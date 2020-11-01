Компания Canonical представила утилиту etrace и добавила поддержку LZO в snap

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:42, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это ubuntu-way. Видимо попытка уменьшить зависимость от debian. Но увы, все что пилит Canonical - рано или поздно оказывается в мусорке - upstart, mir, unity. И эта их идея - перетащить все пользьовательское ПО в snap пойдет туда же.

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот Юнити очень жаль, да.

4.32 , Аноним ( 32 ), 12:55, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле нет.

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Это ubuntu-way. Видимо попытка уменьшить зависимость от debian. Но увы, все что

> пилит Canonical - рано или поздно оказывается в мусорке - upstart,

> mir, unity. И эта их идея - перетащить все пользьовательское ПО

> в snap пойдет туда же. Нет, это не попытка уменьшить зависимость от Debian, им пофиг Debian или нет, так-то. Это попытка сбросить с себя "лишнюю работу" по пакетированию всякого силами самой Canonical, по задумке снапы должны прижиться, и их должны будут собирать разрабы самой софтины, а маркуша сотоварищи будет только площадку для распространения предоставлять, это для них выгодно. Они и так значительно меньше, чем в Debian собирают (пересобирают) пакеты, я бы хотел вам напомнить, что Canonical собирает и ответственная только за Main-ветку убунты, всё остальное собирают "вольные майнтейнеры", а т.к. каноникалы официально утверждают, что коммерчески выгодны для них только серверные системы, то они хотят вообще минимизировать даже сборку того, что они собирают сами для десктопа.



Более того, там был заброс удочки о том, что неплохо бы сделать так, как пытаются в федоре - основную core-систему распространять снапшотом, чтобы апгрейд был также полностью снапшотами, если бы это прокатило у каноникалов, они и в системной части могли бы отказаться от deb-пакетирования, а может и нет, тут же вопрос не принципов deb - неdeb, тут вопрос сокращения человекочасов на упаку и на тестирование, тупо экономия бабла, ничего личного, просто бизнес!

А хомячки бубунту и со снапами сожрут, с андроидом прокатило же.

4.44 , Аноним ( 44 ), 15:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Это попытка сбросить с себя "лишнюю работу" по пакетированию всякого силами самой Canonical, по задумке снапы должны прижиться, и их должны будут собирать разрабы самой софтины, а маркуша сотоварищи будет только площадку для распространения предоставлять, это для них выгодно. У меня есть фреймворк. Бросаешь ссылку на репозиторий (ну или на архив с исходниками или на бинарную сборку, но тут обычно приходится побольше поработать), указываешь систему сборки (автодетект намеренно неприкручен, у некоторых проектов используется сразу несколько), добавляешь флаги компиляции - получаешь deb-пакет (это фреймворк, бэкэнд для rpm не приделан, так как я Ubuntu пользуюсь, но ядро системы и фронтэнды универсальны). И никакого геморроя с дебхелпером. Предлагаю Каноникал взять мою систему вместо снапов (также есть планы добавить создание пакетов из содержимого снапов и докер-образов, но они будут реализованы очень нескоро, мне бы основную функциональность и её зависисмости допилить), добавить и допилить бэкэнды, и интегрировать в launchpad, чтобы простые люди могли создать пакеты для большей части софта из GUI, без какого-либо редактирования текстовых файлов и возни с баш-скриптами.

2.12 , Аноним ( 16 ), 11:01, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Снапы, контейнеры - нафига они для обычных приложений? Как-то это не по

> UNIX-way. А им пофиг, вся задумка, чтобы сами разрабы опакечивали в снапы, а снапы по задумке их создателей должны прижиться во всех дистрах, такое вот костыльное решение "проблемы зоопарков дистрибутивов линукса".

Что касается занимаемого программой места, и скорости её открытие, то тут исходят из того, что хомячок-лох, привыкший что винда жрёт непомерно места, сжираемого больше места не заметит, ссд и хдд же, по мнению подобных разработчиков, у пользователя, резиновые.

Зато скорость открытия - величина довольно сранимая, бросающаяся в глаза: "а чой-то в ваших линуксах хромой дольше открывается - это что же ваши линуксы так тормозят или программы под них так сделаны, что тормозят, долго так открываются, я же ссд купил, должно всё быстро открываться?!.."

А на это линуксовые тяпляпщики и лишьбысрубителибаблапобыстрому пойти не могут, нужно доказать, что линуксы по крайней мере не хуже по производительности, а ещё у них вирусов нет, вот! 2.14 , ИмяХ ( ? ), 11:08, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В макОС-Х все приложения такие, но никто им не говорит, что это не по юниксу

3.19 , Sluggard ( ok ), 11:16, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > никто им не говорит, что это не по юниксу Потому что маководы вообще не в курсе, о чём речь?

3.20 , Lex ( ?? ), 11:23, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В яблоке вообще стараются про юникс не вспоминать.

Хотя, как только что-то серьезное, там самый простой путь - через консоль, как и во многом другом юникс-подобном. В яблоке вообще странная ситуация с приложениями: они, вроде бы, и в отдельных каталогах лежат и вся их установка/удаление - это просто перемещение соотв каталога, но... приложения с чистой совестью могут так гадить по всей системе разным своим мусором, что потом по десятку-другому системных каталогов лазить приходится и вручную «убирать» за прогой. Очень нагляден до недавних пор был Slack - в нем не было возможности выхода из аккаунта, а «принятые» на яблоке способы удаления и установки приложения... не приводили к сбросу параметров входа и приходилось лезть в системные папки чисто чтобы вручную вычистить его мусор даже для возможности входа в другой акк :)))

2.37 , Аноним ( 36 ), 14:05, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Снапы, контейнеры - нафига они для обычных приложений? Как-то это не по UNIX-way. Ну не все же приложения так представлены. Я думаю, что если 5 - 10% софта так будет ставится, то приемлемо.

2.43 , Аноним ( - ), 15:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Как-то это не по UNIX-way. шо может знать про юникс юный aнимешный пипиcьк?