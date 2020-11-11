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Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android

11.11.2020 13:01

Опубликован релиз приложения AndroWish ("The Flux Capacitor"), позволяющего запускать Tcl/Tk скрипты на системах c платформой Android, без их изменения, либо с минимальными изменениями (например, работает tkabber). Проектом предоставляется нативный порт Tcl/Tk 8.6 для Android. В состав входит всё необходимое для работы, включая эмулятор X11, SDL 2.0, FreeType для отрисовки шрифтов. Имеется полная поддержка Unicode и поддержка отрисовки 3D-виджетов, используя OpenGL с эмуляцией OpenGL ES 1.1. В текущем релизе обновлен Tcl/Tk 8.6.10, sqlite 3.33.0, sdl 2.0.6 с текущими патчами и другие пакеты.

Проектом также разрабатываются android-специфичные команды, для взаимодействия с системой и устройствами:

  • borg — управление и взаимодействие с Android;
  • ble — для взаимодействия с bluetooth-устройствами;
  • rfcomm, usbserial — передача данных через bluetooth и usb-serial устройства.

Дополнение: Кроме того, имеется порт UndroidWish, работающий (в виде единого статического исполняемого файла) на Windows, Linux, macOS и других операционных системах, что позволяет разрабатывать кроссплатформенные графические приложения для Android и десктопных операционных систем.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.androwish.org/downl...)
  2. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.10
  3. OpenNews: Обновление Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  4. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Обновление Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  6. OpenNews: Вышел релиз AndroWish "The Flux Capacitor"
Автор новости: ihaetuiv
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54067-androwish
Ключевые слова: androwish, tcltk, tcl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше, например, Termux с Python?
     
     
  • 2.2, Apache OpenOffice (?), 14:09, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GUI
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 14:17, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это да. Но вместе с тем, можно ли запускать что-то кроме tcl в консоли хотя бы?
     
     
  • 4.14, ihaetuiv (?), 15:59, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    примеры: http://www.androwish.org/index.html/wiki?name=Example+Scripts
    через borg доступно взаимодействие с системой. Автовыполнение по умолчанию включено.
     
  • 2.3, заминированный тапок (ok), 14:09, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Чем это лучше, например, Termux с Python?

    Эскобар может поведать, чем лучше (или не лучше)

     
  • 2.20, АнонимГоним (?), 17:57, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем, что гвидобейсик не нужен а тикль вполне.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:15, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не наоборот?
     

  • 1.5, Аноним (1), 14:21, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Олды, это правда, что tcl подходит для всех случаев жизни?
     
     
  • 2.6, б.б. (?), 14:24, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столлман его раскритиковал в 1994 году
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:55, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    и где теперь столлман ? дожевывает мозольку ?
    меньше всего надо прислушиваться к крикам фанатиков и шизиков
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 15:40, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не хами. знай своё место.
     
  • 3.19, bergentroll (ok), 17:27, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, прочитал. Между прочим, RMS высказался весьма последовательно и безотносительно свободности.
     
  • 3.21, псевдонимус (?), 18:05, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чо?
     
     
  • 4.22, б.б. (?), 18:46, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И чо?

    ничо. вопрос к олдам был, новоделы не отсвечивайте

     
     
  • 5.23, Аноним (1), 20:06, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только никто не ответил толком.
     
     
  • 6.25, псевдонимус (?), 20:31, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только никто не ответил толком.

    По причине отсутствия вопроса.

    ЗЫ: в отличие от столмановского  лиспа, tcl реально применяется.

     

  • 1.7, x3who (?), 14:43, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "The Flux Capacitor" = "раньше в нашей конторе работал электронщик и мы слышали от него такие слова как флюс и конденсатор, но не помним что это значит"
     
     
  • 2.9, Dr. Brown (?), 14:53, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это отсылка к "Back To The Future".
     
  • 2.13, Аноним84701 (ok), 15:58, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "The Flux Capacitor" = "раньше в нашей конторе работал электронщик и мы слышали от него такие слова как флюс и конденсатор, но не помним что это значит"

    Вообще-то, мем настолько известен, что "используется" даже в академтрудах:
    https://academic.oup.com/aob/article/114/6/1069/2769208
    > Back to the future with the AGP–Ca2+ flux capacitor
    > Annals of Botany, Volume 114, Issue 6, October 2014, Pages 1069–1085,

    ...
    > Hence the term ‘flux capacitor’ borrowed from ‘Doc’ Brown immortalized by Christopher Lloyd in the Sci-Fi movie Back to the Future (Zemeckis, 1985) where Doc's invention of the aptly named capacitor was an integral component of the time machine powered by the continuous flux of a capacitor in an oscillating circuit; the allusion to time travel is a reminder that plant evolution is a form of time travel that depends on the AGP–Ca2+ and other biochemical oscillators!
    >

     

  • 1.8, lockywolf (ok), 14:45, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Звучит отлично, но tkabber давно не разрабатывается.

    Плюс, Тикл не поддерживает readline без rlwrap.

    Так, вообще, я наверное, поковыряю, писать одновременно для Андроида и для десктопа без модификации кодовой базы довольно прикольно.

     
     
  • 2.11, ihaetuiv (?), 15:29, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тикл не поддерживает readline без rlwrap

    поддерживает через tclreadline. затем либо в ручную
        package require tclreadline
        ::tclreadline::Loop

    либо прописать в ~/.tclshrc (~/.wishrc)
        if { $tcl_interactive } {
            package require tclreadline
            ::tclreadline::Loop
        }

     
  • 2.18, Аноним (18), 17:23, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > писать одновременно для Андроида и для десктопа без модификации кодовой базы довольно прикольно.

    Это да, но если кодовая база на таком ужасе как tcl, а интерфейс на таком кошмаре как tk, то толку в этом мало.

     

  • 1.15, Аноним (15), 16:09, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.androwish.org/home/wiki?name=Example+Scripts

    Красота-то какая.

     
     
  • 2.16, Аноним (1), 16:21, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Tkbugz, a game requiring a VR headset and a USB or Bluetooth joystick
     

  • 1.17, Аноним (17), 17:00, 11/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.26, Аноним (26), 21:04, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пофигу, как оно выглядит. Главное, что оно позволяет писать гуевые однострочники, которые в таком виде и работают.
     

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