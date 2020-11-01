Компания Canonical представила утилиту etrace и добавила поддержку LZO в snap

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|1.1, Аноним (1), 09:47, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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1. Почему не zstd?
2. Не пора ли deb пакеты начать сжимать с помощью zstd, вместо xz?
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|2.18, Аноним (-), 11:12, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ааа! Что они делают. Сколько лет снапу и попытались решить проблему со скоростью запуска, и взяли не zstd, и даже не lz4, а lzo. В 2020-м. Они даже не пытаются делать вид, что снап не постигнет участь прошлых велосипедов Canonical.
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|3.22, Аноним (22), 11:36, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Велосипед Ubuntu всё ещё ездит. Желаете снапу той же участи? :)
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|2.26, timur.davletshin (ok), 11:57, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неплохо по уровню настраивания уровня компрессии, но на всяких там армах дико тормозит даже на слабых настройках. Плюс, декомпрессия на уровне ядерных алгоритмов, особенно сильно пожатого, приводит к блокировке всего запущенного от усера. Например, тот же pulse может исчерпать свои буфера и начать икать при банальном запуске софта из снапа! Я не говорю, что это сугубо специфичная проблема для снапа (установи корень на btrfs+zstd в макс. уровне сжатия и порадуйся диким тупнякам юзерспейса при каждом обращении к FS), просто вынос сего дела на ядерные алгоритмы имеет свои серьёзные минусы.
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|3.29, cjaushe4ka (?), 12:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не наблюдаю тормозов на arm64, orange pi 3.
плюс не вижу проблем с btrfs + zstd на hdd диске, x64, 5.4. зато оно дает очень приличную компрессию.
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|4.30, timur.davletshin (ok), 12:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Значит, ты просто его не бенчмаркал. Даже Canonical увидела тормоза и решила, что надо что-то не просто делать, а выносить это в дефолт. А ты не видишь...
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|6.48, timur.davletshin (ok), 16:31, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> fedora вынесла btrfs в дефолт
Причём тут Федора? Зюзя это сделала на годы раньше. Но она тоже не при делах.
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|3.35, Shevchuk (ok), 13:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> zstd в макс. уровне сжатия
Это очень странный способ готовить zstd в ФС.
На высоких уровнях сжатия он становится медленным, как xz (при сжатии; при распаковке по-прежнему быстр) — естественно, будут тормоза. Для сжатия на лету годятся первые 3-4 уровня (опередить lzo/lz4 по сжатию хватит и 1 уровня), дальше уже только если у вас всё рассчитано и вы очень хорошо понимаете, что делаете, на мой взгляд.
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|4.47, timur.davletshin (ok), 16:30, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за справку, я его использую с момента попадания в ядро. Тестировал на разных размерах блока, уровнях сжатия и архитектурах. ZSTD оставил на дефолтных настройках и только на зашифрованных внешних дисках с выравненным размером блока. Да и вообще там быстродействие не критично.
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|2.36, Аноним (36), 14:03, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По-моему, что 1.7 с, что 8.1 с - не критично. Приемлемо вплоть до 10 c запуска тяжёлого приложения. Не стоит на это мастурбировать.
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|1.5, Аноним (5), 10:17, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А смысл почти в два раза увеличивать размер пакета чтобы сэкономить пару секунд при первом запуске и какие-то несущественные доли секунд при повторных запусках.
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|1.6, Аноним (6), 10:26, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>При тестировании пакета с Chromium применение LZO вместо используемого по умолчанию алгоритма XZ позволяет в 2-3 раза ускорить запуск snap-пакета за счёт сокращения времени на распаковку образа SquashFS.
А нормальный пакет во сколько раз бы ускорил запуск хромого, по сравнению со снапом? Может пора уже закопать стюардессу?
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|1.7, m.makhno (ok), 10:31, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Снапы, контейнеры - нафига они для обычных приложений? Как-то это не по UNIX-way.
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|2.8, Аноним (8), 10:42, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это ubuntu-way. Видимо попытка уменьшить зависимость от debian. Но увы, все что пилит Canonical - рано или поздно оказывается в мусорке - upstart, mir, unity. И эта их идея - перетащить все пользьовательское ПО в snap пойдет туда же.
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|3.16, Аноним (16), 11:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это ubuntu-way. Видимо попытка уменьшить зависимость от debian. Но увы, все что
> пилит Canonical - рано или поздно оказывается в мусорке - upstart,
> mir, unity. И эта их идея - перетащить все пользьовательское ПО
> в snap пойдет туда же.
Нет, это не попытка уменьшить зависимость от Debian, им пофиг Debian или нет, так-то. Это попытка сбросить с себя "лишнюю работу" по пакетированию всякого силами самой Canonical, по задумке снапы должны прижиться, и их должны будут собирать разрабы самой софтины, а маркуша сотоварищи будет только площадку для распространения предоставлять, это для них выгодно.
