полки, лампочки можно прям сразу специальные брать, те что для внутристоечного освещения вполне годятся.
С климатом в приличном ДЦ можно особо не мудрить, влажность внутри стойки сама поднимется.
Но разьве ж этим заработаешь... так, на хлеб с пивасом :-(
> Вот только... в деньгах ли смысл жизни? Это цель или средства?
Пока не заработаешь или украдешь - цель. Как образуются - средства.
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|2.4, Lex (??), 11:31, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок
>> jdb.js, который успели загрузить около 100 раз
> Haha classic, интересно, когда же начнут бороться с вредоносными пакетами в NPM
Haha classic, интересно, когда же ноны начнут сопоставлять порядки величин
п.с: вредоносные пакеты, кстати, вполне неплохо подчищаются
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|3.20, Аноним (20), 12:49, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что нашли не означает что больше вредоносов не осталось, а ты походу из этих из жабаскриптеров.
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|2.7, Аноним (7), 11:37, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На самом деле у всех открытых пакетных менеджеров так плохо, просто аудитория npm, видимо, наименее технически грамотна, чтобы своевременно обнаруживать "внедрёж", чем и пользуются.
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|2.9, Аноним (6), 11:45, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Везде всё одинаково. Просто npm по объёму больше, чем Maven, Packagist, PyPI, nuget, Rubygems и CPAN вместе взятые
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|2.10, OpenEcho (?), 11:46, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Где рыба лучше клюет, там ее и ловят.
Там контингент по большей части из непуганных, или до 25 или "we moving fast, we breaking things..."
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|2.17, Dzen Python (ok), 12:43, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Аудитория в тысячи раз больше, чем в PyPi
Аудитория использует пакеты для веба, а не для чилодробилок, как в CRAN
Аудитория неграмотная и тянет в рот все, что увидит, даже отдаленно похожее, а не как в СРАN, где уже все ученые патчем Брамина
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|2.25, лолшто (?), 14:35, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все что выше уже написали и скудная стандартная библиотека. Даже работа с датами и временем без сторонней библиотеки - это какая-то бессмысленная возня. А захочешь свое решение написать, то на этапе тестирования все равно что-то стороннее придется привлечь, потому что в коробке этого нет.
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|2.36, Аноним (37), 17:09, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У других тоже есть. Просто все охотятся за низковисящими фруктами.
1. В npm огромные DAGи зависимостей, поэтому проверить конкретный пакет, нужный уже месяц назад, там труднее и дольше, поэтому никто и не будет.
2. Ситуацию осложняет javascript, где доступ к свойствам идёт через [], что позволяет запрятать evalы от статических анализаторов. В питоне, например, getattr - большой красный флаг.
3. а значит если твоя цель - найти сколько-то бэкдоров, то искать будешь в npmе, забив на остальные языки и менеджеры.
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|3.35, пох. (?), 15:51, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе, название новости уже неплохо продвинулось в этом направлении.
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|3.19, Аноним (19), 12:48, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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от left-pad зависил даже react и babel. Ты не будешь тянуть, кака притянется по зависимостям
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|3.21, Аноним (19), 12:52, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Есть пакет под названием isArray, который скачивают 880 000 раз в день, 18 млн скачиваний в феврале 2016 года. У него 72 зависимых NPM-пакета. И вот его целая 1 строчка кода:
>return toString.call(arr) == '[object Array]';
>Есть пакет под названием is-positive-integer (GitHub), который состоит из 4 строчек и которому на вчерашний день требовалось 3 других пакета для работы. Автор с тех пор провёл рефакторинг, так что теперь у пакета 0 зависимостей, но я не могу понять, почему это не было сделано сразу.
>Свежая установка Babel включает 41 000 файлов
кроме как не использовать npm вариантов нет
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|4.23, Аноним (15), 13:28, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты какую-то чёрную непонятную магию рассказываешь... Кто ею пользуется? Миллион мух?!
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|2.18, Аноним (20), 12:47, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не использовать npm и не использовать внешние пакеты. Писать все самому.
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|3.26, Аноним (7), 14:43, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое интересное, что в _долгосрочной_ перспективе выйдет гораздо лучше что в плане надёжности, что в плане эффективности, что в плане скорости разработки, чем ляпать на колене из фрикаделек из говна.
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|2.29, YetAnotherOnanym (ok), 15:03, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> как защититься от этого?
Приказом по организации ввести правило: если в резюме упомянута нода - HR немедленно и навечно вносит соискателя в чёрный список.
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|1.13, Аноним (13), 12:30, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>>Опубликован выпуск пакетного менеджера NPM 7.1, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения вредоносных модулей на языке JavaScript.
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