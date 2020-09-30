Разработка OpenJDK переведена на Git и GitHub

Проект OpenJDK, развивающий эталонную реализацию языка Java, успешно завершил миграцию с системы управления версиями Mercurial на Git и платформу совместной разработки GitHub. Разработка новой ветки OpenJDK 16 уже началась на новой платформе. Для упрощения перехода с Mercurial на Git был подготовлен инструментарий skara, учитывающий особенности трансляции изменений в списки рассылки и интеграцию с системой отслеживания ошибок, а также автоматизирующий перевод сборок в системе непрерывной интеграции на технологию GitHub Actions.

Ожидается, что миграция позволит повысить производительность операций с репозиторием, увеличить эффективность хранения, обеспечить доступность в репозиторий изменений за всю историю проекта, улучшить поддержку рецензирования кода и задействовать API для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, применение Git и GitHub сделает проект более привлекательным для новичков и разработчиков, привыкших к Git.



