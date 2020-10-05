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Фонду свободного ПО исполнилось 35 лет

05.10.2020 09:14

Фонд свободного ПО празднует своё тридцатипятилетие. Празднование состоится в форме online-мероприятия, которое намечено на 9 октября (с 19 до 20 часов MSK). Среди способов отметить юбилей также предлагается поэкспериментировать с установкой одного из полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux, попытаться освоить GNU Emacs, перейти на свободные аналоги проприетарных программ, поучаствовать в продвижении freejs или перейти на использование каталога Android-приложений F-Droid.

В 1985 году, спустя год после основания проекта GNU, Ричард Столлман учредил организацию Free Software Foundation. Организация была создана с целью защиты от компаний с сомнительной репутацией, уличенных в присвоении кода и пытающихся продавать некоторые из первых инструментов проекта GNU, разработанных Столлманом и его товарищами. Спустя три года Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения. 17 сентября прошлого года Столлман покинул пост президента Фонда СПО и на его место два месяца назад был избран Джеффри Кнаут.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/comm...)
  2. OpenNews: Фонду Apache исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  4. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU
  6. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53833-fsf
Ключевые слова: fsf
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  • 1.1, Аноним (1), 09:26, 05/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >>предлагается поэкспериментировать с установкой одного из полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux

    То есть они понимают, что ничего из перечисленного по ссылке кроме как для экспериментов не годится.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, чем ты лично недоволен?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:26, 05/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Долгих лет. И верните Столлмана.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:38, 05/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >>установкой одного из полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux
    >>попытаться освоить GNU Emacs

    Emacs Карл. Пока будете продолжать заниматься такой дичь, СПО будет уделом кучки задрoтов.

     
  • 1.6, Козлетто (?), 09:43, 05/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >перейти на использование каталога Android-приложений F-Droid

    Или накатить postmarketOS на mainline-ядре (msm8916 уже очень хорошо поддерживаются)

     
  • 1.7, Fracta1L (ok), 09:46, 05/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    35 лет попрошайничества и практической бесполезности
     
     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 09:47, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть мозолееда с поста директора выкинули, и то хорошо
     

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