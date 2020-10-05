Фонду свободного ПО исполнилось 35 лет

Фонд свободного ПО празднует своё тридцатипятилетие. Празднование состоится в форме online-мероприятия, которое намечено на 9 октября (с 19 до 20 часов MSK). Среди способов отметить юбилей также предлагается поэкспериментировать с установкой одного из полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux, попытаться освоить GNU Emacs, перейти на свободные аналоги проприетарных программ, поучаствовать в продвижении freejs или перейти на использование каталога Android-приложений F-Droid.

В 1985 году, спустя год после основания проекта GNU, Ричард Столлман учредил организацию Free Software Foundation. Организация была создана с целью защиты от компаний с сомнительной репутацией, уличенных в присвоении кода и пытающихся продавать некоторые из первых инструментов проекта GNU, разработанных Столлманом и его товарищами. Спустя три года Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения. 17 сентября прошлого года Столлман покинул пост президента Фонда СПО и на его место два месяца назад был избран Джеффри Кнаут.



