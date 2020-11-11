Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android

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|3.4, Аноним (1), 14:17, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это да. Но вместе с тем, можно ли запускать что-то кроме tcl в консоли хотя бы?
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|3.10, Аноним (10), 14:55, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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и где теперь столлман ? дожевывает мозольку ?
меньше всего надо прислушиваться к крикам фанатиков и шизиков
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|3.19, bergentroll (ok), 17:27, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, прочитал. Между прочим, RMS высказался весьма последовательно и безотносительно свободности.
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|4.22, б.б. (?), 18:46, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> И чо?
ничо. вопрос к олдам был, новоделы не отсвечивайте
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|6.25, псевдонимус (?), 20:31, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только никто не ответил толком.
По причине отсутствия вопроса.
ЗЫ: в отличие от столмановского лиспа, tcl реально применяется.
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|1.7, x3who (?), 14:43, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"The Flux Capacitor" = "раньше в нашей конторе работал электронщик и мы слышали от него такие слова как флюс и конденсатор, но не помним что это значит"
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|2.13, Аноним84701 (ok), 15:58, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "The Flux Capacitor" = "раньше в нашей конторе работал электронщик и мы слышали от него такие слова как флюс и конденсатор, но не помним что это значит"
Вообще-то, мем настолько известен, что "используется" даже в академтрудах:
https://academic.oup.com/aob/article/114/6/1069/2769208
> Back to the future with the AGP–Ca2+ flux capacitor
> Annals of Botany, Volume 114, Issue 6, October 2014, Pages 1069–1085,
...
> Hence the term ‘flux capacitor’ borrowed from ‘Doc’ Brown immortalized by Christopher Lloyd in the Sci-Fi movie Back to the Future (Zemeckis, 1985) where Doc's invention of the aptly named capacitor was an integral component of the time machine powered by the continuous flux of a capacitor in an oscillating circuit; the allusion to time travel is a reminder that plant evolution is a form of time travel that depends on the AGP–Ca2+ and other biochemical oscillators!
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|1.8, lockywolf (ok), 14:45, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Звучит отлично, но tkabber давно не разрабатывается.
Плюс, Тикл не поддерживает readline без rlwrap.
Так, вообще, я наверное, поковыряю, писать одновременно для Андроида и для десктопа без модификации кодовой базы довольно прикольно.
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|2.11, ihaetuiv (?), 15:29, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тикл не поддерживает readline без rlwrap
поддерживает через tclreadline. затем либо в ручную
package require tclreadline
::tclreadline::Loop
либо прописать в ~/.tclshrc (~/.wishrc)
if { $tcl_interactive } {
package require tclreadline
::tclreadline::Loop
}
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|2.18, Аноним (18), 17:23, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> писать одновременно для Андроида и для десктопа без модификации кодовой базы довольно прикольно.
Это да, но если кодовая база на таком ужасе как tcl, а интерфейс на таком кошмаре как tk, то толку в этом мало.
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|2.16, Аноним (1), 16:21, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Tkbugz, a game requiring a VR headset and a USB or Bluetooth joystick
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|1.26, Аноним (26), 21:04, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пофигу, как оно выглядит. Главное, что оно позволяет писать гуевые однострочники, которые в таком виде и работают.
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