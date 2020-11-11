Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android

Опубликован релиз приложения AndroWish ("The Flux Capacitor"), позволяющего запускать Tcl/Tk скрипты на системах c платформой Android, без их изменения, либо с минимальными изменениями (например, работает tkabber). Проектом предоставляется нативный порт Tcl/Tk 8.6 для Android. В состав входит всё необходимое для работы, включая эмулятор X11, SDL 2.0, FreeType для отрисовки шрифтов. Имеется полная поддержка Unicode и поддержка отрисовки 3D-виджетов, используя OpenGL с эмуляцией OpenGL ES 1.1. В текущем релизе обновлен Tcl/Tk 8.6.10, sqlite 3.33.0, sdl 2.0.6 с текущими патчами и другие пакеты.

Проектом также разрабатываются android-специфичные команды, для взаимодействия с системой и устройствами:

borg — управление и взаимодействие с Android;

ble — для взаимодействия с bluetooth-устройствами;

rfcomm, usbserial — передача данных через bluetooth и usb-serial устройства.

Дополнение: Кроме того, имеется порт UndroidWish, работающий (в виде единого статического исполняемого файла) на Windows, Linux, macOS и других операционных системах, что позволяет разрабатывать кроссплатформенные графические приложения для Android и десктопных операционных систем.