Они и так значительно меньше, чем в Debian собирают (пересобирают) пакеты, я бы хотел вам напомнить, что Canonical собирает и ответственная только за Main-ветку убунты, всё остальное собирают "вольные майнтейнеры", а т.к. каноникалы официально утверждают, что коммерчески выгодны для них только серверные системы, то они хотят вообще минимизировать даже сборку того, что они собирают сами для десктопа.
Более того, там был заброс удочки о том, что неплохо бы сделать так, как пытаются в федоре - основную core-систему распространять снапшотом, чтобы апгрейд был также полностью снапшотами, если бы это прокатило у каноникалов, они и в системной части могли бы отказаться от deb-пакетирования, а может и нет, тут же вопрос не принципов deb - неdeb, тут вопрос сокращения человекочасов на упаку и на тестирование, тупо экономия бабла, ничего личного, просто бизнес!
А хомячки бубунту и со снапами сожрут, с андроидом прокатило же.
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|4.44, Аноним (44), 15:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Это попытка сбросить с себя "лишнюю работу" по пакетированию всякого силами самой Canonical, по задумке снапы должны прижиться, и их должны будут собирать разрабы самой софтины, а маркуша сотоварищи будет только площадку для распространения предоставлять, это для них выгодно.
У меня есть фреймворк. Бросаешь ссылку на репозиторий (ну или на архив с исходниками или на бинарную сборку, но тут обычно приходится побольше поработать), указываешь систему сборки (автодетект намеренно неприкручен, у некоторых проектов используется сразу несколько), добавляешь флаги компиляции - получаешь deb-пакет (это фреймворк, бэкэнд для rpm не приделан, так как я Ubuntu пользуюсь, но ядро системы и фронтэнды универсальны). И никакого геморроя с дебхелпером. Предлагаю Каноникал взять мою систему вместо снапов (также есть планы добавить создание пакетов из содержимого снапов и докер-образов, но они будут реализованы очень нескоро, мне бы основную функциональность и её зависисмости допилить), добавить и допилить бэкэнды, и интегрировать в launchpad, чтобы простые люди могли создать пакеты для большей части софта из GUI, без какого-либо редактирования текстовых файлов и возни с баш-скриптами.
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|2.12, Аноним (16), 11:01, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снапы, контейнеры - нафига они для обычных приложений? Как-то это не по
> UNIX-way.
А им пофиг, вся задумка, чтобы сами разрабы опакечивали в снапы, а снапы по задумке их создателей должны прижиться во всех дистрах, такое вот костыльное решение "проблемы зоопарков дистрибутивов линукса".
Что касается занимаемого программой места, и скорости её открытие, то тут исходят из того, что хомячок-лох, привыкший что винда жрёт непомерно места, сжираемого больше места не заметит, ссд и хдд же, по мнению подобных разработчиков, у пользователя, резиновые.
Зато скорость открытия - величина довольно сранимая, бросающаяся в глаза: "а чой-то в ваших линуксах хромой дольше открывается - это что же ваши линуксы так тормозят или программы под них так сделаны, что тормозят, долго так открываются, я же ссд купил, должно всё быстро открываться?!.."
А на это линуксовые тяпляпщики и лишьбысрубителибаблапобыстрому пойти не могут, нужно доказать, что линуксы по крайней мере не хуже по производительности, а ещё у них вирусов нет, вот!
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|2.14, ИмяХ (?), 11:08, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В макОС-Х все приложения такие, но никто им не говорит, что это не по юниксу
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|3.19, Sluggard (ok), 11:16, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> никто им не говорит, что это не по юниксу
Потому что маководы вообще не в курсе, о чём речь?
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|3.20, Lex (??), 11:23, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В яблоке вообще стараются про юникс не вспоминать.
Хотя, как только что-то серьезное, там самый простой путь - через консоль, как и во многом другом юникс-подобном.
В яблоке вообще странная ситуация с приложениями: они, вроде бы, и в отдельных каталогах лежат и вся их установка/удаление - это просто перемещение соотв каталога, но... приложения с чистой совестью могут так гадить по всей системе разным своим мусором, что потом по десятку-другому системных каталогов лазить приходится и вручную «убирать» за прогой.
Очень нагляден до недавних пор был Slack - в нем не было возможности выхода из аккаунта, а «принятые» на яблоке способы удаления и установки приложения... не приводили к сбросу параметров входа и приходилось лезть в системные папки чисто чтобы вручную вычистить его мусор даже для возможности входа в другой акк :)))
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|2.37, Аноним (36), 14:05, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Снапы, контейнеры - нафига они для обычных приложений? Как-то это не по UNIX-way.
Ну не все же приложения так представлены. Я думаю, что если 5 - 10% софта так будет ставится, то приемлемо.
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|2.43, Аноним (-), 15:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как-то это не по UNIX-way.
шо может знать про юникс юный aнимешный пипиcьк?
