Компания Canonical представила утилиту etrace и добавила поддержку LZO в snap

2.3 , lockywolf ( ok ), 09:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему не brotli?

3.42 , Аноним ( - ), 15:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пачём broccoli?

2.18 , Аноним ( - ), 11:12, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ааа! Что они делают. Сколько лет снапу и попытались решить проблему со скоростью запуска, и взяли не zstd, и даже не lz4, а lzo. В 2020-м. Они даже не пытаются делать вид, что снап не постигнет участь прошлых велосипедов Canonical.

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:36, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Велосипед Ubuntu всё ещё ездит. Желаете снапу той же участи? :)

2.26 , timur.davletshin ( ok ), 11:57, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Неплохо по уровню настраивания уровня компрессии, но на всяких там армах дико тормозит даже на слабых настройках. Плюс, декомпрессия на уровне ядерных алгоритмов, особенно сильно пожатого, приводит к блокировке всего запущенного от усера. Например, тот же pulse может исчерпать свои буфера и начать икать при банальном запуске софта из снапа! Я не говорю, что это сугубо специфичная проблема для снапа (установи корень на btrfs+zstd в макс. уровне сжатия и порадуйся диким тупнякам юзерспейса при каждом обращении к FS), просто вынос сего дела на ядерные алгоритмы имеет свои серьёзные минусы.

3.29 , cjaushe4ka ( ? ), 12:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не наблюдаю тормозов на arm64, orange pi 3. плюс не вижу проблем с btrfs + zstd на hdd диске, x64, 5.4. зато оно дает очень приличную компрессию.

4.30 , timur.davletshin ( ok ), 12:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Значит, ты просто его не бенчмаркал. Даже Canonical увидела тормоза и решила, что надо что-то не просто делать, а выносить это в дефолт. А ты не видишь...

5.38 , Аноним ( 38 ), 14:06, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ДАЖЕ 5.39 , Аноним ( 1 ), 14:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – fedora вынесла btrfs в дефолт

6.48 , timur.davletshin ( ok ), 16:31, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > fedora вынесла btrfs в дефолт Причём тут Федора? Зюзя это сделала на годы раньше. Но она тоже не при делах.

3.35 , Shevchuk ( ok ), 13:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > zstd в макс. уровне сжатия Это очень странный способ готовить zstd в ФС.

На высоких уровнях сжатия он становится медленным, как xz (при сжатии; при распаковке по-прежнему быстр) — естественно, будут тормоза. Для сжатия на лету годятся первые 3-4 уровня (опередить lzo/lz4 по сжатию хватит и 1 уровня), дальше уже только если у вас всё рассчитано и вы очень хорошо понимаете, что делаете, на мой взгляд.

4.47 , timur.davletshin ( ok ), 16:30, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо за справку, я его использую с момента попадания в ядро. Тестировал на разных размерах блока, уровнях сжатия и архитектурах. ZSTD оставил на дефолтных настройках и только на зашифрованных внешних дисках с выравненным размером блока. Да и вообще там быстродействие не критично.

2.36 , Аноним ( 36 ), 14:03, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – По-моему, что 1.7 с, что 8.1 с - не критично. Приемлемо вплоть до 10 c запуска тяжёлого приложения. Не стоит на это мастурбировать.

3.40 , iPony129412 ( ? ), 14:26, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну когда десять секунд калькулятор запускается — это так себе.