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Разработка OpenJDK переведена на Git и GitHub

30.09.2020 23:04

Проект OpenJDK, развивающий эталонную реализацию языка Java, успешно завершил миграцию с системы управления версиями Mercurial на Git и платформу совместной разработки GitHub. Разработка новой ветки OpenJDK 16 уже началась на новой платформе. Для упрощения перехода с Mercurial на Git был подготовлен инструментарий skara, учитывающий особенности трансляции изменений в списки рассылки и интеграцию с системой отслеживания ошибок, а также автоматизирующий перевод сборок в системе непрерывной интеграции на технологию GitHub Actions.

Ожидается, что миграция позволит повысить производительность операций с репозиторием, увеличить эффективность хранения, обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта, улучшить поддержку рецензирования кода и задействовать API для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, применение Git и GitHub сделает проект более привлекательным для новичков и разработчиков, привыкших к Git.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-09-30...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 15
  3. OpenNews: Проект Xfce перевёл разработку на GitLab
  4. OpenNews: Проект Python намерен перевести отслеживание ошибок на GitHub
  5. OpenNews: Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53815-openjdk
Ключевые слова: openjdk, java
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