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|1.10, Аноним (10), 10:54, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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оо Круто, давно пользуюсь снапом, очень удобен в упаковки и использовании.
Но конечно не без своих сложностей. Если надо упаковать что что требует доступ файлам из системных каталогов то здесь надо очень осторожно.
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|2.25, timur.davletshin (ok), 11:54, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свой "магазин" запилить можно или обязательно только проприетарщиной от Canonical пользоваться для распространения? Не кажется ли это как-то не очень open source?
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|3.28, Аноним (28), 12:24, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Свой "магазин" запилить можно или обязательно только проприетарщиной от Canonical пользоваться
> для распространения? Не кажется ли это как-то не очень open source?
Снапы не привязаны к магазину, как собственно и deb-пакеты, т.е. вы можете использовать ppa на launchpad.net, но можете запилить и свой собственный ppa, и распространять также самостоятельно, snapstore это просто очередной своеобразный launchpad, только для снапов.
Но если вы разработчик Свободного ПО, то ваша задача выкладывать сорцы, вы не обязаны лепить снапы, если не хотите, можете просто по старинке выкладывать статически слинкованные бинари тарболами, "для потестить" в любом дистре этого достаточно, и не надо городить огород с рантаймами и прочим шлаком, а нативные пакеты - это дело майнтейнеров конкретных дистрибутивов, на этом фоне, жалобы на необходимость самим разработчикам "собирать для всего зоопарка линуксов" мне непонятны и выглядят как тупое нытьё-наброс.
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|4.31, timur.davletshin (ok), 12:52, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> использовать ppa на launchpad.net, но можете запилить и свой собственный ppa,
> и распространять также самостоятельно, snapstore это просто очередной своеобразный launchpad,
> только для снапов.
> Но если вы разработчик Свободного ПО, то ваша задача выкладывать сорцы, вы
> не обязаны лепить снапы, если не хотите, можете просто по старинке
> выкладывать статически слинкованные бинари тарболами, "для потестить" в любом дистре этого
> достаточно, и не надо городить огород с рантаймами и прочим шлаком,
> а нативные пакеты - это дело майнтейнеров конкретных дистрибутивов, на этом
> фоне, жалобы на необходимость самим разработчикам "собирать для всего зоопарка линуксов"
> мне непонятны и выглядят как тупое нытьё-наброс.
Не-не, не надо мне этой демагогии. Где исходники магазина?
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|1.11, Аноним (15), 10:57, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То есть они сами намекают, что snap - небезопасно и не вызывает доверия.
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|2.27, Аноним (27), 12:03, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть они сами намекают, что snap - небезопасно и не вызывает
> доверия.
Нет, они прямо говорят, что ответственность за то, что будет лежать в снапах, это не их дело, потому как снапы будут упаковывать не они, они конечно же будут создавать цирк безопасности в своём снапсторе, типа как гугол в своём, когда какой-нибудь энтузиаст спалит очередную прогу на зловредстве, они дружно сделют сердитую мину, и погрозят пальчиком, сделая вид, что они озабочены проблемой и всенепременно "перепроверят" весь этот store на предмет злодеяний:
-Ата-та, фу такими быть, Каноникал за секурность хомячков!
И всё в таком духе, у гуголя же прокатывает!
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|3.49, Аноним (8), 16:50, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наконец-то в этих ваших линуксах появятся нормальные вирусы, а значит и антивири для хомячков. Все будут при деле
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|4.50, Аноним (50), 16:59, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие антивири не работают на линуксе? Вроде, все без исключения, имеют линукс версии. Или ты о чём-то другом? Или, наверное, ты пропустил момент, когда линукс стал чересчур популярным? Лет 10 назад так примерно, да.
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|1.13, Аноним (15), 11:01, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, ну хотя бы libptrace прикрутили, а то вызовы через Exec() это уж совсем смешно.
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|1.21, timur.davletshin (ok), 11:29, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понял, что там добавлена поддержка подготовки образов с другим алгоритмом сжатия, сами алгоритмы и возможность монтирования образов там всегда были, т.к. это ядро монтирует образ squashfs со специально оформленным содержимым. Сама идея здравая с поддержкой алгоритмов, но было бы неплохо вообще присобачить возможность или конвертации или выбора алгоритма в момент установки пакетов. Например, для дешёвых VPS место более критично, чем пара-тройка секунд холодного старта.
P.S. snap сосал по скорости всегда. Лично я даже не понимал, как им вообще на постоянной основе можно пользоваться. Я первый раз после запуска Хромого даже успел подумать, что у меня что-то не так в системе, пока он раздупливался. И это на SSD. Зоопарк этих разных версий того же core... Ставил Gimp - почти гиг места отожрал.
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|1.34, Аноним (32), 13:02, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Компания Canonical представила утилиту etrace, предназначенную для отслеживания активности во время выполнения приложения. Программа напоминает утилиты strace и ltrace, и также использует ptrace в процессе работы
…но при этом лишена фатального недостатка!
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