Новый выпуск Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android

> "The Flux Capacitor" = "раньше в нашей конторе работал электронщик и мы слышали от него такие слова как флюс и конденсатор, но не помним что это значит" Вообще-то, мем настолько известен, что "используется" даже в академтрудах:

> Back to the future with the AGP–Ca2+ flux capacitor

> Annals of Botany, Volume 114, Issue 6, October 2014, Pages 1069–1085, ...

> Hence the term ‘flux capacitor’ borrowed from ‘Doc’ Brown immortalized by Christopher Lloyd in the Sci-Fi movie Back to the Future (Zemeckis, 1985) where Doc's invention of the aptly named capacitor was an integral component of the time machine powered by the continuous flux of a capacitor in an oscillating circuit; the allusion to time travel is a reminder that plant evolution is a form of time travel that depends on the AGP–Ca2+ and other biochemical oscillators!

